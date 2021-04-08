УКР
Новини
6 043 15

Чиновнику в Києві підкинули пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами. ФОТО

Невідомі зловмисники залишили пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами під парканом будинку, який належить директору комунального підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Кулеба

"Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та запискою з погрозами", - написав він.

Чиновнику в Києві підкинули пляшки з коктейлем Молотова і записку з погрозами 01

Кулеба натякнув, що подія може бути пов'язана з тим, що влада "наводить у місті порядок з тимчасовими спорудами": "Планомірно проводимо зачистку міста від незаконних МАФів, виконали повний аудит ТС у столиці, зробили прозорим проведення торгів на пересувну торгівлю. Прибираються великі локації тимчасових споруд, що розміщені самовільно, без документів".

"Логічно, що нині ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету.

І це не "малі підприємці", як дехто хоче подати, це великі мережі незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки. Часто ці підприємці здають свої МАФи в оренду, самостійно там діяльність не здійснюють.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я відстоював свій бізнес": у Києві чоловік погрожував самоспаленням. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попереджаю: нас залякати не вдасться. Ми й надалі будемо звільняти місто від нелегальної торгівлі. Місто має функціонувати прозоро, умови для всіх підприємців мають бути рівними", - додав він.

Чиновник також повідомив, що на одному з наданих фото - "тричі судимий," малий підприємець "з шестисотим мерседесом. У цей час він проколює шини комунальної техніки. Це відбулося 24 березня під час демонтажу тимчасових споруд на Троєщині. Це незаперечний доказ того, що за на законних МАФами стоять великі організовані угруповання".

"Вимагаю надзвичайно швидко розслідувати ситуацію з погрозами на адресу фахівців комунальних служб, які виконують доручення з демонтажу", - додав Кулеба.

Чиновнику в Києві підкинули пляшки з коктейлем Молотова і записку з погрозами 02
Чиновнику в Києві підкинули пляшки з коктейлем Молотова і записку з погрозами 03
Фото: Кулеба/Facebook

Чиновнику в Києві підкинули пляшки з коктейлем Молотова і записку з погрозами 04

Автор: 

Київ (20051) погрози (494) МАФи (95)
Топ коментарі
+4
Сначала сбить с лохов деньги и дать на словах гарантии что их киоск никто не тронет а потом снести нафиг эту палатку... Очередной урок для умников, что взятки давать не хорошо.
показати весь коментар
08.04.2021 13:37 Відповісти
+4
Чому при слові "чиновник" мені стає пофігу що трапилось з ним?
показати весь коментар
08.04.2021 13:51 Відповісти
+3
У нас в Києві майже вже немає одиночних МАФів, які належать дрібним підприємствам... У Києві всі давно знають, що є багаті бариги, які контролюють величезні мережі кіосків!
показати весь коментар
08.04.2021 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
порошенко мстит...
показати весь коментар
08.04.2021 13:34 Відповісти
08.04.2021 13:37 Відповісти
Знову тобі Порох під дверями навалив 🤣
показати весь коментар
08.04.2021 13:37 Відповісти
08.04.2021 13:41 Відповісти
Те що немає дрібних власників МАФів, а тільки мережі якимось чином перетворює ці халабуди у казкові палаци?
показати весь коментар
08.04.2021 13:49 Відповісти
Ні звісно, але якщо є власники мереж, то вони цілком мають можливість переїхати на перші поверхи будинків і перетворити ларьки на магазинчики, як це давно у Європі і ще років 7 тому зробили у центрі Львова! Але ж бариги цього не хочуть...
показати весь коментар
08.04.2021 13:55 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
08.04.2021 14:03 Відповісти
Чи є в світі ще країна, де чиновник після призначення автоматично дістає доступ до просто дикого кеша?! В західному світі, чиновники вимушені працювати на двох роботах, настільки малі платні! І друга робота повинна бути затверджена окремою агенцією, щоб не було навіть на яку на конфлікт інтересів! Людей тримають на посадах медичні страховки і пенсії! За любий двіж в сторону корупції покарання неминуче! У нас людей витягали із пенсії на Флориді! Пох!
показати весь коментар
08.04.2021 13:44 Відповісти
останнє речення розшифруєте? Однозначно, що не те де 3-ри букви.
показати весь коментар
08.04.2021 13:51 Відповісти
киоски не нужны, всех в помещение и с кассовыми аппаратами
показати весь коментар
08.04.2021 13:45 Відповісти
08.04.2021 13:51 Відповісти
Здесь проблема не столько в необлагаемых доходах, а в эстетическом состоянии украинских городов. МАФы- зло. Во всех отношениях.
показати весь коментар
08.04.2021 13:51 Відповісти
Рэкетиру дали предупреждение.
показати весь коментар
08.04.2021 14:15 Відповісти
Мабуть за чесність та непідкупність?
показати весь коментар
08.04.2021 14:32 Відповісти
Если у этого директора комунального предприятия ...такой кирпичный забор, то ..какой же у него дом?
показати весь коментар
08.04.2021 15:43 Відповісти
 
 