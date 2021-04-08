Чиновнику в Києві підкинули пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами. ФОТО

Невідомі зловмисники залишили пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами під парканом будинку, який належить директору комунального підприємства.

"Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та запискою з погрозами", - написав він.

Кулеба натякнув, що подія може бути пов'язана з тим, що влада "наводить у місті порядок з тимчасовими спорудами": "Планомірно проводимо зачистку міста від незаконних МАФів, виконали повний аудит ТС у столиці, зробили прозорим проведення торгів на пересувну торгівлю. Прибираються великі локації тимчасових споруд, що розміщені самовільно, без документів".

"Логічно, що нині ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету.

І це не "малі підприємці", як дехто хоче подати, це великі мережі незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки. Часто ці підприємці здають свої МАФи в оренду, самостійно там діяльність не здійснюють.

Попереджаю: нас залякати не вдасться. Ми й надалі будемо звільняти місто від нелегальної торгівлі. Місто має функціонувати прозоро, умови для всіх підприємців мають бути рівними", - додав він.

Чиновник також повідомив, що на одному з наданих фото - "тричі судимий," малий підприємець "з шестисотим мерседесом. У цей час він проколює шини комунальної техніки. Це відбулося 24 березня під час демонтажу тимчасових споруд на Троєщині. Це незаперечний доказ того, що за на законних МАФами стоять великі організовані угруповання".

"Вимагаю надзвичайно швидко розслідувати ситуацію з погрозами на адресу фахівців комунальних служб, які виконують доручення з демонтажу", - додав Кулеба.





