"Міністр зв'язку та масових комунікацій ЛНР" Фетісов оголошений у розшук, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру "міністру зв'язку і масових комунікацій" окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації.

Наразі він продовжує організовувати роботу "міністерства" шляхом участі у проведенні нарад у так званих "комітетах" та "колегіях", приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва та званої "ЛНР", направлені на загальне функціонування системи так званих "органів влади" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Також дивіться: "Ополченці закінчуються, а обивателі не відчувають своєї відповідальності за цю територію", - терорист Ходаковський щодо "призову" цивільних в "армію ДНР/ЛНР". ВIДЕО

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Згідно з даними з відкритих джерел так званим "міністром зв'язку і масових комунікацій" "ЛНР" є Олег Фетісов.

Луганська область
08.04.2021 13:44 Відповісти
Он сразу отключил все телефоны, и теперь он в домике.
08.04.2021 14:37 Відповісти
Дивно, це ж для ОГПУ "свій".
Один вихід - у розшук оголосити і нічого не робити.
08.04.2021 14:39 Відповісти
Треба їх знищувати прямо на окупованих територіях...
08.04.2021 15:36 Відповісти
 
 