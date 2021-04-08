"Міністр зв'язку та масових комунікацій ЛНР" Фетісов оголошений у розшук, - Офіс Генпрокурора
Повідомлено про підозру "міністру зв'язку і масових комунікацій" окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
За даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації.
Наразі він продовжує організовувати роботу "міністерства" шляхом участі у проведенні нарад у так званих "комітетах" та "колегіях", приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва та званої "ЛНР", направлені на загальне функціонування системи так званих "органів влади" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.
Наразі підозрюваного оголошено у розшук.
Згідно з даними з відкритих джерел так званим "міністром зв'язку і масових комунікацій" "ЛНР" є Олег Фетісов.
Один вихід - у розшук оголосити і нічого не робити.