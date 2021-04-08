УКР
Щоб запобігти "моторошній пожежі" в Європі, Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" Путіну, - посол України у ФРН Мельник

Щоб запобігти

Український посол у Берліні Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель направити президенту Росії Володимиру Путіну "жорстке попередження, пригрозивши фатальними наслідками" у разі нового витка військової агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив у коментарі німецькому медіа-холдингу RND, куди входять десятки газет.

Джерело передає слова дипломата, що того "шокує, як у Німеччині наймасовіші переміщення військ у новітній історії Росії та найбільша концентрація її армії біля кордонів України розглядається лише як "загроза".

"Мова йде про конкретну підготовку до війни і дуже серйозну небезпеку нової атаки на Україну", - підкреслив Мельник.

На його думку, щоб запобігти "моторошній пожежі в Європі", Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" в Москву "особисто і від Бундестагу".

Посол назвав заходи ФРН і Заходу, які були б доречними на випадок розширення агресії Росії:

- повний розрив економічних відносин з РФ;
- газове ембарго;
- заборона на імпорт нафти і вугілля з РФ;
- остаточна заборона будівництва газопроводу "Північний потік-2";
- заморожування російської держвласності;
- міжнародний бойкот та ізоляція країни-окупанта;
- "нерукостискання" її керівництва;
- нове посилення санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 березня 2021-го у ЗСУ заявили про стягування військ РФ до кордонів: з'явилися відео/фото перекидання ешелонів і колон техніки. Союзники висловили підтримку Україні і застерегли РФ. Там відповіли, що "нікого не має турбувати", як і чому вони переміщують війська на своїй території.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Меркель строит северный поток!!!! Ей пох на Украину!
Сказать ему что она мега взволнована!
А когда Украина выполнит хоть что то из этого, а пока наращивание торговли всем подряд, и электроэнергией тоже...

- полный разрыв экономических отношений с РФ;
- газовое эмбарго;
- запрет на импорт нефти и угля из РФ;
- окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;
- замораживание российской госсобственности;
- международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;
- "нерукопожатость" ее руководства;
- новое ужесточение санкций.Источник: https://censor.net/ru/n3258482
Сказать ему что она мега взволнована!
А когда Украина выполнит хоть что то из этого, а пока наращивание торговли всем подряд, и электроэнергией тоже...

- полный разрыв экономических отношений с РФ;
- газовое эмбарго;
- запрет на импорт нефти и угля из РФ;
- окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;
- замораживание российской госсобственности;
- международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;
- "нерукопожатость" ее руководства;
- новое ужесточение санкций.Источник: https://censor.net/ru/n3258482
Манькой стало после бутылки?
Полонію йому в чай налити, а не попередження робити.
Меркель строит северный поток!!!! Ей пох на Украину!
Ну на ***** тоже
_Дело не в том что ей пох на Украину - это ещё можно понять - этой мрази пох на саму Европу и безопасность Германии. Подлая, тупая и близорукая курица не понимает, что закончит путлер атакой на саму Европу, и убийством европейцев, в т. ч. немцев! Он уже напал на Европу (2010, нападение на Польшу = на ЕС и НАТО) и уже убивает европейцев (боинг, теракты). Но будет - будет! - гораздо больше этого.
На ***** це діє як червоне на бика. Тільки кувалдою в лоб.
В случае с Меркель мега-предупреждение Кремлю будет начинаться Юстас Алексу. Тут даже не надо быть семи пядей во лбу.
Бабушке конечно стыдно что Вовочка оказался таким поцом ограбил Украину и ведет войну но а что тут сделаешь доктрина фюрера должна быть выполнена дешевые энергоносители из Розии должны работать на экономику Рейхстага...
Истину глаголете.
Тітка: "Так, так. Ото дорахую газові єврики, що Вовочка передав і відразу почну його попереджати в жосткій формі. Зараз, зараз."
Та не будет никакого пожара ,с путиным-****** вопрос закрыт ,кацапский ******** будут множить на ноль !
Дура ты легкомысленная, которую даже события с 2008 ничему не научили.
Ватан ,то что для кацапов дебилизм это естественное состояние тут и так ВСЕ знают.
А всё, доказывать мне что ты идиёт не надо, я уже верю. Расслабься.
Ты веришь Вечернему Мудазвону и путину-***** по причине умственной неполноценности .
Перекрытие датских проливов из Балтики и черноморских проливов . Арест всех счетов, недвижимости , бизнеса российского происхождения включая оформленного на подставных лиц. Задержания детей, жен, любовниц и т.д. всей верхушки, силовиков, олигархов, политиков Раши, проживающих за рубежом. ( и как минимум депортация их в РФ.
Мне кажется для смены курса России достаточно депортации семей и любовниц кремлевских руководителей. Лишенные привычного западного окружения эти фурии выцарапают глаза своим мужьям.
Поток 2 это другое ну ну, даже вчера когда США предупредили о 2 проверяющих компаний,немцы огрвщнулись, США нам не указ всё равно достроим ,вы там определитесь с одной позицией
який пан посол наївний. за роки ізраїльскої окупації було лише бла- а воно і подосі! за роки вірменської окупації карабаху та прилеглих земель - те саме! російська окупація вже 7років- а запах бабла досі перемагає здоровий глузд.бо світ бабло воно і в африці бабло, і воно відмінно заміняє міжнар.право, суди, право народів і країн і навіть совість!!!!
Европа ссытся от войск Раши в отличии от украинцев
Мокшане и немцы - один народ! Это дружба испытанная веками - от историков Миллера, Шлецера и других до сегодняшних коллаборантов. Поэтому такие санкции невозможны. Только если саму Германию США не объявят пособником агрессора или что-то в этом роде.
немецкая меркельша завербована давно , и она не будет никаких сигналов посылать своему рашистскому вербовщику.Тем более,что она с Макроном в курсе того плана ,что затевает рашист.Он их поставил в известность на недавней онлайн встрече
д'Єрмак ще не добрався до кадрового складу нашого МЗС. А то ьи й Мельника давно не було би в послах.
"Мегасильное" - это достройка СП-2???
не получится... фрау рибентроп надеется на место в газпроме
Вы что, зеленского не смотрели? Нужно просто перестать стрелять!
===========
Стрелять перестали, оборонный заказ сорвали, сокращение армии перенесли с 21 на 22 год, Нептуны дежурят с муляжами ракет, Закупку Ольхи сорвали, Закупку снарядов сорвали и т.д. т т.п. Чего паникуете?
Ракету в Кремль само то будет.
От блін. За два роки розісрати всю міжнародну підтримку, розв`язати руки європейському бізнесу для співпраці з рашкою, торгувати з агресором навіть там, де вже реально можна було без того обійтись, ставати на коліна і загляди пуйлу в очкр, а тепер волати - Допоможіть!
От падли зелені...
а чьто слєдуєт здєлать нілоху?
Не пам`ятаю хто сказав, що дружити потрібно тільки з США, бо всі остальні тебе продадуть, а Я скажу що крім США є велика Канада.
Будемо воювати, ножа я вже нагострив....
РАБссия живет до сих пор в 1945 году и никогда из него не выйдет,Гитлер сильно обосрал Мавзолейных Хмырей Сралина и Молотова,кровных братьев Йоахима Фон Риббентропа...
Ну да, а кто-же ей после этого даст место в Газпроме или Рос-нефти, рядим со Швондером?
Надо бы еще обратится за мегапосылом к таким известным личностям как Шредер и Берлускони.А может и Земан что пошлет.
Как-то так ситуация выглядит :
1. Фашистская россия стягивает войска к украинским границам
2. Постоянно устраивают провокации, чтобы спровоцировать наших на ответку, которую начнут называть "обстрелом мирных жителей Донбасса". Когда наши не ведутся, гибель гражданских в результате несчастных случаев выдают за результат обстрелов (как того мальчика, который трагически погиб от взрыва во дворе). Короче, создают информационный фон.
3. путяра 21 апреля (к дню рождения своего учителя - Адика Гитлера, чьи действия и даже речи копирует) выступает с посланием к Федеиальному собранию рф.
4. Глава Сената Матвиенко уже сказала, что через день Сенат собирается на срочную сессию "проводить в жизнь указания Президента".
5. До 21 апреля провокаций будет ещё много и обстрелы будут усиливаться. Наши, естественно, дадут обратку.

Мне одному кажется, что эта скотина заявит, что терпеть "зверства украинской военщины и их западных покровителей" больше нет сил и россия признаёт независимость ДНР / ЛНР . . ? Ну а дальше по накатанной - договор о военном союзе и русская армия в качестве "миротворцев", "по просьбе трудящихся Донбасса". Или вообще Януковича из нафталина выймут.
А этот посол точно из Украины?
Чтобы Германия, да отказалась от тридцати российских серебряников? Да ни за что!
Это он сказал Меркель в глаза?
Пару тижнів і все стане зрозуміло
А этот Мельник, он хто? Посол Украины или наставник Меркель?
Один уже направив.
_Ат каво вы шдёте риакции? От мадам риббентроп, подельницы путлера, его тарана и клина в Европе, ярой защитницы СП-2 и финансирования людоедов деньгами Европы?!
_А-аа, ну-ну...
Она выразит в жёсткой форме глубочайшую мегаозабоченность и на этом всё закончится
Вот вам пример низкого образования, низкого кругозора, и как следствие, низкой культуры общения. Это высказывания высшего дипломата Украины? Это же какой то киндер-сюрприз с ментальностью и уровнем мышления и высказываний подростка. Какие решения может он принимать на своей работе? Насколько адекватные? А ведь это посол! В Германии! Вот такие гос служащие были отобраны на подобную работу. Когда вместо деловых качеств и способности принимать хорошие решения, во главу угла ставится так называемая политическая целесообразность, партийная квота и прочая ерунда, на деле оказывающиеся непрофессионализмом. Посмотрите на наших депутатов, на президента, как они общаются. Какие они принимают решения, какие имеют планы, вернее их не имеют и не понимают, что они бывают и нужны. Самые умные продолжают уезжать и устраиваются "там", поднимаю "их" экономику. Старые дипломаты уже на пенсии или около того. Беспросветность.
учитывая что дети жены любовницы и деньги кремлевских чинуш находятся в европе то явно никакой особой опасности для них нет а блаблаблакать можно что угодно

так что выразят очередную критическую обеспокоенность
