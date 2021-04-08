Щоб запобігти "моторошній пожежі" в Європі, Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" Путіну, - посол України у ФРН Мельник

Український посол у Берліні Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель направити президенту Росії Володимиру Путіну "жорстке попередження, пригрозивши фатальними наслідками" у разі нового витка військової агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив у коментарі німецькому медіа-холдингу RND, куди входять десятки газет.

Джерело передає слова дипломата, що того "шокує, як у Німеччині наймасовіші переміщення військ у новітній історії Росії та найбільша концентрація її армії біля кордонів України розглядається лише як "загроза".

"Мова йде про конкретну підготовку до війни і дуже серйозну небезпеку нової атаки на Україну", - підкреслив Мельник.

На його думку, щоб запобігти "моторошній пожежі в Європі", Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" в Москву "особисто і від Бундестагу".

Посол назвав заходи ФРН і Заходу, які були б доречними на випадок розширення агресії Росії:

- повний розрив економічних відносин з РФ;

- газове ембарго;

- заборона на імпорт нафти і вугілля з РФ;

- остаточна заборона будівництва газопроводу "Північний потік-2";

- заморожування російської держвласності;

- міжнародний бойкот та ізоляція країни-окупанта;

- "нерукостискання" її керівництва;

- нове посилення санкцій.

Нагадаємо, 30 березня 2021-го у ЗСУ заявили про стягування військ РФ до кордонів: з'явилися відео/фото перекидання ешелонів і колон техніки. Союзники висловили підтримку Україні і застерегли РФ. Там відповіли, що "нікого не має турбувати", як і чому вони переміщують війська на своїй території.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".