Щоб запобігти "моторошній пожежі" в Європі, Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" Путіну, - посол України у ФРН Мельник
Український посол у Берліні Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель направити президенту Росії Володимиру Путіну "жорстке попередження, пригрозивши фатальними наслідками" у разі нового витка військової агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив у коментарі німецькому медіа-холдингу RND, куди входять десятки газет.
Джерело передає слова дипломата, що того "шокує, як у Німеччині наймасовіші переміщення військ у новітній історії Росії та найбільша концентрація її армії біля кордонів України розглядається лише як "загроза".
"Мова йде про конкретну підготовку до війни і дуже серйозну небезпеку нової атаки на Україну", - підкреслив Мельник.
На його думку, щоб запобігти "моторошній пожежі в Європі", Меркель варто терміново направити "мегасильне попередження" в Москву "особисто і від Бундестагу".
Посол назвав заходи ФРН і Заходу, які були б доречними на випадок розширення агресії Росії:
- повний розрив економічних відносин з РФ;
- газове ембарго;
- заборона на імпорт нафти і вугілля з РФ;
- остаточна заборона будівництва газопроводу "Північний потік-2";
- заморожування російської держвласності;
- міжнародний бойкот та ізоляція країни-окупанта;
- "нерукостискання" її керівництва;
- нове посилення санкцій.
Нагадаємо, 30 березня 2021-го у ЗСУ заявили про стягування військ РФ до кордонів: з'явилися відео/фото перекидання ешелонів і колон техніки. Союзники висловили підтримку Україні і застерегли РФ. Там відповіли, що "нікого не має турбувати", як і чому вони переміщують війська на своїй території.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Стрелять перестали, оборонный заказ сорвали, сокращение армии перенесли с 21 на 22 год, Нептуны дежурят с муляжами ракет, Закупку Ольхи сорвали, Закупку снарядов сорвали и т.д. т т.п. Чего паникуете?
От падли зелені...
Будемо воювати, ножа я вже нагострив....
1. Фашистская россия стягивает войска к украинским границам
2. Постоянно устраивают провокации, чтобы спровоцировать наших на ответку, которую начнут называть "обстрелом мирных жителей Донбасса". Когда наши не ведутся, гибель гражданских в результате несчастных случаев выдают за результат обстрелов (как того мальчика, который трагически погиб от взрыва во дворе). Короче, создают информационный фон.
3. путяра 21 апреля (к дню рождения своего учителя - Адика Гитлера, чьи действия и даже речи копирует) выступает с посланием к Федеиальному собранию рф.
4. Глава Сената Матвиенко уже сказала, что через день Сенат собирается на срочную сессию "проводить в жизнь указания Президента".
5. До 21 апреля провокаций будет ещё много и обстрелы будут усиливаться. Наши, естественно, дадут обратку.
Мне одному кажется, что эта скотина заявит, что терпеть "зверства украинской военщины и их западных покровителей" больше нет сил и россия признаёт независимость ДНР / ЛНР . . ? Ну а дальше по накатанной - договор о военном союзе и русская армия в качестве "миротворцев", "по просьбе трудящихся Донбасса". Или вообще Януковича из нафталина выймут.
_А-аа, ну-ну...
так что выразят очередную критическую обеспокоенность