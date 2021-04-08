Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення
Президент Володимир Зеленський досі не ввів у дію санкцій проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки та оборони ще 19 березня.
Про це йдеться у відповідях РНБО та Офісу Президента на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків. За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проєктом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському.
Проєкти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис главі держави його Офіс.
В ОП відповіли, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.
Однак, як зазначили в Раді нацбезпеки, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.
Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.
Видання просило повідомити про причини непідписання указу, однак Офіс Президента залишив це запитання без відповіді.
Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.
У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.
19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії. Під нові санкції потрапили, зокрема, експрезидент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, наближений до Януковича бізнесмен Сергій Курченко та інші. Загалом 27 осіб.
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Неровен час в Альенде-2 превратится.
"Санкции" Зеленского, это те же самые "видосики", которыми он кормил ЛОХторат первый год, просто на "новом уровне".
На следующий год еще какую-нибуть другую "лапшу на уши" выдумает.
Так и второй срок станет совсем реальным.
"В ОП ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту."
Источник: https://censor.net/ru/n3258485
Где-то лежит бумага, в приемной, наверное, или у Мандель.
Небось, завалилась за стенку ящика стола.
Никто ее не ищет, это ж не сценарий "Лиги смеха".
Но ничего, Владимир Ссаныч из Катара приедет, всыплет им там всем...
- не думаю
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
А, душонки продажні?
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Зєлю геть. Дострокові.