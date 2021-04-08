Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення

Президент Володимир Зеленський досі не ввів у дію санкцій проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки та оборони ще 19 березня.

Про це йдеться у відповідях РНБО та Офісу Президента на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків. За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проєктом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському.

Проєкти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис главі держави його Офіс.

В ОП відповіли, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.

Однак, як зазначили в Раді нацбезпеки, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.

Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.

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Видання просило повідомити про причини непідписання указу, однак Офіс Президента залишив це запитання без відповіді.

Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.

У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.

19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії. Під нові санкції потрапили, зокрема, експрезидент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, наближений до Януковича бізнесмен Сергій Курченко та інші. Загалом 27 осіб.