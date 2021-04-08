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Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення

Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення

Президент Володимир Зеленський досі не ввів у дію санкцій проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки та оборони ще 19 березня.

Про це йдеться у відповідях РНБО та Офісу Президента на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків. За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проєктом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському.

Проєкти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис главі держави його Офіс.

В ОП відповіли, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.

Однак, як зазначили в Раді нацбезпеки, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.

Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.

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Видання просило повідомити про причини непідписання указу, однак Офіс Президента залишив це запитання без відповіді.

Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.

У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.

19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії. Під нові санкції потрапили, зокрема, експрезидент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, наближений до Януковича бізнесмен Сергій Курченко та інші. Загалом 27 осіб.

Автор: 

Азаров Микола (1877) Зеленський Володимир (24197) Лебедєв (33) санкції (12032) РНБО (2292) Табачник Дмитро (172) Янукович Віктор (10782) Пшонка Віктор (205) Курченко Сергій (424) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+19
Потому, что он сам янукович-2
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08.04.2021 14:12
+9
А нафига?
"Санкции" Зеленского, это те же самые "видосики", которыми он кормил ЛОХторат первый год, просто на "новом уровне".
На следующий год еще какую-нибуть другую "лапшу на уши" выдумает.
Так и второй срок станет совсем реальным.
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08.04.2021 14:13
+8
-- А шо такоэ,--скажет Вова-- мне шо принесут, то я и подписую. Када принесут санкции, я их тада и подпишу...
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08.04.2021 14:14
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Потому, что он сам янукович-2
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08.04.2021 14:12 Відповісти
Если сбежать сумеет.
Неровен час в Альенде-2 превратится.
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08.04.2021 14:13 Відповісти
дык.. вислюк видосик снял и свалил на отдых в катар.. некогда ему - слишком много сосен на пляжах))
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08.04.2021 14:23 Відповісти
Как это можно обидеть почётного донбасского боярина ? Беглый или не беглый, но дворянин !
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08.04.2021 14:12 Відповісти
двортерьер
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08.04.2021 14:13 Відповісти
А нафига?
"Санкции" Зеленского, это те же самые "видосики", которыми он кормил ЛОХторат первый год, просто на "новом уровне".
На следующий год еще какую-нибуть другую "лапшу на уши" выдумает.
Так и второй срок станет совсем реальным.
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08.04.2021 14:13 Відповісти
-- А шо такоэ,--скажет Вова-- мне шо принесут, то я и подписую. Када принесут санкции, я их тада и подпишу...
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08.04.2021 14:14 Відповісти
Не катит такая отмазка. Ему уже передали на подпись, но он не подписывает.

"В ОП ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту."

Источник: https://censor.net/ru/n3258485
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08.04.2021 14:25 Відповісти
Да нет, он не мог!
Где-то лежит бумага, в приемной, наверное, или у Мандель.
Небось, завалилась за стенку ящика стола.
Никто ее не ищет, это ж не сценарий "Лиги смеха".
Но ничего, Владимир Ссаныч из Катара приедет, всыплет им там всем...
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08.04.2021 14:31 Відповісти
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08.04.2021 14:35 Відповісти
сЦыт.......
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08.04.2021 14:14 Відповісти
The Show Must Go On!
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08.04.2021 14:16 Відповісти
совпадение?
- не думаю
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08.04.2021 14:17 Відповісти
агєнт фсб росіі по клічькє козирь і фаміліі єрмак нє разрєшіл.
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08.04.2021 14:17 Відповісти
Що означають ці санкції проти громадян держави, не розумію? Яка у них юридична основа? Це ж кримінальний кодекс, слідство, суд і покарання, а якісь «санкції». Що це означає, не під кажете?
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08.04.2021 14:17 Відповісти
Сцикун засцал.
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08.04.2021 14:18 Відповісти
ОП-95 совместно с СНБО-95 проводят спектакли для не лохов !!!
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08.04.2021 14:18 Відповісти
Та й про санкції проти Мертвечука - теж все затихло...
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08.04.2021 14:18 Відповісти
Умников много, президент - один!
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
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08.04.2021 14:20 Відповісти
Ти не виправний ЗЕлох.
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08.04.2021 14:22 Відповісти
Зачьотний лизунець)))
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08.04.2021 14:24 Відповісти
Може за виступ в сауні "нє абідел"? ... добро помніт
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08.04.2021 14:21 Відповісти
Патамушта ЗЕ і весь його квартал маладиє риганали.Зеленский до сих пор не ввел в действие утвержденные СНБО 19 марта санкции против Януковича и его окружения - Цензор.НЕТ 7988
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08.04.2021 14:21 Відповісти
а знаєтє пачєму? патаму шо парашенка гад мешаєт! у него ж бізнес з януковічем! прада сірьожуня????
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08.04.2021 14:25 Відповісти
Дик таваріщ Путєн нє разрєшаєт
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08.04.2021 14:26 Відповісти
забыл наверное в спешке.... напомните парню
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08.04.2021 14:28 Відповісти
А чому нікого не дивує, що санкції (проект санкцій) збираються вводити через 7 років після "бегства" Януковича? А що ж раніше робили псевдо-патріотичні керівники?
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08.04.2021 14:34 Відповісти
Продовжувати , а не вводити.
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08.04.2021 14:44 Відповісти
ЗЕбілка, може тому, що санкції вводять проти ВНОЗЕМНИХ громадян? А проти громадян України - не санкції вводять клоунські, а КАРНУ СПРАВУ відкривають!


Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення - Цензор.НЕТ 2173
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08.04.2021 16:00 Відповісти
Ему главное дверь отмыть и памперс поменять. А потом позагорать.
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08.04.2021 14:42 Відповісти
левочкин вместе с дерьмаком занимаются бизнесом, а вы хотите, чтобы зе-лупа ввела санкции против своих бизнес-партнеров. Наивные, как дети.
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08.04.2021 14:42 Відповісти
А вдруг Янукович вернется, как тогда в глаза ему смотреть? Настоящий стратег должен все варианты просчитывать...
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08.04.2021 15:36 Відповісти
А чого ж це Петькіни віслюки забули як Пецік 20 червня 2015 р. заветував Постанову ВР про позбавлення Януковича звання "Президент"?
А, душонки продажні?
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08.04.2021 16:21 Відповісти
сывочолый крыголам-не ввел, а бубочка-43 рочка-шо,лох останний, шоб вводить?
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08.04.2021 16:48 Відповісти
Зєля не хоче, щоб Янек правду про Зєлю написав в своїх мемуарах. Як Зєля голий в бані перед ним виступав.
_______
Зєлю геть. Дострокові.
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08.04.2021 17:33 Відповісти
 
 