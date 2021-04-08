Для стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Києві потрібно хоча б 3-4 тижні, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

Лікарка-епідеміологиня, колишня заступниця головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися всі заходи карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна.

"Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб під час дотримання всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто для стабілізації потрібно хоча б три-чотири тижні... За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі", - заявила лікарка.

Мухарська наголосила, що на свята вірогідні порушення карантину, а тому ситуація з локдауном може трохи подовжитись.

"Ми розуміємо, що саме через цей період буде у нас цілий ряд свят, Великдень, травневі, тому це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися", - сказала колишня заступниця головного санлікаря.

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Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що в Офісі Президента відреагували на ситуацію з транспортом у Києві. Там наполягають, щоб міська влада вирішила проблему з нестачею пропусків.

Так, з 5 квітня громадський транспорт Києва, в тому числі метро, ​​працює виключно за спеціальними перепустками. Такі пропуски видає міська влада для працівників підприємств критичної сфери, медиків тощо.

Через це в місті утворився транспортний колапс. У понеділок служби таксі суттєво підняли вартість перевезень. У вівторок ситуація дещо стабілізувалася.