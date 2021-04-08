Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров
Погляд кожного громадянина України спрямований на президента Зеленського. Люди чекають, що він зможе консолідувати суспільство і вселити віру в те, що Україна вистоїть проти збройної агресії Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ветеран АТО Олексій Петров під час круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?".
За його словами, зараз не видно чітких і зрозумілих меседжів від верховного головнокомандувача - президента Володимира Зеленського.
"Нині погляд кожного громадянина України обернутий у бік Володимира Зеленського. Всі дивляться і чекають, коли він скаже якесь слово. Коли можливо якимись діями, своїми якимись гучними запевненнями, а він уміє говорити переконливо, він зможе консолідувати суспільство і вселити в простих громадян, які не знають, що таке війна, впевненість у тому, що Україна вистоїть. Що Україна, якщо знадобиться, буде битися за свою землю всіма доступними засобами, силами і людськими ресурсами, економічними ресурсами тощо", - підкреслив Петров.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
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речь ниже идет о выводе ВСУ за границы луганской и донецкой областей;
информация с кацапского ресурса от человека который позиционирует себя одним из высокопоставленных "ихтамнетов"
"этого пытались добиться через перемирия (нет стрельбы - сокращение группировки ВСУ в ООС в два-три раза - отход на границы областей - Минск)"
Ну, если горный и продажный козёл с не погашенной судимостью Михуил Карлсонович ********** жевал свой галстук в такой ситуации, то можно только догадываться, ЧТО будет жевать это трусливое, лживое и воровитое чмо Вава. Впрочем памперсов дЕрьмак закупил для Вавы много.
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
Отака позиція!
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Оно такой гундосик запилит, - обрыдаемся!
А само уедет в Эмираты...
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