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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров

Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров

Погляд кожного громадянина України спрямований на президента Зеленського. Люди чекають, що він зможе консолідувати суспільство і вселити віру в те, що Україна вистоїть проти збройної агресії Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ветеран АТО Олексій Петров під час круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?".

За його словами, зараз не видно чітких і зрозумілих меседжів від верховного головнокомандувача - президента Володимира Зеленського.

"Нині погляд кожного громадянина України обернутий у бік Володимира Зеленського. Всі дивляться і чекають, коли він скаже якесь слово. Коли можливо якимись діями, своїми якимись гучними запевненнями, а він уміє говорити переконливо, він зможе консолідувати суспільство і вселити в простих громадян, які не знають, що таке війна, впевненість у тому, що Україна вистоїть. Що Україна, якщо знадобиться, буде битися за свою землю всіма доступними засобами, силами і людськими ресурсами, економічними ресурсами тощо", - підкреслив Петров.

Також читайте: Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) росія (65800) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+44
Вменяемые украинцы от зеленского не ждут ничего.
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08.04.2021 14:25
+30
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 4994
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08.04.2021 14:26
+27
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 260
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08.04.2021 14:32
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помаленьку начала появляться информация о летнем перемирии за которое как идиот за прутик держится принижень
речь ниже идет о выводе ВСУ за границы луганской и донецкой областей;
информация с кацапского ресурса от человека который позиционирует себя одним из высокопоставленных "ихтамнетов"
"этого пытались добиться через перемирия (нет стрельбы - сокращение группировки ВСУ в ООС в два-три раза - отход на границы областей - Минск)"
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08.04.2021 14:25 Відповісти
Катар, пляжи, офшоры и меморандумы о меморандумах по сотрудничеству в сфере сотрудничества.. вот и ВСЯ реакции вислюка офшорного
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08.04.2021 14:36 Відповісти
краткость сестра таланта
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08.04.2021 15:03 Відповісти
Вменяемые украинцы от зеленского не ждут ничего.
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08.04.2021 14:25 Відповісти
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 260
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08.04.2021 14:32 Відповісти
🤣🤣🤣
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08.04.2021 18:46 Відповісти
по моему нелох злой, зараз будэ бамбить , разбигайтэсь
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08.04.2021 19:24 Відповісти
Я жду что оно скажет "Я устал я мухожук"
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08.04.2021 14:34 Відповісти
А невменяемые ждут какого-то "отца нации". Уж ветеран-то должен понимать, что делать при вторжении. Или вариант "драпать" в его мыслях тоже есть?
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08.04.2021 21:13 Відповісти
Еще не дошло, что зеленский - это не тот человек, от которого можно чего-то ждать? Пусть даже и ветерану?
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08.04.2021 21:23 Відповісти
чуда ждете...а чудо буде лише тоді коли анкл джо яйця зелі триматиме міцно і регулярно
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08.04.2021 14:26 Відповісти
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 4994
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08.04.2021 14:26 Відповісти
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08.04.2021 14:28 Відповісти
Брови, брови сдвинь, дурик
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08.04.2021 14:35 Відповісти
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 9749
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08.04.2021 14:36 Відповісти
Реакцию Зеленского?
Ну, если горный и продажный козёл с не погашенной судимостью Михуил Карлсонович ********** жевал свой галстук в такой ситуации, то можно только догадываться, ЧТО будет жевать это трусливое, лживое и воровитое чмо Вава. Впрочем памперсов дЕрьмак закупил для Вавы много.
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08.04.2021 14:26 Відповісти
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 917
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08.04.2021 14:38 Відповісти
Зря вы так, зольдат. Надо было побывать в Грузии до Микуила и сразу после его ухода.
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08.04.2021 14:46 Відповісти
Мой сосед состоит в романтической переписке с Анджелиной Джоли, только она ему не отвечает. © старый анекдот
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08.04.2021 14:27 Відповісти
А взор Владимира Александровича в случае шухера обращен на свою виллу в Италии или квартирку в Лондоне, на крайняк в собственном имении в Крыму такого оленя всегда ждут
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08.04.2021 14:27 Відповісти
Цитую істоту:
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
Отака позиція!
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08.04.2021 14:31 Відповісти
+
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08.04.2021 14:31 Відповісти
все смотрят и ждут, какой аккорд он возьмёт на пианине...
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08.04.2021 14:32 Відповісти
Я вам ничего не должен (с)
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08.04.2021 14:32 Відповісти
я, украинец, если честно, жду от него другого: чтоб сваливал из этой страны.
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08.04.2021 14:33 Відповісти
...вот и вся реакция
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 1403
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08.04.2021 14:33 Відповісти
Та оно от поляка сейчас на "передовой" прячется -наподписывался в Катаре всякой муйни...
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08.04.2021 14:36 Відповісти
Украине при такой обороне нечего бояться Мордора

Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 5259
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08.04.2021 14:38 Відповісти
Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 9630

...
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08.04.2021 14:55 Відповісти
Почти попал
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09.04.2021 08:35 Відповісти
Бубочка уже обосрались, ведь не даром на Катар летал, бронировал номер в гостинице.
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08.04.2021 14:39 Відповісти
Я, к примеру, не жду, потому что знаю , никакой чёткой реакции от этого человека не последует. Думаю, любому нормальному гражданину страны, это так же понятно.
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08.04.2021 14:40 Відповісти
Лично я жду другого... Оно там на передок поехало, может "та сторона" не промахнется...
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08.04.2021 14:42 Відповісти
Не с нашим счастьем ! Говно не тонет
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08.04.2021 18:19 Відповісти
Реакция будет жесточайшая!
Оно такой гундосик запилит, - обрыдаемся!
А само уедет в Эмираты...
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08.04.2021 14:46 Відповісти
Ну какая у него может быть реакция? Вон, он сегодня поехал на фронт и всё продолжает о мире лопотать. Пацифист хренов.
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08.04.2021 14:46 Відповісти
Вот не нужно говорить за всех украинцев! Меня лично тошнит, от того, как все носятся с путиным)
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08.04.2021 14:47 Відповісти
Украинцы ждут от Зеленского четкую реакцию на возможность вторжения РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 8543
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08.04.2021 14:50 Відповісти
Реакция зе-лупы ни для кого не секрет: в случае войны оно свалит в катар или оман, куда вывезло миллиарды украденных денег.
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08.04.2021 14:52 Відповісти
В Катар не звалить, бо там американська авіабаза, зразу арештують.
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08.04.2021 18:22 Відповісти
Уже отреагировал, посадил бат."донбасс".
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08.04.2021 14:52 Відповісти
Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров - Цензор.НЕТ 2172

...
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08.04.2021 14:58 Відповісти
На лыжы и в оман
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08.04.2021 18:40 Відповісти
А Чмо после Катара дар речи потеряло...
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08.04.2021 15:30 Відповісти
В Катарі розміщена найбільша на Близькому Сході американська військова авіабаза Ель-Удейд. ПреЗЕдент терміново полетів з візитом в Катар після телефонної розмови з Байденом. Не виключено, що там йому в конфіденційній розмові без присутності агента Козиря переказали те, чого Байден не міг сказати по телефону. Тому Вава і втратив дар мови.
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08.04.2021 18:20 Відповісти
ждите видосика......
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Мне все кажется, что этот зеленый выползень из квартала, до сих пор не понимает, в какую замечательную интригу Х...ла, его впрягли. Ему ничего не объясняют. То есть - в начале сказали: ты, - играешь им "президента" - и все. Ни о чем не думай. Оно согласилось - и начало лепить из себя "голобородька в натуре". Но, потом, вдруг поняло, что: что-то идет не так. Те, кого вначале "заставили" смотреть на "голопородьку" по Г+Г, должны были на него смотреть, как на чудо без перьев, играть с ним в одном сериале, а они смотрят на него теперь, как бараны на новые ворота и не хрена не понимают - война идет, жареным уже тхнет, цены лезут и кусаются, вакцин нет и не предвидится ибо оно, как глава государства, не котируется негде в мире. Короче, - оно уже ни хрена не понимает. Но слезть с подводной лодки оно не может, поскольку он должен играть пустое место президента Украины до конца. Его уже водит за руку некто из гру - говорит: что делать, что мычать в эфир. Иногда ему создают иллюзию, якобы он бореться с коррупцией... однако, "козел отпущения", всего лишь, ложная, отвлекающая мишень. Оно - тупо - рефлексует (или даже - гальванирует).
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08.04.2021 15:47 Відповісти
Олексій, спочатку треба ляжки обмити, а потім вже видавати яку-сь реакцію. А серйозно, або війну Штатам чи НАТО оголосити, а після оголошення війни через 15 хв. оголосити капітуляцію і здатися. щоб Геркулеси завезли хача б пару батальонів рейнджерів, або запросити війська чи то Штатів чи НАТО офіційно на базування. Нехай виконують Будапештський меморандум. Я не кажу про розквартирування дивізій і танків, але пару-трійку батальонів в Україні не завадять, прокормимо не гірше їхніх стандартів навіть за свій кошт абоо поскубемо олігархів! Не думаю, що у ***** хватить наснаги загрожувати військовим альянсу.
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08.04.2021 16:07 Відповісти
індик думав да здох, готовим треба бути до всього, а щось ми не чуєм про це
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08.04.2021 16:40 Відповісти
так спитай у квартального коли здихати будеш, ти ж за нього голосували, чи як?
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08.04.2021 17:15 Відповісти
Чего стоит ожидать от испуганного дурачка?
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08.04.2021 16:24 Відповісти
А зекролик в глазки удаву дальше смотрит
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08.04.2021 18:39 Відповісти
 
 