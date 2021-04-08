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Виготовлення новітнього зразка бойової машини "Вавілон" зірвано з вини Міноборони, - інженерна група "Арей"

Виготовлення новітнього зразка бойової машини

Виготовлення зразка новітньої бойової машини БМПВ "Вавілон", яке мало розпочатися в листопаді 2020 року, зірвано. Підприємство простоює, збитки від простоїв - майже 10 млн грн. Збитки держави досягли 80 млн.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук інженерна група "Арей", інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні цього року БМПВ "Вавілон" мала вийти на державні випробування. Не вийде, оскільки виготовлення зразка новітньої бойової машини, яке мало розпочатись у листопаді 2020 року, зірвано. "Арей" успішно виконав два етапи роботи: розробив комплект РКД, який завізовано 1285 ВП МОУ;виготовив бронемакети фрагментів корпусу та провів їх випробування обстрілом. Бронемакети пройшли випробування обстрілом снарядами 30 мм у максимально жорстких умовах – з дистанції 200 м (найвища кінетична енергія даного снаряду – на дистанції 210 м). Також бронемакети фрагментів корпусу пройшли успішні випробування кумулятивними та бронебійно-підкаліберними снарядами 125 мм з дистанції 500 м", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що "Арей" виконав додаткові обсяги робіт без зміни ціни етапу 2 та в межах термінів, визначених державним контрактом: додатково розробив програмну документацію на цифрову танкову інформаційно-управляючу систему (вимоги до якої взагалі відсутні у ТЗ).

Зазначається, що замовник влаштував подвійне приймання виконаної роботи. Спочатку – військовим представництвом,потім ще й Комісію. Звісно, ІГ "Арей" роботу здав. І знову – без жодних недоліків та зауважень.

Від 17.11.2020 "Арей" готовий до виконання етапу 3 ДКР "Вавілон", що підтверджено Висновком 1285 ВП МО України. Виготовлення дослідного зразка бойової машини передбачено на ДП "Київський бронетанковий завод".

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Щоб виправдати зрив ДКР "Вавілон", деякі посадові особи Міноборони вдаються до відвертої брехні, маніпуляцій, затягування розгляду документації та вимагань неіснуючих документів.

Виготовлення новітнього зразка бойової машини Вавілон зірвано з вини Міноборони, - інженерна група Арей 01

"Представництво замовника вимагає надати ЗАТВЕРДЖЕНІ документи, які насправді давно знаходяться у замовника без жодного руху. З одного боку, посадовими особами Замовниками ігноруються важливі питання, а з іншого боку, ними легко можуть витрачатись тижні для написання, до прикладу, "рецензії" на ЧЕРНЕТКУ Відомості покупних виробів, та ще й висувається ПИСЬМОВА претензія, що на чернетці відсутні будь-які підписи!!! Загалом переписка з Департаментом ОВТ фейєрична. Якщо вказуєте на незнання "нормативки" - значить, тиснете на посадову особу і вимагаєте від цієї посадової особи неправомірну вигоду, себто хабаря. Останній шедевр – вимога писати лише з приводу оборонного замовлення. З інших оборонних питань, що відносяться до сфери Міноборони, звертатись заборонено", - підкреслюється в повідомленні.

"Діалогу із замовником немає. Міноборони перекладає відповідальність на Командувача ЗСУ. Із листопада 2020 року чекаємо зустрічі із профільним заступником міністра. Він призначає нараду, на яку сам не приходить, а Протокол наради самої наради приховується другий місяць. ІГ "Арей" не може отримати жодного пояснення – що відбувається? Підприємство простоює з листопада 2020 року. Збитки від простоїв – близько 10 млн. грн. Збитки держави сягнуть 80 млн. І при цьому Армія не отримає новітнього зразка військової техніки. ІГ "Арей" звертається до Міністра оборони України А. Тарана та Головнокомандувача ЗСУ Р. Хомчака з пропозицією провести конструктивну зустріч щодо вирішення питань з ДКР "Вавілон"", - підсумували в інженерній групі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6723) Міноборони (7450) оборона (4812) зброя (7502) Хомчак Руслан (246) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+51
...тем временем в офисе четырежды уклонившегося гавнокомандующего
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 6337
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08.04.2021 14:31
+39
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 3464
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08.04.2021 14:37
+38
А почему не написано самое главное - что Арей "не откатил" либо же не захотел этого сделать? Самое главное условие не выполнено, поэтому кина не будет.
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08.04.2021 14:31
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А почему не написано самое главное - что Арей "не откатил" либо же не захотел этого сделать? Самое главное условие не выполнено, поэтому кина не будет.
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08.04.2021 14:31 Відповісти
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 3464
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08.04.2021 14:37 Відповісти
Хто ж гірший - влада, яка краде та знущається над народом, чи народ, який голосує за неї та підтримує її рейтинги?
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08.04.2021 17:17 Відповісти
Судячи по реакції МО, відкат не було. Хіба щось на початку, а зараз точно нічого не відставати. Класична схема поведінки держструктур, якщо не має корупційної складової.
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08.04.2021 14:46 Відповісти
...тем временем в офисе четырежды уклонившегося гавнокомандующего
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 6337
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08.04.2021 14:31 Відповісти
А тут ще 1,5 млн за ремонт дверей заплатять...
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08.04.2021 14:35 Відповісти
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 424
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08.04.2021 14:39 Відповісти
потому что государством руководят не те люди
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08.04.2021 14:32 Відповісти
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 4406
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08.04.2021 14:40 Відповісти
Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності.

На ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.
Про це йдеться у відкритому листі профспілки "Заводу ім. Малишева", який був адресований президенту України.

Варто нагадати, що у грудні 2020 року підприємство відвідав очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, який заявив, що має "амбітні плани" на 2021 рік та пообіцяв, що "Завод ім. Малишева" отримає замовлення.
"Ми зробимо цілий ряд презентацій можливостей підприємств для замовників державних - Міністерства оборони, Генштабу. Цілий ряд машин - і "Оплотів", і "Дозорів", і Т-64 ", - зазначив тоді Гусєв.Як https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html дізнались журналісти ICTV , єдиним замовленням цілого заводу на цей рік є виготовлення лише одного танку "Оплот" - але на замовлення спецекспортерів - дляhttps://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_nareshti_otrimav_zamovlennja_na_oplot_prote_lishe_odin_dlja_paradu_ta_vistavok-2750.html виставок .
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08.04.2021 14:32 Відповісти
Аналогічний відкритий лист до влади направили із ДП "Антонов", яке також входить до складу "Укроборонпрому".

У ньому пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів "Антонов", звинуватив керівництво підприємства у "психологічному тиску" у зв'язку із https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємства .
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08.04.2021 14:34 Відповісти
это неприкрытый саботаж.. очевидно что со стороны зеленского
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08.04.2021 16:21 Відповісти
Кожне рішення має конкретне прізвище!
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08.04.2021 14:34 Відповісти
Зеленский, Данилов, Розумков, Таран, Хомчак......
Дальше сами список допишите.
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08.04.2021 14:36 Відповісти
ну и кто говорит что это зеклоуны? Это враги и вредители в первую очередь
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08.04.2021 14:34 Відповісти
Что только в оборонке не угробила эта зеленая пошесть. По простому то все называется -- государственная измена.
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08.04.2021 14:35 Відповісти
А в это время Верховный ГОВНОкомандующий жирует в Катаре, ГОВНОкомандкющий развлекается с молодухой в 4-х квартирах, а МО в буддизм подался.
Изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны, - инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 8322
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08.04.2021 14:35 Відповісти
не почистили все силовые и спецструктуры от кэгэбистов в 1991 году,теперь пожинаем плоды работы пукинских "консерв"...
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08.04.2021 14:35 Відповісти
А кто их бы чистил? Гебешные сексоты: чучма и кравчучка?
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08.04.2021 14:38 Відповісти
не было в 1991 у нас полит силы как в Германии,Польше или хотя бы в странах Балтии.В Германии после падения стены было просто-всех коммуняк из власти нах.Затем экономика-приходит комиссия на завод и задает вопрос директору-ты кто?такой-то такой.Проверка-к коммуно-фашисткому режиму отношения не имел,семья-чистая тоже,спец хороший,опыт работы и образование есть,в коррупционных скандалах не замечен.Вердикт-работай дальше.Подходят к следующему-ты кто?я парторг на заводе(как у нас был чучма).Парторгу говорят-ты умеешь что-то делать?Нет,я великий идеолог марксизма-ленинизма.Стружку возле станков подметать будешь?НЕТ,я великий идеолог...Тогда ему говорят-за ворота нах...Вот почему у них теперь хорошо,а унас как всегда...
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08.04.2021 14:52 Відповісти
Був народний рух, був В.Чорновол. Не знаю, чи було б краще, але просрали, бо дуже багато гетьманів на одну країну.
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08.04.2021 16:09 Відповісти
так, "гетьманів" з "номенклатурного партхозактива" було багато,але всі вони були в "будьоновках" і стукали в кгб.По Народному Руху Чорноволу пам,ятаю,щоб замість того,щоб заручитися підтримкою народою та одним фронтом піти у владу та викинути звідти прокацапських комуно-гебістів,серед Народного Руху почалася внітрішня гризня за владу.Зрозуміло,кто і навіщо досвідченою рукою кинув туди грошову кістку.Коли все як то кажуть"устаканилось")))з,явилась конкретна фігура альтернативи комуністам та їх прихвостням у владі.Це був В.Чорновол.Що з ним сталося бачили всі.
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10.04.2021 12:14 Відповісти
Вавилон
Вавилон
Что ты построил
Что разрушил
Вавилон
Вавилон
Плавятся души
Дьявольским огнем
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08.04.2021 14:36 Відповісти
А кто назначил Министра обороны, его замов и вообще весь силовой блок? И разве это первое вредительство кадров от "прислуги"? Это уже тенденция...
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08.04.2021 14:36 Відповісти
Міністр оборони звичайний ворожий саботажник.
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08.04.2021 14:36 Відповісти
А оно зебилам надо думать об обороноспособности Украины?! В случае войны, они всем составом, будут "валить из этой страны". Уже даже денежки вывезли в катарский офшор для этой цели.
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08.04.2021 14:37 Відповісти
бог війни ... тіпа ...
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08.04.2021 17:14 Відповісти
К таким новостям, следует относиться критически.
Довольно много "не имеющих аналогов" проектов, на поверку, оказываются мыльными пузырями.
Зато при помощи вот таких сообщений, вокруг таких пузырей возникают скандалы.
Наше МО, это еще те засранцы, но и липовых производителей, у которых часто, даже эскизного проекта нет, у нас хватает.
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08.04.2021 14:42 Відповісти
на этот "мыльный" пузырь был заказ, разработан *******, утвержден и МО выполняло приемку этапов разработки
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08.04.2021 14:50 Відповісти
Так може корупційна складова була якраз за попереднього керівництва Міоборони і попереднього міністра? І платили з відкатами за безперспективну "сиру" розробку. Я б такої можливості теж не відкидав, попри дууууже погане моє ставлення до нинішніх керівників, які точно не краще попередніх, а ті були лайном. Але ми ж пам'ятаємо про "Молот" і "Азовець", і чим закінчились ті афери.
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08.04.2021 15:00 Відповісти
У грудні 2019 року ДК «Укроборонпром» та Інженерна група «Арей» підписали Меморандум про партнерство і співпрацю. На Київському бронетанковому заводі заплановано спільне виготовлення дослідного зразка та розроблених конструкторами «Арея» силових електромашин, пневмостартерів, систем кругового огляду, метеоцентрів, механізмів пневматичного перезаряджання озброєння, блоку оцифровки аналогових датчиків; універсальних адаптивних крісел та інших комлектуючих, що можуть застосовуватись на інших зразках бронетехніки. Крім того, Інженерна група «Арей» та КБТЗ готують до випробувань новий енергоагрегат для танку Т-72. Освоєння виробництва нових комплектуючих безумовно спроможне покращити фінансове становище КБТЗ і поліпшити технічні характеристики бойових машин, які використовуються у ЗСУ.
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08.04.2021 15:31 Відповісти
зато на новые сериалы и на говноканал "дом" бабло есть всегда и столько сколько надо
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08.04.2021 14:48 Відповісти
тут Шпиндель из Азова свой танк никак не построит...а тут группа Арей..а что это?..был заказ этих машин из МО???
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08.04.2021 14:49 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3258440/dva_vystrela_v_pryamom_efire - прекрасная статья, чтобы понять, что происходит, нам не надо большой войны, нас утопят алчные и тупые чиновники на всех уровнях власти, особенно те, кто сверху...
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08.04.2021 14:57 Відповісти
Зебіли, ви це зробили разом!
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08.04.2021 15:03 Відповісти
Деньги есть, не могеть быть шоб их не було (как говорил Райкин)),но где?В сейфе у брата Вовка
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08.04.2021 15:06 Відповісти
Вместо БМПВ "Вавилон" есть новая техника от Зели. 73%, вы сделали это вместе.
Виготовлення новітнього зразка бойової машини "Вавілон" зірвано з вини Міноборони, - інженерна група "Арей" - Цензор.НЕТ 8123
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08.04.2021 15:18 Відповісти
Гниды продолжают свою деятельность...
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08.04.2021 15:19 Відповісти
І чим незадоволений Квартал-95? Ця танкетка ж зелена!
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08.04.2021 15:31 Відповісти
Так МО на зарплаті у москалів, як,напевно, і розвідка.
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08.04.2021 15:34 Відповісти
КТО мешал турчинову и порошенко профинансировать НИОКР по новому БМП?! а по БПЛА?
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08.04.2021 16:13 Відповісти
приказ саботировать был от зеленского.. иначе он бы давно пересажал всех этих чиновников за ЯВНЫЙ саботаж
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08.04.2021 16:26 Відповісти
Почему не указаны фамилии и должности саботёров?
Страна обязана знать своих хероев!
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08.04.2021 17:02 Відповісти
Українські гниди страшніші за московські воші! Розстріляти б саботажників по закону військового часу! Який сором!
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08.04.2021 17:43 Відповісти
Очевидно, в "Арей" не знают что в МО без "смазки" ни один механизм принятия решений не работает. А "смазки" надо много и, желательно, иностранного производства.
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08.04.2021 17:59 Відповісти
Тихо ша! ********** самолётами бабло вывозит в Оман и Катар. Янык вывозил в Орду, а это недоразумение к арабам! Теперь на фронт поперся - присматривает, что бы ещё ********!!! Быдло шо выбрало это - вы конченные человекоподобные абизяны без мозгов.
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08.04.2021 18:20 Відповісти
Саботаж. А в чью пользу?
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08.04.2021 19:07 Відповісти
 
 