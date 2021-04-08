Виготовлення новітнього зразка бойової машини "Вавілон" зірвано з вини Міноборони, - інженерна група "Арей"

Виготовлення зразка новітньої бойової машини БМПВ "Вавілон", яке мало розпочатися в листопаді 2020 року, зірвано. Підприємство простоює, збитки від простоїв - майже 10 млн грн. Збитки держави досягли 80 млн.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук інженерна група "Арей", інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні цього року БМПВ "Вавілон" мала вийти на державні випробування. Не вийде, оскільки виготовлення зразка новітньої бойової машини, яке мало розпочатись у листопаді 2020 року, зірвано. "Арей" успішно виконав два етапи роботи: розробив комплект РКД, який завізовано 1285 ВП МОУ;виготовив бронемакети фрагментів корпусу та провів їх випробування обстрілом. Бронемакети пройшли випробування обстрілом снарядами 30 мм у максимально жорстких умовах – з дистанції 200 м (найвища кінетична енергія даного снаряду – на дистанції 210 м). Також бронемакети фрагментів корпусу пройшли успішні випробування кумулятивними та бронебійно-підкаліберними снарядами 125 мм з дистанції 500 м", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що "Арей" виконав додаткові обсяги робіт без зміни ціни етапу 2 та в межах термінів, визначених державним контрактом: додатково розробив програмну документацію на цифрову танкову інформаційно-управляючу систему (вимоги до якої взагалі відсутні у ТЗ).

Зазначається, що замовник влаштував подвійне приймання виконаної роботи. Спочатку – військовим представництвом,потім ще й Комісію. Звісно, ІГ "Арей" роботу здав. І знову – без жодних недоліків та зауважень.

Від 17.11.2020 "Арей" готовий до виконання етапу 3 ДКР "Вавілон", що підтверджено Висновком 1285 ВП МО України. Виготовлення дослідного зразка бойової машини передбачено на ДП "Київський бронетанковий завод".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною. ВIДЕО

Щоб виправдати зрив ДКР "Вавілон", деякі посадові особи Міноборони вдаються до відвертої брехні, маніпуляцій, затягування розгляду документації та вимагань неіснуючих документів.

"Представництво замовника вимагає надати ЗАТВЕРДЖЕНІ документи, які насправді давно знаходяться у замовника без жодного руху. З одного боку, посадовими особами Замовниками ігноруються важливі питання, а з іншого боку, ними легко можуть витрачатись тижні для написання, до прикладу, "рецензії" на ЧЕРНЕТКУ Відомості покупних виробів, та ще й висувається ПИСЬМОВА претензія, що на чернетці відсутні будь-які підписи!!! Загалом переписка з Департаментом ОВТ фейєрична. Якщо вказуєте на незнання "нормативки" - значить, тиснете на посадову особу і вимагаєте від цієї посадової особи неправомірну вигоду, себто хабаря. Останній шедевр – вимога писати лише з приводу оборонного замовлення. З інших оборонних питань, що відносяться до сфери Міноборони, звертатись заборонено", - підкреслюється в повідомленні.

"Діалогу із замовником немає. Міноборони перекладає відповідальність на Командувача ЗСУ. Із листопада 2020 року чекаємо зустрічі із профільним заступником міністра. Він призначає нараду, на яку сам не приходить, а Протокол наради самої наради приховується другий місяць. ІГ "Арей" не може отримати жодного пояснення – що відбувається? Підприємство простоює з листопада 2020 року. Збитки від простоїв – близько 10 млн. грн. Збитки держави сягнуть 80 млн. І при цьому Армія не отримає новітнього зразка військової техніки. ІГ "Арей" звертається до Міністра оборони України А. Тарана та Головнокомандувача ЗСУ Р. Хомчака з пропозицією провести конструктивну зустріч щодо вирішення питань з ДКР "Вавілон"", - підсумували в інженерній групі.