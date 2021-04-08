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Новини Коронавірус і карантин
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Запоріжжя йде до найгіршого "італійського сценарію": деякі лікарні заповнені на 100%, - ОДА

Запоріжжя йде до найгіршого

Запорізька область перейшла в "червону" карантинну зону. Найгірша ситуація спостерігається в Запоріжжі - деякі лікарні заповнені на 100%. Місто йде до найгіршого "італійського сценарію".

Про це сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми йдемо за найгіршим "італійським сценарієм" в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання - чи вистачить лікарів", - сказав Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій і Хмельницькій областях з 9 квітня - "червона" зона, - Немчінов

"Італійський сценарій" розвитку епідемії - це коли зупинити спалах хвороби не вдається. Згідно з офіційними даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 - одужали.

"У Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях - до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження. Локдауни давали результати", - додав голова області.

"Я ходжу пішки і бачу як люди в маршрутках інколи їздять, ми маємо посилити контролюючі заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що це можна не робити. Ми, як державні органи, будемо вживати всі заходи, аби забезпечити виконання обмежень у повному обсязі. Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. "Швидкі" - це не таксі. Більше того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані", - наголосив очільник регіону.

У міській раді поки не коментують щодо того, чи будуть зміни в роботі громадського транспорту.

Автор: 

Запоріжжя (2289) карантин (18172) ОДА (1630) Запорізька область (3692) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брехня! Все на митинг против карантина и там целоваться взасос!
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08.04.2021 14:35 Відповісти
А на "Анголенко" продавцы все здоровые и бодрые - трамваи на ходу останавливают.
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08.04.2021 14:43 Відповісти
Да эту "яму" давно пора разогнать
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08.04.2021 14:50 Відповісти
капец какой-то. заводы закрыть, рынки разогнать. может ты сам отсюда свалишь куда-нибудь?
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08.04.2021 15:53 Відповісти
Про закрыть заводы это твоя мечта.
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08.04.2021 16:40 Відповісти
это помойка там ковид умрет)))) на цыганах))
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09.04.2021 00:27 Відповісти
Ученые и статистика говорят, что локдаун не затормозил распространение.
Политики настаивают на эффективности.
Кто прав?
Те, у кого есть и мозги, и связи идут в бизнес;
те, у кого есть мозги, но нет связей - в науку;
те, у кого есть связи, но нет мозгов - в политику!
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08.04.2021 14:53 Відповісти
Они уже помолитися с гундяевыи и имеют протекцию в пекле .туда им мошканам дорога
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08.04.2021 16:34 Відповісти
не знаю я так и не заметил различий за год кроме масок..я хз...нам татарам по барабану
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09.04.2021 00:26 Відповісти
 
 