Запоріжжя йде до найгіршого "італійського сценарію": деякі лікарні заповнені на 100%, - ОДА

Запорізька область перейшла в "червону" карантинну зону. Найгірша ситуація спостерігається в Запоріжжі - деякі лікарні заповнені на 100%. Місто йде до найгіршого "італійського сценарію".

Про це сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми йдемо за найгіршим "італійським сценарієм" в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання - чи вистачить лікарів", - сказав Старух.

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"Італійський сценарій" розвитку епідемії - це коли зупинити спалах хвороби не вдається. Згідно з офіційними даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 - одужали.

"У Запоріжжі у нас три чверті ліжок заповнені, в деяких лікарнях - до 100%. Необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження. Локдауни давали результати", - додав голова області.

"Я ходжу пішки і бачу як люди в маршрутках інколи їздять, ми маємо посилити контролюючі заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що це можна не робити. Ми, як державні органи, будемо вживати всі заходи, аби забезпечити виконання обмежень у повному обсязі. Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. "Швидкі" - це не таксі. Більше того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані", - наголосив очільник регіону.

У міській раді поки не коментують щодо того, чи будуть зміни в роботі громадського транспорту.