У ЗС РФ проблеми з комплектацією особового складу, "не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - спікер InformNapalm Макарук
Армія країни-агресора активно переозброюється, але є проблеми з комплектацією особового складу.
Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив спікер InformNapalm Михайло Макарук.
Він зазначив, що перша фіксація новостворених пунктів постійної дислокації для дивізій у Клинцях (Брянська область РФ) і біля Бєлгорода почалася ще в 2014 році
"На цей момент можна сказати, що укомплектованість технікою у них повністю забезпечена, є проблема з комплектацією особового складу. Все ж таки не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - наголосив Макарук.
Водночас на сьогодні, за його словами, фіксують масове насичення військ РФ новою технікою. З 2020 року активно почалося озброєння військ танками нової модифікації, артилерії,
Також армія РФ активно переозброюється новими ПЗРК.
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шоб сказать на камєру "ето всьо уууукри проклятиє..!"
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Апачлєнци "днр" взялі другіх апачлєнцев ф трусіках і разтреляли по них по пол бк.
З самоходок
07.04.2021р. 12:42
(дивитися, слухати)
Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...