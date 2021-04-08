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Новини Агресія Росії проти України
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У ЗС РФ проблеми з комплектацією особового складу, "не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - спікер InformNapalm Макарук

У ЗС РФ проблеми з комплектацією особового складу,

Армія країни-агресора активно переозброюється, але є проблеми з комплектацією особового складу.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив спікер InformNapalm Михайло Макарук.

Він зазначив, що перша фіксація новостворених пунктів постійної дислокації для дивізій у Клинцях (Брянська область РФ) і біля Бєлгорода почалася ще в 2014 році

"На цей момент можна сказати, що укомплектованість технікою у них повністю забезпечена, є проблема з комплектацією особового складу. Все ж таки не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - наголосив Макарук.

Водночас на сьогодні, за його словами, фіксують масове насичення військ РФ новою технікою. З 2020 року активно почалося озброєння військ танками нової модифікації, артилерії,

Також армія РФ активно переозброюється новими ПЗРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці чекають від Зеленського чітку реакцію на можливість вторгнення РФ, - ветеран АТО Петров

Автор: 

армія рф (17698) росія (65800)


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Топ коментарі
+20
У ВС РФ проблемы с комплектацией личного состава, "не все хотят быть удобрением для нашей земли", - спикер "InformNapalm" Макарук - Цензор.НЕТ 8660
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08.04.2021 14:40
+18
кацапы переоснащают армию, а зелупа уничтожает украинскую оборонку как только может
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08.04.2021 14:44
+16
В ******** війнах перевагу мають більш технічно укомплектовані збройні сили.

Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...
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08.04.2021 14:42
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У ВС РФ проблемы с комплектацией личного состава, "не все хотят быть удобрением для нашей земли", - спикер "InformNapalm" Макарук - Цензор.НЕТ 8660
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08.04.2021 14:40 Відповісти
апірация "Варонєж", точно...
шоб сказать на камєру "ето всьо уууукри проклятиє..!"

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Апачлєнци "днр" взялі другіх апачлєнцев ф трусіках і разтреляли по них по пол бк.
З самоходок
07.04.2021р. 12:42

(дивитися, слухати)
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08.04.2021 14:57 Відповісти
В ******** війнах перевагу мають більш технічно укомплектовані збройні сили.

Зеблазні роблять все щоб цієї переваги не було в ЗСУ...
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08.04.2021 14:42 Відповісти
А ну ,зесрань,укомплектуйте собой -вас же до фига голосовало за "рассмеши комика"-теперь вперёд под его руководством на фронт
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08.04.2021 14:42 Відповісти
кацапы переоснащают армию, а зелупа уничтожает украинскую оборонку как только может
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08.04.2021 14:44 Відповісти
За два последних года можно было бы "допилить" нептун, гром2, и начать поставлять эти изделия в армию. но малороский шут продолжает смотреть в очко кремлефюррера с надеждой увидеть там мир.
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08.04.2021 14:49 Відповісти
мир в очках...
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08.04.2021 14:52 Відповісти
На данный момент можно сказать, что укомплектованность техникой у них полностью обеспечена, есть проблема с кмоплектацией личного состава. - если есть укомплектованность техникой,то личный состав перебросят самолетами быстро.
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08.04.2021 15:04 Відповісти
кто поумнее из русских ванек, тот конечно не хочет быть мясом
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08.04.2021 15:36 Відповісти
Фашистов и откровенно тупых долбо..бов у параши тоже предостаточно. И не надо думать, что кацапские свино-собаки начнут заходить в Украину пешком с ак47. А то, что они полезут, так то только вопртс времени, так было и 10 лет наза и 100, и только глупцы этого не понимают. И как бы ни старался Зеленский, или кто угодно другой, "не провоцировать", повод для вторжения или провокацию кацапы создадут сами, в нужный для них момент, если соответствующее решение будет принято их шизофреническим руководством.
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08.04.2021 16:53 Відповісти
Повод уже создан. Рассея будет защищать своих граждан на донбащине. Надеюсь, у нас найдётся ответка помимо патриотизма, потому как ху.....йло решило обложить Украину максимально плотно. Как там росийская белорусь - тоже проводит совмесные учения?
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08.04.2021 20:25 Відповісти
Злая ирония и урок нам - в том что и Клинцы (Стародубщина) и Белгород (Слобожанщина) разговаривали на украинском и входили в состав Гетьманщины 17-18 века, и УНР. Но после захвата кацапскими большевиками эти земли теперь- плацдарм для нападения на нас. Вот такими уступками не остановить и не задобрить аорессора. Тогда сдавали агрессору страну красные популисты-легковеры, а теперь - зеленые. Ничему не научились, все повторяется.
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09.04.2021 20:40 Відповісти
 
 