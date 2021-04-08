У ЗС РФ проблеми з комплектацією особового складу, "не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - спікер InformNapalm Макарук

Армія країни-агресора активно переозброюється, але є проблеми з комплектацією особового складу.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив спікер InformNapalm Михайло Макарук.

Він зазначив, що перша фіксація новостворених пунктів постійної дислокації для дивізій у Клинцях (Брянська область РФ) і біля Бєлгорода почалася ще в 2014 році

"На цей момент можна сказати, що укомплектованість технікою у них повністю забезпечена, є проблема з комплектацією особового складу. Все ж таки не всі хочуть бути добривом для нашої землі", - наголосив Макарук.

Водночас на сьогодні, за його словами, фіксують масове насичення військ РФ новою технікою. З 2020 року активно почалося озброєння військ танками нової модифікації, артилерії,

Також армія РФ активно переозброюється новими ПЗРК.

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