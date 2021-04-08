Скеровано клопотання у ВАКС про арешт адвокатів, затриманих на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК, - САП
8 квітня 2021 року прокурори САП і детективи НАБУ вручили клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн гривень і 14 млн гривень відповідно. Зазначені клопотання направлено до Вищого антикорупційного суд для розгляду.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
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Це ж не патріотів України затримувати за сфабрикованими "доказами"...
Дякуйте Портнову.
Я знаю випадок, де адвокат з місця злочину виніс наркоту у портфелі. Причому, усі це бачили, але так і не наважились затримати, бо усе вилучене... "адвокатська таємниця"
А ось у США, для прикладу, практично кожний розкритий економічний злочин супроводжується посадкою адвоката. Там вони супроводжують усі правочини із нерухомістю, відкривають рахунки і т.п. і саме вони притягаються за легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.