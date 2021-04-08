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Новини Хабарники
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Скеровано клопотання у ВАКС про арешт адвокатів, затриманих на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК, - САП

Скеровано клопотання у ВАКС про арешт адвокатів, затриманих на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК, - САП

8 квітня 2021 року прокурори САП і детективи НАБУ вручили клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн гривень і 14 млн гривень відповідно. Зазначені клопотання направлено до Вищого антикорупційного суд для розгляду.

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Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

НАБУ (5085) хабар (4723) Антикорупційний суд ВАКС (1970) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27)


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Не дуже й поспішають.

Це ж не патріотів України затримувати за сфабрикованими "доказами"...
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08.04.2021 14:51 Відповісти
"...Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно..." - ДА ТАМ В ОДНОМ ТОЛЬКО РАСКУРОЧЕННОМ СЕЙФЕ В ПЕРЕСЧЕТ НА ГРИВНЫ БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 140 МИЛЛИОННОВ ГРИВЕН!!!!!!!!
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08.04.2021 15:01 Відповісти
це не гроші адвокатів. Наш КПК зазначає, що застава має бути посильною для підозрюваного.
Дякуйте Портнову.
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08.04.2021 16:41 Відповісти
Подібне нововведення у КПК Уркаїни було введене при Зєкові. Викликає щирий жаль, що за 5 років ВР попереднього скликання так і не спромоглася змінити данну норму права.Ну і зєльониє пєдіки звісно нічого змінювати не бажають.
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08.04.2021 15:22 Відповісти
Главное, что так мягко соскочили с нужных должностей на липовых адвокатов!
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08.04.2021 15:23 Відповісти
Та ні, Це стандартна схема. Беруть і дають адвокати. Напряму вже давно ніхто не бере. У адвокатів "таємниця"... думаю і цю справу пох.рять , саме через трактування цієї таємниці.
Я знаю випадок, де адвокат з місця злочину виніс наркоту у портфелі. Причому, усі це бачили, але так і не наважились затримати, бо усе вилучене... "адвокатська таємниця"
А ось у США, для прикладу, практично кожний розкритий економічний злочин супроводжується посадкою адвоката. Там вони супроводжують усі правочини із нерухомістю, відкривають рахунки і т.п. і саме вони притягаються за легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.
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08.04.2021 16:44 Відповісти
 
 