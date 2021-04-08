Скеровано клопотання у ВАКС про арешт адвокатів, затриманих на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК, - САП

8 квітня 2021 року прокурори САП і детективи НАБУ вручили клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн гривень і 14 млн гривень відповідно. Зазначені клопотання направлено до Вищого антикорупційного суд для розгляду.

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Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.