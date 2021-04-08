У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко
Росія у разі вторгнення в Україну, зіткнеться з великими втратами в лавах своєї армії, а також із серйозним тиск з боку Заходу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Андрій Сенченко.
За його словами, для Росії сьогодні починати повномасштабне вторгнення в Україну це божевілля.
"Тому що вони розуміють, що зазнають істотних втрат, які не сприймуть, не погодяться з цим росіяни", - зазначив Сенченко.
З іншого боку, наголосив він, буде серйозний системний тиск з боку західних партнерів України.
"Буде дуже серйозний системний тиск, такий, якого не було, на жаль, у 2014 році з боку наших західних партнерів, з боку цивілізованого світу. Тому, на мою думку, цим загостренням намагаються розгойдувати українську владу, намагаються лякати український народ і намагаються вирішувати внутрішньополітичні питання в РФ у зв'язку з наближенням виборів до Держдуми та іншими процесами", - додав Сенченко.
Водночас, за його словами, це "не привід, щоб ми заспокоїлися".
"Все одно всі військові, військово-політичне керівництво країни, починаючи з президента і далі по вертикалі, вони мають готуватися до найгіршого сценарію", - підсумував Сенченко.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
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але ви починаєте тулити його всюди, тож починає скидатися на замовлення.
в принципі єдине з чим можна погодитись, так це з тим, що "...Зеленський - це крах України.".
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995, Ю. Нестеренко
"Солдат не жалеть",, "Бабы еще нарожают", "Любой ценой" и "Одна победа - мы за ценой не постоим". Для ***** жизнь его холуев никакой цены не имеет
Но, естественно, вооруженное сопротивление рашистам будут оказывать также и добровольцы и резервисты и враждебно настроенное к оккупантам, местное население.
А ещё есть и Нацгвардия, и пограничники, и другие силовики...
В общем рашка понесёт громадные потери, и это уже ударит по пуйлу внутри рашки.
Десятки тысяч убитых рашистских оккупантов в течение двух-трёх месяцев и тогда пуйла могут вынести из кремля свои же рашисты.
пуйло это понимает.
Полноценная война с Украиной это самоубийство для кремля. Украина не Грузия, масштабы не те. У рашки не хватит всех сухопутных войск, что бы хотя бы пройти по территории Украины и засесть в гарнизонах в каждой области...
Физически не хватит всех рашистских войск на всю Украину...
Разве что только на приграничные захваты отдельных районов.
росіяни будуть мовчати й ненавидіти українців.
НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами…
Тема явно ажиотажная и спекулятивная, гуляют прямо противоположные мнения - от того, что войска НАТО поддержат Украину убийственными ракетными залпами по агрессору, до того, что повторится 2014 год, когда Штаты и Европа успешно отговаривали нас от сопротивления.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html «Сначала стулья». США призывают Украину провести глубокие реформы для членства в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Берлин тоже не в восторге от идеи Зеленского о срочном вступлении Украины в НАТО
Надо понимать, что в любом случае агрессия РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) будет замаскирована под «освободительную войну легендарного народа Донбасса». При этом одновременно с не очень боеспособными (по оценке российских военных экспертов) частями «ополченцев» будут действовать регулярные силы РФ, то есть, у боевиков появятся и авиация, и тактические ракеты, и современная бронетехники, найденная, как обычно, в шахтах Донбасса.
Как станут действовать в таких условиях те, кого мы считаем своими западными союзниками?
Давайте подходить рационально.
Понятно, что будет немеряно жутко серьезной озабоченности, грозных призывов к прекращению насилия, самых последних предупреждений и подобной лабуды. При этом западные лидеры будут очень внимательно присматриваться, а способна ли Украина на реальное сопротивление агрессии?
И главное: не станет ли высшее политическое и военное руководство Украины заниматься патриотическим пустословием, на деле подыгрывая агрессору ради достижения своих шкурных целей, как уже случалось?
И если тихой политической капитуляции не произойдет, а ВСУ при поддержке украинцев будут сражаться на протяжении более двух недель (это срок, за который, по мнению и Генштаба РФ, и НАТОвских стратегов, мы должны рухнуть), то ситуация изменится.
Прежде всего, НАТО закроет небо над Украиной. Если «путинские соколы» попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами, запущенными, разумеется, с территории Украины.
Небо закроют не из любви к Украине, а по чисто эгоистическим соображениям: если боевые действия будут проходить в воздухе, то на головы европейских бюргеров может что-то случайно упасть, и они будут недовольны.
А потом в дополнение к транспорту и медицинскому обеспечению через Польшу и Прибалтику негласно начнутся поставки летальных вооружений. Нет, конечно, не танков, самолетов и вертолетов - мы просто не сможем их использовать и обслуживать без соответствующей инфраструктуры, а стрелкового оружия, противотанковых комплексов, каких-то несложных артиллерийских систем.
Так что воевать на земле нам все равно придется самим. И от нашей самоотверженности напрямую будет зависеть и внешняя помощь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Лично я не вижу никаких шансов на любой для нас исход, кроме очень плохого. Но я уверен, местные слабоумные диванные рембы в коментах разгромят кацапские легионы ещё на подходе к границе. На них вся надежда.