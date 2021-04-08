У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко

Росія у разі вторгнення в Україну, зіткнеться з великими втратами в лавах своєї армії, а також із серйозним тиск з боку Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Андрій Сенченко.

За його словами, для Росії сьогодні починати повномасштабне вторгнення в Україну це божевілля.

"Тому що вони розуміють, що зазнають істотних втрат, які не сприймуть, не погодяться з цим росіяни", - зазначив Сенченко.

З іншого боку, наголосив він, буде серйозний системний тиск з боку західних партнерів України.

"Буде дуже серйозний системний тиск, такий, якого не було, на жаль, у 2014 році з боку наших західних партнерів, з боку цивілізованого світу. Тому, на мою думку, цим загостренням намагаються розгойдувати українську владу, намагаються лякати український народ і намагаються вирішувати внутрішньополітичні питання в РФ у зв'язку з наближенням виборів до Держдуми та іншими процесами", - додав Сенченко.

Водночас, за його словами, це "не привід, щоб ми заспокоїлися".

"Все одно всі військові, військово-політичне керівництво країни, починаючи з президента і далі по вертикалі, вони мають готуватися до найгіршого сценарію", - підсумував Сенченко.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".