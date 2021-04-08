Російські пропагандисти активізували дезінформацію про Україну на тлі стягування військ до кордону, - звіт Єврослужби зовнішньополітичної діяльності

Пропагандисти Путіна переконують свою цільову аудиторію в тому, що "США підштовхують Україну до конфронтації з Росією".

Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію, якою намагаються домогтися підтримки нарощування російських військ і військової техніки уздовж кордонів України. Про це йдеться у звіті East StratCom Task Force - підрозділу Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що бореться з дезінформацією Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ході наближення російських військ кремлівські медіа вибухнули звинуваченнями в бік України як "безжального агресора", який сам й атакує свою територію. Державу називали "маріонеткою США", заявляли про загрозу для росіян з боку українського націоналізму, а потім казали, що Україна узагалі не є державою.

"Для деяких людей наявність двох протилежних один одному тверджень може бути ознакою когнітивного дисонансу, але для прокремлівських ЗМІ це лише питання трансляції меседжів своїй цільовій аудиторії", – йдеться у звіті.

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Цього тижня російські ЗМІ знову брехливо звинуватили Україну у порушенні Мінських угод, повторювали заяложений міф про "закинуту Україну". Пропагандисти Путіна стверджували, що США "підштовхують Україну до конфронтації з Росією".

Хоч подеколи дезінформація мала нові "послання", однак "вони слідували усталеній схемі, яку спостерігаємо знову й знову".

Прокремлівські ЗМІ передавали вкрай емоційне повідомлення про маленького хлопчика, якого начебто вбила українська армія. Меседжі були використані спікером Держдуми РФ, коли вона вимагала виключити Україну з Ради Європи.

"Такий підхід схожий на сумновідому історію про "розіп’ятого хлопчика", яку медіа Кремля поширювали у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед російської аудиторії та виправдати свою збройну агресію проти України", – зауважують експерти.

У фахівців викликають особливу тривогу заяви на російському ТБ про те, що Україна начебто "провокує геноцид росіян на Донбасі". Цю ж тезу Москва використовувала під час своєї агресії й у минулому. І цього разу влада РФ намагається таким чином мобілізувати підтримку своїх дій громадянами, зробивши ставку на суспільний моральний осуд.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.