Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід
Для членів Наглядової ради "Укрзалізниці" організовують відпочинок на теплоході за рахунок бюджетних коштів на мільйони гривень.
Про це повідомив ексдепутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.
"Не всім відомо, але на балансі АТ "Укрзалізниця" (100% акцій якого належать державі, тобто нам з вами) значаться не тільки вагони і локомотиви, не тільки вокзали і вантажні станції, не тільки тисячі кілометрів залізничного полотна, але і ... теплохід з ласкавою назвою "Хвиля", - написав Береза.
За його словами, на цьому теплоході неодноразово організовували заходи для членів Наглядової ради УЗ, кожен з яких обійшовся бюджету в суму майже 700 тис грн. Зокрема, перший виїзний захід на теплоході було проведено в серпні 2018 року.
"Перший відбувся відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що наглядова рада УЗ була створена в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн, на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн, на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомивБереза.
За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки в 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку.
"Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку . Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж за рахунок бюджету", - написав Береза.
Нагадаємо, раніше Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн, ще в 5 млн грн обійшлися їхні перельоти. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян раніше підкреслював, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.
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Это выходит, что 1 бутылка = 10 минимальных зарплат ?
вон датчане у нас вагоны моют вручную.
бабла немеренно
Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.
Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.
"Ощадбанк" гл совета Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс,
ПРиват банк глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн,
Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат,
"Укр зализница" глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, Кристиан Кун Андреас Матье- Адомас Азуолас Аудицкас.
"Нафтогаз". А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Второй иностранец - француз Бруно Лескуа.
Третий - американец Амос Хохштайн, Четвертый - гражданин Швейцарии,
"УКПОЧТА". Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. Бенуа Плеска
эстонец Йона Салювеер. Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. И, наконец, датчанин Томи Дженсен,
Укрэнерго" -
В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.
Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски,
Третий член - датчанин ***** Андреасен,
Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции.
Аэропорт "Борисполь" - На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.
Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен
Наталья Бойко родилась 7 сентября 1989 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] . Стажировалась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Зальцбурге на кафедре экологического и энергетического права. Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0 Берлинского университета имени Гумбольдта по программе Erasmus. До 2015 года работала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майн 27 лiтняяГонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19(!!!!!) робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.
Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
Може хоча б Craigellachie 46 YO 1970 60-річчя LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - ′′ всього ′′ 43 335 грн. за пляшку.
Якщо ви пили, то діліться враженнями в коментарях. Якщо ви ще не пили, то хоча б порадійте за керівництво ′′ Укразалізниці ′′ - мали таку можливість. Кілька разів. Ну і звичайно за рахунок бюджету. Про це далі.
Не всі знають, але на балансі АТ ′′ Укрзалізниця ′′ (100 % акцій якої належать державі, тобто вам і мені) не тільки вагони і локомотиви, не тільки залізничні станції і вантажні станції, не тільки тисячі кілометрів залізничного полотна, а й... корабель з ласкавою назвою ′′ Хвиля ".
Ось для чого потрібна залізнична компанія? Мене також спочатку хвилювало. Ну, може зручніше їздити по всьому Дніпру, або там рейки зі шпалами. Але все виявилося набагато прозаїчніше, корабель ′′ Хвиля ′′ веселився прогулянками членів наглядової ради.
Перший відбувся одразу після призначення Наглядової ради - ще у серпні 2018 року (нагадаю, що Рада УЗ була створена у червні того ж року). І на честь цього вирішили не дріб ' язкові. ′′ Укрзалізниця ′′ витрачалася тоді:
- за дизель-14 000 грн.
- для кейтерингу (тобто харчування)-200 000 грн.
- на алкоголь - 400 000 грн.
- для сигар-40 000 грн.
Смішно, що вдвічі більше на алкоголь, ніж на їжу. Це не означає, що ти пив більше, ніж їв. Це означає, що елітний алкоголь вартістю десятки тисяч гривень за пляшку знайшов своїх споживачів. Однак за це платили українські платники податків, а не ті, хто куштував алкоголь.
Всього-654 000 грн! За один п ' ятигодинний політ!!! З наших з вами кишень. Але особливо вартість сигар охолоджена. Звичайно, куди ж без них і без спеціально обладнаного приміщення, фото якого я прикріплюю. Природно, що без сигар, громадські справи, особливо за державний рахунок, не вирішуються. Сигарці просто потрібен джентльмен. Черчілль це знав. Тільки Черчілль стояв у смертельній боротьбі з Гітлером. А хлібороби з Набсовської ради більше шансів виглядають як три товстуни з одноосібної казки Юрія Олеші.
Їх затишок у спеціально обладнаній сигарній салоні на корпоративному кораблі нагадує карго-культ корінних жителів Меланезії. Поки там існували американські військові бази, західні консерви та одяг були місцевими. Після переселення баз, вантажу (вантажу) вже не було. Тож вони замість гвинтівок вимітали марші американських військових, в надії, що це допоможе повернути переваги Західної цивілізації.
Передбачаючи ейфорію Зе-ботів, вже готові розійтися з радісними криками про те, що вся ця непотрібність виникла під час ′′ попередників ", Хочу охолодити їх зі старту - Рада НАБ повністю покладена на президента ім ' я. Записи в бортовому журналі судна ′′ Хвиля ′′ наводять щонайменше три подібні подорожі, зроблені після інавгурації Володимира Зеленського. З аналогічною вартістю. І при споживанні вище згаданих напоїв. Так президенти змінюються, а запити в Наб Раді без змін.
До речі, в 2020 році такі прогулянки по ′′ Хвилі ′′ припинилися. Не знаю, чи це було пов ' язано зі зміною управління, чи совість замучила. Але те, що Івана Юрика, в.о. голови правління УЗ, призначили минулого місяця, не виключає, що розваги ′′ спостережних залізничників ′′ могли відновити. З червня 2018 року також був членом Ради НАБ, який зміг насолодитися ′′ Хвилею ". Рада Наб забагато штовхнула його в це м ' яке крісло.
А найсмішніше те, що 1,8 мільйонів гривень, зазначених на минулому посту на їжу членів Ради НАБ не належать до веселих бенкетів на кораблі. Це вже інша історія. І ще одна штука витрат. Якщо цей пост набере 1000 лайків, я розповім куди і як ці гроші підуть. Але чим глибше занурююсь в цю історію, тим більше сивого волосся з ' являється на голові від усього факту.
Види сигарної кімнати, сервірування столу та вартість віскі можна дізнатися у прикріплених фото.
Но, судя по тому, что ты пишешь с двух логинов https://censor.net/ru/user/100004 и https://censor.net/ru/user/407388 и лайкаешь оптом под обоими, ты не только самодрочер, но еще и запутался, когда что пишешь.
В 2018 году - чиновники вместе с Гройсманом были самыми честными людьми!
Че ты возмущаешься?
А второе образование - философский факультет или образотворче мистецтво?
Понятно я для Вас выразился?
Я зрозуміло для тебе пояснив?
До речі, тон розмови задали ви самі, ще 2 роки тому. А тому, за що боролись, зебуїни...
Вот он секрет!
Чи, може, потрібно написати, що це відбувалось в 2018 році, і почнеться рубилово?
Пили бы каховский Империал 25лв.
А еще лучше Борисфен.
А голыми при луне не танцевали?
1. Армию и повышение ден. обеспечения в Армии и на новые закупки и на развитие производства оборонного.
2. И на повышение оплат бюджетникам
3.И на развитие городов и населенных пунктов
4. И на создание новых заводов и производств
5. И на субсидии всем
6. И на повышение пенсий
А потом -дыра в бюджете просто невозможно огромных размеров - и плюс на все вышеперечисленное - бабла не стало...
Теперь понятно - куда все делось, ибо так воруют а то и побольше просто везде сейчас..
И мы еще даже не можем себе представить размеры и суммы этого мародерства......