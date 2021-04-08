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Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід

Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід

Для членів Наглядової ради "Укрзалізниці" організовують відпочинок на теплоході за рахунок бюджетних коштів на мільйони гривень.

Про це повідомив ексдепутат Борислав Береза ​​на своїй сторінці в Facebook.

"Не всім відомо, але на балансі АТ "Укрзалізниця" (100% акцій якого належать державі, тобто нам з вами) значаться не тільки вагони і локомотиви, не тільки вокзали і вантажні станції, не тільки тисячі кілометрів залізничного полотна, але і ... теплохід з ласкавою назвою "Хвиля", - написав Береза.

За його словами, на цьому теплоході неодноразово організовували заходи для членів Наглядової ради УЗ, кожен з яких обійшовся бюджету в суму майже 700 тис грн. Зокрема, перший виїзний захід на теплоході було проведено в серпні 2018 року.

"Перший відбувся відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що наглядова рада УЗ була створена в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн, на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн, на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомивБереза.

За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки в 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку.

"Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку . Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж за рахунок бюджету", - написав Береза.

Нагадаємо, раніше Борислав Береза ​​оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн, ще в 5 млн грн обійшлися їхні перельоти. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян раніше підкреслював, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.

Автор: 

Укрзалізниця (6890) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+39
Сладко живёт "великий правдоруб, борец с коррупцией" - бородатая вагина Серуня Лещенко...
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08.04.2021 15:40
+26
сережа не дура
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08.04.2021 15:39
+26
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 2321
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08.04.2021 15:48
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Правила форума Рада форумчан
сережа не дура
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08.04.2021 15:39 Відповісти
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 2321
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08.04.2021 15:48 Відповісти
Виски Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ценой 64 410 грн. за бутылку https://censor.net/ru/n3258513

Это выходит, что 1 бутылка = 10 минимальных зарплат ?
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 5575
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08.04.2021 15:56 Відповісти
что ж им, как лохам, Джеком Дениэлсом давиться?
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08.04.2021 16:02 Відповісти
**** продажная, приживальщик.
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08.04.2021 17:28 Відповісти
Имел ввиду продажного Лещенко.
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08.04.2021 17:30 Відповісти
Я понял сразу
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08.04.2021 17:31 Відповісти
ну так могут себе позволить
вон датчане у нас вагоны моют вручную.
бабла немеренно
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08.04.2021 15:39 Відповісти
И еще бесплатно моют
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08.04.2021 16:36 Відповісти
Сладко живёт "великий правдоруб, борец с коррупцией" - бородатая вагина Серуня Лещенко...
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08.04.2021 15:40 Відповісти
не, сырожи девушки деньги давали, за большую кукурудзу, так он объяснил покупку квартиры
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08.04.2021 15:42 Відповісти
глава Наблюдательного совета "ПриватБанка" (в прошлом эксперт-консультант МВФ)
Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.
Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.
"Ощадбанк" гл совета Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс,
ПРиват банк глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн,
Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат,
"Укр зализница" глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, Кристиан Кун Андреас Матье- Адомас Азуолас Аудицкас.
"Нафтогаз". А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Второй иностранец - француз Бруно Лескуа.
Третий - американец Амос Хохштайн, Четвертый - гражданин Швейцарии,
"УКПОЧТА". Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. Бенуа Плеска

эстонец Йона Салювеер. Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. И, наконец, датчанин Томи Дженсен,

Укрэнерго" -
В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.

Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски,

Третий член - датчанин ***** Андреасен,

Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции.


Аэропорт "Борисполь" - На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Да и наши ОТЦЫ майдуна Лещенко С.250.000 в месяц =10.000 в день и Найём 350.000 в месяц = 12000 грн в день а вто исчо одна ДИТЯ майдана
Наталья Бойко родилась 7 сентября 1989 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] . Стажировалась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Зальцбурге на кафедре экологического и энергетического права. Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0 Берлинского университета имени Гумбольдта по программе Erasmus. До 2015 года работала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майн 27 лiтняяГонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19(!!!!!) робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.

Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
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08.04.2021 15:59 Відповісти
Я не сомневаюсь, что у корыта свиньи. Но почему эта информация появилась именно сейчас?
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08.04.2021 15:41 Відповісти
Чи можна детальніше, кого ви маєте на увазі?
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08.04.2021 15:45 Відповісти
Все клептократичне керівництво країни, окрім можливо, МЗС та антикорупційних органів. Решта топ чиновників не на своєму місці.
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08.04.2021 15:50 Відповісти
народ забили как сваи ,за критическую черту глобальной нищеты, ценами на жкк, а сами на этих наварах, даже не 300% прибыли по карлу марксу- а миллионы процентов прибыли жируют
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08.04.2021 15:41 Відповісти
...бгггг...
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 3372
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08.04.2021 15:41 Відповісти
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 3876
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08.04.2021 15:41 Відповісти
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 2922
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08.04.2021 15:41 Відповісти
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 4253
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08.04.2021 15:42 Відповісти
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 5552
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08.04.2021 15:42 Відповісти
Так от, вчора побачив щирий інтерес читачів до гастрономічного вподобання членів Наглядової ради ′′ Укрзалізниці ". Попередній пост на цю тему набрав майже 5 тис. вподобайки. Обіцяли, тож треба продовжувати розповідь. Але спершу хочу запитати - хто з вас мав задоволення пити Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers за ціною 64 грн. за пляшку?

Може хоча б Craigellachie 46 YO 1970 60-річчя LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - ′′ всього ′′ 43 335 грн. за пляшку.

Якщо ви пили, то діліться враженнями в коментарях. Якщо ви ще не пили, то хоча б порадійте за керівництво ′′ Укразалізниці ′′ - мали таку можливість. Кілька разів. Ну і звичайно за рахунок бюджету. Про це далі.

Не всі знають, але на балансі АТ ′′ Укрзалізниця ′′ (100 % акцій якої належать державі, тобто вам і мені) не тільки вагони і локомотиви, не тільки залізничні станції і вантажні станції, не тільки тисячі кілометрів залізничного полотна, а й... корабель з ласкавою назвою ′′ Хвиля ".

Ось для чого потрібна залізнична компанія? Мене також спочатку хвилювало. Ну, може зручніше їздити по всьому Дніпру, або там рейки зі шпалами. Але все виявилося набагато прозаїчніше, корабель ′′ Хвиля ′′ веселився прогулянками членів наглядової ради.

Перший відбувся одразу після призначення Наглядової ради - ще у серпні 2018 року (нагадаю, що Рада УЗ була створена у червні того ж року). І на честь цього вирішили не дріб ' язкові. ′′ Укрзалізниця ′′ витрачалася тоді:

- за дизель-14 000 грн.
- для кейтерингу (тобто харчування)-200 000 грн.
- на алкоголь - 400 000 грн.
- для сигар-40 000 грн.
Смішно, що вдвічі більше на алкоголь, ніж на їжу. Це не означає, що ти пив більше, ніж їв. Це означає, що елітний алкоголь вартістю десятки тисяч гривень за пляшку знайшов своїх споживачів. Однак за це платили українські платники податків, а не ті, хто куштував алкоголь.

Всього-654 000 грн! За один п ' ятигодинний політ!!! З наших з вами кишень. Але особливо вартість сигар охолоджена. Звичайно, куди ж без них і без спеціально обладнаного приміщення, фото якого я прикріплюю. Природно, що без сигар, громадські справи, особливо за державний рахунок, не вирішуються. Сигарці просто потрібен джентльмен. Черчілль це знав. Тільки Черчілль стояв у смертельній боротьбі з Гітлером. А хлібороби з Набсовської ради більше шансів виглядають як три товстуни з одноосібної казки Юрія Олеші.

Їх затишок у спеціально обладнаній сигарній салоні на корпоративному кораблі нагадує карго-культ корінних жителів Меланезії. Поки там існували американські військові бази, західні консерви та одяг були місцевими. Після переселення баз, вантажу (вантажу) вже не було. Тож вони замість гвинтівок вимітали марші американських військових, в надії, що це допоможе повернути переваги Західної цивілізації.

Передбачаючи ейфорію Зе-ботів, вже готові розійтися з радісними криками про те, що вся ця непотрібність виникла під час ′′ попередників ", Хочу охолодити їх зі старту - Рада НАБ повністю покладена на президента ім ' я. Записи в бортовому журналі судна ′′ Хвиля ′′ наводять щонайменше три подібні подорожі, зроблені після інавгурації Володимира Зеленського. З аналогічною вартістю. І при споживанні вище згаданих напоїв. Так президенти змінюються, а запити в Наб Раді без змін.

До речі, в 2020 році такі прогулянки по ′′ Хвилі ′′ припинилися. Не знаю, чи це було пов ' язано зі зміною управління, чи совість замучила. Але те, що Івана Юрика, в.о. голови правління УЗ, призначили минулого місяця, не виключає, що розваги ′′ спостережних залізничників ′′ могли відновити. З червня 2018 року також був членом Ради НАБ, який зміг насолодитися ′′ Хвилею ". Рада Наб забагато штовхнула його в це м ' яке крісло.

А найсмішніше те, що 1,8 мільйонів гривень, зазначених на минулому посту на їжу членів Ради НАБ не належать до веселих бенкетів на кораблі. Це вже інша історія. І ще одна штука витрат. Якщо цей пост набере 1000 лайків, я розповім куди і як ці гроші підуть. Але чим глибше занурююсь в цю історію, тим більше сивого волосся з ' являється на голові від усього факту.

Види сигарної кімнати, сервірування столу та вартість віскі можна дізнатися у прикріплених фото.
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Нет в наличии? Я знаю, кто его скупил и выпил.
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08.04.2021 15:47 Відповісти
Надо поднять цены на ж/д билеты, а то фуршеты дорогие и частые... А ведь бюджета может не хватить.
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08.04.2021 15:42 Відповісти
Это там, где пламенный борец с коррупцией серлещ?
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08.04.2021 15:42 Відповісти
А мні здається, що оцю всю ******* треба вже *******!!!
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08.04.2021 15:42 Відповісти
На вилы всех садить - всю нашу власть.
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08.04.2021 16:03 Відповісти
Береза все врет, не могли Порошенко и Гройсман такое допустить!
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 8643
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Як можна два роки ходити із гівном в штанцях?
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08.04.2021 15:46 Відповісти
Точно, Береза два года ждал чтоб наврать на Сивочолого! От сволочь!
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Он сам себе лайкнул. Ты что-то хочешь от этого зебила-самодрочера?
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08.04.2021 16:06 Відповісти
Да, точно и назвал удава земляным червяком, самодрочер!
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08.04.2021 16:18 Відповісти
Не. Себя ты никак не называл.

Но, судя по тому, что ты пишешь с двух логинов https://censor.net/ru/user/100004 и https://censor.net/ru/user/407388 и лайкаешь оптом под обоими, ты не только самодрочер, но еще и запутался, когда что пишешь.
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08.04.2021 16:29 Відповісти
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08.04.2021 15:48 Відповісти
А ты всё не успокоишься, тварь?
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08.04.2021 15:52 Відповісти
Он просто 2 года в летаргическом сне провел, только утром проснулся сегодня.
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08.04.2021 16:13 Відповісти
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08.04.2021 15:53 Відповісти
Ні, ну те, що Порошенко тобі систематично в штани сере, то зрозуміло. Але ж, пілять, вже майже два роки президент в нас не Порошенко, а найправильніший чувак з Крівога Рога Вова Зєлєнскій. Не знав? І в тій наглядовій раді один з основних борцунів з тим самим Порошенком зокрема і корупцією взагалі такий собі Сірожа Лєщєнко, якого той самий Вова туди й назначив? Того ти також не чув? І назначив він його туди знаєш для чого? А щоб ота вся Укрзалізниця, яка перманентно перебуває на стані повного банкрутства її, ту саму Укрзалізницю, той самий борцун з корупцією і баригами Сірожа і вивів. А "зряплату йому навіть там мало на пів мільйона призначив, ну, шоб Сірожа там з корупцією правильно, так би мовити, боровся. От він і стараєть, бореться, пілять. Як вміє, як знає. А вміє він ось так, тому що жидик він той Сірожа. О така ось херня, малята, в нас твориться...
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08.04.2021 15:56 Відповісти
Ну так тебе ж сказали, что врет Береза про Порошенко, никто в УЗ в 2018 г виски 64 410 грн. / бут. не пил.
В 2018 году - чиновники вместе с Гройсманом были самыми честными людьми!
Че ты возмущаешься?
Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід - Цензор.НЕТ 4662
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08.04.2021 16:05 Відповісти
Гімно спочатку зі своїх штанів хоч витряси, а потім вже тут всіляку херню писати будеш. Ходить тут воно, обісране.
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08.04.2021 16:07 Відповісти
))) Вы наверное факультет литературы заканчивали, любезный?
А второе образование - философский факультет или образотворче мистецтво?
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08.04.2021 16:12 Відповісти
А гімно зі штанів ти вже витряс? Задницю обісрану помив? Ще ні? Ну то якого хрону ти тут обзиваєшся? Мовчки то все роби, мовчки.
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08.04.2021 16:36 Відповісти
Любезный, привычка ругаться плохими словами, совершенно НЕ свидетельствует о Вашем уровне интеллекта. Точнее свидетельствует об альтернативной образованности и альтернативно-одаренности.
Понятно я для Вас выразился?
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08.04.2021 18:49 Відповісти
А твоя, засрянцю, думка мені якось, перепрошую, до сраки. Ви, зелені гниди, вже так засрались, що по іншому до вас звертатись ви ніяк не заслуговуєте. Зашквар за зашкваром, і то перманентно, без перерви, щодня і у великих порціях. Та дістало вже! Дійшло? А скоро не тільки так з вами говорити, а ще й копати в задницю будемо, і то боляче.

Я зрозуміло для тебе пояснив?
До речі, тон розмови задали ви самі, ще 2 роки тому. А тому, за що боролись, зебуїни...
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08.04.2021 19:28 Відповісти
эх, крематорий бы на всю эту жи доту у власти
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Самая трезвая мысль на сегодня! И что характерно, в окопах эту ..доту не встретишь!
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08.04.2021 16:12 Відповісти
А екскурсії?
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08.04.2021 19:29 Відповісти
Существуют очень дорогие советы
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08.04.2021 15:43 Відповісти
Денег не хватает, отрасль реформировать нужно.
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08.04.2021 15:44 Відповісти
И шо вы думаете, разве сыроже лещенке сильно легко после таких корпоративов придумывать, что украл порошенко?
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08.04.2021 15:44 Відповісти
Так вроде ж царствовал в 2018 году Вован Кожаные Курточки? Под ним была Укрзализныця, он ее и курировал ))
Как отдыхают члены Набсовета Укрзализныци: виски по 64 тысячи, сигары и личный теплоход - Цензор.НЕТ 1554
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Тик при ньому і Бальчуні Укрзалізниця хоч збитковою перестала бути, а по результатах 2020 збиток 14 млрд. гривень! Якщо такий рекордний збиток, то може Сірожа Лещенко і ко обійшлися без теплохода??
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08.04.2021 15:55 Відповісти
Точно, перестала быть "збитковою" еще в 2018 году, когда виски по 64 410 грн. купили...
Вот он секрет!
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08.04.2021 16:01 Відповісти
Бальчун пішов в серпні 2017...
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08.04.2021 16:19 Відповісти
Ну тогда это все меняет - Вован Кожаные Курточки не виноват в развале УЗ !
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08.04.2021 18:51 Відповісти
полагаю, кого-то надо замариновать в этом виски... и отвялить на встречном ветерке...
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08.04.2021 15:44 Відповісти
харашо шо на теплоходе окна были не мыты и всего это с берега никто не видел )))
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08.04.2021 15:44 Відповісти
Княгиня Ольга (та, которая жена князя Игоря) живьем в ладье закопала лучших людей Коростенщины, которые прибыли послами. И эта мысль не дает мне покоя... Корабль... Земля... Закопать... К чему бы это?
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08.04.2021 15:46 Відповісти
А я то думаю- що то Сєруня Лєщєнко такий тихий та мовчазний став...
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08.04.2021 15:47 Відповісти
Серуня на 24-му каналі маі свою ********, де бореться з корупцією.
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Ну так поступать в нищей ,воюющей стране могут только законченные ТВАРИ !
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08.04.2021 15:47 Відповісти
А других в политику и не берут.Среди зеленых таких 100%
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08.04.2021 16:03 Відповісти
О.Вде й Береза за Ахметова топить. Красавчик.
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08.04.2021 15:50 Відповісти
А причому тут Ахметов? Ахметова що на теплоход не запросили і він наказав Березі їх мочить за це?
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08.04.2021 15:56 Відповісти
Ні, ну зеленій шмалі хтось ж має бути винен.
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08.04.2021 16:03 Відповісти
А взагалі у Ахметова зараз цілий свій кишеньковий прем'єр-міністр, такого щастя у нього навіть при янику не було!
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08.04.2021 20:58 Відповісти
Проплаченная заказуха.
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Точно, проплачена. За 20-й рік збитки Укрзалізниці 14 мільярдів. Так нехреново ми за то заплатили, не вважаєш?
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08.04.2021 15:59 Відповісти
Кучеренко, наливаченко, бляхер.. Цензор стал пастбищем ахметовских шестерок.
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08.04.2021 15:53 Відповісти
Сукі зелені😠
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08.04.2021 15:57 Відповісти
Пир во время чумы! Это сейчас повсемесно по всей территории Украины.Зеленые очень постарались в этом плане.Вискарь за 65К и куртки по полляма это капля в море на фоне того,что за кадром.И все это на море крови (донбас+Ковид) и нищите населения.Бог им пусть будет судья.
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08.04.2021 16:01 Відповісти
Божий суд - то пізніше. Бог палкою не прийде бити. Тепер щось з ними треба робити, бо прості люди не заслужено бідують.
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08.04.2021 16:04 Відповісти
Судячи по кількості коментарів, не сильно це нарід і хвилює. Живе багато, чому б і "слугам" багато не пожить?
Чи, може, потрібно написати, що це відбувалось в 2018 році, і почнеться рубилово?
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08.04.2021 16:04 Відповісти
А в это время в страну незаконно ввозили вагоны из России...
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08.04.2021 16:07 Відповісти
Хвастаютсо? Могу рассказать как отдыхают члены рабочей диаспоры строительной базы где работаю, спирт в баклагах, табачек и поездки на каре)) Кто на что учился)) Плохо только что за свои приходится "шиковать", если и они за свои, то их право и никого не должно колыхать. Компентентные органы должны это проверить, а не сразу рубить с плеча, потому что какой то Береза так считает или ему так приснилось.
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08.04.2021 16:07 Відповісти
Ну давайте, бухтите нам, как космические корабли... сорри, про необходимость добросовестной уплаты налогов!!! АУУУУУ, лазебная !!!!
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08.04.2021 16:07 Відповісти
Вот за это Серлещ и "боролся" с коррупцией изо всех сил.
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08.04.2021 16:08 Відповісти
Розстріляти виродків... В цей час прості українці збирають по копійчині для поранинених і хворих воїнів російсько-української війни бо в держави як завжди грошей не має, а вони пляшку віски за 50 штук купують... До речі, таких виродків повно і по невеликих містах. Ці упирі поробивши рік на роботі, куди їх влаштували папіки-корупціонери вже покупили собі машини по 20 тисяч доларів і квартири (це я говорю про невелике місто з населенням 10 тисяч чоловік за 65 км. від Чернігова).
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08.04.2021 16:12 Відповісти
Не патриоты....
Пили бы каховский Империал 25лв.
А еще лучше Борисфен.
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08.04.2021 16:14 Відповісти
все пригосударственные Ылиты в Украине живут так, не только топ-"менеджеры" госпредприятий: судебные, мусорские, депутатские, ну и само собой Ылитные хозяева этих Ылит - "честные" неолигархи.
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08.04.2021 16:15 Відповісти
Остаётся только позавидовать ))
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08.04.2021 16:19 Відповісти
Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід - Цензор.НЕТ 6872
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08.04.2021 16:36 Відповісти
И на фоне этого гешефта дончанин моет окна вагона. Какой позор на весь мир.
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08.04.2021 16:37 Відповісти
ДАТЧАНИН!
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08.04.2021 19:46 Відповісти
Ачётакова,пля? Не заздріть,пересічні українці. Вони ж багато та тяжко працюють. А не те,що ви...
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08.04.2021 16:42 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
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08.04.2021 16:54 Відповісти
Какой дурак будет за свои так гулять? Прямо, ситуация от Ильфа и Петрова.
А голыми при луне не танцевали?
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08.04.2021 16:58 Відповісти
Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід - Цензор.НЕТ 2906
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08.04.2021 17:11 Відповісти
Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід - Цензор.НЕТ 8233
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08.04.2021 17:12 Відповісти
а мне мама говорила, что считать чужие деньги - нехорошо
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08.04.2021 17:42 Відповісти
Конечно с зарплатой в сотни тысяч гривен в месяц и двенадцатилетний ЧИВАС в горло не полезет, не тот уровень, нищебродство какое-то. Им подавай напитки стоимостью в полуторагодовую минимальную пенсию пенсионеров, ведь в "Сегежино (и иже с ним) евгейское кошегное гогло" другое лить не комильфо.
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08.04.2021 17:46 Відповісти
Нормально так потрох с гроською куралесили.
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08.04.2021 18:52 Відповісти
При Порохе хватало и на:
1. Армию и повышение ден. обеспечения в Армии и на новые закупки и на развитие производства оборонного.
2. И на повышение оплат бюджетникам
3.И на развитие городов и населенных пунктов
4. И на создание новых заводов и производств
5. И на субсидии всем
6. И на повышение пенсий
А потом -дыра в бюджете просто невозможно огромных размеров - и плюс на все вышеперечисленное - бабла не стало...
Теперь понятно - куда все делось, ибо так воруют а то и побольше просто везде сейчас..

И мы еще даже не можем себе представить размеры и суммы этого мародерства......
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08.04.2021 19:53 Відповісти
оно еще и государственное? ахренеть. там весь список должен в тюрягу сесть за нецелевое расходование бюджетных средств. ну и те кто им запилил "целевое" в очешуительных количествах. наверное реально считали (мечтали? помогали в этом?) что Х#йло все расфигачит и считать\отвечать не придется.
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08.04.2021 22:44 Відповісти
 
 