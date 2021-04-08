Як відпочивають члени Наглядової ради Укрзалізниці: віскі по 64 тисячі, сигари й власний теплохід

Для членів Наглядової ради "Укрзалізниці" організовують відпочинок на теплоході за рахунок бюджетних коштів на мільйони гривень.

Про це повідомив ексдепутат Борислав Береза ​​на своїй сторінці в Facebook.

"Не всім відомо, але на балансі АТ "Укрзалізниця" (100% акцій якого належать державі, тобто нам з вами) значаться не тільки вагони і локомотиви, не тільки вокзали і вантажні станції, не тільки тисячі кілометрів залізничного полотна, але і ... теплохід з ласкавою назвою "Хвиля", - написав Береза.

За його словами, на цьому теплоході неодноразово організовували заходи для членів Наглядової ради УЗ, кожен з яких обійшовся бюджету в суму майже 700 тис грн. Зокрема, перший виїзний захід на теплоході було проведено в серпні 2018 року.

"Перший відбувся відразу після призначення Наглядової ради - ще в серпні 2018-го (нагадаю, що наглядова рада УЗ була створена в червні того ж року). І в честь цього вирішили не розмінюватися на дрібниці. "Укрзалізницею" тоді було витрачено: на дизельне паливо - 14 000 грн, на кейтеринг (тобто їжу) - 200 000 грн, на алкоголь - 400 000 грн., на сигари - 40 000 грн", - повідомивБереза.

За інформацією Берези, подібних заходів було не менше трьох тільки в 2019 році. Він також зазначив, що на фуршеті на теплоході учасників пригощали елітним алкоголем, вартістю в десятки тисяч за пляшку.

"Хто з вас мав задоволення пити віскі Glenfiddich 44 YO 1964 Cask Streng Hart Brothers ціною 64 410 грн за пляшку? Може, хоча б Craigellachie 46 YO 1970 60th Anniversary LMDW Gordon & MacPhail? Адже він набагато дешевший - "всього" 43 335 грн за пляшку . Якщо поки не пили, то хоча б порадійте за керівництво "Укрзалізниці" - у них була така можливість. Багаторазово. І звичайно ж за рахунок бюджету", - написав Береза.

Нагадаємо, раніше Борислав Береза ​​оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн, ще в 5 млн грн обійшлися їхні перельоти. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян раніше підкреслював, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.