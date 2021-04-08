Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко

Глава держави Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.

Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення ухвалюватиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський запевняв, що планує залишатися на чолі держави протягом лише одного президентського терміну. Однак пізніше він заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок.

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Наприкінці січня 2021 року народний депутат Гео Лерос, який раніше перебував у президентській фракції "Слуга народу", повідомив, що Зеленський під час святкування свого дня народження все ж заявив про бажання йти на другий термін.