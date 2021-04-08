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Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко

Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко

Глава держави Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.

Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення ухвалюватиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський запевняв, що планує залишатися на чолі держави протягом лише одного президентського терміну. Однак пізніше він заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи, - Зеленський

Наприкінці січня 2021 року народний депутат Гео Лерос, який раніше перебував у президентській фракції "Слуга народу", повідомив, що Зеленський під час святкування свого дня народження все ж заявив про бажання йти на другий термін.

Автор: 

вибори (6717) Зеленський Володимир (24197) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+29
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.04.2021 15:49
+23
Он же перед выборами обещал, что будет только один срок. Неужели обманул?
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08.04.2021 15:48
+20
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5721
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08.04.2021 15:51
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08.04.2021 15:48 Відповісти
Зє -поц, гад , росшпєгун і . т. д. Я повністю з цим згоден. А от одна дрібниця ,Є а хто буде слідуючим Гарантом? Вибачте, але Сивочолого не пропонувати.
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08.04.2021 16:03 Відповісти
очевидно, - щоб вся сьогоднішя кікократія включаючи арахамій, стєпанових, портнових, авакових і криворого лідєра, - гарантовано сіла, - треба голосувати за Петра. Він то зробить просто із почуття помсти
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08.04.2021 16:09 Відповісти
сіла до петра
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08.04.2021 16:22 Відповісти
для вас, дебілів, важлива постать, а не програма та її виконання. Ви вже нагаласували два роки тому "зановьіелица"
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08.04.2021 16:14 Відповісти
Вєрка Сердючка вас влаштовує?
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08.04.2021 18:07 Відповісти
хочешь мертвечука? будет, если таких зебилов снова наберется 73% долбодятлов.
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08.04.2021 18:22 Відповісти
Я очень надеюсь ,что люди не повторят ещё одну ошибку !не дай бог !
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08.04.2021 23:14 Відповісти
Он же перед выборами обещал, что будет только один срок. Неужели обманул?
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08.04.2021 15:48 Відповісти
Он не хотел идти. Но, если не он, то кто?
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08.04.2021 15:53 Відповісти
без підготовки - унітаз!

унітаз краще за зеленського!
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08.04.2021 16:02 Відповісти
Он только это обещал?
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08.04.2021 15:54 Відповісти
А что, он разве ещё что-то не выполнил? Какой кошмар!
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08.04.2021 15:56 Відповісти
Скільки воно своїх обіцянок виконало?
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08.04.2021 18:05 Відповісти
давайте посчитаем вместе. я буду загибать пальцы
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08.04.2021 18:07 Відповісти
З вашим завданням безрукий впорається.
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08.04.2021 18:09 Відповісти
за клоуна уже решили, будут пихать, если доживёт.
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8148
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08.04.2021 15:49 Відповісти
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2178
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08.04.2021 15:49 Відповісти
идти ОБЯЗАТЕЛЬНО! только в другом, направлении..... может дети читают, писать не буду куда!
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08.04.2021 15:50 Відповісти
пусть сначала этот "добудет"...
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5721
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08.04.2021 15:51 Відповісти
суд вирішить скільки сроків йому в тюрьмі бути.
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Зеленский, конечно, идиот. Но и он должен знать, что второй - это перед третьим, но обязательно после первого. Это непременное условие. Но тут решать будут другие, не он
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Правильно, украинцы.
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08.04.2021 16:08 Відповісти
как отсидит первый может присесть на второй в ту же камеру. какие проблемы?
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08.04.2021 15:51 Відповісти
Поверьте, ОП - это совсем не камера.
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08.04.2021 16:09 Відповісти
Как «друг всех президентов» Левочкин душит Зеленского в объятиях 8 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d1%83.html#comments Комментарии: 7
Зеленский еще не решил, идти ли на второй срок, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6505Кадры, ориентированные на экс-главу АП Януковича, заняли ключевые позиции на Банковой…
Сергей Левочкин снова плотно обосновался в коридорах президентской канцелярии - точь-в-точь как во времена Леонида Кучмы, Петра Порошенко и Виктора Януковича. Со временем он продвигает в нынешнюю власть все больше своих людей, подтверждая тем самым реноме «серого кардинала» украинской политики. Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/2021-04-08/drug-vseh-prezidentov-kak-levochkin-dushit-zelenskogo-v-obyyatiyah/38872 говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Друзья серого кардинала
В конце марта Национальное антикоррупционное бюро объявило о том, что Сергей Левочкин и его сестра Юлия являются фигурантами дела о хищении средств Госинвестпроекта, которым во времена Януковича руководил небезызвестный Владислав Каськив, ныне - депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ. Таким образом у Сытника укололи не только окружение экс-главы Администрации президента, но и Банковую.
Дело в том, что приближенный к Левочкину Каськив в свое время работал с целым рядом людей из нынешней Зе-команды. Речь идет, в частности, о нынешнем заместителе главы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Игоре Жовкве, который у Каськива был директором иностранных инвестиций Госинвестпроекта, заместителе Ермака по судебным вопросам Андрее Смирнове (был внештатным советником Каськива) и главе «Укроборонпрома» Юрии Гусеве - являвшегося во времена Януковича главой департамента национальных проектов в структуре бывшего «пориста».
Кроме всех вышеупомянутых влиятельных персон, связанных с Левочкиным, внимание привлекает и недавно назначенный замминистра инфраструктуры Артемий Ершов, который является однокурсником, кумом и бизнес-партнером главы АП времен Януковича.
У Ершова - интересная и богатая биография: его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму «Холдинг бит центр». В конце 90-х Левочкин с друзьями создал банк «Банкирский дом», который обслуживал высокопоставленных клиентов из МВД, «Укрспецэкспорта» и МИД. Позже Левочкин и Фурсин были причастны к «РосУкрЭнерго». А Ершов работал в «Мисто-банке» Фурсина, а также владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина - «Ист-Вест финанс». Кроме того, он работал в «Ощадбанке» и компании «Тройка диалог Украина» (кстати, как и нынешний министр экономики Игорь Петрашко). Нынешнее назначение Ершова в замы к Владиславу Криклию следует оценивать, как еще одно свидетельство усиления Левочкина и его ближнего круга.
Новый козырь Левочкина?
В этом контексте также следует отметить появление в Офисе президента Виталия Ковальчука, который там де-факто является советником по региональным вопросам .
Связи Ковальчука с Левочкина ведут свое начало еще с 2010 года. Поговаривают, тогда в политсиле Виталия Кличко «УДАР» Ковальчук не только отвечал за кадры и руководил штабом, но и был «мостиком» между руководством партии и тогдашним главой Администрации президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html История одного афериста из АП: Как Ковальчук уничтожил «УДАР» ради собственной карьеры
После Революции Достоинства Петр Порошенко перед президентскими выборами предложил Ковальчуку возглавить штаб, а потом пригласил его первым замом главы в АП. Интересно, что этому предшествовала https://www.economics-prorok.com/2015/06/28-3.html встреча в Вене в апреле 2014 года , на которой присутствовали Порошенко, Ковальчук, Левочкин, Фирташ и Кличко, определяя зоны влияния. Тогда Ковальчук ушел от Кличко, имея амбиции в будущем стать главой АП, но возглавить президентскую канцелярию ему так и не удалось.
Вместо этого Ковальчук плотно занялся региональной политикой и запуском партий-спойлеров, отбиравших электорат у конкурентов партии власти. В частности, появилась Партия простых людей Сергея Каплина, которая оттягивала голоса и РПЛ Олега Ляшко, проект «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, который отъедал голоса у «Самопомочи», а «Наш край» был выставлен против Оппоблока.
Складывается впечатление, что на Банковой решили воспользоваться полезным опытом Ковальчука (и, конечно же, Сергея Левочкина) с партиями-спойлерами, а на Банковой он оказался не без помощи Левочкина. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что Ковальчука все же нельзя называть полностью человеком бывшего главы АП.
«Ковальчука нельзя полностью назвать полностью «человеком Левочкина», как и многих украинских политиков, которых нельзя назвать 100% чьими-то людьми. Но появление Ковальчука может быть интересом к созданию партийного проекта вроде «Нашего края», которым при Порошенко занимался Ковальчук. С его помощью Банковая может попробовать склонить региональные элиты на свою сторону, «минусовать» ОПЗЖ в регионах ее базового электората», - говорит Игорь Петренко.
Это может быть не единственная задача Ковальчука и Левочкина, считает Виктор Небоженко.
«Сейчас для Зеленского УДАР - «заноза», неприятный элемент сегодняшней политики, а Ковальчук прекрасно знает, что там происходит, и Банковая может это использовать против столичного мэра», - говорит эксперт.
Угроза президенту
Как бы там ни было, Сергей Левочкин наращивает на Банковой свое влияние впечатляющими темпами, и это может закончиться проблемами для руководителей Офиса президента.
«Левочкин - очень опытный политик, искушенный в выстраивании разных комбинаций, и если его подпустить к себе слишком близко, то можно и обжечься, как это случилось с Януковичем. То есть с ним можно общаться, но не давать рычагов влияния, иначе это чревато последствиями. Хотя Зеленский держит олигархов и влиятельных персон, на равном расстоянии. Левочкин может предложить какие-то кандидатуры на разные должности Банковой, но там должны быть в этом заинтересованы, И его предложения - не 100% гарантия», - говорит Игорь Петренко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Фирташ, Левочкин и Бойко пролоббировали резкий рост тарифов на транспортировку газа
Не драматизирует возрастающее влияние Левочкина на ОП Виталий Кулик, который считает, что последний не напрямую причастен к появлению Виталия Ковальчука на Банковой.
«Не сказал бы, что происходит магистральное сближение Левочкина с Банковой. Просто есть позиции, по которым с ним начинают разговаривать. Приход Ковальчука в ОПУ - не заслуга Левочкина, но это открывает ему определенные возможности, ведь Ковальчук достаточно долгое время уже не входит в обойму Сергея Владимировича. Конечно, они коммуницируют, и если Левочкин попросит о чем-то, то Ковальчук ему не откажет», - говорит Кулик.
Политологи считают, что сближение бывшего «серого кардинала» времен Януковича с Банковой объясняется тем, что Левочкин хотел бы обезопасить себя от возможных негативных решений центральных органов власти по отношению к нему, в том числе после того, как в США серьезно взялись за помощника скандально известного американского политтехнолога Пола Манафорта - Константина Килимника.
«С помощью кулуарных договоренностей Левочкин пытается построить свое взаимодействие с Банковой, заодно обезопасив себя от санкций вроде тех, которые применили к Медведчуку и его людям. Но не так и много сейчас людей в орбите, которых он мог бы продвигать на должности. Многие ушли от него в 2015-2017 годах, особенно после создания ОПЗЖ. Некоторые их них даже находятся с ним в конфликте, и не стоит вписывать в его «орбиту» всех, кто работал с экс-главой АП Януковича», - говорит Кулик.
Тем не менее, наш герой продолжает тихой сапой продвигать во власть своих людей. И будет подвигать тех, чьи позиции, казалось бы, являются железобетонными. В частности, речь идет о нынешнем главе Офиса президента Андрее Ермаке. Которого ждет скандал с расследованием по «вагнеровцам», который, судя по крайне нервным настроениям внутри ОП, может серьезно отразиться на его авторитете и влиянии. В момент, когда это случится, рядом с президентом ближе всего может оказаться «друг всех президентов» Сергей Левочкин со своей свитой…
***
P. S. Зеленский просто не имеет себе равных по способности собирать в свою команду самых наихудших из «бывших» - жуликов, воров, лжецов, предателей и просто конченых подонков…
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08.04.2021 15:53 Відповісти
Юморист, однако...там перерыв должен быть, на срок в Качановке...Шо, Юля напрасно евроремонт делала?
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08.04.2021 15:54 Відповісти
зілєнській може йти нхй і навсєгда.
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08.04.2021 15:54 Відповісти
Ще суд має бути і перший срок треба буде відсидіти, а там вже й про другий поговоримо.
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08.04.2021 15:54 Відповісти
ЗЕ уже давно идет только нах или в тюрьму.
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08.04.2021 15:55 Відповісти
Лучше без "или"
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08.04.2021 16:01 Відповісти
А можно сначала второе лет этак на 15,а потом по первому варианту?
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08.04.2021 16:15 Відповісти
Петя теж хотів )))
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08.04.2021 15:55 Відповісти
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08.04.2021 15:56 Відповісти
Если соперничать будет с Порошенко во втором туре, кого выберут?
Угадайте с одного раза.
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08.04.2021 15:57 Відповісти
Все зависит от коломольского
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7480
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08.04.2021 15:58 Відповісти
піде на другий, щоб не посадили за перший
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08.04.2021 15:58 Відповісти
В десятку.
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08.04.2021 16:04 Відповісти
Ничего страшного, к выборам рейтинг упадет до 0,05% и принять правильное решение будет куда легче
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08.04.2021 16:00 Відповісти
Пусть сначала решит, будет ли досиживать первый срок.
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08.04.2021 16:00 Відповісти
Падаждітє! Я як же: Я іду на одін срок???
Сподобалось через відосіки спілкуватись з народом?
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08.04.2021 16:00 Відповісти
Два пожиттєвих терміна він точно отримає --ст 111 ( держ зрада ) , та 185-187 та 189-191, 194 крадіжки в особливо великих розмірах , разом з коломойшею.
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08.04.2021 16:01 Відповісти
уже сегодня от его решения это никак не зависит. а тем более попизже, даже если он хоть что то решать научится.
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08.04.2021 16:01 Відповісти
А хуже уже не будет?
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08.04.2021 16:03 Відповісти
Ой а мы ж так заждались!!! Сидим и дни считаем, чтоб выбрать снова!
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08.04.2021 16:04 Відповісти
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 251
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08.04.2021 16:07 Відповісти
Это срок в вип камере обиженников?
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08.04.2021 23:18 Відповісти
"Или я веду ее под венец, или она меня к прокурору".
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08.04.2021 16:08 Відповісти
На второй срок???!!!!! Да он совсем епнулся, какой на хер второй срок, дай бог до конца первого усидеть, идиото-членорояльно!!!!!
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08.04.2021 16:08 Відповісти
Так вот чем заняты мозги Зеленского... идти или не идти..
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08.04.2021 16:08 Відповісти
та він ще першого не добув і невідомо чи добуде,а ви вже другий термін йому сватаєте,а може зразу довічне,тільки за гратами,а не на банкові,за все що обіцявши не зробив і за все що наробив не говорячи про це.за підлість зраду і кумівство,за клоунаду і саботаж,за зрив всього ,що можна було легко зробити,за обіцянки і обмани,за цирк у владі і 95 квартал в раді, і бити наперед за те що ще не зробив,але 100% наробить--бо по іншому вони невміють жити.
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08.04.2021 16:09 Відповісти
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6018
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08.04.2021 16:18 Відповісти
Он еще что то решает? Я вас умоляю..разве что какие трусы одеть под присмотром Ленки..или не Ленки
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08.04.2021 16:18 Відповісти
Як він після довічного може йти на другий термін?
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08.04.2021 16:21 Відповісти
Так он и первый еще не осилил
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08.04.2021 16:22 Відповісти
пральна: и опять будут петька и зеля во втором, население ж не выздоравливает....
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08.04.2021 16:25 Відповісти
Лучше последовать призыву депутатши - " Пора валить с этой страны". Пока не поздно, дорога на Ростов уже проторена. Ещё "нарабатываются" варианты - Эмираты, Оман, Катар. Там теплее.
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08.04.2021 16:36 Відповісти
Мля, я из страны уеду, если его дауна стадо выберет еще раз)
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08.04.2021 16:42 Відповісти
йому тре вирішувати чи піде він на п'ятнашку або на пожиттєвий... строк...
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08.04.2021 16:43 Відповісти
Из Зеленского президент - как из говна пуля. Слепить можно, но полететь не сможет.
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08.04.2021 16:45 Відповісти
Охметовский клован-членограй стебётся ?
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08.04.2021 16:51 Відповісти
Если у коротыша и память короткая, тогда нужно ему напомнить, что он прямо обещал идти на один срок. А если он не только испуганный, а ещё и тупой, тогда - проторенная дорога Яныка. Яйцо, батарейка, покрышка, коктейль Молотова - Катар/ОАЭ/Панама ( не спасут)
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08.04.2021 16:52 Відповісти
У нього вже нова обіцянка. А нова скасовує стару.

Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8265
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08.04.2021 18:31 Відповісти
Абсолютно не интересует судьба Зп, как человека, нравится ему эта работа, или нет, и куда он пойдет работать, лично я советую ему найти другую работу, желательно быстро, пока не все догнали, шо натворили.
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08.04.2021 17:15 Відповісти
Яку таку другу роботу? Що він вміє робити?
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08.04.2021 18:32 Відповісти
Нехай спочатку перший добуде !
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08.04.2021 17:17 Відповісти
Идиот.
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08.04.2021 17:27 Відповісти
второй срок будет тюремным.
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08.04.2021 17:40 Відповісти
Вы зе уроды и этот срок не досидите.
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08.04.2021 17:47 Відповісти
Открою секрет, для ЗЕдаунов.
Зеленский и первый то срок ещё не отсидел, а вы ему уже второй шьёте.
А вот в институте президенства это называется "каденция". И вторая каденция, этому моральному уроду точно не грозит. В отличии от срока.
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08.04.2021 17:50 Відповісти
Якщо задіяти адмінресурс та буде підтримка телепропагандонів то голосів хохлобаранів вистачить на другу каденцію.
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08.04.2021 18:01 Відповісти
Тимошенко, забирай обкуреного клоуна, і валіть НАХЕР.
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08.04.2021 18:04 Відповісти
Ему и на первый идти не стоило
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08.04.2021 18:05 Відповісти
А что остались еще те кто выберет его на второй срок? Неужели они еще не поумнели?
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08.04.2021 18:09 Відповісти
не пойдешь ты Зеля, полезет петюня с маринкой...
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08.04.2021 18:21 Відповісти
вторая ходка тоже будет. после первой отсидки.
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08.04.2021 18:27 Відповісти
Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2980
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08.04.2021 20:29 Відповісти
На х"й Вован иди , а не на 2 строк
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08.04.2021 22:07 Відповісти
Очередное доказательство полной ограниченности зеленского.
Лепит 1:1 с *****, которое тоже "еще не решило".
Никакой самостоятельности, просто убогий клоун-пародист.
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08.04.2021 22:08 Відповісти
куда бы он не решил пойти, но на текущем забеге победит как всегда "холодильник"
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08.04.2021 23:17 Відповісти
У него сейчас появилась делема или валить из этой страны или идти на второй срок. Поэтому он ещё не решил.
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09.04.2021 02:10 Відповісти
 
 