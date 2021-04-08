Зеленський ще не вирішив, чи йти на другий термін, - заступник голови ОП Тимошенко
Глава держави Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.
Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення ухвалюватиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський запевняв, що планує залишатися на чолі держави протягом лише одного президентського терміну. Однак пізніше він заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок.
Наприкінці січня 2021 року народний депутат Гео Лерос, який раніше перебував у президентській фракції "Слуга народу", повідомив, що Зеленський під час святкування свого дня народження все ж заявив про бажання йти на другий термін.
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унітаз краще за зеленського!
Кадры, ориентированные на экс-главу АП Януковича, заняли ключевые позиции на Банковой…
Сергей Левочкин снова плотно обосновался в коридорах президентской канцелярии - точь-в-точь как во времена Леонида Кучмы, Петра Порошенко и Виктора Януковича. Со временем он продвигает в нынешнюю власть все больше своих людей, подтверждая тем самым реноме «серого кардинала» украинской политики. Об этом https://apostrophe.ua/article/politics/2021-04-08/drug-vseh-prezidentov-kak-levochkin-dushit-zelenskogo-v-obyyatiyah/38872 говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Друзья серого кардинала
В конце марта Национальное антикоррупционное бюро объявило о том, что Сергей Левочкин и его сестра Юлия являются фигурантами дела о хищении средств Госинвестпроекта, которым во времена Януковича руководил небезызвестный Владислав Каськив, ныне - депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ. Таким образом у Сытника укололи не только окружение экс-главы Администрации президента, но и Банковую.
Дело в том, что приближенный к Левочкину Каськив в свое время работал с целым рядом людей из нынешней Зе-команды. Речь идет, в частности, о нынешнем заместителе главы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Игоре Жовкве, который у Каськива был директором иностранных инвестиций Госинвестпроекта, заместителе Ермака по судебным вопросам Андрее Смирнове (был внештатным советником Каськива) и главе «Укроборонпрома» Юрии Гусеве - являвшегося во времена Януковича главой департамента национальных проектов в структуре бывшего «пориста».
Кроме всех вышеупомянутых влиятельных персон, связанных с Левочкиным, внимание привлекает и недавно назначенный замминистра инфраструктуры Артемий Ершов, который является однокурсником, кумом и бизнес-партнером главы АП времен Януковича.
У Ершова - интересная и богатая биография: его карьера началась в конце 1990-х годов. Тогда он вместе со своими однокурсниками по Киевскому Нархозу Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным создали фирму «Холдинг бит центр». В конце 90-х Левочкин с друзьями создал банк «Банкирский дом», который обслуживал высокопоставленных клиентов из МВД, «Укрспецэкспорта» и МИД. Позже Левочкин и Фурсин были причастны к «РосУкрЭнерго». А Ершов работал в «Мисто-банке» Фурсина, а также владел еще одной фирмой вместе с ним и сестрой Левочкина - «Ист-Вест финанс». Кроме того, он работал в «Ощадбанке» и компании «Тройка диалог Украина» (кстати, как и нынешний министр экономики Игорь Петрашко). Нынешнее назначение Ершова в замы к Владиславу Криклию следует оценивать, как еще одно свидетельство усиления Левочкина и его ближнего круга.
Новый козырь Левочкина?
В этом контексте также следует отметить появление в Офисе президента Виталия Ковальчука, который там де-факто является советником по региональным вопросам .
Связи Ковальчука с Левочкина ведут свое начало еще с 2010 года. Поговаривают, тогда в политсиле Виталия Кличко «УДАР» Ковальчук не только отвечал за кадры и руководил штабом, но и был «мостиком» между руководством партии и тогдашним главой Администрации президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html История одного афериста из АП: Как Ковальчук уничтожил «УДАР» ради собственной карьеры
После Революции Достоинства Петр Порошенко перед президентскими выборами предложил Ковальчуку возглавить штаб, а потом пригласил его первым замом главы в АП. Интересно, что этому предшествовала https://www.economics-prorok.com/2015/06/28-3.html встреча в Вене в апреле 2014 года , на которой присутствовали Порошенко, Ковальчук, Левочкин, Фирташ и Кличко, определяя зоны влияния. Тогда Ковальчук ушел от Кличко, имея амбиции в будущем стать главой АП, но возглавить президентскую канцелярию ему так и не удалось.
Вместо этого Ковальчук плотно занялся региональной политикой и запуском партий-спойлеров, отбиравших электорат у конкурентов партии власти. В частности, появилась Партия простых людей Сергея Каплина, которая оттягивала голоса и РПЛ Олега Ляшко, проект «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, который отъедал голоса у «Самопомочи», а «Наш край» был выставлен против Оппоблока.
Складывается впечатление, что на Банковой решили воспользоваться полезным опытом Ковальчука (и, конечно же, Сергея Левочкина) с партиями-спойлерами, а на Банковой он оказался не без помощи Левочкина. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что Ковальчука все же нельзя называть полностью человеком бывшего главы АП.
«Ковальчука нельзя полностью назвать полностью «человеком Левочкина», как и многих украинских политиков, которых нельзя назвать 100% чьими-то людьми. Но появление Ковальчука может быть интересом к созданию партийного проекта вроде «Нашего края», которым при Порошенко занимался Ковальчук. С его помощью Банковая может попробовать склонить региональные элиты на свою сторону, «минусовать» ОПЗЖ в регионах ее базового электората», - говорит Игорь Петренко.
Это может быть не единственная задача Ковальчука и Левочкина, считает Виктор Небоженко.
«Сейчас для Зеленского УДАР - «заноза», неприятный элемент сегодняшней политики, а Ковальчук прекрасно знает, что там происходит, и Банковая может это использовать против столичного мэра», - говорит эксперт.
Угроза президенту
Как бы там ни было, Сергей Левочкин наращивает на Банковой свое влияние впечатляющими темпами, и это может закончиться проблемами для руководителей Офиса президента.
«Левочкин - очень опытный политик, искушенный в выстраивании разных комбинаций, и если его подпустить к себе слишком близко, то можно и обжечься, как это случилось с Януковичем. То есть с ним можно общаться, но не давать рычагов влияния, иначе это чревато последствиями. Хотя Зеленский держит олигархов и влиятельных персон, на равном расстоянии. Левочкин может предложить какие-то кандидатуры на разные должности Банковой, но там должны быть в этом заинтересованы, И его предложения - не 100% гарантия», - говорит Игорь Петренко.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Фирташ, Левочкин и Бойко пролоббировали резкий рост тарифов на транспортировку газа
Не драматизирует возрастающее влияние Левочкина на ОП Виталий Кулик, который считает, что последний не напрямую причастен к появлению Виталия Ковальчука на Банковой.
«Не сказал бы, что происходит магистральное сближение Левочкина с Банковой. Просто есть позиции, по которым с ним начинают разговаривать. Приход Ковальчука в ОПУ - не заслуга Левочкина, но это открывает ему определенные возможности, ведь Ковальчук достаточно долгое время уже не входит в обойму Сергея Владимировича. Конечно, они коммуницируют, и если Левочкин попросит о чем-то, то Ковальчук ему не откажет», - говорит Кулик.
Политологи считают, что сближение бывшего «серого кардинала» времен Януковича с Банковой объясняется тем, что Левочкин хотел бы обезопасить себя от возможных негативных решений центральных органов власти по отношению к нему, в том числе после того, как в США серьезно взялись за помощника скандально известного американского политтехнолога Пола Манафорта - Константина Килимника.
«С помощью кулуарных договоренностей Левочкин пытается построить свое взаимодействие с Банковой, заодно обезопасив себя от санкций вроде тех, которые применили к Медведчуку и его людям. Но не так и много сейчас людей в орбите, которых он мог бы продвигать на должности. Многие ушли от него в 2015-2017 годах, особенно после создания ОПЗЖ. Некоторые их них даже находятся с ним в конфликте, и не стоит вписывать в его «орбиту» всех, кто работал с экс-главой АП Януковича», - говорит Кулик.
Тем не менее, наш герой продолжает тихой сапой продвигать во власть своих людей. И будет подвигать тех, чьи позиции, казалось бы, являются железобетонными. В частности, речь идет о нынешнем главе Офиса президента Андрее Ермаке. Которого ждет скандал с расследованием по «вагнеровцам», который, судя по крайне нервным настроениям внутри ОП, может серьезно отразиться на его авторитете и влиянии. В момент, когда это случится, рядом с президентом ближе всего может оказаться «друг всех президентов» Сергей Левочкин со своей свитой…
***
P. S. Зеленский просто не имеет себе равных по способности собирать в свою команду самых наихудших из «бывших» - жуликов, воров, лжецов, предателей и просто конченых подонков…
Угадайте с одного раза.
Сподобалось через відосіки спілкуватись з народом?
Зеленский и первый то срок ещё не отсидел, а вы ему уже второй шьёте.
А вот в институте президенства это называется "каденция". И вторая каденция, этому моральному уроду точно не грозит. В отличии от срока.
Лепит 1:1 с *****, которое тоже "еще не решило".
Никакой самостоятельности, просто убогий клоун-пародист.