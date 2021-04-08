Зеленський має перейти від дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози російської агресії, - нардеп "ЄС" Павленко
Керівництво країни має належним чином оцінювати загрозу військової агресії Росії проти України.
Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже кілька тижнів усі ЗМІ обговорюють як якийсь факт підготовку РФ до вторгнення або тиску на Україну, або для посилення позиції Росії у взаємодії із Західними країнами. Але, на жаль, ми так і не бачимо, що мислення і Зеленського, і військового керівництва перейшло з такого розсудливого дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози і адекватної дії", - зазначив парламентар.
За його словами, це стосується і підготовки, і держоборонзамовлення, і регулювання діяльності військ, які б чітко показали готовність України.
Будь ласка, зачекайте...
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Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
Какой позор....
Щас удалю свой пост!
Нині я переживаю за те, щоб ЗЕклован не підписав красиву, але по факту справжню капітуляцію. Спосіб такого підписання - неважливий; варіанти різні. Як і обгрунтування; ну, хоча би - "втрати не виправдовують боротьби".
Хоча і деградація і суспільства, і ЗСУ - ось тут все, наочно. Трагедія, яка затмить Іловайську, Дебальцевську - аж явно відчцвається.
а так у зебилов подгорает вдвойне: они понимают какие они лохи (более того - им об этом говорили 2 года назад!).. ну и они видят ху из вовка-шмаркля.. который только деребанить и может, да видосики снимать.. А начнись война - он из Катара не вернется.. будет
слатьссать оттуда видосики про "вы все должны умереть но не пустить расею в Крым"
Не розуміють. Поговоріть з зебілом і переконаєтесь.
Голобородько на лісапєті, бл...