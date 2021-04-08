Зеленський має перейти від дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози російської агресії, - нардеп "ЄС" Павленко

Керівництво країни має належним чином оцінювати загрозу військової агресії Росії проти України.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже кілька тижнів усі ЗМІ обговорюють як якийсь факт підготовку РФ до вторгнення або тиску на Україну, або для посилення позиції Росії у взаємодії із Західними країнами. Але, на жаль, ми так і не бачимо, що мислення і Зеленського, і військового керівництва перейшло з такого розсудливого дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози і адекватної дії", - зазначив парламентар.

За його словами, це стосується і підготовки, і держоборонзамовлення, і регулювання діяльності військ, які б чітко показали готовність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам необхідно підвищити зарплату, не можна постійно "експлуатувати" патріотизм, - Сенченко