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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський має перейти від дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози російської агресії, - нардеп "ЄС" Павленко

Зеленський має перейти від дворічного

Керівництво країни має належним чином оцінювати загрозу військової агресії Росії проти України.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже кілька тижнів усі ЗМІ обговорюють як якийсь факт підготовку РФ до вторгнення або тиску на Україну, або для посилення позиції Росії у взаємодії із Західними країнами. Але, на жаль, ми так і не бачимо, що мислення і Зеленського, і військового керівництва перейшло з такого розсудливого дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози і адекватної дії", - зазначив парламентар.

За його словами, це стосується і підготовки, і держоборонзамовлення, і регулювання діяльності військ, які б чітко показали готовність України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) росія (65800) Павленко Ростислав (53)


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Топ коментарі
+13
зюзя просто попугай на жордочке.
Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
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08.04.2021 16:02
+12
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 3981
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08.04.2021 16:07
+11
в первую очередь Зеленский должен повзрослеть и поумнеть, это довольно сложная для него задача
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08.04.2021 15:56
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в первую очередь Зеленский должен повзрослеть и поумнеть, это довольно сложная для него задача
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08.04.2021 15:56 Відповісти
зюзя просто попугай на жордочке.
Шо ему напишут сценаристы то и озвучит. Напишут "Слава Украине" - повторит .
И точно так же повторит "слава росии". Когда напишут.
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08.04.2021 16:02 Відповісти
😆"я ВАМ - НИЧЕГО не должен!" (С)
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08.04.2021 16:14 Відповісти
"ответ" не мальчика, но государственного мужа)
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08.04.2021 16:17 Відповісти
Нелоха!!!😎
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08.04.2021 16:20 Відповісти
Якщо до 43-х років не повзрослів і не порозумнів то як кажуть горбатого могила виправить.
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08.04.2021 17:44 Відповісти
панімаєте не всьо так адназначно...він балансує між виходом фільму про вагнерівців та миром в очку путіна. бо одночасно дядя джо гатов зажати бейцели, і путя може перекрити бізнес...
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08.04.2021 15:57 Відповісти
Ну, так зразу не можна. Спочатку треба знову подивитися в очі Х-лу, чи в тих оченятах щрсь не помінялося в сторону миру...
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08.04.2021 16:00 Відповісти
саша паламарчук лайкнул.
Какой позор....
Щас удалю свой пост!
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08.04.2021 16:04 Відповісти
От, коли Верховним був Порох - я переживав лише за те, щоб Україна встояла у війні з переважаючим нас по всіх показниках касапом.
Нині я переживаю за те, щоб ЗЕклован не підписав красиву, але по факту справжню капітуляцію. Спосіб такого підписання - неважливий; варіанти різні. Як і обгрунтування; ну, хоча би - "втрати не виправдовують боротьби".
Хоча і деградація і суспільства, і ЗСУ - ось тут все, наочно. Трагедія, яка затмить Іловайську, Дебальцевську - аж явно відчцвається.
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08.04.2021 16:05 Відповісти
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 2200
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08.04.2021 16:09 Відповісти
самое интересное, это то - что даже зебилы сейчас отлично понимают: был бы Порох сейчас президентом - они бы спали спокойно) ну, после обычных своих истерик на цензоре))
а так у зебилов подгорает вдвойне: они понимают какие они лохи (более того - им об этом говорили 2 года назад!).. ну и они видят ху из вовка-шмаркля.. который только деребанить и может, да видосики снимать.. А начнись война - он из Катара не вернется.. будет слать ссать оттуда видосики про "вы все должны умереть но не пустить расею в Крым"
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08.04.2021 16:09 Відповісти
"они понимают какие они лохи"
Не розуміють. Поговоріть з зебілом і переконаєтесь.
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08.04.2021 17:47 Відповісти
Надо перестать стрелять, но ... с пониманием.
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08.04.2021 16:05 Відповісти
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись",
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08.04.2021 16:19 Відповісти
многие так и не поняли, что клован им ничего не должен !
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08.04.2021 16:05 Відповісти
Зеленский должен перейти от двухлетнего "надо перестать стрелять" к адекватному понимаю угрозы российской агрессии, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 3981
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08.04.2021 16:07 Відповісти
По суті, воно саме - фейк.
Голобородько на лісапєті, бл...
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08.04.2021 16:24 Відповісти
Интересно как он перейдет если мозгов нет
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08.04.2021 16:21 Відповісти
Зеленський має перейти від дворічного "треба перестати стріляти" до адекватного розуміння загрози російської агресії, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 2216
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08.04.2021 16:21 Відповісти
Учитывая полную неадекватность зеленого деб#ла и неспособность трезво оценивать происходящее его нужно срочно арестовывать как и всех его придворных шутов!
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08.04.2021 16:27 Відповісти
ПЕС не скавчи!
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08.04.2021 17:50 Відповісти
 
 