Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій і вручив воїнам держнагороди і цінні подарунки. ФОТОрепортаж
Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, президент України Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", – сказав президент.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.
Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.
Також повідомляється, що Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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Бо було вже- ;передова;, а на задньому фоні дівчинка їсть морозиво.
яка вже це по рахунку вiдпустка у шмарклi за менш, нiж два роки? десята?
Відповідати на артобстріли тієї сторони можна лише тільки автоматиком,
бо розвідка заборонена, БПЛА заборонені ... наша артилерія сліпа, як я в мамциній утробі.
Ну і головне - ось тобі годинничок ! "
08.04.2021
Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.04.2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау.
тупуще зелене лайно цілеспрямовано розсварює нас з Заходом, щоб кинути в обійми кацапів, гнида
Это специально углубили к приезду неЛоха?
Кстати, хочу услышать от "Пете-растов" ответ на такой вопрос: почему при Сывочолом Гетьмане взрывались наши склады с боеприпасами и не было виноватых, а при Зе-сопле "взрывается" бизнес Медведчука - его медиа-империя из нескольких теле каналов и бизнес-империя из нефтепроводов и сети заправок?
Та ще і з героїчним формулюванням "у 80 метрах від позицій противника", ніби це має якесь значення, коли він звідти поїде - а піздєц з армією залишиться.
Блювотна спецоперація для телекартинки явно розроблена маршалами Арєстовічєм і Подоляком, почерк неповторний.
Там он з іншого флангу уже і Білецький для найвойовничіших "вишкіл" влаштовує - бо до військомату сцикотно, не для того квіточки розквітали.
Але найгірше як завжди в іншому - в кількості хомячья, яке поведеться на це фуфло.
В. Прозапас