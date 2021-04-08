Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання"
Висловлювання прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про "українську російську мову", що спровокувало скандал, є її приватною думкою.
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що ОП "не порушує мовного питання".
"Ми, навпаки, не порушуємо мовного питання. Я думаю, що це приватна думка речниці президента і міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова. - Ред.) про те, що немає монополії на російську мову в одній країні (Російській Федерації. - ред.)", - сказав він.
Раніше прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність в нашій країні "української російської мови" і позбавити Росію статусу "монополіста" в цьому питанні. Позицію Мендель розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
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Посередності, без перспектив на пристойне майбутнє, на шару, отримали владу і гори шарового бабла.
Вона - речник презЕдента, "магнітофон", який транслює записаний на неї монолог презЕдента.
Якщо "магнітофон" зламався, його потрібно або відремонтувати, або викинути.
Я за другий варіант. Бо ця підробка не вперше затягує кацапську плівку.
Окно Овертона работает без сбоев. Как сработал в одну сторону, так сработает и в обратну.
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціюватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
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https://twitter.com/advoka_tesa/status/1380154369463713800 ч
Оппа, фірмова "Місячна хода" Джексона у виконанні ОП. ))