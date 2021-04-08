Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання"

Висловлювання прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про "українську російську мову", що спровокувало скандал, є її приватною думкою.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що ОП "не порушує мовного питання".

"Ми, навпаки, не порушуємо мовного питання. Я думаю, що це приватна думка речниці президента і міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова. - Ред.) про те, що немає монополії на російську мову в одній країні (Російській Федерації. - ред.)", - сказав він.

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Раніше прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність в нашій країні "української російської мови" і позбавити Росію статусу "монополіста" в цьому питанні. Позицію Мендель розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.