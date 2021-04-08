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Новини
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Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання"

Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати

Висловлювання прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про "українську російську мову", що спровокувало скандал, є її приватною думкою.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що ОП "не порушує мовного питання".

"Ми, навпаки, не порушуємо мовного питання. Я думаю, що це приватна думка речниці президента і міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова. - Ред.) про те, що немає монополії на російську мову в одній країні (Російській Федерації. - ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив". ВIДЕО

Раніше прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність в нашій країні "української російської мови" і позбавити Росію статусу "монополіста" в цьому питанні. Позицію Мендель розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Автор: 

українська мова (836) Тимошенко Кирило (558) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+15
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 8050
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08.04.2021 16:53
+13
СКА ! ОПЯТЬ ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА !!!! КАСТРАТИ ДОВБАНІ ...
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08.04.2021 16:40
+13
в нормальной стране - люди после таких ляпов - уходят с работы - шоб не позорить тех на кого они работают - а тут ..........
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08.04.2021 16:43
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развивать язык по факту владения которым парашка все бросается кого-то защищать - это тупость
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08.04.2021 16:37 Відповісти
СКА ! ОПЯТЬ ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА !!!! КАСТРАТИ ДОВБАНІ ...
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08.04.2021 16:40 Відповісти
в нормальной стране - люди после таких ляпов - уходят с работы - шоб не позорить тех на кого они работают - а тут ..........
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08.04.2021 16:43 Відповісти
Цих істот дрючками не виженеш. Вони "моностадом" змінять Конституцію, для закріплення довічного правління.
Посередності, без перспектив на пристойне майбутнє, на шару, отримали владу і гори шарового бабла.
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08.04.2021 16:52 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 8050
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08.04.2021 16:53 Відповісти
Ні. Не її особиста думка.
Вона - речник презЕдента, "магнітофон", який транслює записаний на неї монолог презЕдента.
Якщо "магнітофон" зламався, його потрібно або відремонтувати, або викинути.
Я за другий варіант. Бо ця підробка не вперше затягує кацапську плівку.
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08.04.2021 16:44 Відповісти
Азіров підтрімує.
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08.04.2021 16:44 Відповісти
Нагодуйте жидівку фаршмаком та інтернуйте до Ізраїлю. Хай там розвиває російський іврит. Цікаво, через скільки хвилин після такої заяви її там заб'ють камінням на вулиці?
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08.04.2021 16:52 Відповісти
Украинский русский - это давняя идея Арестовича. Тот еще "патриот".
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08.04.2021 17:03 Відповісти
Юля - Бімба ... Вже такий жарт з*явився.
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08.04.2021 17:18 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 5669
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08.04.2021 17:39 Відповісти
Сара Мандель с примитивным мозгом таки имеет политические амбиции, ей мало быть личной челядью вазелинового клоуна. И вы знаете, шо я вам хочу сказать? А то, шо с таким "мудрым наридом" как у нас она имеет таки очень хорошие шансы стать украинским политиком, ведь наш нарид имеет какое-то мазохистское влечение ко всякой инородной швали, проходимцам, мерзавцам. А потом очередной раз страдать от плохой жизни и сетовать на выбранного им политика который дриснул в Рашку или на землю обетованную с наворованными миллиардами.
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08.04.2021 17:29 Відповісти
Мендель не знаю и знать не желаю, мендель не случайность, а к сожалпнию, закономерность, таких в окружении Зе, большинсиво, он сильно ошибается в количестве своих сторонников.
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08.04.2021 17:35 Відповісти
Был просто контрольный вброс.
Окно Овертона работает без сбоев. Как сработал в одну сторону, так сработает и в обратну.
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08.04.2021 17:35 Відповісти
Клоуни запускають інфо і дивляться, народ проковтне чи ні, а коли здіймається буря проти, то клоуни ми тут ні до чого.
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08.04.2021 17:36 Відповісти
Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».
Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціюватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк
https://www.novynekran.pp.ua/2021/03/zayava-profesora-knu-rve-mepezhu-lyudina-yaka-ne-zdatna-zasvoti-derzhavnu-movu-krani-v-yakj-zhive--debilna--ne-potribna.html?fbclid=IwAR1gnJzKTYbVq1DegrUfMWWxuUAiqMUhL_a1EATROwj9mBaFWWvvZxrhibA
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08.04.2021 17:38 Відповісти
Та відшмагайте вже хтось лозиною по сраці цю борзу дєвочку, щоб менше патякала. Уже навіть свої бачать, що її заносить.
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08.04.2021 17:39 Відповісти
шмєндєль, на посаді речника не може мати своєї думки - усі її публічні висловлювання можуть бути і сприймаються як офіційна позиція президента. Якщо вона така тупорила вівця, то чому вона досі працює за державний кошт?
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08.04.2021 17:41 Відповісти
https://twitter.com/advoka_tesa
https://twitter.com/advoka_tesa

M0lfaro4ka

@advoka_tesa
https://twitter.com/advoka_tesa/status/1380154369463713800 ч

Оппа, фірмова "Місячна хода" Джексона у виконанні ОП. ))
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08.04.2021 17:59 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про пропозицію Мендель розвивати "українську російську": "Ми не порушуємо мовного питання" - Цензор.НЕТ 1514
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08.04.2021 18:02 Відповісти
мендельвошка
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08.04.2021 18:12 Відповісти
Це така типу реакція на ізвєчний кацапський тезис про захист русскагаварящіх: расєя не має монополії на рускій ізик. Як на мене, дебільний і по суті, і по формі. Власне, дебіли і дебілки його і виражають. Хоча - вчіть українську, рускагаварящіє, *****
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08.04.2021 18:28 Відповісти
За подібні "частниє мнєнія" потрібні конкретні висновки, як мінімум застосування "сраної мітли".Висловлюйте своє "мнєніє" на кухні, а не публічно і як публічні особи.
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08.04.2021 18:33 Відповісти
 
 