Київрада просить 12 відомчих лікарень надати додаткові ліжко-місця для хворих на COVID-19
Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я з проханням виконати рішення про використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в Києві, для приймання та лікування хворих на COVID-19 киян.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН. Ініціативу направити відповідне звернення Київради до Кабміну та МОЗ підтримали 102 депутати, проти – 0, утрималися – 0.
У документі йдеться про можливість переобладнати протягом найближчих тижнів 12 медзакладів. Зокрема, лікарню "Феофанія", міські Клінічні лікарні на залізничному транспорті №1, №2, №3, Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби, Центральний госпіталь військово-медичного управління Служби безпеки України, Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ, Національний військово-медичний центр "Головний військовий госпіталь", Лікувально-діагностичний центр Міноборони; Державну наукову установу "Центр інноваційних медичних технологій" Національної академії наук України, державні територіальні медоб’єднання МВС в Києві та Київській області.
Київрада просить обладнати заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити лікарів засобами захисту та всім необхідним для лікування хворих на COVID-19.
Рішення прийняте через високі темпи поширення хвороби на території Києва та значну кількість госпіталізацій.
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Феофанию нельзя - вдруг ермак или татаров хаболеют. Или не дай Б-г бубочка?
через ГОД после начала эпидемии, они НАЧАЛИ задумываться о переоборудовании больниц для приема пациентов.
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А куда, мать вашу, целый год тратили "Ковидный Фонд"?!!!!