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Новини Коронавірус і карантин
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Київрада просить 12 відомчих лікарень надати додаткові ліжко-місця для хворих на COVID-19

Київрада просить 12 відомчих лікарень надати додаткові ліжко-місця для хворих на COVID-19

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я з проханням виконати рішення про використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в Києві, для приймання та лікування хворих на COVID-19 киян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН. Ініціативу направити відповідне звернення Київради до Кабміну та МОЗ підтримали 102 депутати, проти – 0, утрималися – 0.

У документі йдеться про можливість переобладнати протягом найближчих тижнів 12 медзакладів. Зокрема, лікарню "Феофанія", міські Клінічні лікарні на залізничному транспорті №1, №2, №3, Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби, Центральний госпіталь військово-медичного управління Служби безпеки України, Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ, Національний військово-медичний центр "Головний військовий госпіталь", Лікувально-діагностичний центр Міноборони; Державну наукову установу "Центр інноваційних медичних технологій" Національної академії наук України, державні територіальні медоб’єднання МВС в Києві та Київській області.

Київрада просить обладнати заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити лікарів засобами захисту та всім необхідним для лікування хворих на COVID-19.

Рішення прийняте через високі темпи поширення хвороби на території Києва та значну кількість госпіталізацій.

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Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Київ (19618) Київрада (800) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Речь идет о больнице "Феофания"

Феофанию нельзя - вдруг ермак или татаров хаболеют. Или не дай Б-г бубочка?
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08.04.2021 16:48 Відповісти
Это что за анахронизм ,Ведомственные Больницы ? Ну ладно военные госпитали ,там своя специфика ,но всё остальное.....
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08.04.2021 16:55 Відповісти
А где же элита будет лечиться? Кто же тода будет руководить,направлять и ощасливлевать народ еше большими достижениями в экономике, науке и медицыне? Так нелья народ надо до конца ощастливить.
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08.04.2021 17:01 Відповісти
"о возможности переоборудовать в течение ближайших недель" -
через ГОД после начала эпидемии, они НАЧАЛИ задумываться о переоборудовании больниц для приема пациентов.
...
А куда, мать вашу, целый год тратили "Ковидный Фонд"?!!!!
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08.04.2021 17:02 Відповісти
Ну, ковиддиссиденты могли бы свои квартиры предоставить. Они так хотели увидеть переполненные больными на ковид палаты...
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08.04.2021 17:22 Відповісти
Нащо ви чіпаєте війскові шпиталі під час війни??
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08.04.2021 17:47 Відповісти
Трудяги в київсавєтє.
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08.04.2021 21:00 Відповісти
правильно.
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08.04.2021 23:23 Відповісти
 
 