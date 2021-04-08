Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин
В Офісі Президента очікують, що незабаром темпи вакцинації в країні зростуть, поки що низькі через нестачу вакцин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Так далі не буде, таких темпів. Адже зараз темпи обумовлені саме тим, що у нас недостатньо вакцин, які прибули в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній: і від COVAX, і безпосередньо від постачальників вакцин", - зазначив заступник голови ОП.
За його словами, вже вибудована система, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Україна серед аутсайдерів з вакцинації, щоб прищепити 75% населення, знадобиться близько 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И они четко цинкуют - а не будет ли хуже.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258533/01921464-6a60-72b5-b068-0c23847e9f0e
Или тех кто их избрал?
тому що у владі некомпетентні довбодятли та злодії...
сколько составлял ковидный фонд?
Premier poinformował, że w kwietniu do Polski dotrze co najmniej 5,5 miliona dawek, a kolejne 1,5 mln jest w trakcie potwierdzania. Z kolei na maj mamy już zakontraktowane kolejne 9 mln dawek.
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711880,Premier-chcemy-by-kazdy-mogl-sie-zaszczepic-jak-najblizej-miejsca-zamieszkania https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711892,W-Polsce-wykonano-juz-7-mln-szczepien-Premier-w-II-kwartale-chcemy-przyspieszyc