Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин

В Офісі Президента очікують, що незабаром темпи вакцинації в країні зростуть, поки що низькі через нестачу вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Так далі не буде, таких темпів. Адже зараз темпи обумовлені саме тим, що у нас недостатньо вакцин, які прибули в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній: і від COVAX, і безпосередньо від постачальників вакцин", - зазначив заступник голови ОП.

За його словами, вже вибудована система, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Україна серед аутсайдерів з вакцинації, щоб прищепити 75% населення, знадобиться близько 10 років.

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