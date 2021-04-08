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Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин

Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин

В Офісі Президента очікують, що незабаром темпи вакцинації в країні зростуть, поки що низькі через нестачу вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Так далі не буде, таких темпів. Адже зараз темпи обумовлені саме тим, що у нас недостатньо вакцин, які прибули в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній: і від COVAX, і безпосередньо від постачальників вакцин", - зазначив заступник голови ОП.

За його словами, вже вибудована система, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій на добу.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Україна серед аутсайдерів з вакцинації, щоб прищепити 75% населення, знадобиться близько 10 років.

Читайте також: В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Бабло на дорогах пилили по карманам.
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08.04.2021 16:47
+6
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 7255
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08.04.2021 16:47
+6
потому что им, судя по истерике ботофермы осла оманского, мешает Порох звонить производителям вакцин.. Да и некогда - то сосны, то офшоры.. а то Оман с Катаром - нужно брать под личный контроль проведение там ЧМ по футболу))
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3880
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08.04.2021 17:07
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А мало вакцин почему?
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08.04.2021 16:45 Відповісти
Потому что вакцины стоят денег, а денег нету) Но год назад - выделили 1 млрд долларов на COVID (за которые можно было заключить контракты) а кто то решил дороги построить. Построили дороги - зато теперь в 3 раза больше на леченеи потратим. Каждую дозу можно было купить даже по 50$. Израиль красавцы.
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08.04.2021 16:52 Відповісти
так в Израиле еврей у руля...
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08.04.2021 16:59 Відповісти
В Израиле избиратели евреи.
И они четко цинкуют - а не будет ли хуже.
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08.04.2021 17:07 Відповісти
потому что им, судя по истерике ботофермы осла оманского, мешает Порох звонить производителям вакцин.. Да и некогда - то сосны, то офшоры.. а то Оман с Катаром - нужно брать под личный контроль проведение там ЧМ по футболу))
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3880
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08.04.2021 17:07 Відповісти
тому що усі, хто їх виробляє, ставить свої інтереси вище за інтереси другосортних країн. АстраЗенека Індія ж сказала "ідіть у дупу, у нас жопа, ми зараз будемо виробляти лише на себе, а потім колись вам".
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08.04.2021 20:05 Відповісти
Месяц назад говорили что по COVAX вот вот поставят Pfizer-Biontech
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08.04.2021 16:46 Відповісти
Они и сейчас так говорят
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08.04.2021 16:53 Відповісти
Яка стабільність! Прийшов місяць - а говорять те саме. 😊
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08.04.2021 17:24 Відповісти
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Бабло на дорогах пилили по карманам.
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08.04.2021 16:47 Відповісти
вони теж заключали, але така судьба країни з "найвеликим політиками **********" - усе вирішують без *********** України.
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08.04.2021 20:09 Відповісти
Летом они об этом и не помышляли. От слова совсем. И тупо вешали лапшу народу про свою разработку вакцины аж до поздней осени. И тупо пилили бабло ковидного фонда.

Заступник голови ОП Тимошенко про низькі темпи вакцинації в Україні: Недостатньо вакцин - Цензор.НЕТ 3739
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08.04.2021 20:16 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 7255
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08.04.2021 16:47 Відповісти
почекати.. пока пенсионеры помрут (не нужно будет пенсии платить) а остальные приобретут естественный иммунитет
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08.04.2021 16:53 Відповісти
За пенсионеров планы зеленых давно сдал Емец. Проболтался

Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 3215
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08.04.2021 17:04 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко о низких темпах вакцинации в Украине: Недостаточно вакцин - Цензор.НЕТ 2150
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08.04.2021 16:49 Відповісти
Найди работу😂🌷×××
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08.04.2021 17:34 Відповісти
Обратная сторона отсутствия ума у народа - это отсутствие совести у властей. Вакцины могли бы быть, если бы у одних был ум, а у других была бы совесть.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258533/01921464-6a60-72b5-b068-0c23847e9f0e
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08.04.2021 16:51 Відповісти
Надо вам просто выйти к людям и честно признаться ,что вы в вопросе вакцинации просто обосрались ,попросить у народа прощения а виновных отправить на НАРЫ ,все иные варианты будут иди вам в минус ...
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08.04.2021 16:53 Відповісти
На нары виновных - єто кого? Сами себя?
Или тех кто их избрал?
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08.04.2021 16:56 Відповісти
Ну во первых Барыгу и Супруниху ,это же они ликвидировали санэпидемслужбу как таковую ,ну а потом уже всех остальных ответственных и не очень товарищей .
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08.04.2021 17:29 Відповісти
панімаєте асфальт нині дарагой
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08.04.2021 16:55 Відповісти
у вас, бл@дей, мозгов недостаточно...
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08.04.2021 16:55 Відповісти
А чому нема вакцин???
тому що у владі некомпетентні довбодятли та злодії...
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08.04.2021 16:56 Відповісти
Чому недостатньо? Хто винен?
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08.04.2021 16:56 Відповісти
не вміють насілувать виробника.
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08.04.2021 20:12 Відповісти
так деньги из бюджета на это дело УЖЕ своровали.... вакцин и нету
сколько составлял ковидный фонд?
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08.04.2021 17:12 Відповісти
У Польщі вакцини навезли неймовірну кількість. Може поділяться.

Premier poinformował, że w kwietniu do Polski dotrze co najmniej 5,5 miliona dawek, a kolejne 1,5 mln jest w trakcie potwierdzania. Z kolei na maj mamy już zakontraktowane kolejne 9 mln dawek.
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711880,Premier-chcemy-by-kazdy-mogl-sie-zaszczepic-jak-najblizej-miejsca-zamieszkania https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2711892,W-Polsce-wykonano-juz-7-mln-szczepien-Premier-w-II-kwartale-chcemy-przyspieszyc
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08.04.2021 17:28 Відповісти
зараз весняне загострення, поки своїх не уколять, ніхто ділитись не буде. подумай логічно - поділитись можуть тільки якщо строк приданості може сплисти, а уколоти нею не вспівають. а так поки своїх люде. То лише українці можуть маски усім продавать, а потом самі без сидіти.
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08.04.2021 20:14 Відповісти
 
 