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Румунська громада через суд домагається, щоб у 10 школах на Одещині навчання вели румунською мовою

Румунська громада через суд домагається, щоб у 10 школах на Одещині навчання вели румунською мовою

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про введення викладання румунською мовою в десяти школах Одеської області.

Про це повідомили в пресслужбі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Колективний позов подали жителі декількох об'єднаних територіальних громад Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів, а також представники громадської організації "Асоціація вчителів етнічних румунів".

Вони хочуть, щоб суд зобов'язав Міносвіти ввести викладання румунською мовою в 10 школах Одеської області. Йдеться про школи в селах Фратівка, Міняйлівка, Озерне та Утконосівка.

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Позов про введення румунської в школах члени організації подали 29 березня. На думку позивачів, міністерство "своєю протиправною бездіяльністю порушує низку міжнародних конвенцій про права дитини, зокрема, права на освіту рідною мовою".

Автор: 

Одеська область (3271) Румунія (1187) школа (2223) мова (742) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+52
На родном языке можно замечательно учиться в родной стране, когда туда переедешь. А вообще родители за свои деньги пусть нанимают репетиторов и обучаются хоть на китайском, но не за счёт госбюджета
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08.04.2021 17:10
+27
Вот что бывает когда на х.. сразу не посылаешь.
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08.04.2021 17:11
+24
Так а хто запрещает учиться на румынском языке? Это только государственные школы Украины преподают на украинском. Стройте себе хоть сто школ на румынском. Закон не запрещает.
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08.04.2021 17:13
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предлагаю послать их на *** . т.е в румынию
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08.04.2021 22:57 Відповісти
Интересно, а сколько Украинских школ в Румынии?
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09.04.2021 09:15 Відповісти
Рядом румыния там пусть и навязывают румынский
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09.04.2021 09:24 Відповісти
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