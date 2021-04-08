Румунська громада через суд домагається, щоб у 10 школах на Одещині навчання вели румунською мовою

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про введення викладання румунською мовою в десяти школах Одеської області.

Про це повідомили в пресслужбі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

Колективний позов подали жителі декількох об'єднаних територіальних громад Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів, а також представники громадської організації "Асоціація вчителів етнічних румунів".

Вони хочуть, щоб суд зобов'язав Міносвіти ввести викладання румунською мовою в 10 школах Одеської області. Йдеться про школи в селах Фратівка, Міняйлівка, Озерне та Утконосівка.

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Позов про введення румунської в школах члени організації подали 29 березня. На думку позивачів, міністерство "своєю протиправною бездіяльністю порушує низку міжнародних конвенцій про права дитини, зокрема, права на освіту рідною мовою".