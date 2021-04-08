Арестович - Козаку: Не злякалися погроз із боку РФ навесні 2014-го, не злякаємося і навесні 2021-го

Росії слід перейти від прямих погроз на адресу України до конструктивних дій з виконання рішень, ухвалених у рамках Нормандського формату.

Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наговорив він чимало: дав кілька різких оцінок внутрішньополітичних справ України, команди президента Зеленського. Пригрозив використанням військової сили і розпадом України, в разі нашої спроби вступити в НАТО і/або провести військову операцію проти окупантів, до якої ми нібито готуємося", - підкреслює Арестович.

"Моя особиста відповідь: - ніяка словесна еквілібристика не допоможе РФ уникнути необхідності виконувати домовленості в Нормандському і Мінському форматі, які вона уклала, починаючи з 2014 року. Або настання міжнародної політичної відповідальності за ухилення від їх виконання.

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"Що стосується погроз застосування сили проти України ... Ми не злякалися цих погроз навесні 2014-го, тим більше не злякаємося навесні 2021-го)", - додав Арестович.

Крім цього, він підкреслив, що керівництво РФ із завзяттям, гідним кращого застосування, йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку саме себе заганяє своїми діями і провадженою політикою. Цей шлях є безперспективним, запевняє він.

"Ще більш безперспективна і небезпечна для самої РФ будь-яка спроба перейти до відкритого застосування військової сили проти України. Що їм чітко дає зрозуміти і керівництво України, і наші партнери по НАТО. Тому, замість політики блефу і погроз, я б рекомендував керівництву РФ взяти на себе, нарешті, політичну відповідальність і перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, ухвалених у рамках Нормандського формату.

Як повідомлялося, сьогодні заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України. Крім цього він не виключив, що Росія може воювати на Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.