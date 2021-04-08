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Новини Силовики
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Блоковано діяльність шахрайського колл-центру, щоденний "прибуток" якого становив до 1 млн грн, - СБУ

Блоковано діяльність шахрайського колл-центру, щоденний

Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян. За оперативними даними, щоденний "прибуток" зловмисників становив до мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оганізували оборудку четверо мешканців Запорізької області та Дніпра. Для її реалізації ділки облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, де "працювало" майже 50 операторів. Схема діяла вже кілька місяців.

Видаючи себе за працівників банків, персонал телефонував клієнтам фінустанов і виманював від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

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Для "роботи" із зарубіжними клієнтами ділки також використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:

  • 51 од. комп’ютерної техніки зі шкідливим програмним забезпеченням;
  • обладнання для IP-телефонії;
  • інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування з "клієнтами";
  • мобільні телефони, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вилучене обладнання направлено на експертизи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло постраждалих громадян.

Автор: 

шахрайство (1099) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12909) силовики (2514) Запорізька область (3692)


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Какая крупная пабеда, пан лейтенант Баканов.

А вот вам информация, о "мелочёвке". Про кварцитовый карьер в Сумской области, кстати, такой только один, на всю Европу. Это сырьё для полупроводников, сопел ракет, производства солнечных панелей... Украина свой, разрешает вывозить за бесценок и закупает сырьё в Китае.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"

https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
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08.04.2021 17:17 Відповісти
Дорогой Курви, плюнь на имерию!
Возвращайся в лоно демократии!
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08.04.2021 19:32 Відповісти
КАК вариант, что , поддержка програмная, помощь, кураторы у них с нароссии, поскольку крыша терроризма и всего деструктивного всегда тама.Вот пусть дадут однозначный ответ , что там нет граждан россиянский и нет баз данных уворованных нароссию в свое время, скажем, с Приватбанка
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08.04.2021 17:34 Відповісти
Цей "колл-центр" телефонував і мені, але дзвінки припинилися після запитання "А, може, вам іще ключі від квартири гдє дєньгі лєжат?". До речі, працювали настілько топорно, що навіть не потрудилися знайти кого-небудь, хто нормально володів би українською мовою. Важко уявити, що скільки лохів купилося на їхні шахрайські байки, тим більше, що у одного з тих двох, з ким я встиг поспілкуватися, проскакував легкий кавказький акцент, принаймні мені так здалося. Але річ не в цім. А в тім, що навряд чи ці шахраї працювали без прикришки від того ж СБУ чи мєнтовки.
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08.04.2021 18:00 Відповісти
ну вот зачем их сразу посылать, надо было им надиктовать "комбинаций с потолка" пусть бы игрались
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08.04.2021 23:11 Відповісти
наркоторгівля шахрайство рекет все це процвітало і процвітає під "дахом" мусаров по всій країні а лохам втірають бурбу
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08.04.2021 18:54 Відповісти
"использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика."
Интересно всё таки, какой колхозник придумал этот бред, да ещё и напечатал его буквами?
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08.04.2021 20:44 Відповісти
Корбан любит такие колцентры организовывать
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09.04.2021 01:32 Відповісти
 
 