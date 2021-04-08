Блоковано діяльність шахрайського колл-центру, щоденний "прибуток" якого становив до 1 млн грн, - СБУ
Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян. За оперативними даними, щоденний "прибуток" зловмисників становив до мільйона гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оганізували оборудку четверо мешканців Запорізької області та Дніпра. Для її реалізації ділки облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, де "працювало" майже 50 операторів. Схема діяла вже кілька місяців.
Видаючи себе за працівників банків, персонал телефонував клієнтам фінустанов і виманював від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.
Для "роботи" із зарубіжними клієнтами ділки також використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.
Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:
- 51 од. комп’ютерної техніки зі шкідливим програмним забезпеченням;
- обладнання для IP-телефонії;
- інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування з "клієнтами";
- мобільні телефони, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
Наразі вилучене обладнання направлено на експертизи.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло постраждалих громадян.
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А вот вам информация, о "мелочёвке". Про кварцитовый карьер в Сумской области, кстати, такой только один, на всю Европу. Это сырьё для полупроводников, сопел ракет, производства солнечных панелей... Украина свой, разрешает вывозить за бесценок и закупает сырьё в Китае.
"Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233"
https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
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Интересно всё таки, какой колхозник придумал этот бред, да ещё и напечатал его буквами?