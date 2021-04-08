Медведчук не контролює не тільки Новошахтинський НПЗ, а й танкери в РФ, але у нього залишилося нафтове родовище, - ЗМІ

Сім’я народного депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука втратила шість підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці і нафтопродажі.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" із посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, з продажем Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області сім'я Медведчука втратила контроль ще над п'ятьма підприємствами. Йдеться про ТД "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник), "НЗНП Інжиніринг" (будівельна і проєктувальн компанія), "Роузвуд Шиппінг" (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) і АТ "Новошахтинськ завод нафтопродуктів". Останній, за даними Ради нацбезпеки та оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

При цьому сім'ї нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюються в майже 137 млн ​​тонн). Засновниками ТОВ "НЗНП Трейд" так само залишаються цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк (25 відсотків), АТ "Ренесанс" Оксани Марченко (61 відсотків) і АТ "Фінконсалтпро" (14 відсотків).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дружини Медведчука і Козака Оксана Марченко та Наталія Лавренюк продали Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.