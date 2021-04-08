УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7067 відвідувачів онлайн
Новини
4 685 12

Медведчук не контролює не тільки Новошахтинський НПЗ, а й танкери в РФ, але у нього залишилося нафтове родовище, - ЗМІ

Медведчук не контролює не тільки Новошахтинський НПЗ, а й танкери в РФ, але у нього залишилося нафтове родовище, - ЗМІ

Сім’я народного депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука втратила шість підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці і нафтопродажі.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" із посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, з продажем Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області сім'я Медведчука втратила контроль ще над п'ятьма підприємствами. Йдеться про ТД "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник), "НЗНП Інжиніринг" (будівельна і проєктувальн компанія), "Роузвуд Шиппінг" (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) і АТ "Новошахтинськ завод нафтопродуктів". Останній, за даними Ради нацбезпеки та оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

При цьому сім'ї нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюються в майже 137 млн ​​тонн). Засновниками ТОВ "НЗНП Трейд" так само залишаються цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк (25 відсотків), АТ "Ренесанс" Оксани Марченко (61 відсотків) і АТ "Фінконсалтпро" (14 відсотків).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дружини Медведчука і Козака Оксана Марченко та Наталія Лавренюк продали Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Автор: 

Медведчук Віктор (1708) росія (65800) Марченко Оксана (146) Козак (161) Лавренюк Юрій (25)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Ему оно и не надо. Марченко его так высасывает, что у Мертвечука аж щеки ввалились...
показати весь коментар
08.04.2021 19:21
+5
медведчук просто Фунт для кацапского бабла. И сам он ничего не контролирует. Вообще.
показати весь коментар
08.04.2021 17:35
+3
либо буба вручит урочысто билеты на столыпинский вагон рабиновичам и медведчукчам,либо его самого нежно подсадят на этот вагон...
показати весь коментар
08.04.2021 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
медведчук просто Фунт для кацапского бабла. И сам он ничего не контролирует. Вообще.
показати весь коментар
08.04.2021 17:35 Відповісти
Оно уже даже собственный мочевой пузырь не контролирует.
показати весь коментар
08.04.2021 17:48 Відповісти
Ему оно и не надо. Марченко его так высасывает, что у Мертвечука аж щеки ввалились...
показати весь коментар
08.04.2021 19:21 Відповісти
А я то думаю... Чего это он прям на глазах хереет?
показати весь коментар
08.04.2021 21:10 Відповісти
пока мертвечук важен кля кацапов пока и будет владеть бизнесом и месторождениями в кацапетии, как только... так тут же кацапы и отберут все.
показати весь коментар
08.04.2021 17:44 Відповісти
либо буба вручит урочысто билеты на столыпинский вагон рабиновичам и медведчукчам,либо его самого нежно подсадят на этот вагон...
показати весь коментар
08.04.2021 17:47 Відповісти
опять Мертведчук! да закопайте его или отправьте в мордор в конце то концов! Сока еще будет пить кровь трудового народа?!
показати весь коментар
08.04.2021 17:50 Відповісти
Значит ***** понял что мертвечук в Украине ничто
показати весь коментар
08.04.2021 17:51 Відповісти
А при предыдущем президенте был уважаемым человеком. Даже, Украину в тгк "защищал"
показати весь коментар
08.04.2021 17:54 Відповісти
Оно заметено...
https://bykvu.com/ru/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/
показати весь коментар
08.04.2021 22:03 Відповісти
та х с ними,с этими кумовьями .
показати весь коментар
08.04.2021 17:56 Відповісти
"лишилась"...лоху кловану это втирайте. продал как запахло жареным. и не в убыток, тварь ************
показати весь коментар
08.04.2021 18:30 Відповісти
 
 