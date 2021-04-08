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У другій половині року стартує реконструкція обласних лікарень, - заступник голови ОП Тимошенко

У другій половині року стартує реконструкція обласних лікарень, - заступник голови ОП Тимошенко

У межах президентської програми "Велике будівництво" в другій половині року стартує реконструкція обласних лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час онлайн-включення на форумі "Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст".

"Цього року додалися ще проєкти до "Великого будівництва", це реконструкція обласних лікарень - ми починаємо проєктування і вже реконструкції почнуться в другій половині року. Зараз на фінальному етапі перебуває реконструкція приймальних відділень у лікарнях", - заявив заступник голови ОП.

Раніше Тимошенко повідомив, що в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Також за президентською програмою "Велике будівництво", яка передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, в 2021 році, в частині розвитку соціальної інфраструктури, планується побудувати або реконструювати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів.

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лікарня (1364) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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а будівництво обласних крематоріїв коли стартує?..
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08.04.2021 17:41 Відповісти
Насколько циничное ворье и мерзких подонков на шею людям посадили в 2019 году полудурки из когорты 73% кретинов.
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08.04.2021 17:46 Відповісти
Якби зебіли не завернули взад медичну реформу Гройсмана-Супрун, то реконструкція лікарень, і не тільки обласних, вже би як рік-півтора не просто йшла, летіла би.
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08.04.2021 19:04 Відповісти
Да завонялась уже ваша "Бальшая стройка", пора её в помойку, а вы всё тупо трясёте погремушку!
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08.04.2021 19:16 Відповісти
Медработников откуда будете приглашать?
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08.04.2021 20:19 Відповісти
 
 