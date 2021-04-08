"Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз", – Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині. Під час зустрічі з медпрацівниками він подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Петро Порошенко також зазначив, що для подолання пандемії потрібно негайно забезпечити Україну мільйонами доз вакцини. Наразі це може зробити лише влада – наголошує Порошенко.

"Якби я міг купити вакцини, я би це зробив зараз. Ми звертаємось до всіх виробників вакцин для того, щоб постачання вакцин в Україну було прискорене. Але хочу наголосити, що рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцини продаються тільки урядам держав", – говорить Порошенко.

"Я вже звернувся до соціально відповідального бізнесу. Такі компанії як Рошен, Coca-Cola, Unilever звернулися з тим, щоб їм продали вакцини, аби полегшити тягар для бюджету. Це можна буде зробити тоді, коли виберуть вакцини всі держави світу. Я вважаю, що це правильно, це соціальна справедливість. Що незалежно від наявності коштів людство має бути захищене", – пояснює Порошенко.

Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві. "Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв – вакцинуватися немає чим. Бо на питання, де взяти вакцину, влада не дала відповідь. Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще не пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", – наголошує Порошенко.

"Ми вимагаємо від уряду укласти нормальну, конкретну угоду і забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини, що має бути прописано в контракті", – наголосив Порошенко.

"Ми як опозиція готові включитися до переговорного процесу та виявлення механізму гарантування безперебійного характеру поставок", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

Він також звернувся до урядів дружніх держав, які завершують вакцинацію із закликом допомогти Україні терміново отримати ще 10 млн доз вакцин. "Це можливо зробити в найближчі два місяці. І тоді у нас буле 15 млн доз", – зауважує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав уряд дозволити закупівлю вакцин для органів місцевого самоврядування. "Я сподіваюся, що вдасться закупити вакцини і нашим муніципалітетом за рахунок коштів місцевих бюджетів, аби захистити кожного мешканця. Критично важливо, щоб 20 млн доз надійшло протягом декількох місяців", – резюмує Порошенко.