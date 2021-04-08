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Новини
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"Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз", – Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині. Під час зустрічі з медпрацівниками він подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Петро Порошенко також зазначив, що для подолання пандемії потрібно негайно забезпечити Україну мільйонами доз вакцини. Наразі це може зробити лише влада – наголошує Порошенко.

"Якби я міг купити вакцини, я би це зробив зараз. Ми звертаємось до всіх виробників вакцин для того, щоб постачання вакцин в Україну було прискорене. Але хочу наголосити, що рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцини продаються тільки урядам держав", – говорить Порошенко.

Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз, – Порошенко 01

"Я вже звернувся до соціально відповідального бізнесу. Такі компанії як Рошен, Coca-Cola, Unilever звернулися з тим, щоб їм продали вакцини, аби полегшити тягар для бюджету. Це можна буде зробити тоді, коли виберуть вакцини всі держави світу. Я вважаю, що це правильно, це соціальна справедливість. Що незалежно від наявності коштів людство має бути захищене", – пояснює Порошенко.

Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві. "Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв – вакцинуватися немає чим. Бо на питання, де взяти вакцину, влада не дала відповідь. Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще не пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", – наголошує Порошенко.

"Ми вимагаємо від уряду укласти нормальну, конкретну угоду і забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини, що має бути прописано в контракті", – наголосив Порошенко.

"Ми як опозиція готові включитися до переговорного процесу та виявлення механізму гарантування безперебійного характеру поставок", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз, – Порошенко 02

Він також звернувся до урядів дружніх держав, які завершують вакцинацію із закликом допомогти Україні терміново отримати ще 10 млн доз вакцин. "Це можливо зробити в найближчі два місяці. І тоді у нас буле 15 млн доз", – зауважує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав уряд дозволити закупівлю вакцин для органів місцевого самоврядування. "Я сподіваюся, що вдасться закупити вакцини і нашим муніципалітетом за рахунок коштів місцевих бюджетів, аби захистити кожного мешканця. Критично важливо, щоб 20 млн доз надійшло протягом декількох місяців", – резюмує Порошенко.

Автор: 

вакцина (4419) Порошенко Петро (15189) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+74
Респект Пороху!
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08.04.2021 17:57
+54
Ездит, всякую мед аппаратуру передаёт, движи организовывает. А что в это время делает Ишак?
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08.04.2021 17:58
+49
Зебилы, вы можете ненавидеть Пороха до глубины души. Но запомните хоть это: решением ВОЗ вакцины продаются только правительствам государств. Ну, а что такое правительство в Украине, вы уже узнали
https://censor.net/ru/comments/locate/3258559/01921464-5dff-7269-9879-038abb72e5b9
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08.04.2021 17:59
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Пердаки у зебилов рвет знатно...
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08.04.2021 20:19 Відповісти
И у кацапов. И у жулькососцев. У зажеддистов и питушариковцев эта особенность врожденная от лишней хромасомы
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08.04.2021 20:30 Відповісти
наш гетьман!
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08.04.2021 20:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/es_desna Європейська Солідарність Деснянський район https://mobile.twitter.com/es_desna @es_desna https://mobile.twitter.com/es_desna/status/1380203963212042250 41 мин

Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
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08.04.2021 20:45 Відповісти
людина гідна поваги. державний діяч і просто людина з великої літери
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08.04.2021 20:51 Відповісти
Проблема в том, что и правительствам вакцины не очень то продают ни за какие деньги. Это только кацапы со своим спутником во все дыры планеты без мыла лезут. У всех остальных стран в приоритете вакцинирование собственного населения, даже у индусов.
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08.04.2021 22:16 Відповісти
Да Я, Да мы, Да если бы, за 6 лет выхлопа "0" , теперь только ходит скулит, для своих адептов.
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08.04.2021 22:19 Відповісти
Не тратьте ваши деньги впустую . Закупите антивирусных препаратов . Эффективнее и дешевле .
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08.04.2021 22:39 Відповісти
если бы я мог купить всю Землю я бы её купил и подарил бы Украинцам.
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08.04.2021 22:40 Відповісти
Позвони на Фармак та купи. Вкцина у них є. Українська.
Прямо зараз.
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08.04.2021 23:12 Відповісти
української вакцини не існує в природі - це перше. А друге - виробники вакцин нині продають її лише УРЯДАМ, але не фізичним особам. Второпало, чи ще раз повторити?
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08.04.2021 23:23 Відповісти
ты идиот?)))
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09.04.2021 07:19 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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08.04.2021 23:12 Відповісти
Хоть поржом? Наглядное воплощение, спасибо.....
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09.04.2021 17:47 Відповісти
"Якби я міг купити вакцини, я б це зробив просто зараз", – Порошенко - Цензор.НЕТ 7344
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09.04.2021 02:24 Відповісти
"Люди мають зрозуміти, що
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко)
"Если бы да кабы, да во рту росли грибы - был бы не рот, а целый огород"©
Но в Офисе президента на Банковой пока-что сидит проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, а Порохатый Барыга под толстым слоем нафталина в дёсны целуется с куманьком Гнусавым Мессией пьЮщенком в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"©.
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12.04.2021 15:51 Відповісти
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