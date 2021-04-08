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Новини
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З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити

З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити

З народного депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука стягнуть 139,5 тис. грн як відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи про заборону розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Кіпіані В'ячеслав Якубенко, інформує Цензор.НЕТ. Рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

"Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції", - написав він.

Читайте також: Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані

Якубенко припустив, що Медведчук спробує оскаржити це рішення в касації.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.

З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити 01

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) книги (447) Медведчук Віктор (1708) Стус Василь (73)


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Топ коментарі
+20
Лучше Мертвечуку кол осиновый вбить!!!
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08.04.2021 18:12
+13
Для него это семечки , но сам факт , что гебнявая вошь унижена
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08.04.2021 18:36
+11
Приємна новина
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08.04.2021 18:11
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08.04.2021 18:11 Відповісти
Для него это семечки , но сам факт , что гебнявая вошь унижена
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08.04.2021 18:36 Відповісти
Лучше Мертвечуку кол осиновый вбить!!!
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08.04.2021 18:12 Відповісти
про то у іску не просили.
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08.04.2021 20:22 Відповісти
Дуже круто.
Зі спонсора терроризму стягнути штраф...
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08.04.2021 18:17 Відповісти
Вот так медведчук вошел в историю..Дважды
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08.04.2021 18:29 Відповісти
сейчас посмотрим как он будет подавать кассации, он за копейку удавится и перднет хором с кивой в зале Рады.
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08.04.2021 18:37 Відповісти
Можно будет на эти деньги переиздать книгу Дмытра Чобита, - "Нарцисс". Будет бестселлер
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08.04.2021 18:36 Відповісти
Та вона в інтернеті у відкритому доступі є...
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08.04.2021 18:42 Відповісти
При Порошенко такого не було!
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08.04.2021 18:37 Відповісти
Ага, не було, але і книжки про Стуса і мертвечука тоді не намагалися заборонити...
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08.04.2021 18:43 Відповісти
***
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.

Василь Стус.
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08.04.2021 18:56 Відповісти
А от в мене таке питання. Якщо апеляційний суд відміняє рішення суду нижчої інстанції, то чи не має бути якась, хоча б службова перевірка судді цієї нижчої інстанції? Тому що виходить, що він або отримав неправомірну вигоду (хабар) за своє рішення, або у нього низька кваліфікація і він допускає помилки. Тому він має піти або на переатестацію, або сісти до в'язниці.
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08.04.2021 19:14 Відповісти
Этот гнойеый ***** и за это еще должен ответить
З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 7909
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08.04.2021 19:32 Відповісти
Присовокупить передасту 2 метровый осиновый кол в дупу.
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08.04.2021 19:47 Відповісти
зачем такая жестокость по отношению к человеку???З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 1984 На мой взгляд будут достаточно воткнуть ему штык в анус и хорошеньео провернуть, как поступили с каддаффи.З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 9918
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08.04.2021 20:00 Відповісти
Мертвечук не человек
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09.04.2021 01:53 Відповісти
"цензор", прекратите называть мертвячука народным депутатом Украины. это оскорбление и Украины, и всех отдавших за нее жизнь. если уж так сильно хочется, то пишите в кавычках "народный депутат".
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08.04.2021 20:05 Відповісти
багато хочеш, він все ще офіційно депутат.
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08.04.2021 20:23 Відповісти
З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 8600
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08.04.2021 20:52 Відповісти
 
 