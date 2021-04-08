З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити

З народного депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука стягнуть 139,5 тис. грн як відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи про заборону розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Кіпіані В'ячеслав Якубенко, інформує Цензор.НЕТ. Рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

"Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції", - написав він.

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Якубенко припустив, що Медведчук спробує оскаржити це рішення в касації.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.