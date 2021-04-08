УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7067 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 515 20

1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

З початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища НЕВЕЛЬСЬКЕ - зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляє Українська сторона СЦКК,  збройні формування РФ, за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною Урядові України.

До того ж, російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Автор: 

обстріл (28948) Донбас (22356) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 389
показати весь коментар
08.04.2021 18:26
+18
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5565
показати весь коментар
08.04.2021 18:18
+10
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам.
показати весь коментар
08.04.2021 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5565
показати весь коментар
08.04.2021 18:18 Відповісти
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 389
показати весь коментар
08.04.2021 18:26 Відповісти
Вот почему это не бубочка???
показати весь коментар
08.04.2021 18:26 Відповісти
Очень хочется спросить у Нелоха, как ему сейчас.......... много на крови заработал с начала года.
показати весь коментар
08.04.2021 18:31 Відповісти
Ты не поверишь. Он заработал и на войне и на пандемии и похоже не один миллиард
показати весь коментар
08.04.2021 18:58 Відповісти
Не знаю.......... он такой тупой, что не удивлюсь, если зарабатывают вокруг все, кому не лень, а в итоге Нелоху придется признать, что он-таки лошара.
показати весь коментар
08.04.2021 19:03 Відповісти
Тупой обмануть 73% страны не может. И не нужно говорить, что он марионетка.
показати весь коментар
08.04.2021 19:49 Відповісти
Если бы у него были хотя бы зачатки ума, он не полез туда, где сейчас находится. Он не просто марионетка, он до сих пор не понял, что ею является. И страну обманул не он, нельзя обмануть миллионы. К сожалению это люди сами с удовольствием поверили в киношный персонаж низкого пошиба, не понимая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я даже не рискую предположить, возможно ли такое еще в каком-нибудь государстве.
показати весь коментар
08.04.2021 19:57 Відповісти
Всё он прекрасно понимает, иначе бы не полез. А без лоха и жизнь плоха. Зеля сделал лохами 73% населения в Украине. Он же не лох. Самое интересное то, что откровенные лохи до сих пор восхваляют зеленского. Я к своему ужасу на этой неделе обнаружил у себя в части двух таких. Один подполковник, второй лейтенант. Остальные зебобики или морозятся, боятся признать себя обманутыми или зелю откровенно ненавидят
показати весь коментар
08.04.2021 21:14 Відповісти
Когда у знакомых спрашиваю, которые 2 года назад на меня кидались, что я ничего не понимаю, ну что.... как оно вам сейчас, закончилась эпоха бедности и все отлично у вас, прячут глаза.
показати весь коментар
08.04.2021 22:16 Відповісти
они ожидали волшебника в голубом вертолете
показати весь коментар
08.04.2021 22:22 Відповісти
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам.
показати весь коментар
08.04.2021 18:26 Відповісти
КАЖДЫЙ день гибнут защитники Украины.. а в ОП(Г) зеленой шмаркли говорят о "неприятных инцидентах и провокациях" и договоряваются с кремлем/ордло отвести войска на границы донецкой и луганской областей. Бо - "мир в глазах путина"..
показати весь коментар
08.04.2021 18:30 Відповісти
свіже фото...ото с грілочкою ...оте.... а красномовним є погляд військового !
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 800

...
показати весь коментар
08.04.2021 18:41 Відповісти
Не пойму - а кто это сейчас наживаеца на войне? Кому щас выгодна война??..., а то как бэ баригу от корыта оторвали, стрелять перестали, а солдаты то гибнут...Или всё?? теперь ЗЕбилов это уже не волнует??
показати весь коментар
08.04.2021 18:42 Відповісти
а зелох часы дарит...
показати весь коментар
08.04.2021 19:03 Відповісти
1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5825

...
показати весь коментар
08.04.2021 19:49 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
08.04.2021 19:29 Відповісти
Ви помітили - кожен день молотять, і срать вони хотіли на всякі домовленості та угоди, кацапні потрібен привід, хоч незначний...якби не ці срані заборони і можливість працювати у відповідь то набагато менше гинуло б наших хлопців...
показати весь коментар
08.04.2021 20:28 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 221
показати весь коментар
08.04.2021 21:43 Відповісти
 
 