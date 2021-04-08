1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

З початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища НЕВЕЛЬСЬКЕ - зі станкових протитанкових гранатометів.



В районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



Як повідомляє Українська сторона СЦКК, збройні формування РФ, за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною Урядові України.



До того ж, російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.



