1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС
З початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища НЕВЕЛЬСЬКЕ - зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляє Українська сторона СЦКК, збройні формування РФ, за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною Урядові України.
До того ж, російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.
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