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Новини
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Для мінімізації зловживань на митниці Україна впроваджує систему обміну інформацією з Євросоюзом, - Шмигаль

Для мінімізації зловживань на митниці Україна впроваджує систему обміну інформацією з Євросоюзом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для мінімізації зловживання на митниці Україна впроваджує систему обміну митною інформацією з Європейським Союзом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"За словами Дениса Шмигаля, головними завданнями в напрямку митної реформи є завершення гармонізації українського законодавства з європейським, зокрема щодо імплементації положень Митного кодексу Європейського Союзу, запуск механізмів щодо спільного контролю та обміну інформацією з країнами ЄС, а також впровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці. Зокрема, Прем’єр-міністр зазначив, що це фактично означатиме створення "зелених коридорів" для компаній, які мають найвищий ступінь довіри", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що учасники наради також обговорили питання щодо модернізації пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

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"Керівництво митниці, Міністерства фінансів, Офіс Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та інші органи — всі мають продовжувати працювати злагоджено та в синергії. Спільна координація дозволить пришвидшити зміни та наблизити інтеграцію України до ЄС", — підкреслив прем’єр.

Своєю чергою, очільник ДМС Павло Рябікін зі свого боку відзначив, що митниця вже цього місяця запускає масштабний проект щодо особистого тестування працівників відомства, який, зокрема, включатиме перевірку на доброчесність.

За підсумками такої перевірки всі співробітники будуть переведені на контрактну форму роботи з відповідним випробувальним терміном.

Автор: 

митниця (1880) Євросоюз (13604) платежі (366) Державна митна служба (657) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+4
Драссе ! Она, система обмена данными с таможнями ЕС, внедрена со времён 2015-2016, когда создавалась ЗСТ с Евросоюзом. ШО ЗА БРЕД, де***лы зелёные ???Зачем толочь в ступе то, что сделано ДО вас и лучше вы не сделаете??
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08.04.2021 18:35
+2
без британских судей не работает...
перенимайте опыт казахстана...
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08.04.2021 18:39
+1
Вы с ндс решите, зачем платить при ввозе если при вывозе вы его отдаете леваком. Скрутки нах. Сделай десятину ни одна машина не пройдет леваком. Таможеники сами поувольняются поедут в Польшу фуры водить
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08.04.2021 18:56
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08.04.2021 18:32 Відповісти
Присстрелити, щоб не мучилися. Всіх зєльоних радєтілєй за наповнення бюджету України. От брешуть скотиняки.
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08.04.2021 19:47 Відповісти
Драссе ! Она, система обмена данными с таможнями ЕС, внедрена со времён 2015-2016, когда создавалась ЗСТ с Евросоюзом. ШО ЗА БРЕД, де***лы зелёные ???Зачем толочь в ступе то, что сделано ДО вас и лучше вы не сделаете??
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08.04.2021 18:35 Відповісти
У него много ляпов с такими вот новостями. Очень многое анонсирует из того, что уже давно работает.
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08.04.2021 19:00 Відповісти
До этого информацию с ЕС они не считали нужным читать, а сейчас начнут читать.
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08.04.2021 20:03 Відповісти
без британских судей не работает...
перенимайте опыт казахстана...
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08.04.2021 18:39 Відповісти
Да ты что, теперь ахметовские компании экспортеры сырья не смогут занижать цену через прокладки,или это только для малого бизнеса?
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08.04.2021 18:40 Відповісти
Вы с ндс решите, зачем платить при ввозе если при вывозе вы его отдаете леваком. Скрутки нах. Сделай десятину ни одна машина не пройдет леваком. Таможеники сами поувольняются поедут в Польшу фуры водить
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08.04.2021 18:56 Відповісти
Тоб то з Євросоюзом в нас тепер все буде "тіп-топ" а на північних і східних митницями через які проходить чи не 90%!!! контрабанди в Україну (один тільки кум ***** за пару років став доларовим мільярдером) все залишиться по старому???
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08.04.2021 19:15 Відповісти
Давно -- в 2007 ещё -- ехал паровозом Берлин -- Киев.

Там контрабаса проводники везли -- токо шо не в дырках унитазов -- сигареты в основном.
В Поляндии разгрузились... Но я не про то.
Проводниц спросил: Как трудится девушкам на данном маршруте?
-- Щас нормально, а когда немцы нас обучали и с нами ездили -- совсем плохо было...
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08.04.2021 19:47 Відповісти
 
 