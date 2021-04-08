Для мінімізації зловживань на митниці Україна впроваджує систему обміну інформацією з Євросоюзом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для мінімізації зловживання на митниці Україна впроваджує систему обміну митною інформацією з Європейським Союзом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"За словами Дениса Шмигаля, головними завданнями в напрямку митної реформи є завершення гармонізації українського законодавства з європейським, зокрема щодо імплементації положень Митного кодексу Європейського Союзу, запуск механізмів щодо спільного контролю та обміну інформацією з країнами ЄС, а також впровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці. Зокрема, Прем’єр-міністр зазначив, що це фактично означатиме створення "зелених коридорів" для компаній, які мають найвищий ступінь довіри", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що учасники наради також обговорили питання щодо модернізації пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

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"Керівництво митниці, Міністерства фінансів, Офіс Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та інші органи — всі мають продовжувати працювати злагоджено та в синергії. Спільна координація дозволить пришвидшити зміни та наблизити інтеграцію України до ЄС", — підкреслив прем’єр.

Своєю чергою, очільник ДМС Павло Рябікін зі свого боку відзначив, що митниця вже цього місяця запускає масштабний проект щодо особистого тестування працівників відомства, який, зокрема, включатиме перевірку на доброчесність.

За підсумками такої перевірки всі співробітники будуть переведені на контрактну форму роботи з відповідним випробувальним терміном.