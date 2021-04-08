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Новини Силовики
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Співробітника "МДБ ЛНР", який влаштувався на роботу в сервісний центр МВС, затримали на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила і затримала колишнього співробітника "МДБ ЛНР". Він переїхав на підконтрольну українській владі територію через РФ і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітника МДБ ЛНР, який влаштувався на роботу в сервісний центр МВС, затримали на Херсонщині, - СБУ 01

Зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік упродовж 2015-2016 років був "оперативним співробітником МДБ ЛНР". Він, зокрема, вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.

Співробітника МДБ ЛНР, який влаштувався на роботу в сервісний центр МВС, затримали на Херсонщині, - СБУ 02

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій. ФОТО

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12909) силовики (2514) найманці рф (2063) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+70
а кто его туда устроил работать?!.. кто просил за него и за сколько, СБУ не хочет выяснить?!
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08.04.2021 18:43
+41
Таки да. И как работает служба внутренней проверки и безопасности МВД? Он же не уборщицей нанимался, а лицом с доступом к информации закрытого характера.
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08.04.2021 19:00
+24
Если там террористы захватили Донбасс а у чувака тротиловые шашки то это совсем не "незаконное обращение с взрывчатыми веществами" это как минимум подготовка к террактам!!!
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08.04.2021 18:48
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а кто его туда устроил работать?!.. кто просил за него и за сколько, СБУ не хочет выяснить?!
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08.04.2021 18:43 Відповісти
тут є ризик вийти на самих себе, тож мабуть ефесбеу на цьому розслідування припинить )))
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08.04.2021 19:00 Відповісти
Таки да. И как работает служба внутренней проверки и безопасности МВД? Он же не уборщицей нанимался, а лицом с доступом к информации закрытого характера.
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08.04.2021 19:00 Відповісти
Доступ к закрытой информации в Украине дает СБУ, т.е. СБУ его уже проверяло, когда принимали на работу в МВД. Так что по сути СБУ еще должно возбуждать дело против самой себя.
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08.04.2021 19:55 Відповісти
Не захоче, бо можливо це робота "убієнного брата".Навіть на посаду простого вахтера-охоронника потрібно пройти всі кола пекла і спецпровірку. А тут - в структуру МВС як в прохідний двір!
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08.04.2021 19:02 Відповісти
Нужно проверить. Обязательно. Это ближние к Крыму крупные города. Там всего 50-60 км. по прямой до Перекопа. И напомню, что именно в Новой Каховке начинается канал на Крым. А ***** позарез нужна водичка.
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08.04.2021 19:21 Відповісти
Ну да) вот так пришел с улицы, и его взяли на работу)))
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08.04.2021 20:17 Відповісти
ты правильно уловил мою мысль, бро!
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08.04.2021 20:20 Відповісти
живым задержан...странно это...
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08.04.2021 18:44 Відповісти
Если там террористы захватили Донбасс а у чувака тротиловые шашки то это совсем не "незаконное обращение с взрывчатыми веществами" это как минимум подготовка к террактам!!!
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08.04.2021 18:48 Відповісти
мусора продажні тварюки
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08.04.2021 18:48 Відповісти
Хоть побуцкали при задержании?
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08.04.2021 18:49 Відповісти
в наручниках за спиной, йайцами в тисках и в джопе с той шашкой и горящим шнуром, он смотрелся бы лучше, чем на выложенной фото.
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08.04.2021 18:52 Відповісти
нет слов
везде бардак
а как же спецпроверки?
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08.04.2021 18:53 Відповісти
так проверяли такие же, из лугандона наверное...в мусарне таких (ваты) 80%
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08.04.2021 18:56 Відповісти
Кстати да, насчет "КМ".
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08.04.2021 19:37 Відповісти
Куя себе у мусоров служебная проверка. Можно устроится к ним на работу кому-угодно и потом спокойно сливать персональные данные граждан для кацапских спецслужб.
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08.04.2021 18:55 Відповісти
Что многие мусора и делают регулярно, не бесплатно и совершенно безнаказанно. Потому как круговая порука творит чудеса, а ментовское братство работает даже для бывших ментов.
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08.04.2021 19:09 Відповісти
Такими темпами років за 10 вийдуть на Татаров, а за 15 - на Єрмака.
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08.04.2021 18:55 Відповісти
це занадто оптимістичні терміни! не раніше наступного тисячоліття
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08.04.2021 19:01 Відповісти
Хватит цацкаться.. Если факт подтвержден. Расстрел.
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08.04.2021 19:02 Відповісти
Ну дык не бесплатно же устроился. С занесением
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08.04.2021 19:03 Відповісти
Дерьмак по блату устраивал?
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08.04.2021 19:10 Відповісти
А сколько их уже при новой власти трудоустроились - тысячи.
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08.04.2021 19:11 Відповісти
офигеть!, к кому мы в электронную очередь записываемся)))
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08.04.2021 19:12 Відповісти
Тобто, ця істота - мала прямий доступ до даних МВС?!
А хто тоді працює у кадрах?! Пушилін?
РбкзАков, ау!
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08.04.2021 19:14 Відповісти
Чому того сепарського глиста не знищили на місці?
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08.04.2021 19:24 Відповісти
Хто? Оте каховське одоробло Джемал?
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08.04.2021 19:26 Відповісти
сепарское животное-на гиляку!
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08.04.2021 21:50 Відповісти
Той депутат, той прокурор, той суддя, цей мусор то поки сепарські колоборанти будуть нам життя паклюжити?
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08.04.2021 19:30 Відповісти
Бутусов та редактори Сензора, чому ви закриваєте обличчя цих паскуд? звідки у вас таке піклування про ворогів? може досить? показуйте обличчя крупним планом щоб усі бачили з ким ми живемо поряд.
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08.04.2021 19:39 Відповісти
Ретуширует пресс-служба СБУ, а не Бутусов.
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08.04.2021 19:43 Відповісти
На фотографии на официальном сайте СБУ среди изъятой валюты есть старые лукашистские фантики, которые были заменены в 2016 году в ходе деноминации.

Походу это туловище выезжало в лукалэнд...
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08.04.2021 19:43 Відповісти
Доступ к закрытой информации в Украине во всех министерствах дает СБУ, т.е. СБУ его уже проверяло, когда принимали на работу в МВД.

Так что по сути СБУ еще должно возбуждать дело против самой себя.
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08.04.2021 19:57 Відповісти
Наверняка этого упыря опознали патриотические граждане. Вряд ли тут заслуга СБУ.
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08.04.2021 20:21 Відповісти
Тротиловые шашки?
Новая Каховка?
Да он же хотел дамбу водохранилища взорвать!!
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08.04.2021 20:25 Відповісти
Если былбы жив Чикатило, то он тоже бы смог устроиться на работу в МВД😁😁😁😁
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08.04.2021 20:38 Відповісти
а скільки їх таких серед нас.
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08.04.2021 20:43 Відповісти
я таки извиняюсь , не так то просто устроится на такую работу . мабуть хтось поміг .
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08.04.2021 20:47 Відповісти
Кіно і німці....скільки ж їх шастає....
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08.04.2021 20:50 Відповісти
я правильно понял - внутренняя безопасность авакова - его проморгала?
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08.04.2021 21:00 Відповісти
На разлив пива не влезешь я понимаю! А запросто в сервис МВД после протекции ЛДНРы---как спрыгнуть с унитаза!
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08.04.2021 21:33 Відповісти
в мвд только убогих и берут...
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08.04.2021 22:05 Відповісти
он бы еще в рейхстаг утроился работать))))олень
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09.04.2021 00:33 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXoDM0aICHPAtvUe0Y2r0NPQq9gooNUQBaguYPz0wAam9_HFTkcvmmiU9AJp7ASwjgggnueNObxCTkgF9rPPL53JCPuslV3Og8ExYQZlzIomI6l59DKLW8zmpR3VtwRcGY&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1785408408305520?__cft__[0]=AZXoDM0aICHPAtvUe0Y2r0NPQq9gooNUQBaguYPz0wAam9_HFTkcvmmiU9AJp7ASwjgggnueNObxCTkgF9rPPL53JCPuslV3Og8ExYQZlzIomI6l59DKLW8zmpR3VtwRcGY&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·

А представьте себе, что террорист из ХАМАС распечатал на цветном принтере фейковые документы и устоится на работу в полицию Израиля...
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09.04.2021 09:25 Відповісти
Як сепар міг влаштуватися на роботу, де всі бази данних гроимадян? Хто за це понесе відповідальність?
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09.04.2021 09:42 Відповісти
Просто так бы не устроился, кто то ему помогал
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09.04.2021 10:14 Відповісти
 
 