Козак анонсував на 19 квітня переговори у форматі радників глав держав "нормандської четвірки"
Чергові переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки" заплановано на 19 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
"Наступні переговори вже були ініційовані, вони відбудуться 19 квітня. У нас у "нормандському форматі" ініційовано переговори. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні" - сказав Козак.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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Потом всё равно свалили массово -- не помогло.
...мимикрия такая...
Через час Козак от РФ заявил что конфликт можно урегулировать за год!
. Нужно просто перестать стрелять.
Интересно, они за год, без стрельбы надеются взять Киев ?
Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.04.2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. tZE inform
оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".
Це вже пздц 😁
Так надо понимать ?
Получите вы, хлопцы, от мёртвого осла уши, как говорил товарищ О. Бендер.
Не таких крутых история обламывала . . .