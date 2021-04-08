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Козак анонсував на 19 квітня переговори у форматі радників глав держав "нормандської четвірки"

Козак анонсував на 19 квітня переговори у форматі радників глав держав

Чергові переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки" заплановано на 19 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

"Наступні переговори вже були ініційовані, вони відбудуться 19 квітня. У нас у "нормандському форматі" ініційовано переговори. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні" - сказав Козак.

Читайте також: США нема чого робити в "нормандському форматі", - МЗС РФ

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

перемовини (2989) Козак (161) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+23
https://www.youtube.com/watch?v=DXpM6L3TbYE Рубль испугался российской армии у границ Украины и упал
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08.04.2021 19:06
+12
http://www.radikal.ru Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 783
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08.04.2021 19:18
+10
Козак уже ПМРу с Молдовой "помирил". Не повторяйте чужих ошибок. ПМРа сегодня:
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 5903
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08.04.2021 19:23
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https://www.youtube.com/watch?v=DXpM6L3TbYE Рубль испугался российской армии у границ Украины и упал
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08.04.2021 19:06 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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08.04.2021 19:26 Відповісти
Это ты так про страну-помойку, свинособака?
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08.04.2021 19:31 Відповісти
в спаме пили свинособака
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08.04.2021 19:34 Відповісти
Смотрю подгорать начало у свинособак, то отказывались от любых переговоров, но стоило старику Байдену пригрозить, и тут же обосрались
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08.04.2021 19:53 Відповісти
чому деякі малайці мають занадто українські прізвища?
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08.04.2021 19:11 Відповісти
натурально его фамилиё кизяк. а то он уже его в целях мимикрии прекрутил.
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08.04.2021 19:20 Відповісти
Я зустрічав персонажів навідь з прізвищем Гайдамак. А мордяка, що в ізраїль без паспорта пустять. Звідки це пішло?
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08.04.2021 19:30 Відповісти
з совка. тоді це було елєментарно. там сруль за акакія себе видавав в пачпортному столі. а айзенберг за льодогірського ))
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08.04.2021 19:45 Відповісти
Можливо...
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08.04.2021 19:51 Відповісти
В конце 70хх. советские евреи массово меняли свои еврейские фамилии на "славянские", что б легче их детям было приживаться в Совке -- там же лютый антисемитизм процветал на гос. уровне.
Потом всё равно свалили массово -- не помогло.
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08.04.2021 20:04 Відповісти
Ну можна було стати Івановим, Коваленком. Не розумію логіки.🥴
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08.04.2021 20:09 Відповісти
Можливо під нас косили?
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08.04.2021 20:10 Відповісти
Они специально выдумывали похожие на обычные фамилии -- например -- Костиненко.
...мимикрия такая...
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08.04.2021 20:17 Відповісти
Ну -- на себя глянь -- ты ж не Палєо Мустье внатуре... -- логика у тебя та же...*)
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08.04.2021 20:27 Відповісти
Тоже не хуже, чем у евреев -- сразу и не распознать 5 графу...*)
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08.04.2021 20:35 Відповісти
Old school
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08.04.2021 20:37 Відповісти
Скорее -- средняя... ...раз ты не знал преданий старины глубокой...*)
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08.04.2021 20:49 Відповісти
найогидніше, що московська ублюдіна почне теревенити що "врегулювання ситуації було цілком їхньою заслугою"
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08.04.2021 19:12 Відповісти
Нет, весь мир видит, что ***** против штатов чмо
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08.04.2021 19:55 Відповісти
http://www.radikal.ru Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 783
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08.04.2021 19:18 Відповісти
...лавруна лучше на трибуну выпустите, пусть поржет немного
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7430
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08.04.2021 19:19 Відповісти
Ну шо там пообещал в этот раз в Катаре Ермак выполнить рашистам а шоб не была вайны...
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08.04.2021 19:19 Відповісти
Кремляди хотят завершить создание на территории Украины "Северной Кореи", желательно по Днепру, а нам люди надо постараться не дать им это сделать с Украиной и остаться "Южной Кореей".
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08.04.2021 19:21 Відповісти
Козак уже ПМРу с Молдовой "помирил". Не повторяйте чужих ошибок. ПМРа сегодня:
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 5903
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08.04.2021 19:23 Відповісти
Пока Вова спрятался "ближе к воинам", Рау ругается с Кулебой, Меркель поговорила с Путиным о Донбассе.
Через час Козак от РФ заявил что конфликт можно урегулировать за год!
. Нужно просто перестать стрелять.

Интересно, они за год, без стрельбы надеются взять Киев ?
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08.04.2021 19:32 Відповісти
"Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне" - сказал Козак. - на испуг клоуна хотят взять а до этого времени кошмарить нагнетать думают что подпишут или сядут за один стол с орками
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08.04.2021 19:33 Відповісти
Тут интересно, с кем и какими мнениями Нелох обменивался в Катаре...
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08.04.2021 19:36 Відповісти
08.‎04.‎2021

Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.

Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. tZE inform
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08.04.2021 19:43 Відповісти
Козак на пресконференції заявив, що російська сторона пропонувала залучити експрезидента України Віктора Януковича до переговорів в ТКГ,
оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".
Це вже пздц 😁
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08.04.2021 19:38 Відповісти
Они бы ещё фюрера со сралиным притащили
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08.04.2021 19:58 Відповісти
Вони до цих пір з муміями носяться. А на центральный площі - труп лежить ...
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08.04.2021 20:32 Відповісти
Коли нема майбутнього - вони з минулим носяться .... на палочкі.)))))
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08.04.2021 20:33 Відповісти
Как было бы хорошо, если бы карта мира выглядела так...Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9229
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08.04.2021 19:44 Відповісти
Никакой встречи! Украине необходимо ставить условия для будущей встречи! Вас же лохов затягивают на просто поговорить! Какие же вы дятлы!
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08.04.2021 19:44 Відповісти
Это типа последняя возможность принять ультиматум кремлин-фюрера перед его выступлением в Федеральном собрании 21 апреля. Типа получится - объявит о победе. Не поддадутся - объявит о "защите российских граждан в Донбассе" и вводе "миротворческого контингента" . . .

Так надо понимать ?

Получите вы, хлопцы, от мёртвого осла уши, как говорил товарищ О. Бендер.
Не таких крутых история обламывала . . .
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08.04.2021 20:06 Відповісти
Чувак пропустив 1 квітня..... Проснувся.
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08.04.2021 20:49 Відповісти
 
 