Кулеба закликав Раду Європи налагодити регулярний моніторинг прав людини на окупованих територіях
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі із комісаркою Ради Європи з прав людини Дунєю Міятович, яка відвідує Україну з контактною місією, розповів їй про систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Він закликав комісарку Ради Європи з прав людини активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу, у тому числі дистанційного, ситуації з правами людини на окупованих територіях відповідно до принципів міжнародного права та норм національного законодавства України", - говориться в повідомленні.
Глава МЗС України окремо зупинився на звільненні українських громадян, яких Російська Федерація незаконно утримує за гратами.
"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", — наголосив український дипломат.
Керівник зовнішньополітичного відомства привернув увагу до загострення РФ безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму, що матиме наслідком погіршення й так складної ситуації з правами людини.
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...я, конечно, не Дуня, но за ситуацию с правами Кулебы, оч. сильно переживаю! -- вдруг его незаслуженно посодют за стяжательство на почве разбазаривания гос. средств для униженных и оскорблённых на оккуп. территориях...