Кулеба закликав Раду Європи налагодити регулярний моніторинг прав людини на окупованих територіях

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі із комісаркою Ради Європи з прав людини Дунєю Міятович, яка відвідує Україну з контактною місією, розповів їй про систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Він закликав комісарку Ради Європи з прав людини активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу, у тому числі дистанційного, ситуації з правами людини на окупованих територіях відповідно до принципів міжнародного права та норм національного законодавства України", - говориться в повідомленні.

Глава МЗС України окремо зупинився на звільненні українських громадян, яких Російська Федерація незаконно утримує за гратами.

"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", — наголосив український дипломат.

Керівник зовнішньополітичного відомства привернув увагу до загострення РФ безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму, що матиме наслідком погіршення й так складної ситуації з правами людини.

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