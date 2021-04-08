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Новини Окуповані території
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Кулеба закликав Раду Європи налагодити регулярний моніторинг прав людини на окупованих територіях

Кулеба закликав Раду Європи налагодити регулярний моніторинг прав людини на окупованих територіях

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі із комісаркою Ради Європи з прав людини Дунєю Міятович, яка відвідує Україну з контактною місією, розповів їй про систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Він закликав комісарку Ради Європи з прав людини активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу, у тому числі дистанційного, ситуації з правами людини на окупованих територіях відповідно до принципів міжнародного права та норм національного законодавства України", - говориться в повідомленні.

Глава МЗС України окремо зупинився на звільненні українських громадян, яких Російська Федерація незаконно утримує за гратами.

"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", — наголосив український дипломат.

Керівник зовнішньополітичного відомства привернув увагу до загострення РФ безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму, що матиме наслідком погіршення й так складної ситуації з правами людини.

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Автор: 

права людини (613) Кулеба Дмитро (3604) Міятович Дуня (21)


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Не надо мониторить парва скота в лугандоне и крысме. Предатели должны страдать и должны попасть на подвал. Ведь прожить жизнь и не попасть на подвал - это зря потраченное время
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08.04.2021 19:27 Відповісти
А на неоккупированых с правами человека, и с украинскими гражданами, которых незаконнно удерживают за решеткой, значит, все в порядке?
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08.04.2021 19:30 Відповісти
А на неоккупированной территории мониторить будете?
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08.04.2021 19:37 Відповісти
А шо там у Кулебы с декларацией о доходах и подматрасно-подушечными отложениями дензнаков с предметами элитарной необходимости?

...я, конечно, не Дуня, но за ситуацию с правами Кулебы, оч. сильно переживаю! -- вдруг его незаслуженно посодют за стяжательство на почве разбазаривания гос. средств для униженных и оскорблённых на оккуп. территориях...
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08.04.2021 19:41 Відповісти
то что там творится с населением неизвестного гражданства не нужно переживать
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08.04.2021 20:27 Відповісти
 
 