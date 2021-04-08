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Потерпілому від нападу в Австрії українському підлітку завтра знімуть шви, - посол Щерба

Потерпілому від нападу в Австрії українському підлітку завтра знімуть шви, - посол Щерба

17-річному українцю, якого штрикнули ножем в австрійському місті Грац, завтра знімають шви.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Хлопцеві завтра знімають шви. Поліція інформацією про слідство поки не ділиться", - розповів Щерба.

30 березня посол повідомляв, що в рамках розслідування нападу місцева поліція видала ордер на арешт одного з нападників. Дипломат тоді додав, що австрійська поліція не дає посольству контакти постраждалих, а надає постраждалим координати посольства. Таким чином, люди самі вирішують, чи потребують вони допомоги дипломатів.

Нагадаємо, напад на братів-українців 15 і 17 років стався 28 березня. Вони дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець призначив зустріч у підземному переході. Там братів пограбували, одного з них штрикнули ножем.

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Автор: 

Австрія (974) напад (1135) підлітки (421) українці (2547) Щерба Олександр (61)


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Знов чурбани?
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08.04.2021 19:53 Відповісти
Ну що ви! Це були прямі нащадки Габсбургів.
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08.04.2021 19:57 Відповісти
Там не надто щасливий рід.
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08.04.2021 20:05 Відповісти
Как-то похер на судьбу этого манкурта из австрии, как и ему похер на судьбу украинцев в Украине.
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08.04.2021 19:56 Відповісти
А каковы результаты анализа его кала? Все в норме???
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08.04.2021 20:47 Відповісти
 
 