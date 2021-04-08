Члени Ради церков на робочій зустрічі з представниками МОЗ домовилися про популяризацію донорства

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та посадові особи МОЗ України погодилися у необхідності розвитку взаємодії щодо популяризації донорства, як акту милосердя, яке рятує життя.

Робоча зустріч на тему "Трансплантація: етичні питання та розвиток для порятунку життя в Україні" відбулася 8 квітня 2021 року в онлайн-форматі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Учасники зустрічі обговорили питання трансплантації органів, зокрема дозволу на забір органів для трансплантації, передачі органів від донора до реципієнта, юридичні та процедурні аспекти. Мова йшла також про трансплантацію кісткового мозку, в тому числі наповнення Українського реєстру донорів кісткового мозку та взаємодію зі світовим реєстром.

Окрему увагу фахівці МОЗ та релігійні діячі приділили проблематиці констатації смерті людини, а саме – смерті мозку: її медичному розумінню та релігійно-моральним аспектам.

За словами Першої заступниці Міністра охорони здоров'я України Ірини Садов’як донорство і трансплантація є дуже складним процесом, до якого залучені фахівці високого рівня, що дозволяє рятувати життя. Тому, на її переконання, фейки про "чорних трансплантологів" лише дискредитують донорство, як вельми благородне рішення людини, котра жертвує свій анатомічний матеріал заради порятунку ближнього.

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Головуючий у ВРЦіРО, Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав підкреслив, що проблематика донорства і трансплантації є не новою для Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка раніше вже озвучила свою позицію щодо цього.

"Безкорисливе дарування органів цілком можливе: водночас це має бути свідоме й добровільне рішення людини, оскільки лише добровільне рішення є моральним", – зауважила ВРЦіРО раніше у зверненнях до парламенту.

За словами Глави УГКЦ, церкви мають значні богословські розробки щодо етичних аспектів різних медичних процедур. Зокрема при Українському католицькому університеті функціонує Школа біоетики, яку на робочій зустрічі представив її директор – священик Ігор Бойко.

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Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ заявив: "Ми готові бути донорами наших богословських напрацювань і методичних матеріалів з біоетики, якими можуть скористатися медичні працівники та представники інших конфесій".

Керівник Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, перший заступник Старшого єпископа Української Церкви Християн Віри Євангельської Анатолій Козачок та представники інших церков і релігійних організацій поділилися своїм досвідом реагування на проблематику донорства і трансплантації.

У нараді також взяли участь представники Комісії ВРЦіРО з питань соціального служіння та фахівці Інституту релігійної свободи.