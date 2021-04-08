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Новини Агресія Росії проти України
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США позитивно оцінюють відповідальну позицію Зеленського на тлі агресивних дій РФ, - Кент

США позитивно оцінюють відповідальну позицію Зеленського на тлі агресивних дій РФ, - Кент

Сполучені Штати позитивно оцінюють стриману й відповідальну позицію, яку зберігає офіційний Київ на тлі нових викликів з боку Росії, та закликають українську владу зберігати цей підхід надалі.

Про це заявив у четвер заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід",- зауважив представник Держдепартаменту США під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою (USUBC).

У цьому контексті він висловив стурбованість США у зв’язку з ескалацією на сході України, накопиченням російських сил в окупованому Криму, в Брянській області, відправкою російських військових кораблів, у тому числі десантних, у Чорне море "нібито для навчань". Крім того, представник Держдепартаменту зазначив, що занепокоєння викликає також агресивна дезінформаційна кампанія та заяви "рупорів Путіна" - його речника Пєскова та глави російського МЗС Лаврова.

Джордж Кент у цьому зв’язку підтвердив позицію США на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також "прагнення українського народу приєднатися до західних громад, включаючи Європейський Союз та НАТО".

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Водночас, він зазначив, що крім зовнішньої агресії з боку РФ перед Україною стоїть ще один серйозний виклик – внутрішня загроза, яку створюють корупція та ослаблені державні інституції.

"Для успіху України абсолютно важливим є те, щоби вона мала набір антикорупційних інструментів",- зауважив представник США. Він підкреслив необхідність ефективної роботи таких інструментів як НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд. Крім того, надзвичайно важливою залишається реформа судової системи.

"Як сказав федеральний суддя США Марк Вольф, який відправив за ґрати главу ірландської мафії Бостона Уайта Булджера, якщо ви призначите корумпованих суддів на посади до кінця їхнього життя без жодної відповідальності, ви просто отримаєте корумповані незалежні установи", - зазначив представник адміністрації США.

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Тому, з точки зору Вашингтона, судова реформа в Україні має передбачати, в тому числі, очищення існуючих інституцій від корумпованих чиновників і запровадження прозорого механізму призначення суддів і прокурорів. Крім того, необхідно встановити механізм притягнення до відповідальності таких чиновників за порушення законів. Це також стосується олігархів, які використовують політичну корупцію та отримують змогу спрямовувати державні ресурси для власного збагачення.

Автор: 

агресія (1195) росія (65829) США (23290) Донбас (22356) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+16
а таки ти кумедний зєбіл!

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 996
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08.04.2021 20:24
+16
Байден щось знає.

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 257
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08.04.2021 20:26
+14
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 3480
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08.04.2021 20:29
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США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 6884
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08.04.2021 20:15 Відповісти
...как в старом анекдоте: "...я бы советовал не так туго затягивать косичку"(с)
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08.04.2021 20:27 Відповісти
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08.04.2021 20:31 Відповісти
Зірково-полосатий копняк усім місцевим зрадофілам
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08.04.2021 20:17 Відповісти
а таки ти кумедний зєбіл!

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 996
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08.04.2021 20:24 Відповісти
Не обольщайтесь, просто лживый трусливо-воровитый фигляр привык паршиво играть разные лживые роли. Он даже на пианино играть не умеет, а только имитирует игру на нем. Пиписькой иммитирует.
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08.04.2021 20:20 Відповісти
Зєлі дали цвкерку, щоб підсрачник не дуже муляв. 😊
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08.04.2021 20:20 Відповісти
Тут велика війна намулюється, а вам усе клован спокою не дає.
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08.04.2021 20:26 Відповісти
...когда клоун изображает Верховного Главнокомандующего - есть от чего терять спокойствие...
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08.04.2021 20:29 Відповісти
Окупант, а як можна бути спокійним за Говнокомандувача, який волає "нада проста пєрєстать стрєлять", покриває агента ФСБ Єрмака, покриває поплічника ЯнукОвоча - Татарова, зливає операцію в Кремль по "вагнерівцям". У тебе що, мізки геть зтрухлявіли???
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08.04.2021 20:29 Відповісти
Проходьте.
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08.04.2021 20:34 Відповісти
ти вже пройшов, окупант
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08.04.2021 20:35 Відповісти
на вкруги гуркіт...
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08.04.2021 20:46 Відповісти
ти ще й п"яний?
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08.04.2021 20:50 Відповісти
"Ходить дурник, навкруги -гуркіт"
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08.04.2021 20:56 Відповісти
співчуваю, що навколо тебе - гуркіт
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08.04.2021 21:50 Відповісти
Доводжу до твого відома, що велика війна йде вже сьомий рік і майже кожного дня на фронті втрати. Тільки зебілам про це не відомо.
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08.04.2021 20:33 Відповісти
У нас ріжні поняття про велику війну.
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08.04.2021 20:35 Відповісти
тоді тобі тим більше має бути страшно, що країну в ТАКИЙ період очолює тупий клоун. Нє, все норм, окупант?
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08.04.2021 20:37 Відповісти
😏
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08.04.2021 20:40 Відповісти
У тебе взагалі немає поняття про війну. Думаєш, що велика - це та, яку кацапи ще називають "вітчизняна". 😊
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08.04.2021 21:02 Відповісти
Я хочаб у армії служив.🙃
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09.04.2021 11:24 Відповісти
То там тобі замполіти і вклали в голову ті нарратив, які ти тут зараз пропагуєш? У лєнінскій кімнаті?
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09.04.2021 11:30 Відповісти
😳
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09.04.2021 11:33 Відповісти
...знаем мы эту позицию, каждый день наблюдаем...
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 821
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08.04.2021 20:25 Відповісти
«Как сказал федеральный судья США Марк Вольф, который отправил за решетку главу ирландской мафии Бостона Уайта Булджера, если вы назначите коррумпированных судей на должности до конца их жизни без какой-либо ответственности, вы просто получите коррумпированные независимые учреждения», - отметил представитель администрации США.
Поэтому, с точки зрения Вашингтона, судебная реформа в Украине должна предусматривать, в том числе, очистку существующих институтов от коррумпированных чиновников и внедрение прозрачного механизма назначения судей и прокуроров.
Кроме того, необходимо установить механизм привлечения к ответственности таких чиновников за нарушение законов.
Это также касается олигархов, которые используют политическую коррупцию и получают возможность направлять государственные ресурсы для собственного обогащения."
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08.04.2021 20:27 Відповісти
Мы уже получили . Не того отправил судья за решетку . Уайт Булджер контролировал уличную преступность и заодно сдавал ФБР боссов других кланов . Теперь Бостон под контролем Дем партии , это помойка где правят уличные банды черных и латиносов . Народ бежит оттуда без оглядки .
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08.04.2021 22:08 Відповісти
Кого надо бьіло отправить за решетку?
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08.04.2021 22:30 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))
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08.04.2021 20:28 Відповісти
Це вже не перший ,хто за"являє ,що головна проблема в України ,це відсутність реальної судової реформи і реальної боротьби з корупцією !!!)))
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08.04.2021 20:26 Відповісти
Байден щось знає.

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 257
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08.04.2021 20:26 Відповісти
Ну вот, это тот самый Байден, который менял подгузники Обаме летом 2014 года, когда Россия их Градов через границу стреляла...
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08.04.2021 20:27 Відповісти
Ну что говно рашистское ,зажили лучше после нападения на Украину в 14м ? ******, будете жестко наказаны тотальной нищетой и дезинтеграцией, ватные пдрсы...
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08.04.2021 21:34 Відповісти
Гарик, ты кому это пишешь? Читать не научили в школе?
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09.04.2021 08:25 Відповісти
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 3480
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08.04.2021 20:29 Відповісти
...тут нужен один-единственный гвоздь - 120мм, в макушку
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08.04.2021 20:31 Відповісти
як показало життя, досить навіть гучного звуку, щоб Верховний Говнокомандувач Вовочка обісцявся від страху)
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 2333
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08.04.2021 20:34 Відповісти
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08.04.2021 20:36 Відповісти
Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России, и призывают украинские власти сохранять этот подход в дальнейшем........

Только я не могу найти тут фамилии Нелоха?
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08.04.2021 20:32 Відповісти
Бо не вмієшь читати поміж строк !!! Не розвинута в тебе уява,мабуть коксу не вистачає ,для яскравих глюків !!!)))
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08.04.2021 20:35 Відповісти
Это да.........тут без дорожки не найти.
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08.04.2021 20:43 Відповісти
А кого представитель Госдепа имел в виду под словами "официальный Киев"? Свиночолого?
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08.04.2021 21:03 Відповісти
Туповат ты, мальчик, не знаешь кто сейчас возглавляет официальный Киев. Таким туповатым проще живется? Или на заказ фсбешников пишешь?
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08.04.2021 22:09 Відповісти
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 6366
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08.04.2021 20:34 Відповісти
На Бога надейся а сам не плошай!
Обіцянки-цяцянки....
А *****************-ващє зашибись!!🤣
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08.04.2021 20:34 Відповісти
То дрібниці !! Віслючок і не таке обіцяв !!!)))
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08.04.2021 20:38 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана ,а Порох- ні !! Ось і вся різниця !!!)))
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08.04.2021 20:43 Відповісти
Кажуть, що зєлєнське хоче Томос отримати для України, нічого не чув?
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08.04.2021 20:43 Відповісти
Нюнюню...
Нєрукокотворний?
))
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08.04.2021 21:05 Відповісти
А в наступному місяці безвіз обіцяв!
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08.04.2021 21:05 Відповісти
Ви Мені таки напам'ятовуєте Сашка Крещатика,
років з 10 -12 тому.....
Я не Вашої орієнтації...
Бувайте та більше не хворійте і не провокуйте!
Все , що Я викладаю, Моє Панське ІМХО!!
))
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08.04.2021 21:14 Відповісти
Так, щось Сашко Хрещатик десь пішов по бороді. Вже рік, або і два його нема. Це не Ковід звірячить? Сашко був вже у поважному віці
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08.04.2021 21:36 Відповісти
Та змінив з десяток ніків....
Завжди по лексікону його вираховував...))
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08.04.2021 21:39 Відповісти
я це я. а сашко хрещатик -біле пальто та євгенович євгєнійович щось таке.
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08.04.2021 21:44 Відповісти
Напевно, може, його адепт чи...
Вже дуже схоже...
Та на здоров'я..
Мене діставав він...
Я його і вконтрапупив ..разів з сім...
Потім перестав звертати увагу...
))
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08.04.2021 21:49 Відповісти
оппа
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08.04.2021 21:51 Відповісти
Таки так.. Знаю набагато більше.... ))
Та Мені до ##... Просто не треба переходити межу ...У кожного своє ІМХО...Не спамлю і не стукаю мордеру... І не хамлю як пацаки...
Порозумілися??))
Всього найкращого!!)))
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08.04.2021 22:15 Відповісти
в мене на цензорі це перший нік за все буття тут. але є і запасний- 4 повістки.
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08.04.2021 21:45 Відповісти
Та на здоров'я!
Хоч сто ніків!
Треба поважати інше ІМХО...
І не поводитися як хамський пацак....😁
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08.04.2021 21:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/99878 ЗЕ=ПЕ ІМХО...
А вам зебилам предлагали, по меньшей мере хоть денег сэкономить Но вам 2 лярда понадобилось чтобы себе доказать что зе равно пе.

Для подготовки и проведения президентских выборов в Украине в 2019 году понадобится ориентировочно 1,948 млрд грн. Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила в ответе на запрос агентства https://ukranews.com/news/505333-vybory-prezydenta-oboydutsya-ukrayne-v-19-mlrd-gryven "Українські новини" .
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08.04.2021 21:09 Відповісти
Ещё бы он себя в такой момент не ответственно вёл...представители США уже в стране и принимают решеня , понимая, на сколько серъёзная и опасная ситуация сложилась для сохранения Украины, как страны...слава Богу , что у зели хоть ума хватило не задерживаться на отдыхе в Катаре...вот был бы цирк...
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08.04.2021 20:37 Відповісти
Реально ,Україну врятує лише зовнішнє керування !!! Питання ,який вектор обере "мудрий нарід"-євроінтеграційний чи взад в "родную говєнь" Московію !!!))
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08.04.2021 20:41 Відповісти
Прихильники Порошенка не довіряють словам представника Госдепу, вони вірять Путіну і обираю Московію.
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08.04.2021 20:55 Відповісти
Звернись до психіатра ,можливо ще не пізно і тобі допоможуть !!!)))
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08.04.2021 21:21 Відповісти
Животное ,только внешне похожее на человека ,иди строй кАмунизьм -2 , тварь ...
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08.04.2021 21:43 Відповісти
Если бы сами америкосы этому уроду клизму в задницу не вставили то увидели бы они его "ответственную позицию"!!!!!!!!!!
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08.04.2021 20:38 Відповісти
А що їм? Зєля землю з держмайном продає, у Бєні семенів вистьобує потроху, сала не просить... Нехай царює, поки не забуривсь кудись до пуйла в оманське ліжко. Тоді вони йому пригадають і єрмака, і деркача з бурісмой, і вагнергейт...
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08.04.2021 22:05 Відповісти
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 4062
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08.04.2021 20:46 Відповісти
Дарма все, не буде з осла коня.
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08.04.2021 20:57 Відповісти
и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - отметил представитель Госдепартамента США

Стыцы хитрые -- им свергать забугорных лидеров Закон не позволяет -- так они изнутри хочуть Беню скинуть...
...но народ наш терпелив и неповоротлив... -- типа кубинцев, токо без Фёдора Кастрова-Русского.. *)
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08.04.2021 21:02 Відповісти
Какие вопосы к главнокомандующему, когда ближайший союзник поддерживает все шаги. Кто против - тот предатель Украины... и другого мнения здеь быть не может
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08.04.2021 21:04 Відповісти
Ослан, в первую очередь поддерживается страна - Украина , а не Зеро
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08.04.2021 21:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.04.2021 21:58 Відповісти
В переводе с дипломатического языка Администрации Демократов : не отвечайте на росийские обстрелы , жертвуйте своими солдатами , а то нам так не хочеться вступать в конфликт с расией .
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08.04.2021 22:11 Відповісти
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского ? какая-то зрадная перемога. когнитивный диссонанс.
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08.04.2021 23:15 Відповісти
Это тролинг?

Умотать на пляжи в Катар, когда назревает новый виток войны - это ответственная позиция?
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09.04.2021 01:00 Відповісти
Запомните - при вице-президенте Байдене США палец о палец не ударила при захвате Россией Крыма, прямой агрессии на Догбассе и строительстве Северного потока 2.
Поэтому не сильно надейтесь на их "озабоченность" - продолжайте оставаться "стрыманными", шоб не портить Байдену утро плохими новостями... Запасайтесь тушенкой и топокартами лесных массивов Украины...
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09.04.2021 08:32 Відповісти
 
 