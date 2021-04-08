США позитивно оцінюють відповідальну позицію Зеленського на тлі агресивних дій РФ, - Кент

Сполучені Штати позитивно оцінюють стриману й відповідальну позицію, яку зберігає офіційний Київ на тлі нових викликів з боку Росії, та закликають українську владу зберігати цей підхід надалі.

Про це заявив у четвер заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід",- зауважив представник Держдепартаменту США під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою (USUBC).

У цьому контексті він висловив стурбованість США у зв’язку з ескалацією на сході України, накопиченням російських сил в окупованому Криму, в Брянській області, відправкою російських військових кораблів, у тому числі десантних, у Чорне море "нібито для навчань". Крім того, представник Держдепартаменту зазначив, що занепокоєння викликає також агресивна дезінформаційна кампанія та заяви "рупорів Путіна" - його речника Пєскова та глави російського МЗС Лаврова.

Джордж Кент у цьому зв’язку підтвердив позицію США на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також "прагнення українського народу приєднатися до західних громад, включаючи Європейський Союз та НАТО".

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Водночас, він зазначив, що крім зовнішньої агресії з боку РФ перед Україною стоїть ще один серйозний виклик – внутрішня загроза, яку створюють корупція та ослаблені державні інституції.

"Для успіху України абсолютно важливим є те, щоби вона мала набір антикорупційних інструментів",- зауважив представник США. Він підкреслив необхідність ефективної роботи таких інструментів як НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд. Крім того, надзвичайно важливою залишається реформа судової системи.

"Як сказав федеральний суддя США Марк Вольф, який відправив за ґрати главу ірландської мафії Бостона Уайта Булджера, якщо ви призначите корумпованих суддів на посади до кінця їхнього життя без жодної відповідальності, ви просто отримаєте корумповані незалежні установи", - зазначив представник адміністрації США.

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Тому, з точки зору Вашингтона, судова реформа в Україні має передбачати, в тому числі, очищення існуючих інституцій від корумпованих чиновників і запровадження прозорого механізму призначення суддів і прокурорів. Крім того, необхідно встановити механізм притягнення до відповідальності таких чиновників за порушення законів. Це також стосується олігархів, які використовують політичну корупцію та отримують змогу спрямовувати державні ресурси для власного збагачення.