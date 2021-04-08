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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківська область 9 квітня перейде з "червоної" в "жовту" карантинну зону, - Ляшко

Івано-Франківська область 9 квітня перейде з

Івано-Франківська область у п'ятницю перейде з "червоної" в "жовту" зону карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19, також найближчим часом очікується вихід Закарпатської області з "червоної" зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня епіднебезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область також вийде з "червоного" рівня через день-два", - сказав він.

Ляшко додав, що стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності і вихід до показників "жовтого" рівня займають три-чотири тижні.

Заступник міністра також підкреслив, що вводити тотальний локдаун по всій країні не планується, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (956) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зона тебя ждет,*****...
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08.04.2021 21:09 Відповісти
Я так понимаю нужна чёткая нота протеста министерству, типа деньги ворует, а другим жизни не даёте и сразу переводят в жёлтую зону, а то если сильно надавить так и в зелёную, причём минуя оранжевую
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08.04.2021 21:10 Відповісти
Никак не пойму по каким критериям определяют цвет зон.У нас снова заработал общественный транспорт и хотят выходить из красной зоны при том что суточный прирост заболевших выше чем до введения красной зоны.
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08.04.2021 21:16 Відповісти
P.S.Видимо дело в этих восьми тысячах а не в количестве больных и погибших.
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08.04.2021 21:18 Відповісти
 
 