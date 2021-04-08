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Новини Окуповані території
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Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи: "цистерни, бочки, як завгодно"

Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи:

Україна може почати поставки питної води в окупований Росією Крим у разі, якщо міжнародні місії зафіксують гуманітарну загрозу українським громадянам, які проживають на півострові.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цистерни, бочки, як завгодно. Три КПВВ є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомогти", - сказав Рєзніков.

Читайте також: Окупанти про наповненість водосховищ Сімферополя: "Вистачить на 140 днів"

Автор: 

Крим (14182) водопостачання (838) вода (1181) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+72
Про Женевську Конвенцію, яка зобов"язує ОКУПАНТА опікуватися доставкою харчів, води і всього іншого, ЗЕлена банда не чула...
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08.04.2021 20:49
+55
вот оно с*ука очкастая... уже договорились под видом "гуманитарной катастрофы" снабжать оккупантов?
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08.04.2021 20:48
+42
Снова за старое. Москаля им, а не воду.
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08.04.2021 20:48
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ты их и выбрала в 2019...
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09.04.2021 01:50 Відповісти
Вот же мразь.
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08.04.2021 21:27 Відповісти
Как такие идиоты на должности попадают? Как???
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08.04.2021 21:29 Відповісти
Так, чему удивляться, в зе-банде, все такие....
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08.04.2021 21:33 Відповісти
Лучше камни подноси, они так ждали, а вот на счет воды - не ничего не говорили.
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08.04.2021 21:30 Відповісти
сбу треба ретельно перевірити особові рахунки і майно цього маланця і його рідні а чі не з'явилися "раптово виграні в лохорею"статки на тлі його заяв, може цю гниду вже ***** підігрів?
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08.04.2021 21:31 Відповісти
Нихера им не пускать! полная ответственность на оккупанте!
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08.04.2021 21:32 Відповісти
Люди,та яка гуманітарна катастрофа?!Ми живем в 21 столітті.Хочеш води-зайшов у магазин і купив,скільки тобі треба.Так само,як молоко,воду розливають у пластмасові бутилки і продають.Хто п'є воду з-під крану?Попрати,помитися,але ж не пити!Тому,чого Резніков так переживає за крисчан?Не мають води в крані,то хай йдуть до магазину і купляють.Одну бутилку,щоб напитися,другу-щоб підмитися.Крисчани гроші мають,в них московські зарплати.Банани з іншого континенту можете завезти,а вода-проблема?
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08.04.2021 21:33 Відповісти
это сложно. в любом случае, в том числе и гуманитарной катастрофы, проще будет сивуху в трусиках к лавочке прибить и тягать её за самолётом в качестве дождя, для наполнения водоемов тамошних. дёшево и сердито. идею дарю (джинсы с него обязательно снять, чтобы дождь почём зря не расходовать на их намокание)
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08.04.2021 21:33 Відповісти
Хотели умереть в россии под камнями с неба? Время пришло
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08.04.2021 21:34 Відповісти
Ну раз дороги есть...и кпвв есть...то пусть с канистрами приходят и набирают...
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08.04.2021 21:35 Відповісти
Запрягти петуха в телегу и пускай водовозит , гнида.
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08.04.2021 21:39 Відповісти
Резников готов поставлять воду в оккупированный Крым через Красный Крест в случае гуманитарной катастрофы: "Цистернами, бочками, как угодно" - Цензор.НЕТ 1289...
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08.04.2021 21:40 Відповісти
ты посмотри какой жалостливый этот резников...
жалостливый или ... жалкий слуга?
какого народа слуга ?
недаром именно услужливым, противным, старым и унизительным словом зебилы решили себя именовать : "слуга"
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08.04.2021 21:46 Відповісти
Там уже пипец тому каналу настал, местные уже и плиты потырили. Его просто заново строить нужно. Так что вариант подать туда воду - разве что в пластиковых бутылках. Да и питьевой воды там достаточно, а вот говень после себя смыть в унитазе, так это не катастрофа, можно ходить в кустики и камнями с неба подтираться.
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08.04.2021 21:49 Відповісти
Ублюдок...
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08.04.2021 21:53 Відповісти
бред
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08.04.2021 21:55 Відповісти
Підійшов до кп з українським стягом,привітався "Слава Україні",проспівав гімн України і попив водички....По факту,якби діти,онуки в цього фуфєла служили та загинули на війні з кацапами,то це чмо знало б ціну і цієї води і землі і самої України.А так,гнида,зібралась гендлювати тим до чого воно не доклало жодних зусиль.
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08.04.2021 21:55 Відповісти
отже ПиДа..р гнойный

Резникова отдадим мацкалям в случае чего
слово "гуманитарная катастрофа" относится к людям
о они мацкали-а мацаль это свинья с гранатой
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08.04.2021 21:57 Відповісти
будет очень гуманитарно
перестрелять мацкалей
-чтобы не мучались
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08.04.2021 22:00 Відповісти
от мёртвого осла уши , а не воды...
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08.04.2021 22:00 Відповісти
Всё это пустая болтовня.Если в реальности Украина начнет возит цистерны с водой,а крымчане её будут набирать в бидончики то это будет открытое обсыкание рашки и ху..ла Украиной и Западом.Они в кремле скорее камни грызть будут чем пойдут на такое
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08.04.2021 22:03 Відповісти
А, вообще, это типичная зебильная манипуляция ещё со времени выборов, когда откровенное предательство и капитуляцию маскируют под миролюбие и милосердие. По этой логике следует сразу сдаться т.к. сопротивление наверняка вызовет жертвы среди невинного мирного населения... зажопа тоже любит такие приёмчики, типа по москве нельзя стрелять т.к. там находятся десятки тысяч заробитчан-граждан Украины...
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08.04.2021 22:04 Відповісти
Нехай самі возять по мосту в цестернах і бочках!
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08.04.2021 22:06 Відповісти
Давайте уже быстрее...может тогда зачешемся и умоем их, но не водичкой, а если нет, то хренло прав, говоря что нет такой страны.
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08.04.2021 22:12 Відповісти
Пусть воду выделяют на границе, а получают крысчане по украинским паспортам.
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08.04.2021 22:12 Відповісти
В них же для того міст є, щоб по ньому бочки катити
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08.04.2021 22:16 Відповісти
Отличный троллинг.
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08.04.2021 22:18 Відповісти
Только мало кто понял, судя по остальным комментариям
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08.04.2021 23:59 Відповісти
Рашка всем им дала гражданство рф. А тут - граждане Украины. Они , эти * граждане * вспоминают об Украине только тогда когда им выгодно. Со всех кого задерживает власть рассейская , нет ни одного задержанного за то чтобы признавал что Крым это Украина. Задерживают , по надуманных предлогах, но никак не за Украину. Странный этот Резников И не только он.
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08.04.2021 22:18 Відповісти
У Києві живе 4 мільйона чоловік і на всю столицю ви не найдете ніодної корови.Гуманітарна катастрофа?З голоду вмираєте?Ні,тому що все,що можна взяти з тої корови,Ви спокійно купуєте,гарненько запаковане,у будь-якому магазині.А де різниця між Києвом,який не випасає корів у себе під багатоповерхівками,і Кримом,який у теперішній ситуації воду має на материковій частині московії?Та,нема ніякої різниці.Так,наповнити басейн готелю бутильованою водою,напевно,проблематично.Кримського Лас-Вегасу на одній бутильованій воді побудувати на Криму буде трудно.Але ж і київські обходяться без молочних джакузі і не ниють.
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08.04.2021 22:18 Відповісти
Лично я буду возить воду в крым пипетками,2-3 штуки.И кто меня упрекнет в геноциде,я же помогаю.Присоеденяйтесь!Четыре пипетки это больше чем две.
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08.04.2021 22:21 Відповісти
Тільки спробуйте.
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08.04.2021 22:22 Відповісти
Чудово,саме ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ,а не крисчанам ,істотам без роду та племені !!!))))
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08.04.2021 22:28 Відповісти
Шо за дебилизм он несёт..какими цистернами и бочками..цистернами и бочками они пусть прямо сейчас начинают возить - по мосту, в чём проблема то?? Но ведь эта кремлёвская крыса прекрасно понимает что это совсем не выход и готовит общественное мнение шоб подать воду по полной по каналу..Сколько ж их ещё сидит этой мразоты прокацапской..
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08.04.2021 22:35 Відповісти
З@лупу им немытую а не воду - пусть с моря пьют или занимаются уринотерапией...
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08.04.2021 22:35 Відповісти
А почему не сделать по другому - если появятся страдающие от жажды, то организовать на границе с оккупантами гуманитарные поилочки и пусть идут попить водички.
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08.04.2021 22:45 Відповісти
засцал
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08.04.2021 22:46 Відповісти
В Африке люди в пустынях живут, и никто им туда не возит бочками воду.
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08.04.2021 22:51 Відповісти
ну и урод! что он несет???
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Резников= консерва расейская
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08.04.2021 23:04 Відповісти
А як він визначить, що ця вода потрапить до українських громадян, а не до окупантів та колаборантів? Може краще, щоб РФ звідти пішла, якщо нездатна забезпечити нормальні умови життя. Вони пішли, ми прийшли і ніяких проблем.
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08.04.2021 23:27 Відповісти
Дайте этому ублюдку бочку, пусть понесёт в крым раздавать воду. Пока в Украине существуют такие резники, то ещё 300 лет будут калушматить воду и никуда страна не сдвинется кроме как завязнет в болоте. А УкрСМИ тоже хороши, распространяющие дезинформацию таких подонков, которая прямо дезориентирует и выности мозги людей в поле никчёмной полемики и раздора общества на радость КК (кремлёвского куйла). Пиночет за год вырулил вы Украину из этого болота.
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08.04.2021 23:54 Відповісти
Это же троллинг 80lvl, перестаньте писать гадости про человека!
Пара человек только поняла в чем прикол, испанский стыд...
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08.04.2021 23:58 Відповісти
А теперь всё это напиши по-человечески, а не шифровкой. Что за мода - общаться между своими за общим столом, говоря на непонятном языке !
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09.04.2021 01:53 Відповісти
Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи: "цистерни, бочки, як завгодно" - Цензор.НЕТ 558
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09.04.2021 02:33 Відповісти
А камни тоже на самосвалах возить будем?
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09.04.2021 05:51 Відповісти
надо будет подарить каждому мудню типа очкаричтого молодоженного резникова веревку и мыло, обязав всегда иметь при себе табурет...
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09.04.2021 06:26 Відповісти
Ні ну я не проти передати одну бочку води на Крим, якщо в ній буде плавати дохла тушка цього вилупка! А так ХЕРА крисчанам, а не воду!!!
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09.04.2021 06:56 Відповісти
На бутылку этого старого ******
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09.04.2021 10:25 Відповісти
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