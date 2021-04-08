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Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи: "цистерни, бочки, як завгодно"
Україна може почати поставки питної води в окупований Росією Крим у разі, якщо міжнародні місії зафіксують гуманітарну загрозу українським громадянам, які проживають на півострові.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Цистерни, бочки, як завгодно. Три КПВВ є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомогти", - сказав Рєзніков.
Топ коментарі
+72 Джура
показати весь коментар08.04.2021 20:49 Посилання
+55 Scorpman Y
показати весь коментар08.04.2021 20:48 Посилання
+42 Валерий Петрушко #439295
показати весь коментар08.04.2021 20:48 Посилання
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жалостливый или ... жалкий слуга?
какого народа слуга ?
недаром именно услужливым, противным, старым и унизительным словом зебилы решили себя именовать : "слуга"
Резникова отдадим мацкалям в случае чего
слово "гуманитарная катастрофа" относится к людям
о они мацкали-а мацаль это свинья с гранатой
перестрелять мацкалей
-чтобы не мучались
Пара человек только поняла в чем прикол, испанский стыд...