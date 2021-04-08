Резніков готовий постачати воду в окупований Крим через Червоний Хрест у разі гуманітарної катастрофи: "цистерни, бочки, як завгодно"

Україна може почати поставки питної води в окупований Росією Крим у разі, якщо міжнародні місії зафіксують гуманітарну загрозу українським громадянам, які проживають на півострові.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цистерни, бочки, як завгодно. Три КПВВ є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомогти", - сказав Рєзніков.

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