Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз

З 11 тис. прикладів дезінформації, поширеної пропагандистськими ЗМІ Росії із 2014 року, 4100 стосувалися України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться у звіті оперативної групи зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Європейського союзу, опублікованому 8 квітня на сайті EUvsDisinfo.

"Минулий тиждень став нагадуванням про те, що для Кремля дезінформація є інструментом підтримки його військової позиції й ворожих операцій на місцях", – сказано у звіті.



Автори зазначили, що цю технологію у РФ відпрацювали 2014 року. У міру того, як російська військова техніка наближалася до України, прокремлівські ЗМІ проводили дезінформаційні атаки, зображуючи Україну "як безжального агресора", маріонетку США, як націоналістичну країну і заявляючи, що Україна не є державою.

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"Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як і у 2015-му, 2016-му, 2017-му, 2018-му, 2019-му й 2020 році. Вони увічнили міф про покинуту Україну. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня "громадянська війна" отримала нові візуальні ефекти", – підкреслили в ЄС.



Один із фейків, використаних російською пропагандою, – смерть п'ятирічної дитини від вибухового пристрою в селищі Олександрівське Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків "ДНР". Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що хлопчик був убитий безпілотником української армії.



"Претензії поширювали російські ЗМІ, контрольовані державою, іх використовував спікер Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", – сказано в матеріалі.

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