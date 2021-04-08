Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз
З 11 тис. прикладів дезінформації, поширеної пропагандистськими ЗМІ Росії із 2014 року, 4100 стосувалися України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться у звіті оперативної групи зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Європейського союзу, опублікованому 8 квітня на сайті EUvsDisinfo.
"Минулий тиждень став нагадуванням про те, що для Кремля дезінформація є інструментом підтримки його військової позиції й ворожих операцій на місцях", – сказано у звіті.
Автори зазначили, що цю технологію у РФ відпрацювали 2014 року. У міру того, як російська військова техніка наближалася до України, прокремлівські ЗМІ проводили дезінформаційні атаки, зображуючи Україну "як безжального агресора", маріонетку США, як націоналістичну країну і заявляючи, що Україна не є державою.
"Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як і у 2015-му, 2016-му, 2017-му, 2018-му, 2019-му й 2020 році. Вони увічнили міф про покинуту Україну. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня "громадянська війна" отримала нові візуальні ефекти", – підкреслили в ЄС.
Один із фейків, використаних російською пропагандою, – смерть п'ятирічної дитини від вибухового пристрою в селищі Олександрівське Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків "ДНР". Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що хлопчик був убитий безпілотником української армії.
"Претензії поширювали російські ЗМІ, контрольовані державою, іх використовував спікер Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", – сказано в матеріалі.
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Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
вимєнєм качая,
язиком шершавим
сльози утірая
Там под статьями про Украину полторы тысячи комментов и возгласы, которые приветствуют тоталитарный режим, сильного лидера и "железную руку".
Так шо, нехай кацапы клевещуть...*)
https://www.youtube.com/watch?v=khUbBF_dDdI
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!".... ))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...
и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.
в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.
рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.
Можно даже чуму достать и по Румынии и Молдове тонким слоем намазать, ммм класное было время, школоте не понять. Тобишь надежды всяких наций цыганского гендера нужно ломать на самом начале, мол Рашка покушает чуток Украины и успокоится, будем и дальше лакшеры машины завозить туда.