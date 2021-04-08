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Новини Агресія Росії проти України
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Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз

Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз

З 11 тис. прикладів дезінформації, поширеної пропагандистськими ЗМІ Росії із 2014 року, 4100 стосувалися України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться у звіті оперативної групи зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Європейського союзу, опублікованому 8 квітня на сайті EUvsDisinfo.

"Минулий тиждень став нагадуванням про те, що для Кремля дезінформація є інструментом підтримки його військової позиції й ворожих операцій на місцях", – сказано у звіті.

Автори зазначили, що цю технологію у РФ відпрацювали 2014 року. У міру того, як російська військова техніка наближалася до України, прокремлівські ЗМІ проводили дезінформаційні атаки, зображуючи Україну "як безжального агресора", маріонетку США, як націоналістичну країну і заявляючи, що Україна не є державою.

Читайте також: Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак

"Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як і у 2015-му, 2016-му, 2017-му, 2018-му, 2019-му й 2020 році. Вони увічнили міф про покинуту Україну. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня "громадянська війна" отримала нові візуальні ефекти", – підкреслили в ЄС.

Один із фейків, використаних російською пропагандою, – смерть п'ятирічної дитини від вибухового пристрою в селищі Олександрівське Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків "ДНР". Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що хлопчик був убитий безпілотником української армії.

"Претензії поширювали російські ЗМІ, контрольовані державою, іх використовував спікер Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", – сказано в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК

Автор: 

дезінформація (343) росія (65829) Євросоюз (13604) фейк (747)


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Топ коментарі
+23
Мальчика распяли,
Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
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08.04.2021 21:08
+11
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 9774
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08.04.2021 21:19
+10
засиделась бабка
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
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08.04.2021 21:09
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08.04.2021 21:06 Відповісти
от только никак не поймут шо информационная война это тоже война.
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08.04.2021 21:08 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах!!!)))
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08.04.2021 21:28 Відповісти
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 1496
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08.04.2021 22:20 Відповісти
Мальчика распяли,
Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
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08.04.2021 21:08 Відповісти
засиделась бабка
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
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08.04.2021 21:09 Відповісти
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 9997
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08.04.2021 22:21 Відповісти
Перше запитання - ДЕ БЛІН ВІДЕО! "утех"
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09.04.2021 14:07 Відповісти
https://www.google.com/search?q=sasha+grey+porno+video&client=firefox-b-d&bih=470&biw=1025&hl=ru&tbm=vid&sxsrf=ALeKk00rsUNeXluW8Jct52bHMte4aB3q5g%3A1617995190021&ei=tqVwYMhT8YSvBNzVq_gC&oq=sasha+grey+porno+video&gs_l=psy-ab-video.3...16901.19112.0.19885.6.6.0.0.0.0.140.652.3j3.6.0....0...1c.1.64.psy-ab-video..0.0.0....0.v2jjJppQl3Q
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09.04.2021 22:07 Відповісти
- плакала корова,
вимєнєм качая,
язиком шершавим
сльози утірая
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08.04.2021 22:53 Відповісти
Эта дезинформация расчитана на мокшан так как мир лучше знает что творится в Украине чем сами украинцы.А мокшанским дебилам можно вешать лапшу,а если начнут сомневаться то скинут цену на водку с сырок ,,Дружба,, и снова можна вешать.
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08.04.2021 21:12 Відповісти
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 7834
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08.04.2021 21:14 Відповісти
Зайдите на сайт австрийской Der Standart.
Там под статьями про Украину полторы тысячи комментов и возгласы, которые приветствуют тоталитарный режим, сильного лидера и "железную руку".
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08.04.2021 21:21 Відповісти
Это так. И тут в Германии эти пониматели Путина на всех уровнях сидят, кудахтают про рашу, их сложную душу и матрёшек, имбицилы
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08.04.2021 21:24 Відповісти
Это не удивительно,и не только Австрия.Вспомните кто наградил ***** ,,Орденом Миротворца,, после анексии Крыма и послетого как ,,забрудилась,, на територию Украины регулярная военная часть кацапии.Если не помните то сам Папа Римский.
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08.04.2021 21:28 Відповісти
В Австрии много кацапов и их недвижимости, даже сына Азарова
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08.04.2021 21:50 Відповісти
Нужно всему Миру понять если Расея распространяет дезинформацию об Украине или о другом государстве, то она скоро полезет туда на кого только что насрала.
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08.04.2021 21:19 Відповісти
Расея так и говорит что укры могут кинуть на Киев бомбу, а обвинят в этом Расею.
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08.04.2021 21:23 Відповісти
Да страны ЕС это прекрасно знают да только думают отсидется наче за эти 7 лет войны в Украине они бы уже нашли альтернативные источники поставок нефти и газа. А ЕС по барабану как закончится война в Украине им главное чтобы их не трогали.
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08.04.2021 21:24 Відповісти
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 9774
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08.04.2021 21:19 Відповісти
Ну так ясно, быдло надо подготовить к эшелонам трупов расеянских ихтамнетов, которые поедут в обратную сторону после нападения рашистской *********.
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08.04.2021 21:24 Відповісти
Сегодня 8 тонн груза на военный склад притащил... -- кой-чего видел интересного.

Так шо, нехай кацапы клевещуть...*)
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08.04.2021 21:25 Відповісти
если евросоюз так озабочен так почему пропагандонам номер один в росии Скабееву и Соловьву не запретили вьезд в Европу там же знают что они пропагандоны и ничего с журналистикой не меют общего права никак их не будут нарушены наоборот они опасны посмотрел бы я на Соловьева и его домик в Италии они идут в ногу по мерзости с Кисилевым которому запретилт вьезд еще в 2014 и до сих пор но Соловьев ублюдок ездит спокойно в Европу и гавкает на их и Украину
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08.04.2021 21:28 Відповісти
Друзья, ну это же шедевр, согласитесь:
https://www.youtube.com/watch?v=khUbBF_dDdI
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08.04.2021 21:28 Відповісти
Феєрія *********** !!!)))
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08.04.2021 21:33 Відповісти
Опубликованы результаты мониторинга кремлевского иновещания на Европу и США в 2020 году по тегу "Украина":Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 1857
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08.04.2021 21:29 Відповісти
Це загострення параноїдальної шизофреніі ,на жаль, це не виліковне психічне захворювання !!!))))
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08.04.2021 21:36 Відповісти
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!".... ))
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08.04.2021 21:29 Відповісти
BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. Это Европа так озабочены и переживают за нас в итоге как и писали CNN страны ЕС выставили себя в долгу преред путиным теперь все выглядит так как россия спасает Европу от гибели из за ковида на фоне нехватки собственной вакцины- Правительство Германии начало переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
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08.04.2021 21:34 Відповісти
*****-Брехло!
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08.04.2021 21:34 Відповісти
Телефонував адекватний родич з рашкі. Каже, що 4години тому Україна оголосила рашці війну. Я йому нагадала, що акторку єлєну яковлєву ховають на протязі кількох років). Підозрюю, шо вона в свої 97 буде ржати зі своїх поховальників.
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08.04.2021 21:41 Відповісти
оголодал пуйло в своем бункере без гнилого ихтамнетского мяса .
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08.04.2021 21:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.04.2021 22:04 Відповісти
поразительны подлость и лицемерие азиопского Мордора ЭрЭфии-обосРашки...

кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...

и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.

в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.

рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.
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08.04.2021 22:30 Відповісти
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 256
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08.04.2021 22:30 Відповісти
параша и ее наследник кооператив озеро само по себе фейк с 1917года...
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09.04.2021 00:37 Відповісти
Нужно быть не предсказуемыми и подорвать где-то в Хрюйчляндии пару газогонов типа СП-1.

Можно даже чуму достать и по Румынии и Молдове тонким слоем намазать, ммм класное было время, школоте не понять. Тобишь надежды всяких наций цыганского гендера нужно ломать на самом начале, мол Рашка покушает чуток Украины и успокоится, будем и дальше лакшеры машины завозить туда.
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09.04.2021 10:57 Відповісти
 
 