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Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов

Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з

Фільм журналістів-розслідувачів стане "моральним ударом" для влади, яка багато місяців стверджувала, що ніякої спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера" ​​не було взагалі.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, вихід першої частини розслідування Белінгкет про спецоперацію із захоплення російських терористів і її провал Белінгкет переніс на кінець квітня", - написав журналіст.

Прем'єру перенесли з декількох причин. Деякі учасники спецоперації тільки нещодавно погодилися взяти участь у зйомках - і для запису інтерв'ю з ними автор фільму Христо Грозєв прилітав в Україну на початку квітня. Нові свідки провалу спецоперації знайшлися за межами нашої країни. Крім цього, як пише Бутусов, виникли питання щодо безпеки окремих учасників зйомок, і на їхнє вирішення теж потрібен час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про "вагнерівців"

"Наскільки мені відомо, Белінгкет не збирається досліджувати політичні проблеми української влади та інших країн, які брали участь у спецоперації. Вивчаються факти, що підлягають публічній експертизі і перевірці з відкритих джерел і баз даних, до яких можна знайти доступ. Ніякі політичні впливи на Белінгкет і спроби змінити зміст фільму не спрацюють, там буде сказано правду", - вважає Бутусов.

Журналіст нагадав, що глава ОП Андрій Єрмак та інші представники влади кілька місяців публічно заявляли, що ніякої спецоперації нібито не було.

Читайте також: ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує

"Фільм стане моральним ударом для влади. Суспільство побачить, що спецоперація була, і вона могла завершитися успіхом. Цей фільм дійсно стане важливою доказовою базою у справі про державну зраду в керівництві країни. Так що прийде час, і всі керівники, які на камери говорять про захист країни, а насправді злили ворогові інформацію про захоплення 28 терористів, ще відповідатимуть перед судом з допомогою розслідування Белінгкет", - підсумував Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1541) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+49
Выход фильма Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" перенесли на конец апреля, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1606
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08.04.2021 21:51
+47
Бутусов написал не все. Наши британские партнеры, решили повременить с выходом фильма исключительно с целью безопасности самой Украины. Фильм может спровоцировать массовые акции протеста против говнокомандующего, а это будет подарком для кремлефашистов
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08.04.2021 21:55
+22
Г+Г жидко протекло против Belligcat
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08.04.2021 21:46
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Ох уж местные иксперды - Ми-8 это вертолет, он глупостями не занимается, а просто летает Бритовская разведка называется Ми-6!
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09.04.2021 08:00 Відповісти
Есть Ми-5 и есть Ми-8. А вообще, у них много всяких разведок. https://ru.wikipedia.org/wiki/MI8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#:~:text=MI8%20%E2%80%94%20%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8. MI8 (Великобритания)
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09.04.2021 17:39 Відповісти
Даже в предоставленной тобою ссылке говорится, что Ми8 (радиоперехват) уже давно не существует, ее поглотила Ми-6
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09.04.2021 21:55 Відповісти
Еще в 1941 году
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09.04.2021 21:57 Відповісти
мі -6 старий вантажник на пенсії, ну там де со скріпом башмакі)
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09.04.2021 20:03 Відповісти
Да, был когда-то такой грузовичок!
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09.04.2021 22:00 Відповісти
"передайте тёте Хане - Беня знает за облаву"
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08.04.2021 21:58 Відповісти
К Пасхе,пипец крашенкам Ишака ОмаКатарского.
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08.04.2021 21:59 Відповісти
Свідомо чи ні, але ви дали нове прізвисько Янелоху - Ішак Оман Катарський.

Цікаво, хтось веде кликухи Бубочки? Скільки їх вже назбиралось?
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08.04.2021 22:16 Відповісти
Bellig cat(кіт дзвонарь). ЗЕвлада, не питай по кому дзвонить дзвін.
Бутусов тільки що був на ПРЯМОМУ скайпом.
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08.04.2021 22:01 Відповісти
Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8775
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08.04.2021 22:08 Відповісти
Пройшло майже 150 рокiв з написання цiх рядкiв, а все також ворог смiеться в нашiй
хатi....😒😠
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09.04.2021 15:23 Відповісти
Такий Бутусов, цілеспрямований і жорсткий і оцінках мені подобається:"Так что придет время, и все руководители, которые на камеры говорят о защите страны, а на самом деле слили врагу информацию о захвате 28 террористов, еще будут отвечать на суде при помощи расследование Белингкет", - подытожил Бутусов.Источник: https://censor.net/ru/n3258605
Якщо я нічого не пропустив, то це перша така його оцінка цієї влади загалом, а не когось окремого з Офісу Президента. Оскільки саме Бутусов першим повідомив широкий загал про цю справу, то довести свою правоту, яку так заперечувала влада, є для Бутусова сппюравою не лише честі, але й справедливості. Я щиро бажаю йому успіху у цьому, бо його успіх буде і успіхом держави Україна. Зараз це не можливо оцінити адекватно, але у майбутньому робота паа Юрія отримає жаслужену високу оцінку.
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08.04.2021 22:09 Відповісти
Бутусов точно знає те, чого поки що не може сказати нам в голос. Ця його фраза сигнал клоунам в ОП, що ніщо хороше їх не жде.
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08.04.2021 22:24 Відповісти
Мені здається, що останнім часом Бутусов став по хорошому злим. Тому цій владі спуску точно не буде. 😊
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08.04.2021 22:27 Відповісти
І це добре.
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08.04.2021 22:42 Відповісти
Бачите, Бутусов - інтелектуал на відміну від того ж Бігуса. Тобто у нього є почуття такту, якого у Бігуса точно нема і почуття власної гідності, яке не дає робити швидких дурниць без перевірки заради дешевої сенсації. Тому я впевнений, що тут у Бутусова все гаразд. І з фактами, і з висновками.
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08.04.2021 23:39 Відповісти
Першим повідомив "агент НАБУ" Євген Шевченко, 17.08.20. (Бутусов 18.08.20)
Зараз йому пред'явлене звинувачення, був заарештований та відпущений під залог.
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09.04.2021 16:02 Відповісти
Я мав на увазі значний засіб інформації. Шевченко навіть не блогер.
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09.04.2021 18:24 Відповісти
На фейсбуці у Шевченко 38тис "стежать". Хто по-вашому блогер?
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14.04.2021 10:25 Відповісти
Блогер - це людина, яка заробляє на хліб роботою у мережах. Шевченко заробляє інакше.
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14.04.2021 10:34 Відповісти
Хороша відповідь Питання було не точне.
Думаю, сперечатись з якої кількості підписників починається "широкий загал" - не варто.
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14.04.2021 12:39 Відповісти
У 2021-му році все теж саме. Нічого не змінилося....

Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2663
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08.04.2021 22:13 Відповісти
История с переносами показа многократно анонсированного фильма начинает напоминать сагу о доставке в Украину миллионных партий антиковидной вакцины. Те же громкие обещания и невнятное бормотание о непредвиденных обстоятельствах. Не самый лучший фон для "важной доказательной базы". Впрочем, нам не привыкать после того как мы узнали, что провозглашение Украины чемпионом мира по борьбе с ковидом произошло по ошибке случайного конферансье.
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08.04.2021 22:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3499148.html А чому всі так напружилися, що 15 березня не вийшов фільм Беллінгкет про «вагнерівців»? Насправді, самі журналісти «Беллінгкет», НІКОЛИ не називали ні дату 15 березня, ні 21 березня, ні 5 квітня, і ніяку іншу. Дата 15 березня була СВІДОМО розповсюджена деякими ворожими силами. Для чого? А подумайте самі - ось проходить 15 число, 21, 5 квітня… Кілька «фальшстартів», напруга знижується, розчарування зростає. Після 4-5 таких фальшстартів, інтерес до події - падає НА ПОРЯДОК. А тепер, головне питання: кому це вигідно?...Так отож !
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08.04.2021 22:24 Відповісти
А що так тролі накопилили губу? Вже набрали повний рот непотрібу харкатись, а нема на кого? Ну потримайте ще у роті трохи. Можна щось і проковтнути, не пропадати ж добру
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08.04.2021 22:55 Відповісти
секта воровки Жульки, тобі доколупатись нема до кого, старий збоченець? Йшло б ти в пень
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08.04.2021 23:05 Відповісти
Ну от. Образивсь. Я йому як краще хотів...
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08.04.2021 23:15 Відповісти
ванятко, маршируй до Жульки
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08.04.2021 23:34 Відповісти
Так ты,типа,и для Украины,,каклучшехотел,, проголосовав за осла,а вышло как всегда.
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09.04.2021 10:09 Відповісти
👍🤝
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09.04.2021 15:27 Відповісти
Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.

Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9214
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08.04.2021 22:35 Відповісти
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!
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09.04.2021 08:03 Відповісти
Да скорее всего в украинской армии и спецслужбах есть предатели. Как они есть в США, Великобритании и РФ.
Чего добивается Бутусов непонятно
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08.04.2021 22:37 Відповісти
Напомни, когда последний раз президента сша, или премьера вб обвиняли в гос измене?
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08.04.2021 22:41 Відповісти
Президента США Дональда Трампа -обвиняли совсем недавно, и что?
Если есть основания - надо обвинять, Бутусов абсолютно прав.
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Після 4-5 таких фальшстартів, інтерес до події - падає НА ПОРЯДОК.

------------------------------------------------------------
Я ж про це й кажу. А кому від цього користь - секрет Полішинеля. Доводиться констатувати, що вороги України отримують додаткові бонуси для нівелювання результатів розслідування і саме це викликає занепокоєння
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08.04.2021 22:41 Відповісти
В мене інтерес не зникає. Знаєте, як піднімає ажиотаж боксер на профірингу? Дового не з'являється на арені.
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08.04.2021 22:48 Відповісти
Ну все. Зєлю три дні не шукайте. Він буде в дорозі. Доріжка через весь його кабінет, біленька така
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08.04.2021 22:44 Відповісти
Пунктирна, біло-жовта.
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09.04.2021 06:50 Відповісти
ванька и тебе не стыдно от такое писать ты же топил за бубочку ты же сам волал что бубочка второй по красоте после багини !
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09.04.2021 08:22 Відповісти
Так, треба було за Мародера топити. Фіг з нею, з совістю, хочаб недоїдки його б отримував
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09.04.2021 08:48 Відповісти
То есть варианта ,,заработать самому,, для флюгера сулимы не существует в природе? Только кормиться ,,недоїдками,,? Понятно почему тебя все имеют.
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09.04.2021 10:12 Відповісти
Ванятко,,недоїдкозалежний,,
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09.04.2021 10:16 Відповісти
🤣
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09.04.2021 15:30 Відповісти
Не лента,а песня)одни зебилы пугают бойкой,а вторые пытаются втюхать,что можно все подтасовать...да только хрен вы угадали -зекретины ответят за все...
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08.04.2021 23:05 Відповісти
Це ясно, що Зеленьский не Македоньский, де кіно про гетьмана, який повинен був вести війсковий стан проти агрессора , а він завалив його цукерками, жму руку обнімаю.
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08.04.2021 23:10 Відповісти
тут будет в тему фото ждуна.
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08.04.2021 23:21 Відповісти
гифка подойдет? Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6499
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09.04.2021 17:42 Відповісти
ОДин фильм создал президента ЗЕ, а второй фильм готовится похоронить.
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08.04.2021 23:34 Відповісти
- Померлих президентів везуть до місця поховання на катафалках чи артилерійських лафетах… Кравчука повезуть у «кравчучці»…
- А Зеленського?... - А цього - у асенізаційній бочці...
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09.04.2021 04:57 Відповісти
Преувеличено значение фильма Христо Грозева. Мы все прекрасно знаем, что целый ряд типа украинских госс. деятелей давно верифицированны, как агенты Москвы: Медведчук, Портнов, Ермак, Дубинксий, Деркачи и папа и сынок, половина состава ОПЗЖ и т.д. НУ покажут фильм и что... кому то непонято, что ЗЕ никогда не забивал на отношения с Москвой и слушался когда надо, кто-то сомневается что Ермак это агент Хремля? В чем сенсационность фильма?

Или может в фильме расскажут какую реальную роль сыграли Тимошенко и Коломойский в анексии Крыма, или наконец кто убил Гонгадзе или кто взорвал Шеремета и почему сидят невинные патриоты: детский кардиохирург, музыкант и медсестра. Не надо журналистам лезть в игры спецслужб а надо заниматься своим делом, например попробывать расследовать убийство коллеги Шеремета.
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08.04.2021 23:47 Відповісти
"лезть в игры спецслужб" - как один из способов общественного контроля за ними (если уж совсем представить что журналисты независимы, в том числе и от спецслужб))
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09.04.2021 08:21 Відповісти
Ці істоти не повинні втекти.
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09.04.2021 00:07 Відповісти
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09.04.2021 02:01 Відповісти
Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6294
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09.04.2021 02:20 Відповісти
- Куме, знаєте, ми повинні дотримуватися політкоректності…

- А що то значить?

- Ну, наприклад прибічників Зеленського треба називать «особами нетрадиційної розумової орієнтації…».

- Хм… А я думаю, ве ж краще - «ЗЕбілами»…
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09.04.2021 04:53 Відповісти
Що дивуватися, зеля віддав на рашу терористів, убивць Майдану, важливого свідка проти раші у збитті боїнга... Було б дивно, якби він не провалив міжнародну спецоперацію проти злочинних інтересів раші. Це була проба на вшивість .
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09.04.2021 04:54 Відповісти
Зєлю геть? Дострокові?
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09.04.2021 08:55 Відповісти
бэллингкэт так бэллингкэт но.... правы те кто понимает - шапито действительно ********* но
для любителей руцкомирья и скучающихзавеликойстраной тоже..... а выборы в 87 округе как
лакмус - из гречкосея, циркача и человека реально за них воевавшего овцы выбрали (не без
помощи подоспевшей артиллерии) шапито...........
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09.04.2021 06:11 Відповісти
а почему фильм про вагнеровцев тут называют фильмом про "провал какой-то операции" ?
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09.04.2021 08:26 Відповісти
Це тому, що твій пуйло скоро здохне, а паРаша розвалиться
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09.04.2021 08:53 Відповісти
"Выход фильма Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" перенесли на конец апреля, - Бутусов" - до конца апреля Зеленский что-то замутит чтобы перекрыть интерес к фильму Belligcat о провале спецоперации с "вагнеровцами" и Путин ему в этом поможет.
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09.04.2021 09:55 Відповісти
сколько можно? уже который раз переносят...
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09.04.2021 17:43 Відповісти
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