Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов
Фільм журналістів-розслідувачів стане "моральним ударом" для влади, яка багато місяців стверджувала, що ніякої спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера" не було взагалі.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, вихід першої частини розслідування Белінгкет про спецоперацію із захоплення російських терористів і її провал Белінгкет переніс на кінець квітня", - написав журналіст.
Прем'єру перенесли з декількох причин. Деякі учасники спецоперації тільки нещодавно погодилися взяти участь у зйомках - і для запису інтерв'ю з ними автор фільму Христо Грозєв прилітав в Україну на початку квітня. Нові свідки провалу спецоперації знайшлися за межами нашої країни. Крім цього, як пише Бутусов, виникли питання щодо безпеки окремих учасників зйомок, і на їхнє вирішення теж потрібен час.
"Наскільки мені відомо, Белінгкет не збирається досліджувати політичні проблеми української влади та інших країн, які брали участь у спецоперації. Вивчаються факти, що підлягають публічній експертизі і перевірці з відкритих джерел і баз даних, до яких можна знайти доступ. Ніякі політичні впливи на Белінгкет і спроби змінити зміст фільму не спрацюють, там буде сказано правду", - вважає Бутусов.
Журналіст нагадав, що глава ОП Андрій Єрмак та інші представники влади кілька місяців публічно заявляли, що ніякої спецоперації нібито не було.
"Фільм стане моральним ударом для влади. Суспільство побачить, що спецоперація була, і вона могла завершитися успіхом. Цей фільм дійсно стане важливою доказовою базою у справі про державну зраду в керівництві країни. Так що прийде час, і всі керівники, які на камери говорять про захист країни, а насправді злили ворогові інформацію про захоплення 28 терористів, ще відповідатимуть перед судом з допомогою розслідування Белінгкет", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, хтось веде кликухи Бубочки? Скільки їх вже назбиралось?
Бутусов тільки що був на ПРЯМОМУ скайпом.
хатi....😒😠
Якщо я нічого не пропустив, то це перша така його оцінка цієї влади загалом, а не когось окремого з Офісу Президента. Оскільки саме Бутусов першим повідомив широкий загал про цю справу, то довести свою правоту, яку так заперечувала влада, є для Бутусова сппюравою не лише честі, але й справедливості. Я щиро бажаю йому успіху у цьому, бо його успіх буде і успіхом держави Україна. Зараз це не можливо оцінити адекватно, але у майбутньому робота паа Юрія отримає жаслужену високу оцінку.
Зараз йому пред'явлене звинувачення, був заарештований та відпущений під залог.
Думаю, сперечатись з якої кількості підписників починається "широкий загал" - не варто.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
Чего добивается Бутусов непонятно
Если есть основания - надо обвинять, Бутусов абсолютно прав.
------------------------------------------------------------
Я ж про це й кажу. А кому від цього користь - секрет Полішинеля. Доводиться констатувати, що вороги України отримують додаткові бонуси для нівелювання результатів розслідування і саме це викликає занепокоєння
- А Зеленського?... - А цього - у асенізаційній бочці...
Или может в фильме расскажут какую реальную роль сыграли Тимошенко и Коломойский в анексии Крыма, или наконец кто убил Гонгадзе или кто взорвал Шеремета и почему сидят невинные патриоты: детский кардиохирург, музыкант и медсестра. Не надо журналистам лезть в игры спецслужб а надо заниматься своим делом, например попробывать расследовать убийство коллеги Шеремета.
- А що то значить?
- Ну, наприклад прибічників Зеленського треба називать «особами нетрадиційної розумової орієнтації…».
- Хм… А я думаю, ве ж краще - «ЗЕбілами»…
для любителей руцкомирья и скучающихзавеликойстраной тоже..... а выборы в 87 округе как
лакмус - из гречкосея, циркача и человека реально за них воевавшего овцы выбрали (не без
помощи подоспевшей артиллерии) шапито...........