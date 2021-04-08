Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов

Фільм журналістів-розслідувачів стане "моральним ударом" для влади, яка багато місяців стверджувала, що ніякої спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера" ​​не було взагалі.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, вихід першої частини розслідування Белінгкет про спецоперацію із захоплення російських терористів і її провал Белінгкет переніс на кінець квітня", - написав журналіст.

Прем'єру перенесли з декількох причин. Деякі учасники спецоперації тільки нещодавно погодилися взяти участь у зйомках - і для запису інтерв'ю з ними автор фільму Христо Грозєв прилітав в Україну на початку квітня. Нові свідки провалу спецоперації знайшлися за межами нашої країни. Крім цього, як пише Бутусов, виникли питання щодо безпеки окремих учасників зйомок, і на їхнє вирішення теж потрібен час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: журналісти Bellingcat не зверталися до ОП по коментар для фільму про "вагнерівців"

"Наскільки мені відомо, Белінгкет не збирається досліджувати політичні проблеми української влади та інших країн, які брали участь у спецоперації. Вивчаються факти, що підлягають публічній експертизі і перевірці з відкритих джерел і баз даних, до яких можна знайти доступ. Ніякі політичні впливи на Белінгкет і спроби змінити зміст фільму не спрацюють, там буде сказано правду", - вважає Бутусов.

Журналіст нагадав, що глава ОП Андрій Єрмак та інші представники влади кілька місяців публічно заявляли, що ніякої спецоперації нібито не було.

Читайте також: ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує

"Фільм стане моральним ударом для влади. Суспільство побачить, що спецоперація була, і вона могла завершитися успіхом. Цей фільм дійсно стане важливою доказовою базою у справі про державну зраду в керівництві країни. Так що прийде час, і всі керівники, які на камери говорять про захист країни, а насправді злили ворогові інформацію про захоплення 28 терористів, ще відповідатимуть перед судом з допомогою розслідування Белінгкет", - підсумував Бутусов.