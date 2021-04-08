УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9599 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 703 93

Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США

Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною найбільшу кількість військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили занепокоєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Сполучені Штати дедалі більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, в тому числі переміщенням російських військ до українського кордону", - сказала вона.

Псакі також нагадала про загибель п’яти українських військовослужбовців впродовж останнього тижня.

Читайте також: США позитивно оцінюють відповідальну позицію Зеленського на тлі агресивних дій РФ, - Кент

"Це все викликає глибоку стурбованість", - зауважила вона.

Прессекретарка Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.

Читайте: Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

США (23290) Псакі Джен (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5494
показати весь коментар
08.04.2021 22:00
+9
Расея перебросила к границам Украины самое большое количество удобрений с 2014 года, -
показати весь коментар
08.04.2021 22:17
+7
Ватные долбоепы из тамбова не знают наверное, что за каждой ракетной шахтой парашии идет постоянное спутниковое наблюдение, и в случае запуска ракеты, будет мгновенно отправлена ответка. Второе, американское ПРО легко парирует любой кацапский ракетный удар. Так что сосунок вали спать.
показати весь коментар
08.04.2021 22:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5494
показати весь коментар
08.04.2021 22:00 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

@Oleksandr_Kolym
·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1380214341820149760 1 ч На фото те, що залишилось від **********, який 6-го квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58-ї бригади. За хвостовиком фахівці ідентифікували як танковий кумулятивний снаряд калібру 125-мм. Тобто російські танки на передовій.Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5986
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
08.04.2021 22:01 Відповісти
Їх шахтьори відкопали в шахтах.
показати весь коментар
08.04.2021 22:08 Відповісти
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 9664
показати весь коментар
08.04.2021 22:09 Відповісти
Кацапы не пойдут на Европу. Кишка у них тонка воевать с НАТО.
показати весь коментар
08.04.2021 22:19 Відповісти
Немає ніякого НАТО.
показати весь коментар
08.04.2021 22:50 Відповісти
Милошевич тоже наверное так думал.
показати весь коментар
09.04.2021 00:56 Відповісти
тоді було. а зараз немає
показати весь коментар
12.04.2021 20:54 Відповісти
И сейчас есть. Но боюсь еще несколько подобных заявлений Нелоха как сегодня, на тему, что там должен ему Байден....... и можем забыть, во всяком разе пока выборы не пройдут следующие.
показати весь коментар
12.04.2021 21:10 Відповісти
ну якщо Байден і США нічого не повинні робити, для України, то що ми від них весь час хочемо? ми жебраки? чи вони таки щось винні?
показати весь коментар
13.04.2021 00:58 Відповісти
Объяснять, что такое сотрудничество и союзничество очень долго. Извините.
показати весь коментар
13.04.2021 01:52 Відповісти
Згинь Ваня. Специалист историк)))
показати весь коментар
08.04.2021 22:28 Відповісти
а парашкинские толстосумы готовы терять за долбойоба ***** ?? вот то-то..
показати весь коментар
08.04.2021 22:34 Відповісти
Вообще то, они благодаря ***** стали толстосумами, именно поэтому санкции ничего не дали
показати весь коментар
08.04.2021 22:39 Відповісти
у них основная часть активов за кордоном так шо в случае чего сольют нах они *****...
показати весь коментар
08.04.2021 22:44 Відповісти
в разі чого їх ніхто не знайде і навіть не згадає. Включаючи їхніх родичів.
показати весь коментар
08.04.2021 22:51 Відповісти
странный ты украиномовный кацап веришь во всемогущую гэбню
показати весь коментар
10.04.2021 21:08 Відповісти
не тявкай! Не питали думку чотириногих.
показати весь коментар
12.04.2021 20:55 Відповісти
я думал ты взрослый дядя , а ты оказался просто малолетний долбодятел... иди спать ..
показати весь коментар
08.04.2021 22:46 Відповісти
Ватные долбоепы из тамбова не знают наверное, что за каждой ракетной шахтой парашии идет постоянное спутниковое наблюдение, и в случае запуска ракеты, будет мгновенно отправлена ответка. Второе, американское ПРО легко парирует любой кацапский ракетный удар. Так что сосунок вали спать.
показати весь коментар
08.04.2021 22:52 Відповісти
в параше нет толстосумов. Там вертикаль и автократия. Шо царь сказал - то делают.
показати весь коментар
08.04.2021 22:59 Відповісти
Не поддержат. Любые надводные корабли в Чёрном море просто мишень для береговой авиации и наземных ракетных комплексов, а всем хочется жить.
показати весь коментар
08.04.2021 22:18 Відповісти
лишехромосомный, ты вкурсе, что у нормальных кораблей нато есть свои про и пво?
показати весь коментар
08.04.2021 22:45 Відповісти
Smotria kakije karabli,tam u nix AEGIS sistema zacyta daze ot raket,tomogavki jest takze.ONi mogut prikryt cast mesta ot samoliotov takze sbyvaja ix
показати весь коментар
08.04.2021 22:47 Відповісти
Непробиваемых ПРО не бывает. Всё зависит от количества атакующих крылатых ракет. Как Вы наверняка понимаете в Чёрном море их будет сильно больше, чем противоракет кораблей.
показати весь коментар
08.04.2021 23:16 Відповісти
Nebyvajet konecno no oni toze pustet raketi sto imejet tomogavki obratno,a tam uze kak poveziot Mogut po Sevastopoliu bez problem udarit jesli zaxocet
показати весь коментар
08.04.2021 23:21 Відповісти
tomogavki mogut bit i jadernimi golovkami,eto tak meloc
показати весь коментар
08.04.2021 23:25 Відповісти
Конечно могут. Также и любой кацапский корабль может проплывая мимо любого порта НАТО обстрелять его. Но будут ли стрелять, зная, что в свой порт не вернутся?
показати весь коментар
08.04.2021 23:26 Відповісти
Nenado proplivaja oni s tysiaci kolometrov mogut udarit tomogavkami
показати весь коментар
08.04.2021 23:30 Відповісти
Удивил. Они "минитменами" могут из Мичигана ударить, также как кацапы "тополями" из под Костромы. Только зачем им это?
показати весь коментар
08.04.2021 23:33 Відповісти
Vi govorite sto na karabli napadut,togda i otvetili bi.NO nikto na nix nenapadut,poskolku mozet obratno polucit tak sto vo sne ne snilos.Vot oni i budet sebe plavat gde im xocetsia
показати весь коментар
08.04.2021 23:37 Відповісти
Конечно будут. Они 7 лет уже плавают.
показати весь коментар
08.04.2021 23:38 Відповісти
Вас очень сильно удивит, если скажу, что турецкие ПРО тоже в стороне не останутся?
показати весь коментар
09.04.2021 00:48 Відповісти
чисто кацапская логика,
мы будем стрелять а по нас не будут
один американский эсминец с 90 томогавками разнесет все те береговые комплексы быстрее чем они прицелятся
показати весь коментар
09.04.2021 07:38 Відповісти
это береговая авиация и наземные ракетные комплексы мишени, а не корабли
показати весь коментар
10.04.2021 21:11 Відповісти
Нет не поддержат . Это обычная практика армии США , они наблюдают и проводят разведку .
показати весь коментар
08.04.2021 22:20 Відповісти
Ты хочешь сказать, что ворам в кремле нужна Третья мировая, та они будут исподтишка терроризировать, но на самоубийство своей золотой жизни не пойдут.
показати весь коментар
08.04.2021 22:22 Відповісти
Шо це за стратєх з макаронії?
показати весь коментар
08.04.2021 22:32 Відповісти
чисто с позиций эффективности легче и проще нагнуть 100 млн не совсем умных к*ц*пов в назидание и в качестве примера, + захват ресурсов бонусом + ликвидация деспотии и тирании (исторических примеров куча) + исполнение международных договоров + еще куча всего, чем сколько-там лярдов китайцев, которые реально знают что делают и хрен куда там подкопаешься. то что для этого нужно адекватное руководство и вообще голова на плечах это уже другиевопросы. гитлеровскую Германию тоже долго "умиротворяли", после, правда, к совку отнеслись серьезнее, теперь опять скорее всего "умиротворение" прощелкали.
показати весь коментар
08.04.2021 22:33 Відповісти
************ плять -********* твою парашу за два часа нах...
показати весь коментар
08.04.2021 22:39 Відповісти
Ну, вот, а ********* решил этим войскам подсобить с пресной водичкой, чтобы не дай бог танковые моторы не перегрелись и солдатня не страдала от жажды...
показати весь коментар
08.04.2021 22:10 Відповісти
С чего они будут страдать от жажды весной, умник?
показати весь коментар
08.04.2021 22:13 Відповісти
Ну, ежели они весной не страдают почему ********* хочет им помочь? Почему зебилы, вообще, подняли тему воды в Крым, если там всем всего хватает?
показати весь коментар
08.04.2021 22:19 Відповісти
путін хоче анексувати ОРДЛО і мати плацдарм для наступу.це аксіома.думаю,різкий обвал економіки-рубля непогана б була клізма для путіна.
показати весь коментар
08.04.2021 22:12 Відповісти
Не была бы (кстати кто такой путiн?). Низкий курс ру-*** ему только на руку.
показати весь коментар
08.04.2021 22:15 Відповісти
нє.на дві.одною не втримає,якщо курс 200 і далі.
показати весь коментар
08.04.2021 22:24 Відповісти
Песков призвал не волноваться из-за падения рубля.

Так мы и не волнуемся, Дмитрий Сергеевич, мы молча ******** от яиц по сотке, ******* минтая по 200 и ваших часов за 37 млн.
показати весь коментар
08.04.2021 22:51 Відповісти
В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность. Там еще херова гора пакетов санкций на подходе. Вот-вот на северный поток что-то наложат или накладут
показати весь коментар
08.04.2021 22:14 Відповісти
- Пред'явите вашу колбасу!
показати весь коментар
08.04.2021 22:15 Відповісти
"В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность."

Что и больше ничего ? Ни оружием , ни боевой техникой не помочь ? На обеспокоенных никто внимания не обращает .
показати весь коментар
08.04.2021 22:16 Відповісти
Расея перебросила к границам Украины самое большое количество удобрений с 2014 года, -
показати весь коментар
08.04.2021 22:17 Відповісти
Вы бурят?
Как я рад!!
©
показати весь коментар
08.04.2021 22:26 Відповісти
Не приємна аналогія з 2014.
Ці самі персонажі були в Білому Домі.
показати весь коментар
08.04.2021 22:28 Відповісти
угу, дружбан Путлєра Трумп був би краще
показати весь коментар
08.04.2021 22:30 Відповісти
Я просто констатую факт.
Без =б=.
показати весь коментар
09.04.2021 01:21 Відповісти
Ну, зрозуміло, що вирогідність війни зростає ...
Не зрозуміло інше: ЧОМУ НЕ ОБ"ЯВЛЯЮТЬ ВОЄННИЙ СТАН
Щоб не піздно було
показати весь коментар
08.04.2021 22:28 Відповісти
И чем воевать будем?нужно было 7 лет вооружать армия а не надеятся на кого то
показати весь коментар
08.04.2021 22:36 Відповісти
5 лет вооружали по мере сил. А сейчас батарея Нептун как оказалось, стоит вместо ракет с макетами. Я глазам своим не поверила, когда прочла заявление Тарана - Він зазначив також, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
показати весь коментар
08.04.2021 22:49 Відповісти
От тому і потрібен воєнний стан, щоб ракети були.
показати весь коментар
08.04.2021 23:26 Відповісти
Не поможет, даже с ВП вместо вооружения будет асфальт. Он просто больной на голову.
показати весь коментар
08.04.2021 23:48 Відповісти
Знаєте, короля грає свита. Будемо надіятися.
Звісно, зараз легше за усе згадати про вибір 2019, що не захотіли "Армію, Мову, Віру", але виходимо із ситуації, яка уже склалася
показати весь коментар
09.04.2021 00:01 Відповісти
Можно подумать вся страна не видела и не знала какая у шута свита........ выйдем конечно и из этого болота, но реально жаль потерянные годы, мало того - с откатом назад.
показати весь коментар
09.04.2021 00:22 Відповісти
Дай Бог!
Ну, у світі теж непропащі, не буду називати, щоб не наврочити
показати весь коментар
09.04.2021 00:26 Відповісти
Если повестка придет пойдешь на фронт?
показати весь коментар
08.04.2021 22:53 Відповісти
А ты знаешь где кто был?
показати весь коментар
09.04.2021 08:41 Відповісти
Що за пораженчеські настрої?
Доречі, у воєнний стан таке неприпустимо!
Ти, що у полон захотів?
показати весь коментар
08.04.2021 23:25 Відповісти
Весь мир уже неделю говорит об обострении ситуации в приграничных областях. Кто-нибудь понимает, ПОЧЕМУ до сих пор Нелох не поднял этот вопрос на Совбезе ООН?? А Вы про военное положение..........
показати весь коментар
08.04.2021 22:41 Відповісти
та шо тут не понятно , кацапьё ж уже везде в отщепенцах ходят, а лязгают возле границ так это точно за шото торговаться будут или за поток или за снятие санкций - видно где-то чьи то интересы плотно прижали... у сученных свинособак все "договора" через шантаж...
показати весь коментар
08.04.2021 22:54 Відповісти
5 лет назад СБ ООН уже на ушах бы стоял, а 2 последних года такое ощущение, что у нас посла нет не только в НАТО, но и в ООН.
показати весь коментар
08.04.2021 22:57 Відповісти
зенелох шел к власти, абсолютно нивелируя вопросы внешней политики. Все его обещания были направлены на внутреннюю политику - на борьбу с богатыми (олигархов сажать обещал), на подачки плебсу (тарифы, пенсии, зарплаты), а что там снаружи украины для него было начхать.
Имеем то шо имеем - власть плебса.
показати весь коментар
08.04.2021 23:04 Відповісти
То, что мы сейчас имеем, это не власть, это ОПГ в чистом виде.
показати весь коментар
08.04.2021 23:44 Відповісти
І Зеленськй поїхав здаватися. Рояль взяв з собою.
показати весь коментар
08.04.2021 22:32 Відповісти
Зеленський, то нас такий яка і зброя. Іншого зараз президента не має.
У даній ситуації можливий тільки добровільний уход з поста на користь професійного політика чи військового
Якщо не має, то ми приречені слухати теперішню владу, бо анархія та внурішні суперечки - це іще гірше
показати весь коментар
08.04.2021 23:14 Відповісти
слабая риторика со стороны США
показати весь коментар
08.04.2021 22:45 Відповісти
Коли Франція воювала в Алжирі (50-60 роки), то вона завела 500 тисяч військових, і в результаті Алжир звільнився.
Кацапи можуть застосувати ракети - в такому випадку потрібно теж наносити удари по атомним і гідростанціям Точкою У.
показати весь коментар
08.04.2021 23:04 Відповісти
штаты не помогут.
даже во вторую мировую они вписались только тогда, когда исход уже был очевиден. Вписались только ради того, чтобы вся Европа не покраснела.
показати весь коментар
08.04.2021 23:11 Відповісти
Тоді у них інша концепція зовнішньої політики була. Але тим не менш Ленд Ліз працював з 1941 р. і склав у цінах 2018 р. - 750 млрд. дол.
показати весь коментар
08.04.2021 23:21 Відповісти
до исхода было далеко - США вступили в войну в декабре 1941 после Пирл Харбора. А второй фронт - в мае 1944 и не для России, а скорее для освобождения Голландии, Франции, Бельгии
показати весь коментар
08.04.2021 23:31 Відповісти
так я же и говорю за второй фронт. Открыли для того, чтобы на дать советам шанса "освободить" Нидерланды, Францию, Бельгию. Так и осталась Европа разделённой на два лагеря, на страны Варшавского договора и на западную Европу. Граница как раз прошла по Германии, имелись ГДР с востока и ФРГ с запада.
показати весь коментар
10.04.2021 10:46 Відповісти
Я забыл в чьих мемуарах я это читал, но в верхах немецкого вермахта ходила идея в конце 30-х объединиться с США для борьбы с "коммунистами" - Гитлер пришел к власти на противостоянии с немецкими коммунистами и считал их своими идейными врагами - но идея объединения с США не зашла самому Гитлеру, т.к. он видел США страной, в которой перемешались белая раса с чёрной. Да и в самих США на тот момент было больше симпатии к далёкому СССР, чем после второй мировой.
Кажется, это было в мемуарах Шелленберга, но я не уверен.
показати весь коментар
10.04.2021 10:51 Відповісти
да ладно, если бы не штаты , то уже в 42-м Гитлер удобрял бы сибирь кацапами...
показати весь коментар
08.04.2021 23:30 Відповісти
Нещодавно була війна Азербайджану з Вірменією. Я цікавився їхніми ЗМІ. Що у тих, що у інших таких пораженчеських настроїв НЕ БУЛО! Тому що війна.
У нас же анархія, і це під час війни.
показати весь коментар
08.04.2021 23:32 Відповісти
Кто сказал этой плешивой моли что в Украине скоро откроют пункты по приему металлолома !?
показати весь коментар
09.04.2021 00:21 Відповісти
 
 