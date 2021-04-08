Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США
Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною найбільшу кількість військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили занепокоєння.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
"Сполучені Штати дедалі більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, в тому числі переміщенням російських військ до українського кордону", - сказала вона.
Псакі також нагадала про загибель п’яти українських військовослужбовців впродовж останнього тижня.
"Це все викликає глибоку стурбованість", - зауважила вона.
Прессекретарка Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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@Oleksandr_Kolym
·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1380214341820149760 1 ч На фото те, що залишилось від **********, який 6-го квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58-ї бригади. За хвостовиком фахівці ідентифікували як танковий кумулятивний снаряд калібру 125-мм. Тобто російські танки на передовій.
мы будем стрелять а по нас не будут
один американский эсминец с 90 томогавками разнесет все те береговые комплексы быстрее чем они прицелятся
Так мы и не волнуемся, Дмитрий Сергеевич, мы молча ******** от яиц по сотке, ******* минтая по 200 и ваших часов за 37 млн.
Что и больше ничего ? Ни оружием , ни боевой техникой не помочь ? На обеспокоенных никто внимания не обращает .
Как я рад!!
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Ці самі персонажі були в Білому Домі.
Без =б=.
Не зрозуміло інше: ЧОМУ НЕ ОБ"ЯВЛЯЮТЬ ВОЄННИЙ СТАН
Щоб не піздно було
Звісно, зараз легше за усе згадати про вибір 2019, що не захотіли "Армію, Мову, Віру", але виходимо із ситуації, яка уже склалася
Ну, у світі теж непропащі, не буду називати, щоб не наврочити
Доречі, у воєнний стан таке неприпустимо!
Ти, що у полон захотів?
Имеем то шо имеем - власть плебса.
У даній ситуації можливий тільки добровільний уход з поста на користь професійного політика чи військового
Якщо не має, то ми приречені слухати теперішню владу, бо анархія та внурішні суперечки - це іще гірше
Кацапи можуть застосувати ракети - в такому випадку потрібно теж наносити удари по атомним і гідростанціям Точкою У.
даже во вторую мировую они вписались только тогда, когда исход уже был очевиден. Вписались только ради того, чтобы вся Европа не покраснела.
Кажется, это было в мемуарах Шелленберга, но я не уверен.
У нас же анархія, і це під час війни.