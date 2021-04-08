Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною найбільшу кількість військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили занепокоєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Сполучені Штати дедалі більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, в тому числі переміщенням російських військ до українського кордону", - сказала вона.

Псакі також нагадала про загибель п’яти українських військовослужбовців впродовж останнього тижня.

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"Це все викликає глибоку стурбованість", - зауважила вона.

Прессекретарка Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.