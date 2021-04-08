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Новини Агресія Росії проти України
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США можуть відправити військові кораблі в Чорне море для підтримки України, - представник Пентагону

США можуть відправити військові кораблі в Чорне море для підтримки України, - представник Пентагону

Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море в найближчі кілька тижнів на знак підтримки України на тлі збільшеної військової присутності Росії на східному кордоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив CNN у четвер представник міністерства оборони США.

За словами чиновника, військово-морські сили США зазвичай не діють у Чорному морі, але розгортання бойових кораблів у даний час стане сигналом для Москви, за яким США уважно стежать.

США зобов'язані повідомити за 14 днів про свій намір увійти в Чорне море відповідно до договору 1936 року (доктрина Монтре), згідно з яким Туреччина контролює протоки для входу в море. Неясно, чи було надіслано повідомлення.

Читайте також: Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США

Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для спостереження за діяльністю ВМФ Росії і будь-якими переміщеннями військ в окупованому Криму.

У середу два американські бомбардувальники B-1 здійснили польоти над Егейським морем.

Хоча США не розглядають скупчення російських військ як спробу наступу, чиновник розповів CNN, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти". За їх поточними оцінками, російська армія проводить навчання і розвідка не дала військових наказів про подальші дії, сказав чиновник, але зазначив, що їм добре відомо, що ситуація може змінитися в будь-який момент.

Читайте: Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

 

Автор: 

корабель (1616) Пентагон (1435) США (23290) Чорне море (1676)


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Топ коментарі
+27
Пусть корабли США стоят в Одессе на постоянной основе!!!
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08.04.2021 22:49
+11
Всім прихзвостням *****. ЙДІТЬ У СРАКУ.
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08.04.2021 22:39
+11
Потому ,что многие зажрались ,а в Украине слишком много ГНИД - ОПЗЖысты , каломойцев ,шариевцев и прочей мрази !
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08.04.2021 22:55
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Всім прихзвостням *****. ЙДІТЬ У СРАКУ.
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08.04.2021 22:39 Відповісти
почему "могут", а не "направили" ?
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08.04.2021 22:41 Відповісти
Дійсно ,от і Віслючок теж цікавився -Чому Україна досі не в НАТО? !!!))))
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08.04.2021 22:42 Відповісти
А якщо раптом наступ росіян, то чекати 14 днів за договором 1936 го року? Треба вже американським військовим кораблям заходити в Чорне море -- для підтримки України проти російських окупантів і проросійських зрадників при владі.
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09.04.2021 07:54 Відповісти
потому . что это статья в снн с чьих то слов . а не высказывание оф.представителя госдепа или петагона
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09.04.2021 08:31 Відповісти
Американці просто не хочуть спровокувати якого-небудь ваньку, який обісреться від великої кількості кораблів США і з переляку стрельне
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08.04.2021 22:45 Відповісти
Вместе с такими как ты
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08.04.2021 22:52 Відповісти
СРСР ,державу на порядок могутнішу за РФію ,без жодного постріла розвалили !!!!))))
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08.04.2021 22:46 Відповісти
Цікаво ,а нафіга воно ім треба було !!!)))
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08.04.2021 22:50 Відповісти
Те що вмирають літні люди мене не дивує,більш того ,якщо вони хворі !!!)))
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Брежнев, Андропов, Черненко. Кто четвёртый убитый? Андропов председатель КГБ сам себя убил?
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Андропов був дуже хворий ,а Брєжнєв та Чорненко,давні були ,як дінозаври !!! Дійсно цікаво -Хто четвертий? !!!))))))
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08.04.2021 23:02 Відповісти
😁 а Гагарина похитили инопланетяне. Как жаль, как жаль...
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08.04.2021 23:00 Відповісти
"А тау-кити такие скоти наверно успели нажраться ..." !!!)))
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08.04.2021 23:03 Відповісти
До существования США? Пипец, вот это насрано в голове, вы мордва в зоне влияния китая
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08.04.2021 22:51 Відповісти
Маячня параноїдального шизофреніка незбагненна та неосяжна !!!)))
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08.04.2021 22:53 Відповісти
Так вони і захищають Україну. І, будь ласка, не повторюйте більше цю московську пропаганду "этого не будет ибо Украина исторически в сфере россияйского влияния". Вже зовсім не так. Україна вже у сфері впливу США і Штати Україну вже ніколи не випустять! Стягування ерефією військ до кордону з Україною свідчить саме про це. Підніміть архіви і подивіться де стояли радянські війська у роки холодної війни. Путін робить те саме, тільки кордон між Заходом і дикою московською ордою змістився на північно-східний кордон України з Росією.
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08.04.2021 22:59 Відповісти
По словам чиновника, военно-морские силы США обычно действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет сигналом для Москвы, за которым США внимательно следят.Источник: https://censor.net/ru/n3258609-----------------------------------------тобто не на екскурсію,а в разі чого підтримують ЗСУ.
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08.04.2021 22:43 Відповісти
знаете почему кремлёвский гопник наглеет ?
да патамушта все вокруг него такие правильные !
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08.04.2021 22:46 Відповісти
Пусть корабли США стоят в Одессе на постоянной основе!!!
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08.04.2021 22:49 Відповісти
Да есть уже база ВМС в Очакаве
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08.04.2021 23:18 Відповісти
20 ліжок в ангарі?
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09.04.2021 07:59 Відповісти
21 день, а потом должна быть ротация.
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09.04.2021 02:47 Відповісти
То есть в течении 21 дня они должны выйти с Черного моря, так можно в Николаев сходить он на Южном Буге а не на Черном море находится
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09.04.2021 07:48 Відповісти
авианосную ударную группу в командировку в Одессу.
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08.04.2021 22:54 Відповісти
Потому ,что многие зажрались ,а в Украине слишком много ГНИД - ОПЗЖысты , каломойцев ,шариевцев и прочей мрази !
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Питання війни в регіоні і Європі - це лише питання часу.(с)
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Конечно могут если в Босфоре никто снова не застрянет.
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08.04.2021 22:55 Відповісти
Контейнеровоз застряв не в Босфорі, а в Суецькому каналі. Це Єгипет, а не Туреччина
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08.04.2021 23:01 Відповісти
Згоден,дав маху.Але може застрянути і там де потрібно мокшанам.
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08.04.2021 23:06 Відповісти
А если кто-то застрянет, то его тихонько притопят и всех делов... Так своему ***** и передай, казламордае...
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08.04.2021 23:08 Відповісти
Джавелины, байрактары, катера, ну и ещё кое-что, об чём тебе, казламордае, знать не положено потому, што ты коцап...
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08.04.2021 23:05 Відповісти
ПНХ - звідси *********** холуй.
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08.04.2021 23:05 Відповісти
Хаммеры, Барреты, Бушмастеры
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08.04.2021 23:06 Відповісти
Керманичи СРСР теж не сподівались, що доведеться їсти "ножки Буша" !!!)))
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08.04.2021 23:07 Відповісти
Було б добре, якби США створили свою військово-морську базу в Україні
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrrJ3TuO_vAhVBiIsKHbiyBu8QFjACegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B7_%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC&usg=AOvVaw2mgtWpaKmCupnbp0W1SXon Список військових баз США за кордоном - Вікіпедія

Шкода що в цьому списку ще не має України.
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08.04.2021 23:05 Відповісти
Будут!!! На все свій час !!!)))
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08.04.2021 23:08 Відповісти
Дай Боже!
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08.04.2021 23:15 Відповісти
Краще зразу атомну бомбу на Москву відправити...
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08.04.2021 23:09 Відповісти
Це відбудеться в останньому акті вистави...
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08.04.2021 23:11 Відповісти
А что за музейный экспонат на фото?
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08.04.2021 23:28 Відповісти
У куйла сегодня кичились, мол НАТО не будет вмешиваться в конфликт, ну НАТО может и не будет, а вот США могут просто поставить свои корабли возле Одессы и все, на этом вся борзота кацапов и закончиться.
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08.04.2021 23:32 Відповісти
Как писал Бутусов мы проявляем избыточное внимание к морской составляющей, как будто воины гибнут в морских битвах, а не в окопах.
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08.04.2021 23:37 Відповісти
Чем больше тем лучше!
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08.04.2021 23:42 Відповісти
Могут не считается ,уже должны там быть !
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08.04.2021 23:43 Відповісти
А ещё лучше пару авианосцев, можно не самых больших чтоб Босфор прошли.
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08.04.2021 23:48 Відповісти
это все хорошо, только рф перебросила в воронеж искандеры и ракетные войска. Если в 2014 они с границы пуляли градами, аналогично могут применить искандеры. В любом случае, жителям Даунецка, эти 7 лет войны покажутся раем.
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09.04.2021 00:08 Відповісти
Ми теж маємо ракети, дістанемо і Воронеж.
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09.04.2021 08:07 Відповісти
Давно пора, с этим медлить нельзя.
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09.04.2021 02:03 Відповісти
 
 