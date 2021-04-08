США можуть відправити військові кораблі в Чорне море для підтримки України, - представник Пентагону

Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море в найближчі кілька тижнів на знак підтримки України на тлі збільшеної військової присутності Росії на східному кордоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив CNN у четвер представник міністерства оборони США.

За словами чиновника, військово-морські сили США зазвичай не діють у Чорному морі, але розгортання бойових кораблів у даний час стане сигналом для Москви, за яким США уважно стежать.

США зобов'язані повідомити за 14 днів про свій намір увійти в Чорне море відповідно до договору 1936 року (доктрина Монтре), згідно з яким Туреччина контролює протоки для входу в море. Неясно, чи було надіслано повідомлення.

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Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для спостереження за діяльністю ВМФ Росії і будь-якими переміщеннями військ в окупованому Криму.

У середу два американські бомбардувальники B-1 здійснили польоти над Егейським морем.

Хоча США не розглядають скупчення російських військ як спробу наступу, чиновник розповів CNN, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти". За їх поточними оцінками, російська армія проводить навчання і розвідка не дала військових наказів про подальші дії, сказав чиновник, але зазначив, що їм добре відомо, що ситуація може змінитися в будь-який момент.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.