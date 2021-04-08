Член громадської ради при Міноборони РФ Пухов визнав, що російські війська воювали на Донбасі в 2014-15 рр.

Член громадської ради при Міноборони РФ, кремлівський військовий експерт Руслан Пухов в інтерв'ю російському виданню визнав, що в 2014-2015 роках Росія вводила в Україну угруповання своїх військ для ведення бойових дій проти української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Пухов розповів, що в 2014-2016 роках російське військове угруповання на кордоні з Україною підтримувалося по ротації безперервно, з періодичним посиленням у разі загострень.

"Наприкінці серпня 2014 року введення обмеженого угруповання (вісім батальйонних тактичних груп) дозволило здійснити розгром наступаючих українських військ і змусило Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання мінських угод. На початку 2015 року введення зовсім невеликого контингенту дало змогу влаштувати українським силам котел у Дебальцевому і змусив Україну остаточно прийняти мінські угоди", - сказав він.

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Зараз, за ​​словами Пухова, РФ також концентрує значне угруповання військ, "щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" провести ефективну масштабну контрнаступальну операцію".

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