Член громадської ради при Міноборони РФ Пухов визнав, що російські війська воювали на Донбасі в 2014-15 рр.
Член громадської ради при Міноборони РФ, кремлівський військовий експерт Руслан Пухов в інтерв'ю російському виданню визнав, що в 2014-2015 роках Росія вводила в Україну угруповання своїх військ для ведення бойових дій проти української армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Пухов розповів, що в 2014-2016 роках російське військове угруповання на кордоні з Україною підтримувалося по ротації безперервно, з періодичним посиленням у разі загострень.
"Наприкінці серпня 2014 року введення обмеженого угруповання (вісім батальйонних тактичних груп) дозволило здійснити розгром наступаючих українських військ і змусило Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання мінських угод. На початку 2015 року введення зовсім невеликого контингенту дало змогу влаштувати українським силам котел у Дебальцевому і змусив Україну остаточно прийняти мінські угоди", - сказав він.
Зараз, за словами Пухова, РФ також концентрує значне угруповання військ, "щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" провести ефективну масштабну контрнаступальну операцію".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://bmpd.livejournal.com/4288270.html
якщо воно вирішить атакувати - воно атакує! тому не варто витрачати час на годування свого жаху!
зрозумійте, що воно теж складається з крові та шкіри і його так само можна вбити
"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения"