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Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

До зникнення на території Молдови колишнього судді Миколи Чауса можуть бути причетні особи, тісно пов'язані з українськими спецслужбами. Раніше в Міністерстві закордонних справ заперечували причетність України до ймовірного викрадення екссудді.

Про це йдеться в спільному розслідуванні "Слідство.Інфо" і RISE Moldova, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти змогли отримати копії паспортів десяти осіб, яких молдавські слідчі перевіряють на причетність до можливого викрадення судді.

Усі вони - громадяни України, і як мінімум двоє з них мають прямий стосунок до Головного управління розвідки Міноборони, а ще один - колишній співробітник Нацполіції.

За інформацією джерел RISE Moldova, двоє чоловіків потрапили на територію Молдови 24 березня через пропускний пункт "Могилів-Подільський - Отач". В одного з цих чоловіків був закордонний паспорт на ім'я Юрія Коваленка. Журналісти з'ясували, що він навчався у вищому військовому навчальному закладі Одеси і в 2015 році жив у військовій частині біля Військово-дипломатичної академії імені Євгена Березняка, яка готує професійних військових розвідників. Крім того, станом на 2018 рік Коваленко вказав місцем проживання адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ 01

Журналісти зв'язалися з ним, але Коваленко відмовився від коментарів і не відповів прямо, чи пов'язаний він із викраденням Миколи Чауса.

Другою людиною, яка цього дня перетнула українсько-молдовський кордон, був Едуард Ставицький - закордонний паспорт він отримав лише за місяць до згаданих подій. Людину з такими ж даними, як у його закордонному паспорті, журналістам знайти не вдалося. Але розслідувачі встановили, що він має велику схожість із киянином Андрієм Куценком.

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ 02

Його дані також свідчать про зв'язок із розвідкою. Зокрема, у 2000-х роках він був прописаний за офіційною адресою Міністерства оборони України, а в 2009 році його прийняли на службу до військової частини на Рибальському півострові, де міститься Головне управління розвідки Міноборони.

Крім того, журналісти RISE Moldova отримали копію паспорта Олександра Костенюка. Щонайменше до червня 2018 року він працював у львівській Нацполіції, де обіймав керівну посаду в управлінні карного розшуку.

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ 03

Дивіться також: У мережі оприлюднили документи імовірних викрадачів судді-втікача Чауса. ДОКУМЕНТ

Як зазначають журналісти, він міг бути причетним до справи про вимагання грошей поліцейськими. Його підлеглі нібито прикували людину наручниками і, погрожуючи зброєю, відібрали 4 тисячі доларів і кілограм бурштину. Поліцейським оголосили підозри, а Костенюка звільнили. Він зміг поновитися через суд, але згодом пішов із поліції сам і відкрив власне детективне агентство.

Крім того, розслідувачі отримали копії паспортів раніше судимого львів'янина Олега Стадника і колишнього старшого інструктора в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії Михайла Булеги. Булега підтвердив, що їздив у Молдову на відпочинок, свою причетність до зникнення екссудді Чауса він заперечує.

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ 04

Загалом, за словами розслідувачів, більшість із 10 громадян України, яких зараз перевіряють правоохоронці, останнім часом проживали у Львівській області.

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Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: 

Молдова (2086) викрадення (821) розвідка (3877) спецслужби (268) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+22
Это какие же идиоты так по тупому подставили спецов? Совсем уж подгорает у Зели. Спешит и чудит по тупому.
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08.04.2021 22:52
+20
Здравствуйте братья по разуму
Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 6261
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08.04.2021 22:54
+12
Так насрать в дружественной стране нужно еще суметь.
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08.04.2021 22:53
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У нас часто не понятно, это наше СБУ и и разведка, или это не наше СБУ и разведка...
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09.04.2021 07:44 Відповісти
Что-то не могу врубить ЗАЧЕМ, аж в чужом государстве выкрадать какого-то замухрышку? Он, по сравнению с другими - просто пЫонер-желторотик.
В это же время наш лУбимый КАЛОмойский через ГОСУДАРСТВЕННУЮ компанию, используя фирму-пустышку, только в 2021 намутил 500 млн. грн. Странно другое, что абсолютно ВСЕ "не заметили", что фирмы НЕТ. Бигус показал и рассказал.
Но к КАЛОмойше "вопросов нет". Подумаешь 5 млрд баксов, подумаешь РЕШАЕТ идти в ******** и таежный союз. К нему вопросв НЕТУ.
Нет вопросов к зебильным дэпутанам, которые открыли свои приймальные в центральном здании каломойши. Обыск проводить нельзя, а если и проведут - доказательства получены будут НЕЗАКОННО, со всеми вытекающими.
И это только каломойша. А сколько еще тысяч других? Чаус по сравнению с ними жалкий мучачо. Муть вообщем
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09.04.2021 08:33 Відповісти
Судья слишком много знал!
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09.04.2021 09:08 Відповісти
У меня вопрос к редактору цензора,на каком основании напечатаны личные данные ,сканы паспортов граждан Украины,кто решил нарушить закон.А репортерчика правельнее было-бы язычек укоротить
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09.04.2021 09:23 Відповісти
Вопрос у вас правильный,когда берут какого то чурку-вора ,то морду замазывают, а когда разведчиков,то всегда все открыто.
Думаю правильно будет с их стороны подать на все эти издания в суд и финансово их раздеть по максимуму.
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09.04.2021 13:02 Відповісти
Странно! Цензор вывешивает фото наших возможных разведчиков, а когда поймают какого-то сепара, ему рыло замазывают...
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09.04.2021 09:29 Відповісти
Таке враження, що після "зелених" не тільки судів і поліції не буде, а і спецслужб на довгі-довгі роки.
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09.04.2021 09:33 Відповісти
При Порошенку этого вора разведка прятала,а при Зеленском вернула-делаем выводы.
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09.04.2021 10:08 Відповісти
При Порошенко йому задокументовано злочин:
12 вересня 2016 року суд дозволив затримати суддю Чауса. Пізніше він був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2016 року суд Кишинева заарештував колишнього суддю на 15 діб за незаконний перетин молдавського кордону. Однак 22 квітня його відпустили на свободу.
Україна потребувала ексрадиції і вона відбулася би через місяць. Але команда Зеленського, як завжди робить все не по закону, а по вуличному, по босяцькі. Цим влипли в міжнародний скандал і ще буде видно, як себе поведе Молдова.
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09.04.2021 10:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/407616: "При Порошенку этого вора разведка прятала,а при Зеленском вернула-делаем выводы."

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2777
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09.04.2021 10:54 Відповісти
Порошенко отдаст любую сумму чтобы заткнуть этого коррупционном т.к он свидетель его коррупции
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09.04.2021 11:09 Відповісти
Підкажи пан Александров, якої такої корупції, а то Бенядіктова, Соколови, Татарови, Єрмаки, Вовки і їх друзі кацапи з ніг збилися, щоб хоч щось відшукати. Не чекай, біжи і накатай заяву в ДРБ від "ДНР", можеш навіть бреханути, як бреханув екс зам.ген прокурора Кузьмін. Цілий рік вівці 73% раділи, що нарешті то посадять 5 президента. А коли їх мрії не збулися, то почали трогатися башками, щось лепетати, бігати по ночах, одним словом поїхали кукушки. Ви не з тих?
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09.04.2021 12:21 Відповісти
Грохнули б по тихому, новичком например, да и все дела. И никаких международных скандалов.
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09.04.2021 10:16 Відповісти
Да Слава Богу,сто у нас есть таких спецы.А долбоебы их зачем-то светят,совпадение????
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09.04.2021 10:29 Відповісти
Які спкци? Викрасти в Молдові? А чому не викрали Януковича з Росії, чи вбивць-терористів з ОРДЛО, як це робилося раніше, при минулій владі? Наприклад Цемах, якого Вальдемар просто віддав росії і визвав незадоволення європейських країн, які розслідують справу по збиттю Боїнга над Донбасом.
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09.04.2021 10:53 Відповісти
Ну и на кой его "похищать", просто "******* " бы и все.
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09.04.2021 10:46 Відповісти
Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5169
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09.04.2021 10:51 Відповісти
Будет сидеть или пока не умрет от рака или не кончатся деньги на крышу, после выпустят с него кишки и повесят на ЙОЛКЕ как и полагаетца умереть верным комсомольцам.
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09.04.2021 11:04 Відповісти
Мутная история. Не слишком важная персона этот взяточник. У нас таких судей гать-гати. Если некто решает личные проблемы с помощью гос. служащих и втихаря -это скандал. А похоже это всё на дешевый спектакль .....Для какого зрителя?
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09.04.2021 12:28 Відповісти
Этот Чаус превращается в трагикомический персонаж. Самым "честным и справедливым" судьям есть о чем задуматься. В судейской системе так за эти годы все переплелось, что миф о невозможности распутать гордиев узел становится реальностью.
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09.04.2021 12:32 Відповісти
Очередной информационный дерьмовброс от прокацапских агентов влияния
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09.04.2021 12:33 Відповісти
а наши журналисты нет что б сказать что это фейк, перепощуют это бред.....
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09.04.2021 13:01 Відповісти
Я не верю, что к этому недоразумению причастны наши разведчики. Так глупо, тупо и не профессионально наши разведчики не работают . Это скорее всего какие то цыгане, за прошлые грешки накосячили с чаусом.
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09.04.2021 20:56 Відповісти
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