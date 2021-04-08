Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

До зникнення на території Молдови колишнього судді Миколи Чауса можуть бути причетні особи, тісно пов'язані з українськими спецслужбами. Раніше в Міністерстві закордонних справ заперечували причетність України до ймовірного викрадення екссудді.

Про це йдеться в спільному розслідуванні "Слідство.Інфо" і RISE Moldova, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти змогли отримати копії паспортів десяти осіб, яких молдавські слідчі перевіряють на причетність до можливого викрадення судді.

Усі вони - громадяни України, і як мінімум двоє з них мають прямий стосунок до Головного управління розвідки Міноборони, а ще один - колишній співробітник Нацполіції.

За інформацією джерел RISE Moldova, двоє чоловіків потрапили на територію Молдови 24 березня через пропускний пункт "Могилів-Подільський - Отач". В одного з цих чоловіків був закордонний паспорт на ім'я Юрія Коваленка. Журналісти з'ясували, що він навчався у вищому військовому навчальному закладі Одеси і в 2015 році жив у військовій частині біля Військово-дипломатичної академії імені Євгена Березняка, яка готує професійних військових розвідників. Крім того, станом на 2018 рік Коваленко вказав місцем проживання адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Журналісти зв'язалися з ним, але Коваленко відмовився від коментарів і не відповів прямо, чи пов'язаний він із викраденням Миколи Чауса.

Другою людиною, яка цього дня перетнула українсько-молдовський кордон, був Едуард Ставицький - закордонний паспорт він отримав лише за місяць до згаданих подій. Людину з такими ж даними, як у його закордонному паспорті, журналістам знайти не вдалося. Але розслідувачі встановили, що він має велику схожість із киянином Андрієм Куценком.

Його дані також свідчать про зв'язок із розвідкою. Зокрема, у 2000-х роках він був прописаний за офіційною адресою Міністерства оборони України, а в 2009 році його прийняли на службу до військової частини на Рибальському півострові, де міститься Головне управління розвідки Міноборони.

Крім того, журналісти RISE Moldova отримали копію паспорта Олександра Костенюка. Щонайменше до червня 2018 року він працював у львівській Нацполіції, де обіймав керівну посаду в управлінні карного розшуку.

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Як зазначають журналісти, він міг бути причетним до справи про вимагання грошей поліцейськими. Його підлеглі нібито прикували людину наручниками і, погрожуючи зброєю, відібрали 4 тисячі доларів і кілограм бурштину. Поліцейським оголосили підозри, а Костенюка звільнили. Він зміг поновитися через суд, але згодом пішов із поліції сам і відкрив власне детективне агентство.

Крім того, розслідувачі отримали копії паспортів раніше судимого львів'янина Олега Стадника і колишнього старшого інструктора в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії Михайла Булеги. Булега підтвердив, що їздив у Молдову на відпочинок, свою причетність до зникнення екссудді Чауса він заперечує.

Загалом, за словами розслідувачів, більшість із 10 громадян України, яких зараз перевіряють правоохоронці, останнім часом проживали у Львівській області.

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Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.