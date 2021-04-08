Кількість заражених коронавірусом буде рости до 25-30 тисяч осіб за добу, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що захворюваність на COVID-19 зросте до 25-30 тис. за добу впродовж тижня - 10-ти днів
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 в четвер увечері.
"Ми думаємо, що ми будемо рости впродовж тижня - десяти днів у межах 25-30 тис. нових хворих виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав він.
Степанов пояснив зростання захворюваності, зокрема, впливом британського штаму коронавірусу.
Він також повідомив, що в західних регіонах ситуація із захворюваністю поліпшується, і західні області будуть виводитися з червоної зони.
"Завтра ми виводимо Івано-Франківську область з червоного рівня. Вони за всіма показниками зайшли в жовтий рівень", - сказав він.
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https://glavcom.ua/columns/bereza/kinec-epohi-bidnosti-mayzhe-100-slug-narodu-kupili-u-2020-roci-avto-kvartiru-abo-zemlyu-748383.html Кінець епохи бідності: майже 100 «слуг народу» купили у 2020 році авто, квартиру або землю
Всё будет у вас хорошо. Вы же умный народ...
Или кто то специально его распространяет?
Откуда такие данные, при условии локдаунов почти во всех областях.