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Новини Агресія Росії проти України
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Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ. ВIДЕО

Адвокати з Росії та окупованих територій сплановано подають тисячі позовів до Європейського суду з прав людини проти України від імені жителів ОРДЛО.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Серед юристів, які масово направляли скарги до ЄСПЛ – росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін’юсту РФ, а також юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей, підконтрольні Москві. Серед них, зокрема, юристи організації ексдепутата від Партії регіонів Олега Царьова, якого СБУ звинувачує у державній зраді, й адвокати, які співпрацювали з Громадською палатою Росії й підозрюються українською прокуратурою у фальсифікації звернень до міжнародних судів.

Журналістам вдалося виявити, що близько шести тисяч скарг, пов’язаних із військовими діями на сході, із загальних десяти тисяч скарг проти України, які перебувають на розгляді ЄСПЛ, подані кількома групами юристів із РФ та окупованих територій. Найбільша активна група – нинішні й колишні адвокати з приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів "Клишин и партнеры".

Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ 01

Наприклад, один із них – Олександр Малахов, який із 2014 по 2020 рік загалом подав 771 скаргу. Тобто майже 130 скарг на рік. При тому, що в середньому юристи, які професійно працюють з ЄСПЛ, зазвичай подають до 20 заяв на рік, – зазначають журналісти. Загалом, від 12 адвокатів юрфірми "Клишин и партнеры" "Схеми" нарахували більше ніж п’ять тисяч скарг (тобто, більше ніж 75 відсотків усіх скарг, які розглядаються щодо сходу), які були подані до ЄСПЛ виключно проти України, ймовірно, від імені жителів ОРДЛО. 18 із них суд вже визнав такими, що не підлягають розгляду.

Як з’ясували журналісти, голова колегії "Клишин и партнеры" та її засновник Олексій Клішин – в минулому член Ради федерації Федеральних зборів (парламенту) Росії. Серед клієнтів юрфірми – низка російських державних структур, зокрема, Мін’юст РФ. Один із контрактів із цим відомством – від 2015 року на суму понад 600 тисяч доларів та посиланням на секретну постанову уряду Росії.

Виконавцями були зазначені ті ж юристи з компанії, які масово писали скарги проти України до Європейського суду з прав людини. Замовник – Мін’юст РФ в особі тодішнього російського уповноваженого зі справ ЄСПЛ, також колишній партнер "Клішиних". 

 Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ 02

Інші виявлені журналістами громадяни Росії, які збирали та подавали скарги до ЄСПЛ з 2014 по 2017 роки – брати Федорови. Член Громадської палати РФ Георгій Федоров разом із Володимиром Федоровим були залучені до організації "Право проти фашизму", яка публічно звітувала про масове звернення до Європейського суду з прав людини.

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За три роки війни на сході, за підрахунками журналістів, Володимир Федоров подав щонайменше 87 скарг проти держави Україна. Як встановили "Схеми", фінансову підтримку такої діяльності забезпечував "Российский фонд мира", що відображено у його звітах. Як джерела свого фінансування фонд вказував "добровільні внески" невідомих осіб чи організацій.

Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ 03

Серед тих, хто подавав скарги проти України, "Схеми" віднайшли також юристів з окупованих територій. Зокрема, голова організації "Справедливий захист" Віталій Галахов у 2018-му публічно звітував про зібрані й направлені до ЄСПЛ понад дві тисячі скарг, а в цьому році – близько 5,5 тисяч. Водночас "Схемам" вдалося знайти усього чотири його скарги, які перебувають на розгляді суду. Журналісти виявили, що Галахов також перебуває у розшуку Офісу генпрокурора, який підозрює його в тому числі, у фальсифікаціях із заявами жителів ОРДЛО до міжнародних судів. Правоохоронці виявили близько ста осіб, які повідомили, що насправді не подавали заяв.

Юристи з Росії та ОРДЛО сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації, - ЗМІ 04

У період з кінця 2014 до 2016 року щонайменше пів тисячі скарг виключно проти України були подані до ЄСПЛ Юлією Нікітіною, яку в російських ЗМІ представляли як юристку громадської організації "Союз біженців України" ("СБУ"), створеної ексдепутатом Верховної Ради від Партії регіонів Олегом Царьовим.

"Як встановили журналісти, близько 98% скарг через війну на Донбасі, які подані виключно проти України і зараз перебувають на розгляді суду, направляли адвокати або з Росії, або з окупованих територій України, що підконтрольні Москві. Це можуть робити з метою дискредитації України в очах світової спільноти, адже за результатами минулого року, відповідно до статистики ЄСПЛ, Україна – на 3-му місці серед майже пів сотні країн за кількістю скарг щодо порушення прав людини. Ще однією метою може бути також гальмування роботи самого ЄСПЛ через масову подачу скарг. Проте по-справжньому в цій кампанії можуть програти постраждалі від війни, які через війну дипломатичну та чиїсь забавки зі статистикою, зрештою можуть залишитися без права на справедливий суд", – йдеться у розслідуванні.

Читайте також: Жителів ОРДЛО могли змусити подавати заяви проти України в ЄСПЛ, - заступник голови Мін'юсту Ліщина

Автор: 

Царьов Олег (177) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+20
ну а чего ЕСПЧ принимает этот спам? Гражданами какой страны спамеры себя обозначают?
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08.04.2021 23:32
+17
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах !!!)))
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08.04.2021 23:30
+16
Шо мешает нам подавать иски к кацапам?! У нас милион беженцев и тисячи погибших.
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09.04.2021 01:04
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а портянка их поддержит. Выбрали по приколу, теперь не нойте. Нужно их было всех в 2014 накрыть сепарню и оккупантов, а то носитесь с ними.
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08.04.2021 23:30 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах !!!)))
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08.04.2021 23:30 Відповісти
ну а чего ЕСПЧ принимает этот спам? Гражданами какой страны спамеры себя обозначают?
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08.04.2021 23:32 Відповісти
Маладиє ріспублікі.
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08.04.2021 23:40 Відповісти
это тоже самое что писать что с поселения на Марсе))
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08.04.2021 23:54 Відповісти
если заявления не рассматривали украинский суды и по них небыло решений ,то все эти иски в ЕСПЧ ,прорашистской наволочи- пустышки которые ,даже не будут рассматриватся
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08.04.2021 23:35 Відповісти
"Война,идёт гибридная война!" !!!)))
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08.04.2021 23:36 Відповісти
Юристы из России и ОРДЛО спланировано подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины для ее дискредитации, - СМИ - Цензор.НЕТ 9179
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08.04.2021 23:42 Відповісти
Так а вывод где? Делать то чего надо ?
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08.04.2021 23:58 Відповісти
перенаправлять заявления в спортлото
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09.04.2021 07:37 Відповісти
Что интересно, сама РФ плевала на ЕСПЧ и его решения демонстративно не выполняет. Это доказывает на сколько лживая и хитрая Россия и доверять ей нельзя. Со стороны Украины должно было быть в 100 раз больше исков к России, ведь она же агрессор, а Украина пострадавшая сторона. Но в Украине не смогли выделить одну юридическую фирму, чтобы она штамповала иски к РФ.
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09.04.2021 00:20 Відповісти
а если каждую жалобу ихтамнетов компенсировать дохлым ихтамнетом ?
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09.04.2021 00:50 Відповісти
Шо мешает нам подавать иски к кацапам?! У нас милион беженцев и тисячи погибших.
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09.04.2021 01:04 Відповісти
Анишедетииии...
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09.04.2021 08:09 Відповісти
Це ще що.
А от коли ратифікують Римський статут......
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09.04.2021 04:39 Відповісти
Треба починати їх тупо утилізовувати. Не можна грати в шахмати із голубом. Голуб правил дотримуватись не буде і просто на сре на дошку.
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09.04.2021 07:11 Відповісти
Исковый спам - одно из направлений гибридной войны....ПаРаша не признаёт ЕСПЧ, значит и суд должен адекватно относиться к кремлёвским выходкам....
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09.04.2021 07:12 Відповісти
Как обычно все борцы с Европой и европейскими ценностями, жалуются на "притеснения" в европейский суд.
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09.04.2021 07:58 Відповісти
Цікаво, а як ці, подавші позови, "жителі ОРДЛО" себе позиціонують. - як громадяни України, Росії чи ОРДЛО?
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09.04.2021 08:19 Відповісти
не має імені "владімєр" є "Володимир" знаєте чому? тому що Володимир Великий хрестив Києвську Русь.
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09.04.2021 09:02 Відповісти
Европейский суд разберется. Как только рассмотрят первые фейковые, остальные пойдут в корзину по аналогии.
Конечно, если они безосновательные.
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09.04.2021 09:06 Відповісти
З Марківим теж розібралися. Проте якось не одразу...
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09.04.2021 09:45 Відповісти
З таким президентом і його молодою обзеленілою командою Бені-Медведчука, Україна отримає рішення європейських судів на сплату терористам і поліцаям великої суми за розбиті снарядами будинки, інфраструктуру, яку самі кацапи з терористами і розбили. А потім це шобло збере ці рішення, в яких буде вказано, що винна Україна, бо їй присудили виплати, коимпенсації за будинки і інше майно, і теоритечно вона все розвалила і подадуть один позов проти агресії України, прикріплюючи ці позови з рішеннями ЕСПЛ. Де наші позови від громадян до Росії, яка розвалила їхні будинки, вивезла в Росію заводи? Мабуть серед перших позовів зі сторони московії є заява сівохо, фокіних,єрмаків, татарових, вовків та іншої мерзоти?
Є один єдиний вихід і від правильний. Прийняти у ВР закон,рішення чи постанову, що частина Донецької і Луганської областей окупована Росією, поставити колючий дріт і тимчасовий кордон і перестати виплачувати пенсії, пособія і пропускати ту саранчу на підконтрольні території. Хай їх забезпечує Росія. Вони позвали агресора, який розбив все, що було побудовано за бюджетні кошти українців, сидять на шиї цих українців, дають можливість ворогу вбивати українців, тиснути на Україну своїми військами, переодівшись у бандформування ординців і ще далі продовжують вимагати покращення їх стану за нах рахунок.
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09.04.2021 09:26 Відповісти
Украина на государственном уровне должна признать Россию страной оккупантом, тот же статус Россия должна получить в ЕСПЧ, за содержание людей, соблюдение их прав и потребностей несет ответственность, тот кто контролирует территорию то есть оккупант.
И все иски людей которые там живут против Украины должны иметь один и тот же ответ без рассмотрения от ЕСПЧ, пока Россия оккупировала эту часть Украины, иски могут быть поданы только против страны оккупанта и ее марионеточной администрации этих территорий.
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09.04.2021 09:43 Відповісти
Яким чином Україна може відповідати за території, які контролюються терористичними угруповуваннями? Рашка як завжди мутить бурю в стакані.
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09.04.2021 09:43 Відповісти
Кацапня, строчите свои жалобы во всемирную лигу сексуальных и анальных реформ! ))
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09.04.2021 09:44 Відповісти
Уже подали в суд за перекрытие днепровской воды в Крым. В какой? В крымский типа. Конечно, на ЕСПЧ они давно насрали, а теперь хотят там же что-то выигрывать? Циники, уроды , дибилы ... Это очень малый список, чтобы охарактеризовать этих орков
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09.04.2021 11:30 Відповісти
Не правильно они пишут. Правильно было бы писать жалобы в общество защиты прав животных за притеснения свинособак.
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09.04.2021 09:58 Відповісти
кацапсины решили заспамить ЕСПЧ. в ответ суд должен, просто обязан проявить гибкость, включить спам-фильтр и отсеять весь этот мусор. иначе они утонут в спаме из паРашы.
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09.04.2021 10:01 Відповісти
Ну а доказать, что именно ВСУ разбомбила дом? Жалоба жалобой(или донос) нужно еще следственные мероприятия на месте преступления, а они в концлагерь "ордло" никого не пускают. И очень часто обстреливают из района в район "своих" же ,часто даже не стесняясь отдавать "приказы" зная, что их слушают и пишут.
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09.04.2021 10:09 Відповісти
Не знаю как на данный момент. Но Украина должна оформить это на официальном, законодательном, юридическом уровне что ОРДЛО является территорией Украины ОККУПИРОВАННОЙ РФ. А Крым и Севастополь оккупированной и аннексированной частью Украины. По всем международным правилам всю ответственность за граждан, за ситуацию, за снабжение , за содержание населения и территорий на время оккупации возлагается на оккупанта ( в данном случае на РФ) Украина вообще ни чего не должна делать в виде поставок туда воды, эл. энергии, газа , продуктов питания, лекарственных средств, пенсий и прочих выплат т.д. , транспортного сообщения, экономических связей и т.д. Возможен только "коридор" в одну сторону от туда на свободную Украину для беженцев, в ту сторону пропуска быть не должно. ВСЕ.
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09.04.2021 10:29 Відповісти
Нет безвыходных ситуаций. То что много подают---отлично это. Можно окончательно не сомневатся кто на той стороне. Сколько уехало сюда, мы знаем, сколько в РФ или далее, тоже примерно знаем. Вот и цена тем кто остался там. Хотя давно мы знали им цену и сколько там таких. Пора решать. Что не второпали те оставшиеся. А нам решать только. Как скажем или проголосуем на референдуме---так и будет. Если цена момента этого вступление в ЕС и НАТО такая---за такой ценой можно не стоять! Как говорил ординарец Петька начдиву известному----*От манды киль*!
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09.04.2021 11:17 Відповісти
более подлой и циничной кацапсинской недонации не было и не будет. Скотяры из скотов. Хотя зачем обижать животных ассоциируя с этими нелюдями.
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09.04.2021 11:21 Відповісти
а міністерство Юстиції України чим зайнято *****??? Ті бовдури за що отримують бабки з бюджету України?
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09.04.2021 12:14 Відповісти
ЕСПЧ ??!! а рассея разве Европа ?
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09.04.2021 23:56 Відповісти
 
 