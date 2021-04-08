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Новини Операція Об'єднаних сил
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Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський

У лютому під Новолуганським сталася страшна трагедія. Загинули троє наших воїнів, підірвавшись на мінах. Президент доручив начальнику Генштабу і главі Міноборони розібратися в ситуації. Винного знайшли швидко - ним вибрали капітана Ярослава Татарина. Чому? Тому що він виконував обов'язки начальника інженерної служби військової частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Юрій Петрушевський.

Він зазначив: "Із тексту підозри: "Капітан Татарин Я.І., являючись військовою службовою особою, всупереч зазначених вимог законодавства, не передбаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг передбачити, тобто діючи із злочинною недбалістю, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки…."

Журналіст продовжив: "А тепер подрибиці, що мені розповіли бойові побратими Ярослава Татарина: "Трохи про місце де стався підрив. Це асфальтована дорога, абсолютно рівна, якою можна було рухатись без перешкод. Вона не була вкрита снігом чи кригою. Нею абсолютно спокійно рухались військовослужбовці. Посеред дороги було встановлено групу мін (5 мін ТМ-62М), не з’єднаних між собою. Відстань між мінами складала близько 1– 1,5 метри. Прохід через групу мін не був передбачений, оскільки місцевість дозволяла безпечно обійти це загородження по узбіччю, за визначеним маршрутом який був позначений та доведений до командира взводного опорного пункту та його особового складу. Люди далекі від військової справи подумають, що небезпечно ходити побизу мін, але це не зовсім так. Міна ТМ-62М є протитанковою та розрахована відповідно до своїх тактико-технічних характеристик на виведення з ладу техніки, а не особового складу противника, а тому і спрацьовує від натиску 120-150 кг, в залежності від підривника (але слід враховувати вагу людини, бронежилета, шолома та іншого спорядження, зброї). Слід також додати, що на дворі було 9:30 ранку, був погожий день, без мряки, туману, дощу чи снігу тому міни було чудово видно. Військовослужбовці щоденно рухались біля мінного загородження в одному та іншому напрямку переміщаючись між позиціями. Хтось подумає, а нащо ті міни були взагалі потрібні? Відстань до противника становить близько 600 метрів. Таку відстань важка техніка долає дуже швидко, а мінні інженерні загородження можуть стримати прорив противника у разі наступу, оскільки дорога на якій вони були розташовані вела прямо до населеного пункту, який є тимчасово підконтрольний противнику"

"Тобто міни лежали на дорозі, яка веде від села що контролює противник до наших позицій. Лежали посеред дороги! Прокурори хочуть щоб на мінах були позначки? За 600 метрів до позицій противника писати "ОБЕРЕЖНО МІНИ"? Це передова, ##б вашу мать. Вибачте", - підкреслив Петрушевський.

Він продовжив: "Капітан Татарин (27 років) приклад військового офіцера який надихає. Відмінник в школі, далі закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вільно володіє англійською. Нагороджений орденом "За мужність 3 ступеня", а також нагрудним знаком "За розмінування" 1 ступеню. Був поданий до призначення на посаду офіцера групи багатонаціональних органів військового управління Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів ЗСУ з подальшим направленням до складу ЛитПолУкрбригу".

"Єдине чого не вистачає Ярославу - це публічності. Проте поруч з ним служили та служать мої друзі, які розповіли цю історію мені… Там є багато нюансів - якого біса військові поперлися зранку по дорозі? В якому вони були стані? Результати аналізів… Як їх характеризують загиблих інші офіцери та солдати? Сподіваюсь що суд врахує всі ці деталі. Перше засідання відбудеться у вівторок, 6 квітня о 16:00. Де? Місто Бахмут Донецької області (вул Свободи 10)", - резюмував журналіст. 

Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський 01
Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський 02
Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський 03

Автор: 

мінування (1218) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+37
Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени"
Вот такого будут судить. Не брат же судьи Вовка и не Медведчук.
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08.04.2021 23:55
+23
вот так нормального человека, патриота в говно втопчут и с грязью смешают
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08.04.2021 23:58
+23
За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"?

и именно по-русски!
чтоб бурятские танкисты поняли ?
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09.04.2021 00:04
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Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул Петрушевский. Источник: https://censor.net/ru/n3258618

А в чём проблема воткнуть табличку? Это полторы секунды времени.
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08.04.2021 23:54 Відповісти
"То есть мины лежали на дороге, ведущей от села, которое контролирует противник к нашим позициям. Лежали посреди дороги! Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул ПетрушевскийИсточник: https://censor.net/ru/n3258618
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09.04.2021 00:03 Відповісти
За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"?

и именно по-русски!
чтоб бурятские танкисты поняли ?
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09.04.2021 00:04 Відповісти
Прикинь, во 2-ю мировую писали и не стеснялись. А мы сами ездием мимо этих мин, ходим, взрываемся, но писать нам в лом, а вдруг кацапы узнают, что у нас там мины. А кацапы, лядь, за 600 метров сидят и не знают.
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09.04.2021 00:09 Відповісти
Наверное лично таблички во вторую мировую расставляли ?😏
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09.04.2021 00:28 Відповісти
Во вторую мировую, о чём ты чешешь дебил кромешный?
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09.04.2021 00:36 Відповісти
Та піпець. За володимираолександровича голосував?
Прикинь, що такі таблички ставили після того, як територія опинялась у тилу, а ресурсів на розмінування не було. Чи безпосередньо перед наступом, щоб новоприбувші не влізли.
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09.04.2021 17:57 Відповісти
Вот и причина - почему именно его назначили виновным: дискредитация ЛитПолУкрбрига

Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига".
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09.04.2021 00:07 Відповісти
Куда воткнуть, в асфальт?
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09.04.2021 00:35 Відповісти
Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени"
Вот такого будут судить. Не брат же судьи Вовка и не Медведчук.
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08.04.2021 23:55 Відповісти
да еще и офицер
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09.04.2021 00:07 Відповісти
Проте за проведу вбивать, причому правоохоронні органи, Гонгадзе....
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09.04.2021 07:47 Відповісти
Не ЭТО важно ! А важно то, что ВСЕ понимали с САМОГО НАЧАЛА, пешком идущий человек на ПРОТИВОТАНКОВЫХ минах которые Лежат НА ВИДУ (ТЕМ БОЛЕЕ на нескольких) может подорваться ТОЛЬКО ПОЛНЕЙШИЙ ДЕБИЛ !
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09.04.2021 00:09 Відповісти
И этот дебил не просто должен наступить на мину, он на ней должен попрыгать, чтобы она сработала. А зеваки вокруг должны стоять в паре метров и глазеть, чтобы их насмерть на части разорвало. Потому что противотанковая мина - фугасная, от неё нет осколков, а сила удара падает пропорционально кубу расстояния. Уже в 5-6 метрах была бы контузия, повредило бы барабанные перепонки, но живы бы остались.
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09.04.2021 00:17 Відповісти
ТА О ТО Ж !!!
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09.04.2021 00:21 Відповісти
Осколки конечно есть... от корпуса мины... но не сравнить с противопехотной МОНкой или ОЗМкой...
Ну дистаннция 5-6 метров - маловата, для просто контузии...
Но тем не менее, суть верная !
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09.04.2021 00:24 Відповісти
Я видел, как она взрывается. И находил потом части корпуса мины, её не рвет на мелкие осколки, корпус ТМ-62М сделан из мягкой жести. С 5-6 метрами я, конечно слегка погорячился, это правда, сказано было для красного словца. Но только слегка, в бронике, каске, в тактических очках человек выживет в 5-6 метрах от взрыва с достаточно большой вероятностью. Но пробовать это проверить на практике лучше не стоит, не спорю.
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09.04.2021 00:33 Відповісти
Меня разобрал взрыв танкового снаряда в 4-5 метрах от меня... Соберали потом по 5 госпиталям...
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09.04.2021 00:35 Відповісти
Ого! Удачи и здоровья!
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09.04.2021 00:37 Відповісти
Спасибо и тебе не хворать ...!
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09.04.2021 00:37 Відповісти
Я наехал на ТМ-62М.
Полёт, над гнездом кукушки))))
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09.04.2021 01:20 Відповісти
А на чём ты наехал?
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09.04.2021 22:36 Відповісти
БТР-80
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10.04.2021 20:29 Відповісти
В 5-6 метрах тебя бы убило нафиг этой миной и летел бы ты по частям метров 20 ещё.
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09.04.2021 00:38 Відповісти
Человек уже всё пояснил - не горячись !
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09.04.2021 00:43 Відповісти
там направлений вибух відбувається. Вона призначена для ураження бойової техніки.
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09.04.2021 10:20 Відповісти
Там просто взрыв, он не направленный и газ от него идёт во все стороны .
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09.04.2021 22:38 Відповісти
можливо від нас приховують обставини. Чутливість 200-500 кг. без наїзду ТЗ вона наврядчі могла спрацювати. Або детонатор мав дефект..
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09.04.2021 10:18 Відповісти
Втрати від недбальства завжди були, є і будуть. До чого тут "вруть"? Навіть, якщо це їх недбальство, вина всерівно на ***** і Росії.
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09.04.2021 10:06 Відповісти
вот так нормального человека, патриота в говно втопчут и с грязью смешают
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08.04.2021 23:58 Відповісти
Бл.дь... НЕТ СЛОВ !
Наши погибли по СОБСТВЕННО НЕДБАЛОСТИ ! А не по чьей то еще вине !

Вечно у нас, всё делают через ЖОПУ !
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09.04.2021 00:07 Відповісти
Мне доводилось видень на фронте дурака, который увидев на дороге металлический предмет похожий на мину - питался "подковырнуть" её ногой - из любопытства и отсвтствия мозгов...! Его остановила лишь моя пиз..на ! когда он практически уже коснулся ногой предмета....
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09.04.2021 00:13 Відповісти
Поразительно, как один шут за 2 года смог превратить всю страну в балаган....... Еще и суд проходит в Бахмуте, не в Киеве. Только странно, вроде 6 числа, а почему нет новости.
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09.04.2021 00:32 Відповісти
При порохе то же самое было...
И тоже судили судьи с "сепарских" районов....
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09.04.2021 00:34 Відповісти
Может как-то мимо прошло, но я не помню подобных обвинений.
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09.04.2021 00:57 Відповісти
Полно их было...
Ну вот на вскидку... https://censor.net/ru/photo_news/460817/pogranichnika_v_mariupole_posadili_na_13_let_za_strelbu_po_proryvavshemusya_na_blokpostu_avtomobilyu
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09.04.2021 01:01 Відповісти
https://www.brd24.com/news/a-67399.html

Внимательно статью прочитайте........ и про Порошенко в том числе.
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09.04.2021 01:17 Відповісти
https://www.brd24.com/news/a-61277.html

и эту тоже
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09.04.2021 01:19 Відповісти
Только вот его "реакция" опоздала на 3 года... Событие произошло в 14м..., а "реакция" в 17м ...
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09.04.2021 01:40 Відповісти
Реакция была не в 2017, через 3 года приговор был отменен подчистую, а судимость снята..
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09.04.2021 01:47 Відповісти
1- так и героя этой статьи еще не осудили...
2- вы говорите - судимость сняли... НО ВЕДЬ ОБВИНЕНИЕ ПРЕДЪЯВИЛИ !!! и СУД БЫЛ и СРОК ДАЛИ... И всё это было при порохе ! А вот то ,что ПОТОМ "оправдали" - вот как раз ЭТО вызывает удивление, так как обычно так не делалось...
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09.04.2021 07:45 Відповісти
Необходимо понимать значение слова демократия, и реальные полномочия президента, прописанные в Украине. Разумеется гораздо веселее когда през с голым торсом на белом коне направо и налево побеждает несправедливость, но по факту так выращивают диктаторов. Президент - это грамотный политик и эффективный функционер, который ОБЯЗАН выполнять свои ОБЯЗАННОСТИ! Простите за тавтологию. Но народу милее кино!!!
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09.04.2021 09:32 Відповісти
демократия - это не про наших президентов... У них у всех суди были и есть ручные !
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09.04.2021 09:35 Відповісти
Не бывает "демократичных" президентов в не демократичной стране. Президент - это отражение страны. Не придумал: каждый народ достоин своего президента. Но мы хотим "рыцаря всего в белом", а сами хотим жить как удобнее в данный момент для нас самих. А ещё мы очень любим индульгенции .....
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09.04.2021 09:50 Відповісти
Ну так и я про то же... Что у обоих рыло в пушку...
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09.04.2021 09:56 Відповісти
Это не их рыло, это наше. Просто на 14й год более половины страны готовы были защищать Украину, но на своих условиях. А в 19-ом, "уставших ат вайны" стало 73%. Изменимся мы, будут другие президенты. Но на сегодня мне было бы спокойнее если бы два последних года на посту оставался прежний, со всеми его минусами.
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09.04.2021 10:07 Відповісти
И порох не был исключением ! Всё что было ЕМУ нужно - все это и решалось и продвигалось ! А что НЕ нужно было ему - все разваливалось или сажалось...
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09.04.2021 09:36 Відповісти
ЧЕГО СТОИЛ ТОЛЬКО сам факт, что погранца ИЗНАЧАЛЬНО начали давить уголовным делом...! Это ни в какие ворота не лезет !
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09.04.2021 09:40 Відповісти
направили на новий розгляд, повинні виправдати
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10.04.2021 06:06 Відповісти
При Пеці були проблеми із ВРУ. Не так і просто було змінити КК та КПК, а що заважало це зробити Монобільшості?
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09.04.2021 10:21 Відповісти
Тут усе "странно". В ясний день, у пів десятої ранку, куди вони йшли в повному спорядженні? До мінімум 120 кг треба було на себе навішати чимало речей. Та й у такий час не могли вони бути п'яні... щоб не бачити дороги і всім відомих мін на ній... Може їхали...
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09.04.2021 05:49 Відповісти
То что вы перечислили - не имеет никакого отношение к подрыву ! Так как не будь среди них идиота - залезшего на мину и что то с ней учудившего - ничего бы этого не произошло !
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09.04.2021 10:43 Відповісти
по типу "не бійтеся цих мін на них можна навіть стрибати - зараз покажу"?
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09.04.2021 13:37 Відповісти
ну у меня фантазии не хаватет, что бы предположить, что могло прийти дебилу в голову...
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09.04.2021 14:28 Відповісти
якщо спотикнутись і впасти на міну і 90-100 кг ваги може вистачити ІМХО
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09.04.2021 13:36 Відповісти
Ни когда не слышал, что бы противо-танковые мины взрывались от "спотыкания"...
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09.04.2021 14:29 Відповісти
Руки прочь от инженера, мудацкое ментовско-прокурорское быдло гнойное.
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09.04.2021 00:47 Відповісти
У нас ВСЁ общество больно этим ...! Кто бы не пришёл на место "этого мента" - становится таким же за редчайшим исключением...
"А я что..? если я не сделаю, как говорит начальство - меня выгонят и накажут... А своя рубашка ближе к телу..."
Вот так у нас живет 80% населения, где бы они не работали и кем бы ни были...
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09.04.2021 00:51 Відповісти
Чого дурнi бо бiднi,a чого бIднi бо дурнi.
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09.04.2021 01:17 Відповісти
Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени", а также нагрудным знаком "За разминирование" 1 степени. Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига". - как для капитана Татарин Я.И. бодро шел по карьерной лестнице МО, что обычно возможно если есть папа генерал или полковник, который будет его тянуть в теплое место, в академию договорится чтоб приняли тем более капитана т.к. обычно это денег стоит, про миротворческие миссии это тоже договорняки и деньги, разве что тебя без блата возьмут в Конго где малярию подхватить можно, европейские миссии типа ЛитПолУкрбрига это не для всех в МО, а для приближенных как это произошло с Зонтовым в СВР.
Так что я б за капитана не переживал, тот кто его тянет отобьет его.
А на передовой он наверное расслабился под конец ротации, когда узнал что как получит корочку УБД будет служить в Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига, а не где-то в тьму-таракани возле Молдовы возится с личным составом.
Заниматься с с личным составом постоянно надо, чтоб не прыгали по минам, а не пребывать в мечтах о тепленьком местечке, и особенно в армии на передовой.
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09.04.2021 01:33 Відповісти
Как ваш опус связан с обвинением его в гибели дебилов ? И как ваш опус - объясняет дебилизм погибших ?
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09.04.2021 01:45 Відповісти
- Дяденька, дяденька, там лифта нет!...
- Ху.ня-а-а-а!!!!...
Свої мізки кожному дурню в голову не вкладеш...
Або горілка в голові шуміла, або "похрен" було, як рухаться...
До цих пір ніяк не можу зрозуміть - ЯК на ПРОТИТАНКОВІЙ міні, з підривником нажимної дії, розрахованним на вагу в кілька сот кілограм, могла підірваться людина, що важить, навіть з урахуванням спорядження, не більше 150 кг? стрибали вони на них, чи що?
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09.04.2021 04:12 Відповісти
идиотов в армии хватает, этож не Гарвард где только интелектуалы.
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09.04.2021 19:38 Відповісти
По-твоєму, в академії всі синки генералів вчаться? У нас є діти здібні, і вчаться на державному без будь-якої допомоги, і англійську добре знають, і "тягнуть" їх не папи, які самі голодні, а компетентні люди, які бачать в них цінних спеціалістів.
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09.04.2021 06:00 Відповісти
Ты в какой стране живешь? В МО такая же коррупция как и в МВС, СБУ и т.д. должности покупаются и продаются, про компетентні люди - насмешил, будь ты семь пядей во лбу со знанием инностранного, без блата или денег ты никакую должность в миротворцах не получишь, разве что згодишся в ком.батальона в богом забытом селе в Украине, по этому в МО жуткий отток младших офицеров, которые идут в высокооплачиваемые программисты т.к. т.н. тобой "компетентні люди, НЕ бачать в них цінних спеціалістів." и вымагают у них деньги.

Ничего в МОУ не поменялось со времен вопроса:

-Почему сын полковника не может стать генералом?
-Да.потому что у генерала,тоже сын есть.
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Умилил текст "подозрения" - прям дикий кацелярит! Они и с жёнами таким образом общаются в кровати? (краснеет)
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09.04.2021 01:54 Відповісти
Імовірність підриву такого типу мін при навмисному пострілі снайпером 5.45 / 7.62 / 9 ?
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09.04.2021 02:28 Відповісти
Для цього потрібно влучити з першого пострілу у маленький (відносно міни) підривник щоб ініціювати вибух тротилу. Бо після першого пострілу всі порозбігались би.
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09.04.2021 04:42 Відповісти
Интересная версия - снайпер. А если ещё проще. Мины лежат открыто на виду. Дроны сепаров дают инфу. Потом тёмной, тёмной ночью, тёмные диверсанты пробираются к минам, пристраивают, или встраивают прямо в мину дистанционный взрыватель. Дальше с дронов, или с позиций в сильную оптику ведут наблюдение и когда к минам подходят бойцы, подают сигнал на подрыв и бу-у-у-ум! Вывод - противотанковые мины нужно МАСКИРОВАТЬ...
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09.04.2021 05:48 Відповісти
мина лежала-лежала, все про не знали, от сепарьі и совещаюцца, а давайте к корпусу мині наши саперьі ночью поставят детонатор и к нему тонкую проволочку-растяжку? А ВСУшники ходят и не обращают внимание на то место
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09.04.2021 09:33 Відповісти
Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський - Цензор.НЕТ 8242В войсках сразу всем было понятно кто есть ху.
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09.04.2021 07:20 Відповісти
Почитав коменти . Відразу зрозумів що тут одні ,,специ,, - ніхто навіть в армії не був , не говорячи про АТО .
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09.04.2021 08:08 Відповісти
Особливо ті, хто збирає докази для суду. Вони поняття не мають, як воно працює і що це таке. Отримали команду Найсвітлішого і його команди "ні в коїм разі не зарвати "не стрілять"" і натягують вину військових, щоб показати суспільству, що ворог мирний і дружелюбний, а наші п'яниці і наркомани самі себе підривають. А він месія і спасатель нації "ніхт шисен". Теоретично протитанкова міна від ваги людини не спрацює, а фактично, можливо і спрацює, якщо двом наступити одночасно. А чому не перевіряють версію закладки МОН і підрив з ворожої сторони дистанційно при скупленві військових в одному місці? Теоретично це можливо? Так, можливо. ДРГ ворога шастають на наші позиції і навіть через наші позиції на підконтрольну територію.
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09.04.2021 09:11 Відповісти
Ну чё ты так. Я вот десятки тысяч войск в сражения водила, тактику и стратегию изучала! Правда в мире My Lands. Так шо не надо про нас пренебрежительно и через губу...
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09.04.2021 09:20 Відповісти
Эта история достойна пера Агаты Кристи.
Ребят жаль, независимо по чьей вине они лишились жизни.
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09.04.2021 08:57 Відповісти
"Надеюсь, что суд учтет все эти детали. Первое заседание состоится во вторник, 6 апреля в 16:00. Где? Город Бахмут Донецкой области (ул Свободы 10", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net/ru/n3258618

Да-да, прокуроры Венедиктовой и донецкий суд учтут...
Они только заочно судят рашистов и сепаров, а садят воинов ВСУ, волонтеров, медиков.
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09.04.2021 09:19 Відповісти
ЗЕ команда запретила ЗСУ разведку, дроны и контр снайперские меры. Теперь сепарские дрг у нас в тылу постоянно минируют что-то. Тут тоже было понятно что заложили дистанционно керуемый фугас ра эти мины. Сами они не могут взорваться от массы человека т к противотанковые. ЗЕ обосрались а виноваты военные. Которым нельзя даже ответку давать.
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09.04.2021 09:23 Відповісти
А какая связть сепарская ДРГ с тем, что что то у нас запретили !? У нас что запретили секреты, боевое охранение, патрули, дозоры, наблюдателей !?
просто в армии сидят бестлочи, ленивые и сциклвые ! Которые только рады - ни черта не делать ! а для отмазки прикрывать запретами клуона !
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09.04.2021 10:49 Відповісти
Не фига не понял...а чего их не убрали? если это стандартные совковые мины?
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09.04.2021 09:25 Відповісти
Так они лежали на случай прорыва тяжелой техники..600 м можно быстро преодолеть
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09.04.2021 10:12 Відповісти
Все..теперь понятно..я думал заложила сепарская ДРГ
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09.04.2021 17:22 Відповісти
Ну вот такой как ты - непонятливый и судит...
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09.04.2021 10:50 Відповісти
 
 