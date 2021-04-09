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Новини Агресія Росії проти України
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Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував загострення на Донбасі та передислокацію військ Росії до українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

За словами Хомчака, на Донбасі дійсно спостерігається збільшення обстрілів з боку противника, але українські військові "адекватно реагують" уздовж всієї лінії фронту.

"За межами України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщують з різних куточків Росії під виглядом навчань. Але сьогодні ця кількість військ не дає підстав говорити, що стискається кільце і ситуація безвихідна. Ситуація контрольована, ЗСУ готові до реагування як на загострення на Донбасі, так і вздовж кордону. На всі провокації, на всі дії противника у нас заплановані заходи миттєвого реагування", - сказав головком ЗСУ.

Також читайте: Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - США

Також українська розвідка перевіряє інформацію про те, що Росія перекидає в Чорне море десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії.

Також читайте: Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Автор: 

армія рф (17713) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+27
ситуация не безвыходная ? Хомчак сообщи когда будет уже безвыходная, когда ты бросив солдат драпал по кустам тогда была какая? Или когда ты объявишь что патронов нет, снарядов нет?
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09.04.2021 00:11
+20
"но ситуация не безвыходная" - обнадёжил... блин
он вообще думает что говорит?
для захвата Украины нужно в 10-20-30 раз больше войск, чем то что сосредоточено у границ
и главное: а ХОТЯТ ли воевать российские солдаты
а БУДУТ ли они воевать.. ведь на войне убивают! и КАКАЯ у них мотивация? ради чего рисковать жизнью?
у нас мотивация понятна: не хотим очередного Голодомора и миллионных расстрелов
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09.04.2021 00:09
+18
Г+Г=🤡
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09.04.2021 00:05
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09.04.2021 00:05 Відповісти
"но ситуация не безвыходная" - обнадёжил... блин
он вообще думает что говорит?
для захвата Украины нужно в 10-20-30 раз больше войск, чем то что сосредоточено у границ
и главное: а ХОТЯТ ли воевать российские солдаты
а БУДУТ ли они воевать.. ведь на войне убивают! и КАКАЯ у них мотивация? ради чего рисковать жизнью?
у нас мотивация понятна: не хотим очередного Голодомора и миллионных расстрелов
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09.04.2021 00:09 Відповісти
Захоплення всієї країни росіяни не зможуть осилити в принципі ніколи, але є одне з найбільш перспективних у військовому плані місць для наступу, це наступ на південь по річці Оскіл до Слов'янська. Це єдиний напрямок який може мати хоч якусь військову перспективу для росіян, тому що наступ на цьому напрямку ставить під загрозу втрату всієї Луганщини, а русло річки Оскіл захищає фланги наступаючих від контрударів з боку Харкова. Всі, хто хоч трошки тямить у воєнній справі знають про це і мало би сенс створити там декілька потужних укріпрайонів, але на цьому напрямку нема ані укріплень, ані підготовленої оборони. Чому ? От на це питання відповіді нема. Можливо тому що "пора валить из єтой страни"
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09.04.2021 00:23 Відповісти
У нас дуже багато таких дир в обороні, та пуйло може в них вдарити. Питання в іншому - що далі? Як будувати окупацію? Вата не бажає співати "слава путіну" безкоштовно. Лугандон, на якому залишилося 50% мешканців, майже всі лояльні, але коштує Росії за різними оцінками 2-3 млрд. на рік. Північ Луганщини чи Харківщина - це новий тягар на шию, та він не потягне окупацію. Єдиний напрямок, де треба лінію Манергейму робити - це напрямок коридору до Криму, до Дніпра (Таврійська), та далі на Одесу. Ось тут він може регулярними військами вдарити та дуже міцно - з двох напрямків: ДНР та Крим. Ось, які райони треба укріплювати.
А захоплення по лінії Осколу ніякіх дівідентів загарбникам, окрім шалених санкцій не дадуть.
Путін бажає зараз лише одного - воду в Крим. І наше військове керівництво має це дуже ясно усвідомлювати.
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09.04.2021 03:21 Відповісти
Да у нас столько предателей ,что х-лу и делать нечего. Будут с удовольствием за пайку кацапскую опять мучить и морить голодом Украинцев,с большим удовольствием.Таких бужанских,шевченок ,боек и медведчуков просто море ,которые только и ждут х-ла.И мечтают про это.
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09.04.2021 09:41 Відповісти
Ну путин может ударить ракетами сперва по запорожской ГЭС а потом по Каховской и 15 ти метровой волной воды смыть всю нашу оборону в Запорожской и Херсонской областях вместе с местными. Такое уже было в истории Московии и не так давно. Ну а в преступлении потом обвинить Киев. Территория будет под их контролем - всё ненужное они уберут а нужное доложат а потом пригласят "международную" комиссию для подтверждения. В военном плане это идеальный вариант с большой перспективой.
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09.04.2021 10:43 Відповісти
не равняй совковых солдат с хоть какой-то идеологией и моралью (пусть и государственно-коммуняцкой, всякие там пионэры, комсомольцы, не бить лежачих и т.п., да и Дудаев - вполне советский офицер к примеру). и российских дебилов в лучшем случае воспитанных исключительно компьютерными играми. прикажут - расстреляют детский сад\собьют гражданский самолет, даже в зоне прямой видимости и даже без угрозы своей жизни от тех или других. а война сейчас таки дистанционная, им даже угрызения совести не светят, у кого она есть. только животный страх, как делали чечены работает хоть немного, имхо, как в афгане, чтобы инвалиды толпами возвращались и ничего им за это не было, только все это очень долгосрочно, Х#йлу не светит дожить и увидеть.
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09.04.2021 00:38 Відповісти
а в иловайске они не убивали, не добивали раненых? не кизяки, а срочкики и контрактники?не?будут они воевать и убивать, с удовольствием, без душевных мук
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09.04.2021 01:39 Відповісти
Глупости.Перевес создается на конкретных участках фронта.Для этого у рашки сил и ресурсов уже более ,чем достаточно.Наши же стратеги практически гарантировали русским, что мы наступательных,диверсионных действий,и тем более на территории рашки вести не будем.Превосходство в воздухе и ПВО у русских имеется.Одна надежда на американский зонтик(в плане целеуказаний для ПВО).Ситуация архисложная.Еще эта гиря на ноге в виде выдумок типа штайнмайера.Там силы перебрасывают куда хотят,а мы "соблюдаем".Будет очень трудно,но нам деваться некуда,надо удержать страну.
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09.04.2021 06:04 Відповісти
До сраки штанмаєра, з ним не переможеш.
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09.04.2021 09:28 Відповісти
Вони проти всяких правил будують П-2, а ми повинні їх слухатися безглуздо.
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09.04.2021 09:30 Відповісти
Тут ты не прав,наступление начнётся с юго-востока,а там 80%проросийски настроиных граждан Украины .
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09.04.2021 07:36 Відповісти
Войска потом можно набрать из коллаборантов, как в Луганске и Донецке.
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09.04.2021 08:16 Відповісти
Та я об этом и говорю,неужели не очевидно?
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09.04.2021 08:25 Відповісти
Зеленые ублюдки выход для себя давно придумали ("Надо валить из этой страны" (с))
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09.04.2021 09:21 Відповісти
Вот они как раз и будут,можешь в этом не сомневаться. Мотивация у них одна .бей бандеровцев и фашистов и смотрят они свою пропаганду на параша тудей и первых каналах ,соловьевых и кисилевых и верят им! Примерно как у нас народ смотрит Г+Г и мосейчучку ,и то же искренне верит ,брехни от зедебилов.
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09.04.2021 09:35 Відповісти
Надо всех орков подпустить до левого берега Днепра, а приветливые воды реки примут всех желающих в свои обьятия. Ну а потом В проливе Босфор можно будет сетями выловить всех добродетелей и возвратить путлеру....
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09.04.2021 13:47 Відповісти
ситуация не безвыходная ? Хомчак сообщи когда будет уже безвыходная, когда ты бросив солдат драпал по кустам тогда была какая? Или когда ты объявишь что патронов нет, снарядов нет?
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09.04.2021 00:11 Відповісти
за одного битого 7 небитых дают
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09.04.2021 16:23 Відповісти
Это мы и без хомяка видим , весь мир в курсе ! Почему не упреждаете расстрелы рашистских оккупантов ? Каждый день молодые парни погибают от снарядов и пуль маньяка ботоксного педофила Сегодня 22 года , вчера 23. !
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09.04.2021 00:14 Відповісти
Интересно почему ЗЕ не собирает резервистов на учения,ведь в тылу полигонов предостаточно тем более что в случае чего их нужно укомплектовать,обмундировать и вооружить а то снова пойдут на передовую голые и босые как в 2014-м а скажут не успели.
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09.04.2021 00:15 Відповісти
в пандемию собрать всех в кучу это будет катастрофа. Ситуация действительно очень сложная. Одно радует - скоро ковид начнет косить бравых вояк на границе если не от ковида то от поноса, после уколов спутником.
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09.04.2021 00:39 Відповісти
По америкоской спутниковой разведке уже начали разворачивать полевые госпиталя.
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09.04.2021 00:44 Відповісти
лучше пусть разворачивают ларьки по ритуальным услугам, они им понадобятся.
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09.04.2021 00:46 Відповісти
Вы забыли об одной черте мокшан,кто погибает значит,,их там нету,, и закапывают в траншеи без всяких ритуалов.А домой извещение об несчастном случае где-то в забайкалье.
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09.04.2021 00:55 Відповісти
Ещё неделю назад Глобал хоук там летал - видно по «скринам»Радаров 24 и выложенные журналистами.... Уровень хомяка это люська арестантская...... Я не знаю что там генштаб думает и чем, но если уже натовские самолёты- разведчики активизировались.... то надо как в фильме брат два « Хелоу ,Джо? Ай нид хелп!» ******* кловины .... Нессторонник конфет - но соечолый лично просил Обаму на английском.... об оружии....
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09.04.2021 00:52 Відповісти
Обама сыканул а Байден тверд в намерениях и как мне кажется что вся американская техника в соседних западных странах предназначена для нас.Вот почему пора собирать резервистов на учения тем более что по последним документам сбор резервистов не является мобилизацией.
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09.04.2021 01:06 Відповісти
Байден был вице-м Обамы тогда))))
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09.04.2021 01:09 Відповісти
Когда летел за бугор - обновлял себе военник .При вылете вложил сразу в паспорт и дал погранцам. Больше для себя так поступил -чтоб совесть не мучала. Погранец сразу сказал - это не надо. Я убрал.... Улетел...Так вот , комиссия. Все по правилам, послали на мед комиссию.... Так там полный пипец... Хипстеры с чолочками в носочках и голых щиколотках....Я не качок - но там реально дрыщи -офицеры запаса после ВУЗов военных кафедр.... пипец полный....
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09.04.2021 01:15 Відповісти
Но,но если сотню дрыщей пустить на одного воина то те дрыщи победят тем более что кацапия всегда побеждала количеством пушечного мяса а не умением.
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09.04.2021 01:28 Відповісти
начали собирать. у нас в Запорожской области. слышал, что и в приграничных с кацапами тоже
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09.04.2021 09:44 Відповісти
Ни у кого из Зебуинов при власти нет ни грамма фантазии... Все предсказуемы до икоты *** !!! "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена, - Зеленый", но при этом пишет это на английском - Знает же что в стране все знают чего эти лживые слова стоят... И все можно простить. Кроме лжи, лицемерия и предательства...(с)
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09.04.2021 00:15 Відповісти
И не только в нашей стране,он американские военные посещали передовую в то время что и он и лучше хотели иметь дело с атташе чем из ЗЕ.
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09.04.2021 00:33 Відповісти
может месяц-полтора приезжал в Киев мин.обороны Британии - поехал на передок, заехал в Марик к "своим" морпехам, ни с кем с МО и ОП не встречался а встречался в посольстве Британии с теми людьми с кем считал нужным(с некоторыми тайно) и без понтов в укр-сми..(поговаривают что он сейчас главный по зондированию настроений для создание нового ЕС - который будет без немцев и жабоедов) - но Зепоцы этот момент упустили..им пох..временщики
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09.04.2021 00:46 Відповісти
Просто они не дураки и не слепцы,они видят к чему стремится народ Украины и куда его тянет власть.А власть приходит и уходит а народ остается.
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09.04.2021 00:50 Відповісти
"...но ситуация не безвыходная и контролируемая" - это для депутатов, чтобы не свалили?
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09.04.2021 00:20 Відповісти
Да лучше бы свалили а не ставили палки в колеса.
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09.04.2021 00:34 Відповісти
Корабли РФ, должны быть уничтожены авиацией, ДО того как они выпустят Калибры по обьектам ВСУ.
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09.04.2021 00:22 Відповісти
переговоры прослушивать, и так можно знать намерения, т.е цели
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09.04.2021 01:38 Відповісти
Переговоры шифрованные, да и ежим радоимолчания никто не отменял.
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09.04.2021 06:03 Відповісти
До ихнего первого выстрела мы к сожалению и пукнуть не можем,да и то ЗЕ скажет не поддаваться на провокации.Ихняя авиация уже залетает в глубь Украины а мы терпилы терпим.
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09.04.2021 00:37 Відповісти
границы с оккупантами до сих пор открыты, "стена" построена правда только виртуальная, подходы заминированы наверное только в крамольных мыслях, которые страшно переносить на бумагу, бомбоубежища работают, население вооружено, кроты, дебилы, мародеры и колаборанты сидят в местах не столь отдаленных, а не во властных структурах, действительно, очень контролируемая ситуация
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09.04.2021 00:23 Відповісти
Як показали їх кампанії 14 та 15 років, коли вони маскувались під бойовиків, без підтримки авіації вони не мали суттєвої переваги над ЗСУ і несли важкі втрати, втрачали боєздатність і виводились з фронту. Тому перелом буде лише при застосуванні авіації.
Але тут більше побоювань що до дій головнокомандуючого, який може або проявляти бездіяльність, чи просто втече з країни, що може суттєво нашкодити ситуації.
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09.04.2021 00:36 Відповісти
мне кажется пора посмотреть в глаза хулио.
ну что, генералисимус наш зеленый, отвёл войска? Бросил годами оборудованные и насиженные выгодные места? Вывел в чистое поле наши позиции? Забрал вооружение? ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ? октрытки макрону слать? Нет слов, пианист хренов, доигрался в голубя мира. Позиций нет, вооружений нет, мозгов - НЕТ, яиц - НЕТ, вот это повоюем.... понаобыралы...
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09.04.2021 00:50 Відповісти
Він же того й домагається, тільки боїться американців, а то вже б капітулював. Треба подивитися в очі зелі, але він їх ховає за відосиками.
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09.04.2021 08:24 Відповісти
+100 і це при тому що із ,,их там нету и заблудившимися а так же отпускниками,,воювали цивільні та і армії у нас небуло.Тепер практично те що виставить Україна в перші дні будуть обстріляні професіонали.А як мені вбачається що якщо щось почнеться то нинішній головнокомандуючий буде тільки путатись під ногами та заважати та і ВСУ із ООС створять свій генштаб так як у теперішньому переважають ,,потішні,,генерали.
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09.04.2021 02:13 Відповісти
Хомчаку довіряти -- себе не поважати.
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09.04.2021 08:20 Відповісти
В два раза - это в разы?!
Никто никого шапками не закидает! НО! ВСУ с закрытым небом,способны перемолоть ВС РФ - и это реальность.
А если учесть,что все 100% вс рэфии просто не могут воевать - это еще один + ВСУ.
Так,что пусть нападают - это будет трындец раши,причем полный. А вот что делать с миллионами балалаек,ломанувшихся спасаться в Украину и Беларусь,ты не написал!
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09.04.2021 09:45 Відповісти
ЧОМУ НЕ ВВОДИТЬСЯ ВОЄННИЙ СТАН?
Навіщо ці недолугі шоу? Не до них
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09.04.2021 00:24 Відповісти
Народ, у вас Фейсбук теж завалило?
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09.04.2021 00:32 Відповісти
Віри тобі не маємо, бо пам'ятаємо іловайськ під твоїм керівництвом...
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09.04.2021 00:33 Відповісти
Сначала в ход пойдёт авиация и ракеты. От этого защищены?
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09.04.2021 00:35 Відповісти
Абсолютно защищены! Будь уверен, кацап
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09.04.2021 02:33 Відповісти
конечно, у хомчака всегда есть выход... например - убежать с поля боя, опыт имеется.
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09.04.2021 00:35 Відповісти
Хомчак наделал в штаны. Когда человек наделывает в штаны он ищет выход из "ситуации"
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09.04.2021 00:48 Відповісти
Ну як кажуть: маємо що маємо.
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09.04.2021 00:52 Відповісти
Как мы знаем украинская разведка миллионы долларов в сейфах прячет, и взятки берет сотнями тысяч, за нужные судебные решения. )
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09.04.2021 00:51 Відповісти
Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9121
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09.04.2021 01:04 Відповісти
"Ни мне вас учить". Невежество, безграмотность, алкоголизм и жажда убийств - в этом вся суть кацапов.
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09.04.2021 07:57 Відповісти
Для зелохів вихід завжди є - "валить из страны".
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09.04.2021 02:01 Відповісти
Американський безпилотник літав вчора над Дружківкою, Краматорском та Слов'янськом! Патрулювання.
Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7762
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09.04.2021 02:14 Відповісти
Та, складно буде нашим стояти, коли москалі попруть з півдня, сходу і півночі.
Сподіваюся, наше керівництво встигне роздати зброю населенню.
Бо половина політичного і армійського начальства
знову потікає "к родствєніккам" у Москву чи у Брюссель "пісать мємуари".
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09.04.2021 02:53 Відповісти
роздати зброю то не про наше керівництво
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09.04.2021 11:43 Відповісти
...и пришло время спросить проходящего между капельками первого сдавшего интересы Украины старого ********* кравчука - что же ты мудило так насрало в душу Украины и сдало все что можно, так и не открыв ей дверь в нормальный мир...
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09.04.2021 06:24 Відповісти
По тому, что Кравчук прообраз всей Украины, и только слепой этого не видит.
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09.04.2021 10:48 Відповісти
все под контролем. особистим

Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6438
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09.04.2021 07:07 Відповісти
Helgi Sharp
ЭКСПРЕCC-АНАЛИЗ УГРОЗ ПО ИТОГАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:
Четыре актуальные новости:
= Одновременно три государства - США, Франция и Россия - начали проверку своих ядерных и воздушно-космических сил.
= Еврокомиссия одобрила идею совместного авиационного пространства с Украиной.
= В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий.
= Меркель в ультимативной форме (так, по крайней мере, утверждают европейские издания) потребовала от Путина отвести войска от границы Украины.
Мои выводы:
Ставки начала повышать не только Россия (чего только стоят сегодняшние угрозы Козака), но и европейцы с американцами. Если в 14-м году они ограничивались "озабоченностью", то сейчас налицо подготовительные мероприятия по солидарным действиям на случай российской агрессии.
Я бы предостерёг от параллелей в активности Запада при нападении РФ на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м. С тех пор многое изменилось с учётом приобретённого опыта и поведения Москвы. Прецеденты прошлого не должны становиться приговором и автоматически экстраполироваться на будущее.
Сейчас ситуация как в воздушном бою: истребители идут лоб в лоб - кто первый свернул, тот проиграл.
Думаю, раньше сдадут нервы у России - она прекрасно осознаёт, что сейчас не 14-й год. Все её агрессивные заявления, бряцание оружием, вой пропаганды - это шоковая психологическая травма и реакция на твёрдые заявления Запада, что Украину не оставят один на один с Мордором. К тому же (и это главное!) они теряются в догадках, насколько далеко может зайти Вашингтон в своих обещаниях помочь Киеву. А не зная, какими силами и средствами тебе будут противостоять, на военную кампанию не решится даже самый тупой и безбашенный полководец.
Сколько всё ЭТО ещё продлится? Думаю, до 9 мая - им нужно войти в свой главный религиозный праздник путинского победобесия в привычной атмосфере антизападной истерии.
Что делать Киеву? Не сцать и не идти на уступки: дал слабину - Путин сядет на шею, а Запад спросит себя: "Зачем нам это нужно, если украинская власть сама готова сдавать позиции?"
Короче - битва нервов. Настоящие войны так не начинают. Успех любой военной операции зависит от внезапности и скрытности. Иначе огромных потерь не избежать. А когда об этом кричат из каждого утюга, значит цели совсем другие.
Но! Si vis pacem, para bellum. Причём, ежедневно и ежеминутно.
* * *
UPD. Свежая новость: США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.
Представитель МО США также отметил, что разведсамолеты ВМФ продолжают полеты над Черным морем для наблюдения за деятельностью российского флота и перемещениями войск в Крыму.
По словам чиновника, США не считают, что концентрация российских войск на границе с Украиной является приготовлением для наступательных действий, но "если что-то изменится, мы будем готовы ответить."
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09.04.2021 07:26 Відповісти
Может, Корбан ему подскажет,как решить проблему? Ну, как в прошлый раз, под Иловайском...
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09.04.2021 07:49 Відповісти
Где же вчера был зеленский?
в ОПе сказали "в 80 метрах от противника"
ок
Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1912
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09.04.2021 08:06 Відповісти
Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2301
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09.04.2021 08:09 Відповісти
подпись главнокакбыкомандующего под пафосным фото - Промка. БРУСЬЯ. Добрий ранок...
Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3718

т.е. для кое-кого это брусья с утра..в Промке залитой кровью - ах как воинственно и грозно !!!
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09.04.2021 08:50 Відповісти
Чем же ты "контролируешь" 1000 километров условной границы, где даже пограничников нет? Все пограничники охраняют наши Западные рубежи. Наступление ждём из Европы...
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09.04.2021 08:12 Відповісти
Буде наступ чи ні ніхто точно не знає. Але усі наші війська та Гвардія повинні знаходитися на Сході та Півдні країни, бо там найбільш небезпечні місця для наступу. У першу чергу треба надійно прикрити Маріуполь та Херсонську область. В Одесу і Миколаїв кацап не посуне, там будуть американські кораблі, там за ними спостерігає Турція. З Білорусі також не повинні наступати, бо не усі білоруси на це будуть згідні та й блок НАТО не так далеко і місцевість там не дуже вигідна для наступу (ліси, болота). Поліцію та інші силові підрозділи висунути для забезпечення другої лінії оборони. Добровольчим формуванням та резервістам треба бути готовими якнайшвидше підійти на допомогу ЗСУ. Владі треба бути готовою роздати зброю населенню на випадок вторгнення. Пяту колону душити безбожно, без усіляких там дипломатій. Працювати треба із заробітчанами за кордоном, для цього використовувати посольства і консульства, у випадку російського вторгнення, спростити повернення наших співгромадян додому.
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09.04.2021 08:29 Відповісти
Россия перебросила к границе Украины "Искандеры".

В Воронежской области, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Ее зафиксировали аналитики британского издательства https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes Janes , которое специализируется на военной тематике. Отмечается, что указанные комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа РФПо данным аналитиков, колонна направлялась на север со станции Колодезная, а затем последовала на северо-восток через село Новая Усмань.

Исследователь издания Том Баллок пояснил, что группировка войск в Воронежской области не считается наступательной, но перемещение "Искандеров" все равно является важным.


Данные на снимках свидетельствуют о том, что они были сделаны в конце марта. Также первое видео, на котором зафиксированы ракетные комплексы, появились в соцсетях 25 числа.
"Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают, на расстоянии до 500 км.
Фото и видео https://plus.obozrevatel.com/crime/rossiya-perebrosila-k-granitse-ukrainyi-iskanderyi-foto-i-video.htm?_gl=1*1uzjgu0*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzk0Nzg4NC41MTkuMC4xNjE3OTQ3ODg1LjA.&_ga=2.83899097.1958327062.1617947886-111401458.1485467804
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09.04.2021 09:04 Відповісти
Пусть концентрируются, как говорится : начни с русскими войну, так и воевать не надо, они себя сами строевыми смотрами и парадами за***т. В нашем случае : COVID и диарея сами сделают свое дело, земля репоедам стекловатой.
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09.04.2021 09:08 Відповісти
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jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1380241322594947078 10 ч

Боялись стягивания войск врага около наших границ,а беда пришла изнутри! Зеленский таки подписал законопроект о референдуме!

В сdязи с тем что,Зе подписал закон о референдуме,повторно рекомендую статью к прочтению
Kлючевая роль в стратег. операции агрессора отводится проведению референдумов и использованию их результатов для «легитимного»разрушения Украинской государственности
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09.04.2021 09:22 Відповісти
Хомчак:
"Лично я перед тем, как со своей молоденькой курочкой мужественно чкурнуть за западные кордоны нашего государства, ещё очень даже могу успеть изрядно нахомячить."
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09.04.2021 09:37 Відповісти
Місяць назад я бачив навчання московитів і там були карти Строкнстанстинова, дуже величезна база літаків, думаю удар буде саме туди.
Там база безпілотників. При Порошенкові літаки кожен день літали а при "******" один раз в місяць.
Любар я все бачу.
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09.04.2021 09:49 Відповісти
У випадку вторгнення пошлете головного Зебуїна зарядку робити?
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09.04.2021 10:22 Відповісти
Где сообщения, хомчак, о потерях врага, как было каждый день при Порохе? И с видео! Наших воинов уже каждый день убивают БЕЗНАКАЗАННО, еще и на всех углах кацапы орут о мифических агрессивных действиях ВСУ! Может пора что-то делать реальное, наши воины - не мишени...
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09.04.2021 10:59 Відповісти
Та ти ще той контролер, твоїм словам віри нема.
Це не про тебе писали? - "Генерал ВСУ Руслан Хомчак приказал солдатам выходить из окружения, не предупредив, что придется прорываться с боем, а затем вместе командиром батальона «Днепр-1» Юрием Березой бросил солдат и весь день скрывался в лесу, выяснили украинские журналисты, расследующие события под Иловайском."
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09.04.2021 11:39 Відповісти
Ну Порошенка підтримувало 11% і він зупинив ворога.
Клоунофанів у 2 рази більше - то ж хвилюватись нема причини - вони легко візьмуть москву
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09.04.2021 13:18 Відповісти
Кому-то из высших дожностных лиц обратиться к матерям солдат в России.
И показать, на кремль : "вот кто хочет потока гробов с вашими детьми"
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09.04.2021 18:03 Відповісти
**** хомяк уже наконтролировал обстановку. В Иловайске. А потом здрыснул, и бросил бойцов в огненной ловушке.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
Сбежал из Иловайска, сбегу и их Украины...
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09.04.2021 21:59 Відповісти
і що ж це мудило там контролює?
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10.04.2021 04:57 Відповісти
Ситуация Г+Г
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10.04.2021 07:01 Відповісти
 
 