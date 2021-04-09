Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував загострення на Донбасі та передислокацію військ Росії до українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

За словами Хомчака, на Донбасі дійсно спостерігається збільшення обстрілів з боку противника, але українські військові "адекватно реагують" уздовж всієї лінії фронту.

"За межами України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщують з різних куточків Росії під виглядом навчань. Але сьогодні ця кількість військ не дає підстав говорити, що стискається кільце і ситуація безвихідна. Ситуація контрольована, ЗСУ готові до реагування як на загострення на Донбасі, так і вздовж кордону. На всі провокації, на всі дії противника у нас заплановані заходи миттєвого реагування", - сказав головком ЗСУ.

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Також українська розвідка перевіряє інформацію про те, що Росія перекидає в Чорне море десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії.

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