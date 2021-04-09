Перша поставка Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною в цього ж виробника вакцини надійдуть у травні, - Степанов
Перша поставка вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer у межах механізму COVAX очікується 14 квітня, перша поставка вакцини Pfizer, закупленої за кошти держбюджету, очікується в травні,
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Договір, підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Усі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки попередньо з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні. Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня згідно з офіційним повідомленням COVAX", - сказав він.
Степанов уточнив, що в України є всі технічні можливості для логістики і зберігання вакцини Pfizer.
Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини проти COVID-19.
"Усі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання в 2022 році", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е. работник нанятый за мой счет, закупил за мой же счет товар (мне же) и говорит мне, что цену и объемы мне не скажет поскольку договор конфеденциальный!!! Это как????
И сам же отвечаю: Если договор не относится к оборонному заказу, т.е. не относится к гос. тайне, ТО НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ КОРРУПУИИ!!!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
"Все эти вакцины будут в 2021 году."
да-да.. количество вакцин у степанова растет каждый день.. Только степангов уже не помнит что на прошлой неделе обещал лишь "18 млн.доз вакцин до клнца 2021 года"))
В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
лідерлох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.