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Новини Коронавірус і карантин
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Перша поставка Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною в цього ж виробника вакцини надійдуть у травні, - Степанов

Перша поставка Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною в цього ж виробника вакцини надійдуть у травні, - Степанов

Перша поставка вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer у межах механізму COVAX очікується 14 квітня, перша поставка вакцини Pfizer, закупленої за кошти держбюджету, очікується в травні,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Договір, підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Усі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки попередньо з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні. Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня згідно з офіційним повідомленням COVAX", - сказав він.

Читайте також: Степанов: Постачанням вакцини Pfizer для України займається британське закупівельне агентство

Степанов уточнив, що в України є всі технічні можливості для логістики і зберігання вакцини Pfizer.

Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини проти COVID-19.

"Усі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання в 2022 році", - сказав він.

Також читайте: МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+3
16.01.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
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09.04.2021 00:14
+2
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации и Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин.." - Степанов ...

В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
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09.04.2021 00:27
+1
От що Байден животворящий робить. Після телефонної розмови з Бідосиком зглянувся над бідолашним і поговорив з ким треба то й вакцина Pfizer для України зразу знайшлася. А найвличніший лідер лох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.
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09.04.2021 00:31
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09.04.2021 00:11 Відповісти
Це доставка для зеленої шобли ( 117 000) доз , для 58- тисяч чоловік !)
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09.04.2021 00:14 Відповісти
А меня интересует, как договор закупки за гос. счет может быть конфиденциальным!!!!?
Т.е. работник нанятый за мой счет, закупил за мой же счет товар (мне же) и говорит мне, что цену и объемы мне не скажет поскольку договор конфеденциальный!!! Это как????
И сам же отвечаю: Если договор не относится к оборонному заказу, т.е. не относится к гос. тайне, ТО НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ КОРРУПУИИ!!!!
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09.04.2021 09:17 Відповісти
За слова о конфиденциальности, НАБУ сразу должно открыть уголовное дело на Степанова и затребовать все документы по закупкам
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09.04.2021 09:18 Відповісти
16.01.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
показати весь коментар
09.04.2021 00:14 Відповісти
"..для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
"Все эти вакцины будут в 2021 году."

да-да.. количество вакцин у степанова растет каждый день.. Только степангов уже не помнит что на прошлой неделе обещал лишь "18 млн.доз вакцин до клнца 2021 года"))
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09.04.2021 00:19 Відповісти
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации и Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин.." - Степанов ...

В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
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09.04.2021 00:27 Відповісти
От що Байден животворящий робить. Після телефонної розмови з Бідосиком зглянувся над бідолашним і поговорив з ким треба то й вакцина Pfizer для України зразу знайшлася. А найвличніший лідер лох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.
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09.04.2021 00:31 Відповісти
да Меркель и Макрон (судя по всему) на зарплате у Пуйла...иначе их действия никак не назвать...
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09.04.2021 07:55 Відповісти
Какого года?
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09.04.2021 01:12 Відповісти
 
 