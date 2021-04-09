Перша поставка Pfizer від COVAX буде 14 квітня, а закуплені Україною в цього ж виробника вакцини надійдуть у травні, - Степанов

Перша поставка вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer у межах механізму COVAX очікується 14 квітня, перша поставка вакцини Pfizer, закупленої за кошти держбюджету, очікується в травні,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Договір, підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Усі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки попередньо з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні. Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня згідно з офіційним повідомленням COVAX", - сказав він.

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Степанов уточнив, що в України є всі технічні можливості для логістики і зберігання вакцини Pfizer.

Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини проти COVID-19.

"Усі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання в 2022 році", - сказав він.

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