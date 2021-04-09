Американські санкції проти РФ варто чекати не раніше наступного тижня, - Білий дім
США оголосять про санкції проти РФ не раніше наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Вона відповіла ствердно на запитання журналіста про те, чи можна виключати варіант з оголошенням санкцій вже цього тижня.
На питання про те, чи відкидає вона санкції і на наступному тижні, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".
Також Псакі наголосила, що Вашингтон вважає правильним вживати ті заходи, які дійсно можуть змінити поведінку тієї чи іншої країни.
"Нам не варто вживати заходів, поки ми не будемо впевнені, що дійсно може негайно змінити їхню поведінку. Це не те, як ми бачимо зовнішню політику", - заявила Псакі, відповідаючи на питання журналіста про вплив заходів США на російське керівництво.
Вона нагадала, що для завершення роботи над заходами на дії Росії у будь-якому випадку будуть потрібні "тижні, а не місяці".
Раніше цього тижня агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що адміністрація США завершила аналіз даних про передбачувані ворожі дії РФ і тепер готує заходи у відповідь.
За його даними, може йтися про санкції і про висилку "співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".
Bloomberg наголошувало, що, можливо, санкції торкнуться людей, близьких до російського керівництва, а також структур, які, на думку США, стосуються спроб втрутитися в американські вибори.
"Байдену і його провідним помічникам тепер потрібно визначити, наскільки жорстко вони мають покарати Росію, враховуючи, що водночас вони сподіваються на допомогу Москви щодо іранського ядерного досьє, боротьби проти кліматичних змін. Також США прагнуть відновити переговори на тему контролю над озброєннями", - зазначало агентство.
Ці дії адміністрації США стануть підсумком огляду, який Джо Байден наказав провести у свій перший день на посаді президента. Аналіз проводився за чотирма напрямами: передбачуване втручання Росії у вибори в США, повідомлення про приписувані Росії винагороди за напади на американських солдатів в Афганістані, кібератака на SolarWinds і ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним.
США оголосили про санкції проти російських офіційних осіб у зв'язку з ситуацією з Навальним минулого місяця, але досі утримувалися від дій за трьома іншими пунктами.
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Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
Это тот пакет по Скрипалям, который завернул Трамп.
Так что рашке будет несладко, несмотря на то, что летом можно ягоды и грибы собирать...
Айдер нарисовал все правильно....
Вибрали зе, війни не хочемо...і тд і тд.
Але все думаємо, що хтось вирішить наші проблеми за нас
Марні сподівання)
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Неповний перелік зрадників які намагаються захистити злочинців щоб лишити суддями К.С.