Американські санкції проти РФ варто чекати не раніше наступного тижня, - Білий дім

США оголосять про санкції проти РФ не раніше наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона відповіла ствердно на запитання журналіста про те, чи можна виключати варіант з оголошенням санкцій вже цього тижня.

На питання про те, чи відкидає вона санкції і на наступному тижні, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".

Також Псакі наголосила, що Вашингтон вважає правильним вживати ті заходи, які дійсно можуть змінити поведінку тієї чи іншої країни.

"Нам не варто вживати заходів, поки ми не будемо впевнені, що дійсно може негайно змінити їхню поведінку. Це не те, як ми бачимо зовнішню політику", - заявила Псакі, відповідаючи на питання журналіста про вплив заходів США на російське керівництво.

Вона нагадала, що для завершення роботи над заходами на дії Росії у будь-якому випадку будуть потрібні "тижні, а не місяці".

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Раніше цього тижня агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що адміністрація США завершила аналіз даних про передбачувані ворожі дії РФ і тепер готує заходи у відповідь.

За його даними, може йтися про санкції і про висилку "співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

Bloomberg наголошувало, що, можливо, санкції торкнуться людей, близьких до російського керівництва, а також структур, які, на думку США, стосуються спроб втрутитися в американські вибори.

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"Байдену і його провідним помічникам тепер потрібно визначити, наскільки жорстко вони мають покарати Росію, враховуючи, що водночас вони сподіваються на допомогу Москви щодо іранського ядерного досьє, боротьби проти кліматичних змін. Також США прагнуть відновити переговори на тему контролю над озброєннями", - зазначало агентство.

Ці дії адміністрації США стануть підсумком огляду, який Джо Байден наказав провести у свій перший день на посаді президента. Аналіз проводився за чотирма напрямами: передбачуване втручання Росії у вибори в США, повідомлення про приписувані Росії винагороди за напади на американських солдатів в Афганістані, кібератака на SolarWinds і ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним.

США оголосили про санкції проти російських офіційних осіб у зв'язку з ситуацією з Навальним минулого місяця, але досі утримувалися від дій за трьома іншими пунктами.