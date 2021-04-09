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Новини Санкції проти Росії
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Американські санкції проти РФ варто чекати не раніше наступного тижня, - Білий дім

Американські санкції проти РФ варто чекати не раніше наступного тижня, - Білий дім

США оголосять про санкції проти РФ не раніше наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона відповіла ствердно на запитання журналіста про те, чи можна виключати варіант з оголошенням санкцій вже цього тижня.

На питання про те, чи відкидає вона санкції і на наступному тижні, Псакі відповіла: "Там я вже нічого виключати не буду".

Також Псакі наголосила, що Вашингтон вважає правильним вживати ті заходи, які дійсно можуть змінити поведінку тієї чи іншої країни.

"Нам не варто вживати заходів, поки ми не будемо впевнені, що дійсно може негайно змінити їхню поведінку. Це не те, як ми бачимо зовнішню політику", - заявила Псакі, відповідаючи на питання журналіста про вплив заходів США на російське керівництво.

Вона нагадала, що для завершення роботи над заходами на дії Росії у будь-якому випадку будуть потрібні "тижні, а не місяці".

Також читайте: США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2", - Politico

Раніше цього тижня агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що адміністрація США завершила аналіз даних про передбачувані ворожі дії РФ і тепер готує заходи у відповідь.

За його даними, може йтися про санкції і про висилку "співробітників розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

Bloomberg наголошувало, що, можливо, санкції торкнуться людей, близьких до російського керівництва, а також структур, які, на думку США, стосуються спроб втрутитися в американські вибори.

Також читайте: Україна просить США посилити санкції проти Росії, - Маркарова

"Байдену і його провідним помічникам тепер потрібно визначити, наскільки жорстко вони мають покарати Росію, враховуючи, що водночас вони сподіваються на допомогу Москви щодо іранського ядерного досьє, боротьби проти кліматичних змін. Також США прагнуть відновити переговори на тему контролю над озброєннями", - зазначало агентство.

Ці дії адміністрації США стануть підсумком огляду, який Джо Байден наказав провести у свій перший день на посаді президента. Аналіз проводився за чотирма напрямами: передбачуване втручання Росії у вибори в США, повідомлення про приписувані Росії винагороди за напади на американських солдатів в Афганістані, кібератака на SolarWinds і ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним.

США оголосили про санкції проти російських офіційних осіб у зв'язку з ситуацією з Навальним минулого місяця, але досі утримувалися від дій за трьома іншими пунктами.

Автор: 

санкції (12043) США (23290) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+9
Пишу просто =в пику= страшно захопленим.
Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
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09.04.2021 03:13
+8
Тобто, команда прийшла, нічого не знаючи про рашку і не в курсі викликів, які стоять ?
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09.04.2021 01:23
+7
Вот не знаю.. Если бы Мировые лидеры захотели то паРашу можно было похоронить под грузом санкций еще пару-тройку лет назад за 2-3 месяца !!! Только санкции должны были быть КОНКРЕТНЫЕ и по взрослому !!! И сейчас бы этого нового витка эскалации в мире бы не было - а была уборка мусора за кацапами по всему мира и кста ими же самими(оставшимися в живых кацапами но под присмотром надзирателей !!!
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09.04.2021 01:44
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Тобто, команда прийшла, нічого не знаючи про рашку і не в курсі викликів, які стоять ?
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09.04.2021 01:23 Відповісти
"просто тільки кішечки родяться" (с)
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09.04.2021 02:42 Відповісти
Пишу просто =в пику= страшно захопленим.
Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
показати весь коментар
09.04.2021 03:13 Відповісти
Це масове божевiлля в Украiiнi. Нiбито не знали що для Украiiни робила адмiнiстрацiя Абамки-Байдена за два сроки Абамки - нiчого. Точнiше таки робили - ембарго на зброю та нуль санкцiй. Плюс "перезавантаження" з паРашею. I пiсля цього божевiльнi мешканцi Украiiни ще чьогось чекали вiд Байдена. А коли дочекалися тiльки вiдновлення С. Потоку-2, все ще чекають що Байден буде бити Пуйла жорстоко. Mass insanity...
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09.04.2021 07:39 Відповісти
Тетка, что то ты пургу рашистскую несешь, что *Украина никому не нужна, никто им не будет помогать, все пропало....*
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09.04.2021 13:07 Відповісти
Все вони знають , краще всіх нас разом взятих !
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09.04.2021 02:56 Відповісти
Обама -2.
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09.04.2021 01:28 Відповісти
Нічого, ми терпеливі, таку важливу приємну подію можемо тиждень і почекать
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09.04.2021 01:30 Відповісти
Вот не знаю.. Если бы Мировые лидеры захотели то паРашу можно было похоронить под грузом санкций еще пару-тройку лет назад за 2-3 месяца !!! Только санкции должны были быть КОНКРЕТНЫЕ и по взрослому !!! И сейчас бы этого нового витка эскалации в мире бы не было - а была уборка мусора за кацапами по всему мира и кста ими же самими(оставшимися в живых кацапами но под присмотром надзирателей !!!
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09.04.2021 01:44 Відповісти
А ещё разгромные по химпрому и финансам будут 3 июня.
Это тот пакет по Скрипалям, который завернул Трамп.
Так что рашке будет несладко, несмотря на то, что летом можно ягоды и грибы собирать...
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09.04.2021 01:45 Відповісти
Байден может напасть на РАБссию в любой момент....для самой богатой страны Мира хватит одного Илана Маска,который может превратить в Алеппо всю РАБссию и еще 20 РАБссий нищебродов Шариковых...час "Икс" наступит внезапно,типа Гитлер на дохлый СССр напал с объявлением войны...,Байден это сделает без объявления.... счетчик включен с того дня,когда Байден сказал фразу : Путлер Капут...
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09.04.2021 02:05 Відповісти
2 дня назад крымский татарин Айдер Муждабаев вбросил стрим в Ютьюбе : МИРУ МИР НАДОЕЛ.Почему большая война практически неизбежна...
Айдер нарисовал все правильно....
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09.04.2021 02:11 Відповісти
Велика війна завжди неминуча. Питання лише коли буде наступна.
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09.04.2021 03:57 Відповісти
Параша опять ответит контр-санкциями. Трепещите, пиндосы:
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8435
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09.04.2021 06:42 Відповісти
Подождём под дождем, только покрепче их щемите...
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09.04.2021 07:15 Відповісти
Ватный рашистский длбб, отключение от свифт и эмбарго нефтяное и Засраха загнется через год от *несерьезных* санкций! Отвечать не надо ,рашистский подонок
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09.04.2021 13:14 Відповісти
Ми 30 років чухали я...потилицю, і тільки розкрадали радянське надбання.
Вибрали зе, війни не хочемо...і тд і тд.
Але все думаємо, що хтось вирішить наші проблеми за нас
Марні сподівання)
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09.04.2021 07:50 Відповісти
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2397
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09.04.2021 07:50 Відповісти
На официальном сайте Конституционного суда говорится, что подано представление от 49 нардепов. Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление стал Сергей Власенко.

Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Неповний перелік зрадників які намагаються захистити злочинців щоб лишити суддями К.С.
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09.04.2021 08:20 Відповісти
Ті хто кричав за Зеленського, а потім за Байдена і Ко - клінічні ідіоти. Вас попереджали, що буде гірше, ви не вірили. Москалі тепер будуть шматувати Україну, бо в США до влади привели ліваків. Їм на нас - плювати. Їште тепер, не обляпайтесь.
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09.04.2021 08:57 Відповісти
если ***** не будет в санкционном списке - очередная болтология ни о чем. все предыдущие санкции не впечатляют. хозяева паРашы от них не пострадали, только рядовое лишнехромосомное быдло.
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09.04.2021 09:54 Відповісти
Обама-2.Порожня балаканина.
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09.04.2021 11:10 Відповісти
 
 