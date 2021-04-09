Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За словами столичного мера, зараз кияни поводяться так, ніби локдауну не існує.

"Я бачу натовпи людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато штрафів ми виписали кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я незадоволений цим", - каже Кличко.

Кличко зазначив, що зараз з'явилося дуже багато людей, незадоволених локдауном. Минулого року не працювало метро, ​​коли не було стільки смертей від коронавірусу, люди ставилися більш відповідально до свого здоров'я.

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Наприклад, минулого року дали 400 тисяч спецперепусток у транспорт і люди не скаржилися, а цього року – пів мільйона і люди незадоволені. Він зазначив, що в інших країнах діє більш жорсткий карантин і штрафи за його невиконання.

Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві вмирає щодня від 40 до 50 осіб. Люди хворіють важко, лікарні переповнені.

"Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність і я хотів би, щоб кожен це розумів, це не жарти", - попереджає мер Києва.

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