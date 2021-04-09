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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження

Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За словами столичного мера, зараз кияни поводяться так, ніби локдауну не існує.

"Я бачу натовпи людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато штрафів ми виписали кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я незадоволений цим", - каже Кличко.

Кличко зазначив, що зараз з'явилося дуже багато людей, незадоволених локдауном. Минулого року не працювало метро, ​​коли не було стільки смертей від коронавірусу, люди ставилися більш відповідально до свого здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

Наприклад, минулого року дали 400 тисяч спецперепусток у транспорт і люди не скаржилися, а цього року – пів мільйона і люди незадоволені. Він зазначив, що в інших країнах діє більш жорсткий карантин і штрафи за його невиконання.

Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві вмирає щодня від 40 до 50 осіб. Люди хворіють важко, лікарні переповнені.

"Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність і я хотів би, щоб кожен це розумів, це не жарти", - попереджає мер Києва.

Також дивіться: Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Просто вы сначала (когда коронавируса здесь вообще не было) повырубали все и зашугали людей. Потом народ увидел, что ничего особенного не происходит, и расслабился. Да и вы все ограничения (кроме масок) убрали. А вот теперь, когда корона уже вовсю свирепствует, вы сетуете на то, что киевляне слишком легкомысленные. Вывод: все нужно делать вовремя и соразмерно существующей угрозе.
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09.04.2021 02:03
+11
Прийти до влади, користуючись тим, що більшість виборців - барани.
А потім апелювати до них, сподіваючись що то високочолі академіки...

Вони сьогодні сміються з того, що вчора вважали найкращим вибором.
Завтра шануватимуть те, з чого вчора сміялися.
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09.04.2021 02:15
+8
Віталій, ти ж боксер. Якщо читаєш Цензор, ось тобі ідея: зайшов кудись до громадського міста, магазину, ТРЦ чи ще куди, побачив мудило-безмасочника, зробив попередження... Чуєш у відповідь "та никакой короны нема", "мене чье-то здоровье в гудок не вперлось", "на все божья воля"... - п*здяч з правої в є[b]асосіну.
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09.04.2021 06:08
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противогаз от углекислого газа не поможет, нужен баллон с кислородом, но токо тсссс, это ваенная тайна
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09.04.2021 09:31 Відповісти
То вже деталі )) Суть концепції - не існує нічого, що може вивести із зони комфорту. Є власний затишненький марічкосвіт, все інше - казки діда Панаса.
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09.04.2021 09:35 Відповісти
но зебобам нужно рассказывать, что помогает.
Это как с москалями:
Achtung minen
или
Добро пожаловать
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09.04.2021 09:40 Відповісти
Обережно, тут може вибухнути!
...
Тут можно осторожно побухать
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09.04.2021 09:43 Відповісти
Ага, вот у нас тут на сцене появился мамкин эксперт у которого при пожаре противогазы очень помогают вот они также и помогают от СО, как намордник из трусов от вируса.

Насчёт эвакуации - ято какраз не против локдауна, да по серьёзному - вот это да, действенный метод. В отличии от намордники из трусов в набитой маршрутке.
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09.04.2021 09:34 Відповісти
Я тобі відкрию таємницю: якщо треба швидко вийти із зони задимлення, вистачить і вологої хустки, коли інших засобів нема.
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09.04.2021 09:38 Відповісти
Дадада, давайте нам побольше этих сказок венского леса.
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09.04.2021 09:41 Відповісти
На тобі. Із інструкції з ТБ.

Даже если огонь не слишком сильный, но в помещении много дыма, нужно срочно уходить: дым намного опаснее, чем пламя. Смочите водой любую тряпку, полотенце, предмет одежды, приложите этот предмет к носу и рту и как можно быстрее выходите из помещения пригнувшись.
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09.04.2021 09:47 Відповісти
Дадада, прям из инструкции. Штош, успехов вам в защите тряпкой из трусов (гдето я читал, что лучше всего для увлажнения посцать на неё) как от вирусца, так и от продуктов горения размером в тысячи и тысячи раз меньше.
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09.04.2021 09:51 Відповісти
Написюганити на ганчірку - дійсно допомагає, але в іншому надзвичайному випадку: викид аміаку. Так само як тканина, насичена розчином соди, може допомогти при викиді хлору.
Звичайно, якщо концентрація пздць - не допоможе. Але в деяких випадках рятує життя.
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09.04.2021 10:37 Відповісти
Для справки: при высоких содержаниях СО человек теряет сознание после двух-трёх вдохов.

Ох уж мне эти эксперты по намордникам и противогазам :рукалецо:
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09.04.2021 09:57 Відповісти
Я не кажу, що волога тканина врятує, коли вже зовсім пздць. Але при середньому задимленні - як короткочасовий захист цілком працює.
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09.04.2021 10:39 Відповісти
Кстати, ещё о противогазах: очень, очень хороши для защиты от вирусов! Рекомендую особо озабоченным носить не снимая даже на ночь!

Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 743
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09.04.2021 09:39 Відповісти
Жека, а слабо на деле доказать свою крутость и облизать ручку на двери в инфекционную палату?
Пии...ть - не мешки ворочать!
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11.04.2021 12:14 Відповісти
Краще здохнуть стоячи чим жить на колінах. Відміняйте масочний режим Чиновники вже провакциновані.
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09.04.2021 09:00 Відповісти
Самое обидное, что умирать будут те, кто носит маски, а выживут, кто не носит.
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09.04.2021 09:17 Відповісти
а как это? ведь это противоречит логике
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09.04.2021 09:27 Відповісти
нет нет, все верно ...

умирать будут те, кто ширнулся ГМО-шными абортированными тканями и те кто не дают полноценного притока кислорода в кровь, нося везде намордник
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09.04.2021 18:17 Відповісти
Чем больше ЗЕбилов вымрет, тем лучше
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09.04.2021 09:20 Відповісти
Зебіли вже провакциновані за них не переживай.
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09.04.2021 09:38 Відповісти
Усі 73% ? Та не може бути
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09.04.2021 09:41 Відповісти
Маски помогают, как мертвому кадило. Вакцмны нет-но вы держитесь
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09.04.2021 09:30 Відповісти
Але , не зважаючи на збільшену , порівняно з минулим роком, чисельність виданих перепусток, не всі медики мають (репортаж по ТБ).. Знову волонтери, "підвезти медика" !
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09.04.2021 10:46 Відповісти
а может не киевляне, а лично Кличко?
выхожу каждый день на Выдубичах из метро....пиво, водка, слабоалкоголка на лотках и в генделе (и это 7 утра), шаурма и прочая гадость...продавцы без масок...всю эпидемию картина не изменна. и не только выдубичи. то это киевляне должны там порядок наводить или органы и мэр?
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09.04.2021 11:56 Відповісти
Город закройте наконец от вьезжающий каждый день миллион селюков!
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09.04.2021 22:30 Відповісти
Киевлян не били столько по голове, как некоторых, потому они и грипп сами перенесли,
и вакцинироваться непонятно чем не хотят.
Человек должен сам покупать ампулу в заводской упаковке, а если без температуры -70
вакцина не транспортируется, то нах она такая нужна, и неизвестно правда ли это.
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09.04.2021 23:06 Відповісти
Опять повылазили кретины из всех щелей....
Дыбилы, млять, вирус распростаняется не лучами смерти, а находится в каплях в воздухе, вылетающем из человека. При прохождении такого воздуха чере маску часть капель сталкивается с её волокнами и прилипает к ним, таким образом количество вируса в воздухе на выходе меньше, чем на входе!
Тваю мать, уже клавиши стираются из-за этого мудачья!
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11.04.2021 12:19 Відповісти
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