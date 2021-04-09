Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного шоу "Право на владу".
За словами столичного мера, зараз кияни поводяться так, ніби локдауну не існує.
"Я бачу натовпи людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато штрафів ми виписали кафе і ресторанам, які працюють підпільно і я незадоволений цим", - каже Кличко.
Кличко зазначив, що зараз з'явилося дуже багато людей, незадоволених локдауном. Минулого року не працювало метро, коли не було стільки смертей від коронавірусу, люди ставилися більш відповідально до свого здоров'я.
Наприклад, минулого року дали 400 тисяч спецперепусток у транспорт і люди не скаржилися, а цього року – пів мільйона і люди незадоволені. Він зазначив, що в інших країнах діє більш жорсткий карантин і штрафи за його невиконання.
Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві вмирає щодня від 40 до 50 осіб. Люди хворіють важко, лікарні переповнені.
"Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність і я хотів би, щоб кожен це розумів, це не жарти", - попереджає мер Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это как с москалями:
Achtung minen
или
Добро пожаловать
...
Тут можно осторожно побухать
Насчёт эвакуации - ято какраз не против локдауна, да по серьёзному - вот это да, действенный метод. В отличии от намордники из трусов в набитой маршрутке.
Даже если огонь не слишком сильный, но в помещении много дыма, нужно срочно уходить: дым намного опаснее, чем пламя. Смочите водой любую тряпку, полотенце, предмет одежды, приложите этот предмет к носу и рту и как можно быстрее выходите из помещения пригнувшись.
Звичайно, якщо концентрація пздць - не допоможе. Але в деяких випадках рятує життя.
Ох уж мне эти эксперты по намордникам и противогазам :рукалецо:
Пии...ть - не мешки ворочать!
умирать будут те, кто ширнулся ГМО-шными абортированными тканями и те кто не дают полноценного притока кислорода в кровь, нося везде намордник
выхожу каждый день на Выдубичах из метро....пиво, водка, слабоалкоголка на лотках и в генделе (и это 7 утра), шаурма и прочая гадость...продавцы без масок...всю эпидемию картина не изменна. и не только выдубичи. то это киевляне должны там порядок наводить или органы и мэр?
и вакцинироваться непонятно чем не хотят.
Человек должен сам покупать ампулу в заводской упаковке, а если без температуры -70
вакцина не транспортируется, то нах она такая нужна, и неизвестно правда ли это.
Дыбилы, млять, вирус распростаняется не лучами смерти, а находится в каплях в воздухе, вылетающем из человека. При прохождении такого воздуха чере маску часть капель сталкивается с её волокнами и прилипает к ним, таким образом количество вируса в воздухе на выходе меньше, чем на входе!
Тваю мать, уже клавиши стираются из-за этого мудачья!