Перед вильотом до Вашингтона новий посол Маркарова провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Квін
Новий посол України в США Оксана Маркарова перед вильотом до Вашингтона провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.
У повідомленні Квін зазначається: "Була рада прийняти посла Маркарову перед її від’їздом до Вашингтона. Нехай тепло та дружність цього вечора будуть ознакою міцних стосунків наших країн у наступні роки!".
Топ коментарі
+10 irenka ko
показати весь коментар09.04.2021 02:50 Посилання
+9 Хм #474109
показати весь коментар09.04.2021 03:27 Посилання
+7 Amber
показати весь коментар09.04.2021 02:44 Посилання
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Лєнка Зеленська, можна сказати, ще глямурна мадама у порівнянні з "першою ле... (закреслено) першою бабіщею СРСР".
Точно,что одоробло...👎👎👎
З першого погляду подумав, що це гопницька олімпійка 😂😂😂
Патцалом!