Перед вильотом до Вашингтона новий посол Маркарова провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Квін

Новий посол України в США Оксана Маркарова перед вильотом до Вашингтона провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.

У повідомленні Квін зазначається: "Була рада прийняти посла Маркарову перед її від’їздом до Вашингтона. Нехай тепло та дружність цього вечора будуть ознакою міцних стосунків наших країн у наступні роки!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін